استشهاد “القحطاني والرشيدي” بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد: استشهدا الخميس والجمعة الماضيين، اثنين من منسوبي القوات المسلحة، هما “الرقيب أول سعيد بن سلطان آل زاهب القريشي القحطاني والجندي عبد العزيز بن معيبد الرشيدي”، أثناء أدائهما لواجبهما في الحد الجنوبي.

ووفقًا لـ”عاجل” أكدت مصادر أنهما استشهدا عندما كانا يقومان بمهامهما العسكرية على الشريط الحدودي حماية لحدود البلاد مع زملائهما المرابطين.

وسجل الشهيدان (القحطاني والرشيدي) اسميهما ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية حدوده.