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استشهاد “القحطاني والرشيدي” بالحد الجنوبي

12 نوفمبر, 2016 , 12:09 م
استشهاد “القحطاني والرشيدي” بالحد الجنوبي
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صحيفة المرصد: استشهدا الخميس والجمعة الماضيين، اثنين من منسوبي القوات المسلحة، هما “الرقيب أول سعيد بن سلطان آل زاهب القريشي القحطاني والجندي عبد العزيز بن معيبد الرشيدي”، أثناء أدائهما لواجبهما في الحد الجنوبي.

ووفقًا لـ”عاجل” أكدت مصادر أنهما استشهدا عندما كانا يقومان بمهامهما العسكرية على الشريط الحدودي حماية لحدود البلاد مع زملائهما المرابطين.

وسجل الشهيدان (القحطاني والرشيدي) اسميهما ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية حدوده.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    المعلم

    الله يرحمهم ويتقبلهم إلى جنات الفردوس ايه الأبطال
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  2. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    إستشاري صح

    اللهم أقبلهما شهداء عندك وأخلف على أهلهم بالصبر والخير .
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  3. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    بوعلي

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته****
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  4. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    بوعلي

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته .ايش وضع الزيود الى هنا مايرحون يدافعون عن بلدهم وعارهم فى اليمن بدال التبطح هنا والتعليق بالمرصد بس مافيهم ذرة رجوله لو فيهم ما باعو وطنهم للفرس واذناب ايران تبآ لكم
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  5. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    رحم الله الرقيب سعيد والجندي عبدالعزيز وغفر الله لهما....وحفظ الله جنود الوطن
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  6. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    الله ثم المليك والوطن

    رحمهم الله جميعا العتب ثم العتب على اعلامنا كل همهم تمجيد الممثلين وتتبع اخبارهم ومن على شاكلتهم ولا دروا عن جنودنا الذين ضحو بااغلى مايملكون وهي ارواحهم
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  7. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    saig alkiir

    اه بس ع من أشعل الشرارة راعي اليخوت
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  8. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    الله يرحمهم ويغفر لهم ومن سبقهم شهداء باْذن الله وحسبنا الله على العدو
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  9. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    علي

    اللهم اجعل جنات الفردوس نزلهم ومسكنهم ....هنيئا لهم هذا الفوز العظيم ماتوا دفاعا عن مقدساتنا وديارنا من اطماع اتباع الفرس المجوس الصفويين عباد النار و الشهوات
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  10. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    محق

    تصحيح الذين ضحو بأنفسهم في سبيل الله ثم دفاعا عن الوطن
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  11. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    ساري

    وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم رحمكم الله واسكنكم فسيح جناته
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  12. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:10

    مانع القحطاني

    في سبيل الله ثم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية حدوده
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  13. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    قوندا

    اللهم تقبلهم في الشهداء غفر الله لكما وجمعنا بكم وهنيئا لكم الشهاده.
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  14. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:3583

    ولدالشيوخ

    انا لله وانا اليه راجعون..
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  15. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    سعودي غلبااان

    الله يرحمهم ويقبلهم شهداء
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  16. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    تميم

    يالله تجعل مثواهم الجنه والله ياهو شجاع اسأل لهم الرحمه
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  17. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    علي العمري

    الله. يرحمهم.
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  18. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    سامي

    هنيئا لكم رفقة الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا وهنيئا لاهليكم الشفاعة.
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  19. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    ماركتو

    الله يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته وفي منازل الشهداء.. الله يقضي على الحوثي ومن معه وأتباعه وأذنابه ويهلكهم هلاكاً لا يقومون من بعده ..
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  20. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    هنيئا لكما الشهادة في سبيل الله عز وجل وغفرالله لكما
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  21. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    واضح

    الله يرحمهم ويغفر لهم قلنا من اول اجعلوا صعده قاع صفصفا شيلو شي اسمه صعده عن الخريطه ولو احتاج الموضوع ازيلوا اليمن بكبرة حرب محترمه مع هالشرذمه ما تنفع هذولي لا بد يحسون بالالم علشان يستسلمون
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  22. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    هنيئا لكما الشهادة في سبيل الله عز وجل وغفرالله لكما
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  23. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    الله يغفر لهم ويرحمهم
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  24. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    راجي رحمة ربه

    الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل قبرهما روضه من رياض الجنة آمين ويربط على قلب أهلهم بالصبر والثبات واليقين والرضا بماقدر الله وكتب ويعوضهم خير آمين يارب العالمين
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  25. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    النصر قريب

    تقبلهما الله من الشهداء وألهم ذويهما الصبر.. وهنيئا لهما
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  26. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    زائر

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
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  27. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    🎀💫

    الله يرحمهم -ويغفر لهم -واجعلهم مع الشهداء- والصديقين
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  28. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:15365

    قلم الحقيقه

    رحمهما الله رحمة واسعة وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. شهداء عند ربهم يرزقون.
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  29. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
    عدد التعليقات:12888

    برق الحرم

    (((((( تقبلهم الله ........شهداء .........احياء لدنه .....يرزقون ))))))
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