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البريك يعيد نشر فيديو يظهر قيام ” شيعة بالزحف” عند قبر الحسين ويصفه بالشرك

12 نوفمبر, 2016 , 13:14 م
البريك يعيد نشر فيديو يظهر قيام ” شيعة بالزحف” عند قبر الحسين ويصفه بالشرك
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صحيفة المرصد: عقب الداعية السعودي الشيخ سعد البريك، على مقطع فيديو نشره يظهر فيه قيام “شيعة بالزحف” خلال زيارة لقبر الحسين بن علي، واصفًا إياه بـ”الشرك”.

وتساءل الداعية الإسلامي، في تدوينه له عبر موقع التغريدات الصغير “تويتر” قائلا: “من يبّين لعوام الشيعة أن الإسلام أكرم العباد بالتوحيد وأن الحسين من أئمة الموحدين الذين لا يرضون هذا الشرك بالسجود.”

وفي تغريدة منفصلة نشر البريك مقطع فيديو قال فيه عليه: ” الملَك جبريل والنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه يستأذنون على فاطمة رضي الله عنها وسلمان الفارسي يدخل بغير استئذان.”



تعليقات ( 116 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 116
    12 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    ياشيخ سعد حفظك الله أنت تتكلم عن الشركيات التي يمارسها بعض الشيعة ولكن المؤسف أن معظم التعليقات لا يقل أصحابها جهلاً وسفاهة عما يعمله الروافض من شركيات .
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  2. 115
    12 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    AG

    ياشيعة العالم استيقظوا ان معمميكم حرفوا التشيع وجعلوا منه سلعه يقتاتون منها هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال استغيثوا بأحد غير الله او إن احدا غير الله يقضي الحوائج
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  3. 114
    12 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    احذروا من الإخوان

    الإخوان دوما يحبون زعزعت الاوطان وإيقاض الفتن . نعم نختلف مع مذاهب ولاكن لنا علماء يردون . الحذر الحذر من دس السم في العسل .
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  4. 113
    12 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    من 107 إلى 111

    صافي.هل هو ايماناً كاملاً ام ناقصاً؟وهل تعترف بمقولة من لايؤمن بولايةعلي فهو كافر
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  5. 112
    12 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    يوجد مقاطع لمعمم وغيره يقول علي هو ربنا بالاخره؟ويعلم مايكون ومالايكون؟ولماذا لايوجد تحريم عندعلماءكم بمن يقول عن القرآن ناقص محرف؟طيب مارأيك انت في من يقول عن القرآن ناقص محرف؟هل هو كافر أم ماذا؟جاوب
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  6. 111
    12 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    صافي

    نعم جميع اخواننا أهل السنة مسلمون مؤمنون .. وجاء دورك الآن هل نحن كذلك عندكم ؟
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  7. 110
    12 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    موسى جعفر الصادق أسم أبنته عائشه وأبوبكرالصديق هو جدهم من أمهم.هل هذا صح؟
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  8. 109
    12 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أشهد الله على محبتي للنبي محمد عليةالصلاةوالسلام وآل بيته الطيبين الأطهار
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  9. 108
    12 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    صافي

    نحن لا ندعو إلا الله ودعاء غير الله شرك، ولكن مشكلتكم مو عارفين تفسير معنى الدعاء المذكور في الآيات، المقصود من الدعاء في جميع الآيات هو العبادة وليس يا المنادى .. اقرأوا التفاسير . العبادة لله وحده .
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  10. 107
    12 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    سؤال للشيعة ؟؟ وأنتظر الجواب وأشك أنهم سيهربون من هذا السؤال أو يراوغون

    هل نحن مسلمين مؤمنين حقاً بالدنيا والاخره ؟؟ أنتظر الجواب من صافي أو أي شيعي
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  11. 106
    12 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    صافي

    رد على خالد أبو عمر يقول الامام علي ع لا يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب انسان .. هذا هو معيار الحب وليس الأسماء .. معظم الصحابة لم يسموا أولادهم باسم علي فهل هذا يعني عدم حبهم له ؟
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  12. 105
    12 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    لماذا لاتدعون الله وحده لاشريك له فليس بينك وبينه حجاب لقول الله(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)وقوله(قل أدعوني أستجب لكم)وقوله(وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا).وقد ذكر المسجد ولم تذكر الحسينيه؟
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  13. 104
    12 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    من أسماء أبناء وبنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاطمه وحسن ولو يأتي شيعي ويتكلم بكلام سيء على آل البيت عند مايسمونهم هؤلاء الشيعة الرافضة (بوهابيه) فلن يسمحو له بذلك ولن يتركوه يتكلم عليهم بسوء وسيطردوه
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  14. 103
    12 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    صافي

    بتقول : القرآن يقول وما يستوي الاحياء ولا الاموات، أقول لك كمل الاية .. إن الله يسمع من يشاء .
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  15. 102
    12 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    صافي

    إيش دخل يا حسين ويا علي أنها من الشرك .. أجل قولك يا أمي ادعي لي أيضا شرك .. بتقول أمي حية غير ميته .. أقول لك هؤلاء أيضا أحياء ودليلي القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء .
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  16. 101
    12 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    شلولخ

    ليس كل الشيعه هكذا ومن الضلم اننا نعمم هناك من يتبرأ من افعالهم وهناك الشيعه المعتدلين وهناك من المتخلفين الجهله والله يهدي الجميع
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  17. 100
    12 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    ..خالد..أبو..عُمر..

    ياصافي_أبني أسمه عُمر وجدته أسمها فاطمه وزوج عمته أسمه علي_ونحب الآل والصحابه رضوان الله عليهم***
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  18. 99
    12 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    زم زمي

    قلت المواضيع الي تهم الامه وحال الموطنين وعيشهم حتى تصرف جل وقتك وعلمك ان كان هناك علم أفي مثل هذه الأمور التي تفرق والتجمع والدليل انظر لتعليقات على الموضوع اعزب عن هذه الأمور أحسن الله إليك
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  19. 98
    12 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    سؤال للشيعة هدانا الله وإياهم

    هل قال الإمام علي وابنه الحسين أن القرآن محرف ناقص وهل قالوا نحن معصومين؟
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  20. 97
    12 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    ليس شركاً ان تحب آل البيت لكن المشكله من الدعاء والاستغاثة بهم وجعلهم في منزلة الله ؟ وهذا خطأ وشرك مع الله وانهم يعلمون الغيب وان مفاتيح الجنة والنار ودخولها عندهم وحدهم ؟ هذا غير التحريض والخزعبلات؟
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  21. 96
    12 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    مهنا

    ***حتى تقول هذا شرك ماهو دينهم كله عبادة غير الله يعني كله شرك في شرك
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  22. 95
    12 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    صافي

    هؤلاء عبروا عن حبهم بهذا الشكل فما هو تعبيرك عن حبك لهم ؟
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  23. 94
    12 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    أبو مصلفح الرياض

    الخميني يقول لقطيعه ساعة لزحفك وساعه ***
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  24. 93
    12 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    صافي

    روي عن رسول الله ص في شأن الامام المهدي والرايات السود إذا خرجت من المشرق فاذهبوا إليهم ولو حبوا على الثلج .
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  25. 92
    12 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    شيعة الروافض سلالة أتباع الخميني يكفرون بمن لايؤمن بولاية علي ومن ليس إمامي
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  26. 91
    12 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    بني أمية

    لا حول ولا قوة إلا بالله / وكرمنا بني أدم
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  27. 90
    12 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    يوجد معمم شيعي باليوتيوب يرفض ويستنكر فعلهم؟يتكلم ويستهزء بهم*** ويتمرغون بالطين والزاحفه مثل الي بالصورة ويوجد جماعة شيعية جاهله تتمرغ ع الزجاج؟
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  28. 89
    12 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    صافي

    أحد أنصار الامام الحسين ع يقال له عابس في يوم عاشر نزع درعه ودخل المعركة عاري الصدر فقيل له أجننت يا عابس، قال: حب الحسين أجنني، ( أحب الله من أحب حسينا)، رجل امثثل لله ولرسوله في حب آله، طاعة أم شرك.
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  29. 88
    12 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    سجاد علي مرزا شيرازي

    الحمدلله أني سني وموحد
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  30. 87
    12 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    شيعي

    ت-71 الشيخ حسن الصفار وجماعته لا يعترفون بهده الخزعبلات
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  31. 86
    12 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    حسين الصفار

    هؤلاء مجانين ولا أحد يقلدهم!!!! لا عقول لهم!!!!
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  32. 85
    12 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    علي

    ههههه.. أصبحوا من*** والزواحف
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  33. 84
    12 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    أبو سفيان

    الحمدلله على نعمة الإسلام
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  34. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    منتهي تاريخه

    زحف .. وجلد ظهور .. وضرب رؤوس بالسواطير اين عقول هولاء ؟! ¯\_(ツ)_/¯
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  35. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    يزيد

    اين ذهبت عقول هؤلاء؟؟ ****
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  36. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    فهد العنزي

    المشكله اذا تعب يسوون له مساج على شان يواصل زحفه هههههههه
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  37. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    فهد العنزي

    انها رحلة الزواحف ، هيا بنا لنكتشف الحقيقه
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  38. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    زينب ...

    اتركوا دين الآباء ياشيعة. .وارجعوا لدين محمد وآل بيته وأصحابه الموحدين. ..مرفوعي الرأس غير منبطحين.
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  39. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    الصريح جدا

    **** ومضحوك عليهم وخلهم من هالحال واردى
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  40. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    مسلم

    هل تريد ياشيخ من كل شيعي ان يمشي حاملا سلاحه اينما حل دفاعا عن نفسه لتعم الفوضى والقتل في مجتمعنا عجبا اين عقلك؟ انت بهدا الفعل ارتكبت اثم استغفر ربك وتوب الى الله
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  41. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    زينب ...ت 55

    انت قلت "زار" وهناك فرق بين الزياره للسلام فقط. ..والزيارة بقصد العباده والتوسل وصرف العباده للاموات من دون الله ؟
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  42. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    زينب ...ت 12

    وانتوا ماعندكم إلا الخميني حلل والخميني حرم !! ماهذا الشرك ؟ أين القرآن وفعل الرسول من منهجكم ؟ كيف تقولون عن انفسكم مسلمين وانتم لا تأخذون الإسلام من القرآن بل من مخلوق ضعيف ذليل! !
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  43. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    خالد الزهراني

    ممتاز خلهم يتدربون على الزحف على جهنم اذا ماارتدعوا عما يفعلون
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  44. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    مفقود

    لا علاقة لنا بما يفعلون طالما لم يؤذوا احد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  45. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    الله يحفظك ياشيخ سعد الشركيات عند الروافض لا تحتاج لبيان بل الصوفية يشاركونهم في الطواف على القبور والتبرك بها وبدعاء الصالحين وجعلهم وسائط بينهم وبين الله ومنهم من يحج إلى غير مكة فهي عودة للجاهلية.
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  46. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    ابو محمد

    ياشيخ سعد الحقيقة هذي عرفتها قبل او بعد جلوسك مع اخوك الشيخ حسن الصفار......!!!!!!!
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  47. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    ومن يبين يا شيخ لعوام اﻹخوانج زحف دعاتهم وتحريضهم وشب الفتن بين الحاكم والمحكوم وتكفير الحكام والعسكر.
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  48. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    علي العمري

    ايش دخلنا. في. الناس. يزحف. يطير. هذا. مذهبه. ونحترمه. مشكلتنا. التدخل. في. امور. الناس
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  49. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    زينب ...

    ياشيعة. ..إلا تخجلون من دينكم. ...شوهتم الإسلام الجميل بفعلكم القبيح !
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  50. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    سلمان

    الداعية السعودي الشيخ !!! هل هذه هي طريقة الدعوة الصحيحة والنصيحة لمن انحرف عن الدين الصحيح ؟
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  51. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    سيعي وافتخر ببلادي السعوديه

    و لا اعلم هل يدرك الشيخ مايقول اولا يعلم ان كلامه هذا من اشد الفتن وذا دلليل قولك شرك يعني كانك تحلل دمانا للذين يكفروننا وين الكلام نقف ضد كل الي
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  52. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    سامر

    سبحانك ياعظيم الجزاء من جنس العمل يعذبون انفسهم بايديهم لقاء شتمهم ام المؤمنين والصحابه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    سيعي وافتخر ببلادي السعوديه

    حنا في العصر العشرين وبعض العلماء هداهم الله يصفونا بشرك . لا علم هل قراء ان اول من زار قبر الحسين ع هو الصحابي الجليل جابر من عبدالله الانصاري وابناء الحسين ع ومن قبله جده وامه وابيه قبل مقتله ع 🤔
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  54. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    مسلم

    ما قصد الشيخ من هدا هل يريد التناحر بين المسلمين يااخي محمد بدينه وعيسى بدينه دعوا الخلق للخالق انت شيخ او مثير فتن
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  55. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    ومن يبين يا شيخ لعوام اﻹخوان المسلمين طوام اﻹخوان من تكفير الحكام ومن يعملون لهم من عسكر وتحليل دماءهم وتغرير شبابهم وتحريض الشعوب علي حكامهم في سبيل الوصول للسلطة؟ وان تكفير المسلم يرتد عليه الكفر. .
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  56. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    مزارع من أرض الطيبين

    ياجماعة الخير نترك الخلق للخالق أن الله بصير بعبادة راحو زحف راحو طيارين حنا مش وصايا على آلاخرين ومن راقب الناس مات هما أتمنى من المشائخ الكرام في أمور أهم من مراقبة الشيعة ومعتقداتهم تحياتي
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  57. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الموضوع زحف لا تغيرون الموضوع
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  58. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    وحيد

    يتركوا دين محمد ويتبعوا الفرس النجوس وعلمائهم الذين يحقدون على العرب من ايام معركة القادسيه وهزيمة الفرس وقتل كسرى واخذ بناته اسرى حيث تزوجهن ابناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  59. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    يعلمون ضاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون..
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  60. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    الهمداني يقول وتصجونا

    وهل العقل السليم السوي يجحد ويطعن بصدق وحقيقتة القرآن ويستمر بقوف أنه مزور
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  61. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    من عادت اتباع خامني ايران النجس تغيير الموضوع هذا موضوع زحف وشرك نعوذبالله شاهدوا كيف يعلقون هكذا علمهم النجس خامني وغش نسلهم بالمتعه
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  62. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    شيعي برونزي

    الهمد اني خلاص كل واحد يزبط عربيته
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  63. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    من عادت اتباع خامني ايران النجس تغيير الموضوع هذا موضوع زحف وشرك نعوذبالله شاهدوا كيف يعلقون هكذا علمهم النجس خامني وغش نسلهم بالمتعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    فهد العنزي

    إنه سباق السحالي المرقطه !!!!
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  65. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    سنونو

    هذا ما الفو عليه آبائهم الدين معتقد ولن تستطيع تغييره مهما بينت لهم خطاءه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    يعلمون ضاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  67. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    نعوذبالله ان نشرك به شيئا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    يزيد

    ابومصلفح ايران كفاك خداع نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    الهمداني

    إستشاري صح إلى الهمداني ترى العلمانية أخذت من الأديان ما يناسب الدنيا والحياة اليومية ، وتركت من الدين الغيبيات والعبادات((العلمانية تعتمد على الفكر وتنبذ النقل وخاصة النقل الخرافي الغير قابل للعقل))
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  70. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    ابهمداني يقول وتصجوننا

    وليش ما تسكت ساكت أنتا
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  71. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    فهد العنزي

    من تتدعون التبرك به ، هو لايملك نفعاً ولاضراً لنفسه ، كيف تريدون النفع منه ، مات عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كااا فر لم يستطع الرسول أن يشفع له ، إستيقضوا من سبات الدببه العميق يارافضه
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  72. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    كلمة حق

    الله يهديهم الى السراط المستقيم وينور عقولهم فللأسف الفرس الصفويين هم من أدخل البدع للشيعة العرب وغيرهم فغزوا عقولهم بعد أن غزوا جيوبهم عن طريق ما يسمى بالخمس واستغلوا بعضهم لتحقيق ماّربهم الدنيئة.
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  73. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    إستشاري صح

    إلى الهمداني ترى العلمانية أخذت من الأديان ما يناسب الدنيا والحياة اليومية ، وتركت من الدين الغيبيات والعبادات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    زائر

    صلفوحه للحين ماقررت تتعالج نفسياً !؟ وإلا صحيح نسيت إنك قاعد تكسب حسنات ( حسب معتقدك المريض )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    فهد العنزي

    شرك وخزعبلات يرفضها العقل العربي الأبي ، بل وحتى الزواحف لاتزحف لأحد ،
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  76. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    لن أقول لك اتركهم ياشيخ سعد لكن زد عليهم زآدك الله كل خير

    هؤﻻء هم المنحطون نفسيآ ومعنويآ هؤﻻء من ﻻ روح وطمأنة تدب أجسادهم هؤﻻء هم المنخذلون قبل الخذﻻن إن لم يتوبوا ويرجعوا لله بسنة محمد عليه الصﻻة والسلام أنظر هم من يبحث عن عزة النفس برفض الحق هذه آخر مردهم.
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  77. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    فهد العنزي

    نعم إنها مسابقة الزواحف ،
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  78. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    فهد العنزي

    مساكين ، أشفق عليهم خزعبلات ، فضحونا عند الغرب بتقليد الزواحف والسحالي
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  79. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    داغر

    **** يخجل من تصرفاتهم واغبى خلق الله هم الرافضه عليهم من الله مايستحقون
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  80. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    عمر

    مشركين تحت مسمئ مسلمين من اين لكم هذا الدين شيعه اغبيا عبدت القبور والاوثان ابنا متعه
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  81. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    فهد العنزي

    يالهمداني ، كلامك مبطن ، وليش ماتعلن وتوضح بأنك مؤيد لتلك الخرافات من عدمه ، ولكن ، أؤكد لك بأنك واضح بالنسبه لي ولاتحاول تجعله عمل بطولي وتزايد عليه
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  82. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    ان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    ان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    ان الدين عند الله الاسلام .. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    الهمداني

    ترى الدعوه كلها اقتباسات هذا يقتبس من هذا اعني في الديانات تثقفوا اقروا لا تصيرون مضحكة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  86. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    يابومصلفح ايران استخدم التقيه بعيد نعنبو هالشوارب رافضي خبيث
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  87. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  88. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    نفسي افهم ليش الشعيه يعبدون مخلوقات دون الخالق

    ياخي بالعقل كيف تعبد مخلوق وتترك عباده الخالق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  89. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    الهمداني

    كل الديانات والمذاهب فيها اشياء الذي يقول هذه وهذه يتجه للعلمانية الا دينية عشان يقول انا ليس عندي وليس عندي ولا يجي هنا يعمل ابو العريف وهو لا يعرف شي ويصجنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  90. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    اذا واجهت احد بافعالهم انكروها بينما هذه من كتبهم ومشايخهم ويكذبون ويقولون مو عنا هذا الشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  91. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    Saeed

    الفتنه نائمة ملعون من ايقظها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  92. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    نفسي افهم ليش الشعيه يعبدون مخلوقات دون الخالق

    لافرق بين الشيعه وباقي المشركين عباد النار والبقر والبشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    سعودي مسلم

    الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    اذا واجهت احد بافعالهم انكروها بينما هذه من كتبهم ومشايخهم ويكذبون ويقولون مو عنا هذا الشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    الهمداني

    حقيقة العلم نور العرب يقولوا انهم كانوا يطوفون قبل الاسلام عراه ثم استبدلوا بالاحرام انت ياشيخ تعرف ان البوذيين والهندوس لهم اكثر من 5000 سنة يحرمون والمجوس قبلهم كانوا يحرمون هذه ثقافات تعلموا تثقفوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    سني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  97. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    اسألكم بالله هل هاذا يرضي الله ورسوله

    الشيعه تركو عباده الله وعبدو المخلوقات والقبور هم يعبدون بشر مثلهم لافرق بينهم وبين الهندوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  98. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    خامني ايران يقول زحف ومتعه نص ساعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    اسألكم بالله هل هاذا يرضي الله ورسوله

    شركيات ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    عزوز

    شاهت وجوهكم يا مأججين الفتنة والطائفية شاهت الوجوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  101. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    عزوز

    توقفوا عن تأجيج الطائفية ايها المدعون الدعويون لنصرة الدين وأنتم حطبه وناره .... لقد ولى زمانكم فأنتم مكشوفين أنكم مدليسن ... لقد حان وقت حسابكم ومعاقبتكم على كل ماحدث من ضرر على جسد هذا المجتمع ..
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  102. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    الى ت ١٠

    لأنهم يفعلون الأمور الشركية بأسم الاسلام
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  103. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    علي الشيعي

    هؤلاء شيعه مغاليين ولكن ضررهم على أنفسهم ولا يمثلوا كل الشيعه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  104. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    سامي

    مثل / تقبيل اليد و كتف الملك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  105. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    أبو مصلفح الرياض

    واللي يقول انهم يسبون زوجات النبي أشهد الله إني متابع مو بشكل كبير لكن الزيود عموما حاشاهم سب أمهات المؤمنيين خامنئي مرشد إيران الحالي حرم ع الشيعة سب رموز أخوانه السنة بااللفظ وتقدرون ترجعون له
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  106. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    سعودي مسلم

    الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    مصمم

    رياضة الزحف // ابو الاسود الطويل شكله حيفوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    الهمداني

    هم يزحفون انت ليش مشغل نفسك بهم اذا بتابع كل مذهب وكل دين ماتستسيق فعلهم بتتعب عجل لو تشوف البوذيين وهم يزحفون من بيوتهم لمعبدهم التي تبعد مئات الكيلوات وش بتقول ((اكتب التعبد بالزحف في يوتيوب))
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  109. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    أبو مصلفح الرياض

    عموما اللي يبون يطلعون الشيعة بمظهر تافه ومارق ومنشق يتصيد الأخطاءلهم وياخذ كلام المتطرفين منهم والمعاتيه والمتطرفين موجودين هنا وهناك عموماالله العليم البصير يعرف ماتخفي الصدور وكلنا بنتحاسب ع كلامنا
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  110. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    Sofian

    خلصت مواضيعك وخطبك في عهد سلمان الحزم ..وماقدرت تبعد عن المناقزة ..رجعت للساحه بالتجارة الرابحه شيعه سنه ...اقول ارقد واحلم ياشيخ
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  111. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله سمعت بإذني يقول ذولي اللي يشوهون سمعتنا من اللي يمشون مثل الكلب ويزحفون لو انه بيدهم يدفنهم لأنهم يشوهون صورة الشيعة لي أصدقاء شيعة في الدمام يوم عاشوراء يتبرعوا باالدم وهذا أشد فيه حسن نصر الله
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  112. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    اللهم لك الحمد والشكر العقل نعمة
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  113. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    أبو مصلفح الرياض

    شيب الشيخ البريك عموما الضرب واللطم والزحف كبار علماء الشيعة وأعيانهم مثل الشيخ الوائلي الله يرحمه والحيدري حتى الخميني نفسه والله يحرموها ويقولوا انها تشوه صورتهم ويستغلوها أعدائهم لتشويه صورتهم
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  114. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    القروي

    هذا دين عدو للاسلام وليس مذهب اسلامي ،، اغبياء خبثاء يسبون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمون ويكفرون اصحابه
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  115. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    إستشاري صح

    التعلق بالأموات أو دعاؤهم لايقبله العقل ...الحسين رضي الله عنه مات وبموته لاينفع أحد ...لكن لعل من يستغيثه ويدعوه من متطرفين الشيعه وليس عامتهم ففيهم من لايرضى هذا الأفعال ...الله يهدي الجميع ...
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  116. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    رحمه

    كلامك صحيح يا سيدنا الشيخ هذا هو الشرك الأكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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