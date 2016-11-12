البريك يعيد نشر فيديو يظهر قيام ” شيعة بالزحف” عند قبر الحسين ويصفه بالشرك

صحيفة المرصد: عقب الداعية السعودي الشيخ سعد البريك، على مقطع فيديو نشره يظهر فيه قيام “شيعة بالزحف” خلال زيارة لقبر الحسين بن علي، واصفًا إياه بـ”الشرك”.

وتساءل الداعية الإسلامي، في تدوينه له عبر موقع التغريدات الصغير “تويتر” قائلا: “من يبّين لعوام الشيعة أن الإسلام أكرم العباد بالتوحيد وأن الحسين من أئمة الموحدين الذين لا يرضون هذا الشرك بالسجود.”

وفي تغريدة منفصلة نشر البريك مقطع فيديو قال فيه عليه: ” الملَك جبريل والنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه يستأذنون على فاطمة رضي الله عنها وسلمان الفارسي يدخل بغير استئذان.”

من يبّين لعوام الشيعة أن الإسلام أكرم العباد بالتوحيد وأن الحسين من أئمة الموحدين الذين لا يرضون هذا الشرك بالسجودhttps://t.co/vJeRLoa2pv — د. سعد البريك (@saadalbreik) November 12, 2016