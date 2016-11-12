البريك يعيد نشر فيديو يظهر قيام ” شيعة بالزحف” عند قبر الحسين ويصفه بالشرك

صحيفة المرصد: عقب الداعية السعودي الشيخ سعد البريك، على مقطع فيديو نشره يظهر فيه قيام “شيعة بالزحف” خلال زيارة لقبر الحسين بن علي، واصفًا إياه بـ”الشرك”.
وتساءل الداعية الإسلامي، في تدوينه له عبر موقع التغريدات الصغير “تويتر” قائلا: “من يبّين لعوام الشيعة أن الإسلام أكرم العباد بالتوحيد وأن الحسين من أئمة الموحدين الذين لا يرضون هذا الشرك بالسجود.”
وفي تغريدة منفصلة نشر البريك مقطع فيديو قال فيه عليه: ” الملَك جبريل والنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه يستأذنون على فاطمة رضي الله عنها وسلمان الفارسي يدخل بغير استئذان.”
من يبّين لعوام الشيعة أن الإسلام أكرم العباد بالتوحيد وأن الحسين من أئمة الموحدين الذين لا يرضون هذا الشرك بالسجودhttps://t.co/vJeRLoa2pv
— د. سعد البريك (@saadalbreik) November 12, 2016
الملَك جبريل والنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه يستأذنون على فاطمة رضي الله عنهاوسلمان الفارسي يدخل بغير استئذانhttps://t.co/oZ0AjZwotM
— د. سعد البريك (@saadalbreik) November 12, 2016
تعليقات ( 116 )
AGياشيعة العالم استيقظوا ان معمميكم حرفوا التشيع وجعلوا منه سلعه يقتاتون منها هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال استغيثوا بأحد غير الله او إن احدا غير الله يقضي الحوائج
احذروا من الإخوانالإخوان دوما يحبون زعزعت الاوطان وإيقاض الفتن . نعم نختلف مع مذاهب ولاكن لنا علماء يردون . الحذر الحذر من دس السم في العسل .
من 107 إلى 111صافي.هل هو ايماناً كاملاً ام ناقصاً؟وهل تعترف بمقولة من لايؤمن بولايةعلي فهو كافر
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹يوجد مقاطع لمعمم وغيره يقول علي هو ربنا بالاخره؟ويعلم مايكون ومالايكون؟ولماذا لايوجد تحريم عندعلماءكم بمن يقول عن القرآن ناقص محرف؟طيب مارأيك انت في من يقول عن القرآن ناقص محرف؟هل هو كافر أم ماذا؟جاوب
صافينعم جميع اخواننا أهل السنة مسلمون مؤمنون .. وجاء دورك الآن هل نحن كذلك عندكم ؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹موسى جعفر الصادق أسم أبنته عائشه وأبوبكرالصديق هو جدهم من أمهم.هل هذا صح؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أشهد الله على محبتي للنبي محمد عليةالصلاةوالسلام وآل بيته الطيبين الأطهار
صافينحن لا ندعو إلا الله ودعاء غير الله شرك، ولكن مشكلتكم مو عارفين تفسير معنى الدعاء المذكور في الآيات، المقصود من الدعاء في جميع الآيات هو العبادة وليس يا المنادى .. اقرأوا التفاسير . العبادة لله وحده .
سؤال للشيعة ؟؟ وأنتظر الجواب وأشك أنهم سيهربون من هذا السؤال أو يراوغونهل نحن مسلمين مؤمنين حقاً بالدنيا والاخره ؟؟ أنتظر الجواب من صافي أو أي شيعي
صافيرد على خالد أبو عمر يقول الامام علي ع لا يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب انسان .. هذا هو معيار الحب وليس الأسماء .. معظم الصحابة لم يسموا أولادهم باسم علي فهل هذا يعني عدم حبهم له ؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹لماذا لاتدعون الله وحده لاشريك له فليس بينك وبينه حجاب لقول الله(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)وقوله(قل أدعوني أستجب لكم)وقوله(وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا).وقد ذكر المسجد ولم تذكر الحسينيه؟
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹من أسماء أبناء وبنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاطمه وحسن ولو يأتي شيعي ويتكلم بكلام سيء على آل البيت عند مايسمونهم هؤلاء الشيعة الرافضة (بوهابيه) فلن يسمحو له بذلك ولن يتركوه يتكلم عليهم بسوء وسيطردوه
صافيبتقول : القرآن يقول وما يستوي الاحياء ولا الاموات، أقول لك كمل الاية .. إن الله يسمع من يشاء .
صافيإيش دخل يا حسين ويا علي أنها من الشرك .. أجل قولك يا أمي ادعي لي أيضا شرك .. بتقول أمي حية غير ميته .. أقول لك هؤلاء أيضا أحياء ودليلي القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء .
شلولخليس كل الشيعه هكذا ومن الضلم اننا نعمم هناك من يتبرأ من افعالهم وهناك الشيعه المعتدلين وهناك من المتخلفين الجهله والله يهدي الجميع
..خالد..أبو..عُمر..ياصافي_أبني أسمه عُمر وجدته أسمها فاطمه وزوج عمته أسمه علي_ونحب الآل والصحابه رضوان الله عليهم***
زم زميقلت المواضيع الي تهم الامه وحال الموطنين وعيشهم حتى تصرف جل وقتك وعلمك ان كان هناك علم أفي مثل هذه الأمور التي تفرق والتجمع والدليل انظر لتعليقات على الموضوع اعزب عن هذه الأمور أحسن الله إليك
سؤال للشيعة هدانا الله وإياهمهل قال الإمام علي وابنه الحسين أن القرآن محرف ناقص وهل قالوا نحن معصومين؟
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينليس شركاً ان تحب آل البيت لكن المشكله من الدعاء والاستغاثة بهم وجعلهم في منزلة الله ؟ وهذا خطأ وشرك مع الله وانهم يعلمون الغيب وان مفاتيح الجنة والنار ودخولها عندهم وحدهم ؟ هذا غير التحريض والخزعبلات؟
مهنا***حتى تقول هذا شرك ماهو دينهم كله عبادة غير الله يعني كله شرك في شرك
صافيهؤلاء عبروا عن حبهم بهذا الشكل فما هو تعبيرك عن حبك لهم ؟
أبو مصلفح الرياضالخميني يقول لقطيعه ساعة لزحفك وساعه ***
صافيروي عن رسول الله ص في شأن الامام المهدي والرايات السود إذا خرجت من المشرق فاذهبوا إليهم ولو حبوا على الثلج .
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينشيعة الروافض سلالة أتباع الخميني يكفرون بمن لايؤمن بولاية علي ومن ليس إمامي
بني أميةلا حول ولا قوة إلا بالله / وكرمنا بني أدم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينيوجد معمم شيعي باليوتيوب يرفض ويستنكر فعلهم؟يتكلم ويستهزء بهم*** ويتمرغون بالطين والزاحفه مثل الي بالصورة ويوجد جماعة شيعية جاهله تتمرغ ع الزجاج؟
صافيأحد أنصار الامام الحسين ع يقال له عابس في يوم عاشر نزع درعه ودخل المعركة عاري الصدر فقيل له أجننت يا عابس، قال: حب الحسين أجنني، ( أحب الله من أحب حسينا)، رجل امثثل لله ولرسوله في حب آله، طاعة أم شرك.
سجاد علي مرزا شيرازيالحمدلله أني سني وموحد
شيعيت-71 الشيخ حسن الصفار وجماعته لا يعترفون بهده الخزعبلات
حسين الصفارهؤلاء مجانين ولا أحد يقلدهم!!!! لا عقول لهم!!!!
عليههههه.. أصبحوا من*** والزواحف
أبو سفيانالحمدلله على نعمة الإسلام
منتهي تاريخهزحف .. وجلد ظهور .. وضرب رؤوس بالسواطير اين عقول هولاء ؟! ¯\_(ツ)_/¯
يزيداين ذهبت عقول هؤلاء؟؟ ****
فهد العنزيالمشكله اذا تعب يسوون له مساج على شان يواصل زحفه هههههههه
فهد العنزيانها رحلة الزواحف ، هيا بنا لنكتشف الحقيقه
زينب ...اتركوا دين الآباء ياشيعة. .وارجعوا لدين محمد وآل بيته وأصحابه الموحدين. ..مرفوعي الرأس غير منبطحين.
الصريح جدا**** ومضحوك عليهم وخلهم من هالحال واردى
مسلمهل تريد ياشيخ من كل شيعي ان يمشي حاملا سلاحه اينما حل دفاعا عن نفسه لتعم الفوضى والقتل في مجتمعنا عجبا اين عقلك؟ انت بهدا الفعل ارتكبت اثم استغفر ربك وتوب الى الله
زينب ...ت 55انت قلت "زار" وهناك فرق بين الزياره للسلام فقط. ..والزيارة بقصد العباده والتوسل وصرف العباده للاموات من دون الله ؟
زينب ...ت 12وانتوا ماعندكم إلا الخميني حلل والخميني حرم !! ماهذا الشرك ؟ أين القرآن وفعل الرسول من منهجكم ؟ كيف تقولون عن انفسكم مسلمين وانتم لا تأخذون الإسلام من القرآن بل من مخلوق ضعيف ذليل! !
خالد الزهرانيممتاز خلهم يتدربون على الزحف على جهنم اذا ماارتدعوا عما يفعلون
مفقودلا علاقة لنا بما يفعلون طالما لم يؤذوا احد
ابو محمدياشيخ سعد الحقيقة هذي عرفتها قبل او بعد جلوسك مع اخوك الشيخ حسن الصفار......!!!!!!!
علي العمريايش دخلنا. في. الناس. يزحف. يطير. هذا. مذهبه. ونحترمه. مشكلتنا. التدخل. في. امور. الناس
زينب ...ياشيعة. ..إلا تخجلون من دينكم. ...شوهتم الإسلام الجميل بفعلكم القبيح !
سلمانالداعية السعودي الشيخ !!! هل هذه هي طريقة الدعوة الصحيحة والنصيحة لمن انحرف عن الدين الصحيح ؟
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهو لا اعلم هل يدرك الشيخ مايقول اولا يعلم ان كلامه هذا من اشد الفتن وذا دلليل قولك شرك يعني كانك تحلل دمانا للذين يكفروننا وين الكلام نقف ضد كل الي
سامرسبحانك ياعظيم الجزاء من جنس العمل يعذبون انفسهم بايديهم لقاء شتمهم ام المؤمنين والصحابه....
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهحنا في العصر العشرين وبعض العلماء هداهم الله يصفونا بشرك . لا علم هل قراء ان اول من زار قبر الحسين ع هو الصحابي الجليل جابر من عبدالله الانصاري وابناء الحسين ع ومن قبله جده وامه وابيه قبل مقتله ع 🤔
مسلمما قصد الشيخ من هدا هل يريد التناحر بين المسلمين يااخي محمد بدينه وعيسى بدينه دعوا الخلق للخالق انت شيخ او مثير فتن
مزارع من أرض الطيبينياجماعة الخير نترك الخلق للخالق أن الله بصير بعبادة راحو زحف راحو طيارين حنا مش وصايا على آلاخرين ومن راقب الناس مات هما أتمنى من المشائخ الكرام في أمور أهم من مراقبة الشيعة ومعتقداتهم تحياتي
وحيديتركوا دين محمد ويتبعوا الفرس النجوس وعلمائهم الذين يحقدون على العرب من ايام معركة القادسيه وهزيمة الفرس وقتل كسرى واخذ بناته اسرى حيث تزوجهن ابناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الهمداني يقول وتصجوناوهل العقل السليم السوي يجحد ويطعن بصدق وحقيقتة القرآن ويستمر بقوف أنه مزور
شيعي برونزيالهمد اني خلاص كل واحد يزبط عربيته
فهد العنزيإنه سباق السحالي المرقطه !!!!
سنونوهذا ما الفو عليه آبائهم الدين معتقد ولن تستطيع تغييره مهما بينت لهم خطاءه
يزيدابومصلفح ايران كفاك خداع نفسك
الهمدانيإستشاري صح إلى الهمداني ترى العلمانية أخذت من الأديان ما يناسب الدنيا والحياة اليومية ، وتركت من الدين الغيبيات والعبادات((العلمانية تعتمد على الفكر وتنبذ النقل وخاصة النقل الخرافي الغير قابل للعقل))
ابهمداني يقول وتصجونناوليش ما تسكت ساكت أنتا
فهد العنزيمن تتدعون التبرك به ، هو لايملك نفعاً ولاضراً لنفسه ، كيف تريدون النفع منه ، مات عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كااا فر لم يستطع الرسول أن يشفع له ، إستيقضوا من سبات الدببه العميق يارافضه
كلمة حقالله يهديهم الى السراط المستقيم وينور عقولهم فللأسف الفرس الصفويين هم من أدخل البدع للشيعة العرب وغيرهم فغزوا عقولهم بعد أن غزوا جيوبهم عن طريق ما يسمى بالخمس واستغلوا بعضهم لتحقيق ماّربهم الدنيئة.
إستشاري صحإلى الهمداني ترى العلمانية أخذت من الأديان ما يناسب الدنيا والحياة اليومية ، وتركت من الدين الغيبيات والعبادات .
زائرصلفوحه للحين ماقررت تتعالج نفسياً !؟ وإلا صحيح نسيت إنك قاعد تكسب حسنات ( حسب معتقدك المريض )
فهد العنزيشرك وخزعبلات يرفضها العقل العربي الأبي ، بل وحتى الزواحف لاتزحف لأحد ،
لن أقول لك اتركهم ياشيخ سعد لكن زد عليهم زآدك الله كل خيرهؤﻻء هم المنحطون نفسيآ ومعنويآ هؤﻻء من ﻻ روح وطمأنة تدب أجسادهم هؤﻻء هم المنخذلون قبل الخذﻻن إن لم يتوبوا ويرجعوا لله بسنة محمد عليه الصﻻة والسلام أنظر هم من يبحث عن عزة النفس برفض الحق هذه آخر مردهم.
فهد العنزينعم إنها مسابقة الزواحف ،
فهد العنزيمساكين ، أشفق عليهم خزعبلات ، فضحونا عند الغرب بتقليد الزواحف والسحالي
داغر**** يخجل من تصرفاتهم واغبى خلق الله هم الرافضه عليهم من الله مايستحقون
عمرمشركين تحت مسمئ مسلمين من اين لكم هذا الدين شيعه اغبيا عبدت القبور والاوثان ابنا متعه
فهد العنزييالهمداني ، كلامك مبطن ، وليش ماتعلن وتوضح بأنك مؤيد لتلك الخرافات من عدمه ، ولكن ، أؤكد لك بأنك واضح بالنسبه لي ولاتحاول تجعله عمل بطولي وتزايد عليه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
الهمدانيترى الدعوه كلها اقتباسات هذا يقتبس من هذا اعني في الديانات تثقفوا اقروا لا تصيرون مضحكة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
نفسي افهم ليش الشعيه يعبدون مخلوقات دون الخالقياخي بالعقل كيف تعبد مخلوق وتترك عباده الخالق
الهمدانيكل الديانات والمذاهب فيها اشياء الذي يقول هذه وهذه يتجه للعلمانية الا دينية عشان يقول انا ليس عندي وليس عندي ولا يجي هنا يعمل ابو العريف وهو لا يعرف شي ويصجنا
Saeedالفتنه نائمة ملعون من ايقظها
نفسي افهم ليش الشعيه يعبدون مخلوقات دون الخالقلافرق بين الشيعه وباقي المشركين عباد النار والبقر والبشر
سعودي مسلمالحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
الهمدانيحقيقة العلم نور العرب يقولوا انهم كانوا يطوفون قبل الاسلام عراه ثم استبدلوا بالاحرام انت ياشيخ تعرف ان البوذيين والهندوس لهم اكثر من 5000 سنة يحرمون والمجوس قبلهم كانوا يحرمون هذه ثقافات تعلموا تثقفوا
سنيتعليق مخالف
اسألكم بالله هل هاذا يرضي الله ورسولهالشيعه تركو عباده الله وعبدو المخلوقات والقبور هم يعبدون بشر مثلهم لافرق بينهم وبين الهندوس
اسألكم بالله هل هاذا يرضي الله ورسولهشركيات ايران
عزوزشاهت وجوهكم يا مأججين الفتنة والطائفية شاهت الوجوه
عزوزتوقفوا عن تأجيج الطائفية ايها المدعون الدعويون لنصرة الدين وأنتم حطبه وناره .... لقد ولى زمانكم فأنتم مكشوفين أنكم مدليسن ... لقد حان وقت حسابكم ومعاقبتكم على كل ماحدث من ضرر على جسد هذا المجتمع ..
الى ت ١٠لأنهم يفعلون الأمور الشركية بأسم الاسلام
علي الشيعيهؤلاء شيعه مغاليين ولكن ضررهم على أنفسهم ولا يمثلوا كل الشيعه
ساميمثل / تقبيل اليد و كتف الملك
أبو مصلفح الرياضواللي يقول انهم يسبون زوجات النبي أشهد الله إني متابع مو بشكل كبير لكن الزيود عموما حاشاهم سب أمهات المؤمنيين خامنئي مرشد إيران الحالي حرم ع الشيعة سب رموز أخوانه السنة بااللفظ وتقدرون ترجعون له
سعودي مسلمالحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا
مصممرياضة الزحف // ابو الاسود الطويل شكله حيفوز
الهمدانيهم يزحفون انت ليش مشغل نفسك بهم اذا بتابع كل مذهب وكل دين ماتستسيق فعلهم بتتعب عجل لو تشوف البوذيين وهم يزحفون من بيوتهم لمعبدهم التي تبعد مئات الكيلوات وش بتقول ((اكتب التعبد بالزحف في يوتيوب))
أبو مصلفح الرياضعموما اللي يبون يطلعون الشيعة بمظهر تافه ومارق ومنشق يتصيد الأخطاءلهم وياخذ كلام المتطرفين منهم والمعاتيه والمتطرفين موجودين هنا وهناك عموماالله العليم البصير يعرف ماتخفي الصدور وكلنا بنتحاسب ع كلامنا
Sofianخلصت مواضيعك وخطبك في عهد سلمان الحزم ..وماقدرت تبعد عن المناقزة ..رجعت للساحه بالتجارة الرابحه شيعه سنه ...اقول ارقد واحلم ياشيخ
أبو مصلفح الرياضوالله سمعت بإذني يقول ذولي اللي يشوهون سمعتنا من اللي يمشون مثل الكلب ويزحفون لو انه بيدهم يدفنهم لأنهم يشوهون صورة الشيعة لي أصدقاء شيعة في الدمام يوم عاشوراء يتبرعوا باالدم وهذا أشد فيه حسن نصر الله
أبو مصلفح الرياضشيب الشيخ البريك عموما الضرب واللطم والزحف كبار علماء الشيعة وأعيانهم مثل الشيخ الوائلي الله يرحمه والحيدري حتى الخميني نفسه والله يحرموها ويقولوا انها تشوه صورتهم ويستغلوها أعدائهم لتشويه صورتهم
القرويهذا دين عدو للاسلام وليس مذهب اسلامي ،، اغبياء خبثاء يسبون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمون ويكفرون اصحابه
إستشاري صحالتعلق بالأموات أو دعاؤهم لايقبله العقل ...الحسين رضي الله عنه مات وبموته لاينفع أحد ...لكن لعل من يستغيثه ويدعوه من متطرفين الشيعه وليس عامتهم ففيهم من لايرضى هذا الأفعال ...الله يهدي الجميع ...
رحمهكلامك صحيح يا سيدنا الشيخ هذا هو الشرك الأكبر