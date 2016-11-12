استشهاد “القحطاني والرشيدي” بالحد الجنوبي

صحيفة المرصد: استشهدا الخميس والجمعة الماضيين، اثنين من منسوبي القوات المسلحة، هما “الرقيب أول سعيد بن سلطان آل زاهب القريشي القحطاني والجندي عبد العزيز بن معيبد الرشيدي”، أثناء أدائهما لواجبهما في الحد الجنوبي.
ووفقًا لـ”عاجل” أكدت مصادر أنهما استشهدا عندما كانا يقومان بمهامهما العسكرية على الشريط الحدودي حماية لحدود البلاد مع زملائهما المرابطين.
وسجل الشهيدان (القحطاني والرشيدي) اسميهما ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية حدوده.
تعليقات ( 29 )
المعلمالله يرحمهم ويتقبلهم إلى جنات الفردوس ايه الأبطال
إستشاري صحاللهم أقبلهما شهداء عندك وأخلف على أهلهم بالصبر والخير .
بوعليالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته****
بوعليالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته .ايش وضع الزيود الى هنا مايرحون يدافعون عن بلدهم وعارهم فى اليمن بدال التبطح هنا والتعليق بالمرصد بس مافيهم ذرة رجوله لو فيهم ما باعو وطنهم للفرس واذناب ايران تبآ لكم
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦رحم الله الرقيب سعيد والجندي عبدالعزيز وغفر الله لهما....وحفظ الله جنود الوطن
الله ثم المليك والوطنرحمهم الله جميعا العتب ثم العتب على اعلامنا كل همهم تمجيد الممثلين وتتبع اخبارهم ومن على شاكلتهم ولا دروا عن جنودنا الذين ضحو بااغلى مايملكون وهي ارواحهم
saig alkiirاه بس ع من أشعل الشرارة راعي اليخوت
علياللهم اجعل جنات الفردوس نزلهم ومسكنهم ....هنيئا لهم هذا الفوز العظيم ماتوا دفاعا عن مقدساتنا وديارنا من اطماع اتباع الفرس المجوس الصفويين عباد النار و الشهوات
محقتصحيح الذين ضحو بأنفسهم في سبيل الله ثم دفاعا عن الوطن
ساريوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم رحمكم الله واسكنكم فسيح جناته
عدد التعليقات:10
مانع القحطانيفي سبيل الله ثم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحماية حدوده
قوندااللهم تقبلهم في الشهداء غفر الله لكما وجمعنا بكم وهنيئا لكم الشهاده.
عدد التعليقات:3583
ولدالشيوخانا لله وانا اليه راجعون..
سعودي غلبااانالله يرحمهم ويقبلهم شهداء
تميميالله تجعل مثواهم الجنه والله ياهو شجاع اسأل لهم الرحمه
علي العمريالله. يرحمهم.
ساميهنيئا لكم رفقة الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا وهنيئا لاهليكم الشفاعة.
ماركتوالله يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته وفي منازل الشهداء.. الله يقضي على الحوثي ومن معه وأتباعه وأذنابه ويهلكهم هلاكاً لا يقومون من بعده ..
واضحالله يرحمهم ويغفر لهم قلنا من اول اجعلوا صعده قاع صفصفا شيلو شي اسمه صعده عن الخريطه ولو احتاج الموضوع ازيلوا اليمن بكبرة حرب محترمه مع هالشرذمه ما تنفع هذولي لا بد يحسون بالالم علشان يستسلمون
راجي رحمة ربهالله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل قبرهما روضه من رياض الجنة آمين ويربط على قلب أهلهم بالصبر والثبات واليقين والرضا بماقدر الله وكتب ويعوضهم خير آمين يارب العالمين
النصر قريبتقبلهما الله من الشهداء وألهم ذويهما الصبر.. وهنيئا لهما
زائرالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته
🎀💫الله يرحمهم -ويغفر لهم -واجعلهم مع الشهداء- والصديقين
عدد التعليقات:15365
قلم الحقيقهرحمهما الله رحمة واسعة وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. شهداء عند ربهم يرزقون.
عدد التعليقات:12888
برق الحرم(((((( تقبلهم الله ........شهداء .........احياء لدنه .....يرزقون ))))))