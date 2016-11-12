“مرابط بالحد الجنوبي” رفض العودة رغم انتهاء تكليفه.. فعاد إلى ذويه شهيدًا

صحيفة المرصد: رفض العودة من مهمته على الحدود الجنوبية رغم انتهاء تكليفه، وأصرَّ على البقاء هناك، فعاد إلى ذويه شهيداً مدافعاً عن دينه ووطنه، إنه الشهيد محمد أسعد الغزواني.

وفقاً لصحيفة “الوطن” استُشهد “الغزواني” عن عمر يناهز الـ 44 عاماً في مواجهات مع ميليشيات الحوثي على الحد الجنوبي بجازان، وشيع الأهالي جنازته إلى مثواه الأخير في بلدة بلغازي بمحافظة العيدابي في منطقة جازان.

وقال شيخ شمل قبائل بلغازي إن “الغزواني يعد سادس شهيد من أبناء البلدة، مؤكداً أن أبناء بلغازي جميعاً على استعداد تام لتقديم أرواحهم فداءً للدين والوطن”.