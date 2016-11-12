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“مرابط بالحد الجنوبي” رفض العودة رغم انتهاء تكليفه.. فعاد إلى ذويه شهيدًا

12 نوفمبر, 2016 , 12:49 م
“مرابط بالحد الجنوبي” رفض العودة رغم انتهاء تكليفه.. فعاد إلى ذويه شهيدًا
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صحيفة المرصد: رفض العودة من مهمته على الحدود الجنوبية رغم انتهاء تكليفه، وأصرَّ على البقاء هناك، فعاد إلى ذويه شهيداً مدافعاً عن دينه ووطنه، إنه الشهيد محمد أسعد الغزواني.

وفقاً لصحيفة “الوطن” استُشهد “الغزواني” عن عمر يناهز الـ 44 عاماً في مواجهات مع ميليشيات الحوثي على الحد الجنوبي بجازان، وشيع الأهالي جنازته إلى مثواه الأخير في بلدة بلغازي بمحافظة العيدابي في منطقة جازان.

وقال شيخ شمل قبائل بلغازي إن “الغزواني يعد سادس شهيد من أبناء البلدة، مؤكداً أن أبناء بلغازي جميعاً على استعداد تام لتقديم أرواحهم فداءً للدين والوطن”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    كحيلانو

    كلمة حق أكثر الشهداء من منطقة جازان وهذا يدل على شجاعتهم رحم الله شهداء الواجب
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  2. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    غفر الله له و تقبله من الشهداء
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  3. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    رد بكلمة

    رحمك الله يامحمد أسعد الغزواني وغفر الله لك .
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  4. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    بوعلي

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته رساله الى كل يمنى متبطح هنا ويجدد وضعه شوف الرجال السعوديين على الحد نفدى الوطن مو مثلكم باعتوه للفرس وهمكم جمع الدراهم قال ايش قال يمن الحكمه من الحكمه ماتبيع عرضك ووطنك
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  5. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    رحمك الله يامحمد أسعد الغزواني وغفر الله لك ولموتى المسلمين.( جنودنا أنتم فخر لنا )
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  6. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    عبدالعزيز//

    تعليق8 الا لعنه الله عليك ياخسيس مالها داعي الحرب كيف هل تعلم بمشروعهم لولا الله ثم تدخل سلمان الحزم لكانوا اليوم بيننا ولكن لانك منهم ومن اذنابهم هكذا تقول
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  7. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    جنوبية..🌻🌻

    الله يرحمه ويغفر له ويكتبه من الشهداء
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  8. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ربي الله

    قد كتب الله للجنة اهلها . نسال الله ان يجعله من الشهداء .
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  9. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    علي

    المفروض تسمى الشوارع باسمائهم يرحمهم الله تخليدا لدكراهم ويستاهلون اكثر من كذا
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  10. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    زائر

    اللي يترحم على صدام بالرغم انه قصف و ارسل صواريخه للرياض و غزا الخفجي سيأتي من يترحم على الحوثي و عفاش عليهم لعائن الله
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  11. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    الهمداني

    العلم نور
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  12. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    ساري

    وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ..رحمك الله واسكنك فسيح جناته ايه البطل
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  13. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    ياسر

    الله يرحمه ويغفر له ماشاء الله منطقة جازان في مقدمةً مناطق المملكةً تقديمآ للشهداء اهل شجاعة وإقدام
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  14. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    رحمه

    بعد سنين سيتم نسيان هؤلاء الشهداء الاعلام في سماء المملكه سينسى مجدهم ونبلهم وشهامتهم وتضحياتهم ويتذكرون ويترحمون ع الارهابي المجرم عفاش وصدام
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  15. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    رحمه

    والله مايفدي السعوديه الا اهلها لا صدام ولا بشار رحمه الله عليك
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  16. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:12888

    برق الحرم

    (((((( ايه انا اللي ((ديرتي)).... فوقها الجنة_عروس.......لا صعدت يم السما الروح مع دخانها.... يحتمي((حد_الوطن)) ..لاحتمى قطف النفوس...جبهةٍ _جنديها من ظهر _فرسانها)))))
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  17. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    deleted

    الله يرحمه
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  18. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    بدر

    اخبار مفرحة باستشهاد الأبطال بس تضيق الصدر بفقد ابطال اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة واسعة الهم اهلهم الصبر و السلوان استخدموا الأسلحة الفتاكة لانهاء الحرب
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  19. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:12888

    برق الحرم

    ـــــــ(((((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا))))))ــــــ
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  20. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:10

    مانع القحطاني

    احسنت يا مُعد التقرير فداءً للدين ثم للوطن
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  21. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الله يغفر ذنوبه....
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