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الشيخ العريفي يكشف الهدف المقصود من طلب رفع الولاية عن المرأة!

12 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
الشيخ العريفي يكشف الهدف المقصود من طلب رفع الولاية عن المرأة!
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صحيفة المرصد:أوضح الداعية الدكتور محمد العريفي “أن أكثر المطالبين بنزع ولاية الرجل عن المرأة،إنما يقصدون رفع القوامة لا الولاية”، مبيناً أن قوامة الرجل على امراته هي تكليف وليست تشريفا.

ونشر “العريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الفرق بين القوامة والولاية قائلا “القوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية تولية بنته أو غيرها”.

وتابع قائلا: “زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية! وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله: (الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله.”

وأضاف: “المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسئولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: “فانكِحوهنّ بإذن أهلهن” وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره.”

وأردف قائلا: “التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج “الولي” بل تُنزع الولاية من الـمُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله.”



تعليقات ( 96 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 96
    12 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    كفاية

    التطبيل لشيوخ وتويتر وكانه لا يوجد لدينا مجلس افتاء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 95
    12 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    hima

    خلاص مااكتفيتو من تحليل المراة؟,شوفو للمجتمع حل في مشكلة السكن او فوائد البنوك او غلاء المعيشه او ملايين الاجانب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 94
    12 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    أحمد

    رفع الولاية عن المرأة لها أبعاد خطيرة منها: (1) ترك الحرية للمرأة للتتزوج بمن شائت ،خاصة بعد ظهور الطلاق لعدم كفاءة النسب ، (2) السفر لخارج البلاد دون علم ولي أمرها،وهذا له أبعاد خطيرة جما..اللهم سلم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 93
    12 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:762

    سامية

    دعاة ***يريدونها حبيسة البيت لوبيدهم منعوا التعليم عنها لكن ولله الحمد المرأة السعودية أثبتت تفوقها ف كافة المجالات لذا لاوألف لا للوصاية التعسفية لنصف المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 92
    12 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    صدقت ياشيخ محمد حفظك الله من يطالبون بنزع القوامة والولاية خصومتهم مع الدين لأنهم يرونه يقف ضد شهواتهم ومخططاتهم في إفساد المرأة وجعلها تسافر بلا محرم وتعمل بجانب الرجل الغريب وأن تكون تحت رغباتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 91
    12 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    السموأل

    كل من يطالب بنزع الولاية يطبق الامر على أهل بيته اولا ويظهر ذلك على الملآ صوتا وصوره بث مباشر حتى نتبعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 90
    12 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    السموأل

    كل من يطالب بنزع الولاية يطبق الامر على أهل بيته اولا ويظهر ذلك على الملآ صوتا وصوره بث مباشر حتى نتبعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 89
    12 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    رهين الحياه

    يارجال المرأه اليوم تسوي اللي تبيه سوا عنداهلها ولامع زوجها تقدر تخلع من تبي وتتزوج من تبي ولو تعرضت لاي ضغوط اوعنف اتصلت على الشرطه وخذوحقها لاولايه ولاوصايه لكن قام يقدح من راسه ويبربرعلى كيفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 88
    12 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    الله لا يبلانا

    مدري ليش كلكم خايفين من موضوع الولاية .. لهالدرجة ماعنكم ثقة في حريمكم ! يعني المحترمة ماراح تتخذ خطوة غير بمعرفة اهلها والفاسدة مو محتاجة قرار عشان تكمل مشوارها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 87
    12 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    مفقود

    طبيبة جراحة قلب مفتوح نضع حياتنا بين ايديها, ثم نطلب موافقة ابنها ذو 18 عام على سفرها! ابعد هذا ولاية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 86
    12 نوفمبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:762

    سامية

    رفع ومنع الوصاية الذكورية مطلب لكل امرأة سعودية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 85
    12 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    مفقود

    الولاية حق انساني للمرأة ولا علاقة للدين فيه,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 84
    12 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    فارس نحد

    الاب والاخ والزوج سند وحماية واذا كان ضال فهو وبال عليك ايتها المراءه وهذا قدرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:762

    سامية

    متى ننتهي من التدليس والتلبيس والتلاعب بالكلمات القوامة (((مرتبطة بالإنفاق)))بدليل قوامون (بما أنفقوا) وليست قوامة مطلقة لذا لاتشريف ولاقوامة لمن تنفق عليه المرأة ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    الى رقم 23 من فين جايب هذا الكلام

    لا تتكلم في الدين من غير علم هناك اجماع ان البكر لا تزوج الا باذن وليها اما المطلقة فكل الائمة مجمعين على انها لا تزوج الا باذن وليها باسثتناء الحنفية الا هو شبه مندثر حاليا لا تألف من راسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    وبعد 🤔

    لغلطت امرأة ما نحجم كل النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    فاصل ( و ) نواصل

    مفقود هو نفسه المرأة ولية نفسها شرعاً ،،،،، يا أخي الفاضل لاتحاول تدلس بعض الأمور وتتكلم على ألسن المشايخ ... إذا بغينا فتوى من الشيخ المنيع أو غيره فترانا ندل دربهم . يعني مايحتاج تكثر تعليقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    كاتم اذناب المجوس الاخونجية

    اذناب المجوس الاخونجية يدعون اتباع الكتاب والسنة عندما لاتكون لهم سلطة واذا استلموا الحكم منحوا المرأة ترخيص بالرقص .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    سهم

    العالم كله يفكر في أمور وقضايا الدول اللي صايرة من نووي وغيره واحنا تفكيرنا قيادة المراة وولاية المراة وش الوضع هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    مفقود

    يقولون انها (ملكة في بيتها) هم هكذا يريدونها حبيسة بيتها, في كل الدنيا يقال ان الام مدرسة الا عند الظلاميين فهي "مدرسة ليلي" فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  21. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعة

    الدين الاسلامي كرم المرأة والرجل ومنح كل منهما الولاية على نفسه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  22. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    لا يحق لكائن من كان أن ينزع حق المرأة في ولايتها على نفسها هي كالرجل في ولايته على نفسه لا يستطيع كائن من كان أن ينزها منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    خالد الزهراني

    صدقت ياشيخ محمد الله يوفقك انا مدري الناس اللي تعلق بعكس كلام الشيخ هل يرضون على اهلهم ومن يعولون ياخي اللي يرضى يسوي اللي براسه لايستشير احد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    في كل كتب الفقه الإسلامي السني المرأة كالرجل في ولايتها على نفسها ((( الا في مسألة الزواج للبكر فإنها تستأذن ))) وفي المسألة خلاف وبعض الفقهاء لا يرى ولاية لأحد على المرأة في الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    عموري

    المطالبة بإلغاء الولاية من اجل نزع سيطرة الرجل *****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    وبين المنيع : أن بلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    وزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    وأشار المنيع : إلى أن لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء، «كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وليس عليها ولاية في شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    وزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    كاتم اذناب المجوس الاخونجية

    الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خير حذرنا من اصحاب الهوى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    المرأة ولية نفسها شرعاً

    عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع (( أكد )) بأن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ، ولها مثل ما للرجل من حقوق. ،،،، ولا ولاية عليها إلا في النكاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    كاتم الاخونجية اذناب المجوس

    هل من حق العريفي أن يدعي انه يكشف النوايا ؟
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  33. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    مفقود

    الناس تعدت الكون ولازالت المرأة لدينا تحاول فك القيود والاغلال التي حاصروها بها, اعتقوها برغبتكم قبل ان يعتقها المجتمع الدولي كما فعل مع الرق, لا ولاية على الانسان العاقل البالغ انثى كان او ذكر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  34. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    الولاية مصطلح شامل

    القوامة نوع من انواع الولاية الولاية كلمة اشمل واكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    صدقت ياشيخ محمد حفظك الله من يطالبون بنزع القوامة والولاية خصومتهم مع الدين لأنهم يرونه يقف ضد شهواتهم ومخططاتهم في إفساد المرأة وجعلها تسافر بلا محرم وتعمل بجانب الرجل الغريب وأن تكون تحت رغباتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    اللبرالي عند العرب القدماء يسمى الديوث او الجرار

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    علي العمري

    وربي. نا. عرفتك مره. شيخ. دين. مره. دعيه. مره. سياسي مره. سايح. في. تركيا. كل. يوم. لك. علم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  38. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    ماجد سالم

    حبه للظهور اخس من بعض الناس في كل مكان يدعي المثاليه انا مارتاح له
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  39. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    ماجد سالم

    حبه للظهور اخس من بعض الناس في كل مكان يدعي المثاليه انا مارتاح له
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    من ناحيتي انا

    تحليلي هو توظيف البنت والمراة في القطاع الخاص وراح تسوق سيارة وتكشف وجهها وتروح علنا المطاعم والمقاهي مع زميلاتها وتسافر برا معتمدة على نفسها بقوة النظام زيها زي الرجل ماعدا الزواج بإذن وليها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    مواطن سعودي

    بلدنا في خير مادام متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه وناخذ بأقوال العلماء الربانيين.اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واكفنا شر الجهلة والفساق الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من ثوب الحشمة و العفة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    هههههههههههه

    يمكن عنده جهاز يكشف النوايا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    زائر

    يكفينا أن الشيخ العلامة الفوزان حذر منه بعد تأويله لحديث شريف عن الوالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    الايطالي

    المطالبه الذي يريدونها العصيان والتمردوتبي تروح وتجي على كيفها محد يقدر يكلمها.. وهذا بعيده عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    هذه مشكلتك أنت...إذا أنت ماتفهم ⚠️😂

    الله يهديك ياشيعي برونزي وينير بصيرتكم للحق ويزيل عنكم غشاوة كذب المعممين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    ام ايلين

    خنبوقه وزائره ودهم ان يكون بدال الولي رجل غريب تتصاحب معه المرأه ولبس مقزز وخمر وفساد ب اختصار ودهم يصيرون كالبهائم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    ابوفيصل 1

    ياشيخ محمد بارك الله فيكم مبتاغاهم أكثر من ذلك بكثير ويعملون بطريقة خذ وطالب حتي يصلوا الي إفساد المجتمع لحساب مجموعه ممن استولى عليهم الشيطان فهم يعملون بالوكالة عن الشيطان ولا ينفع معهم الا الدعاء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  49. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    هذه مشكلتك أنت إذا أنت ماتفهم ⚠️😂

    شيعي برونزي 1 خذ لك دورة تعليمية في اللغة العربية وأهم شيء يكون معلمك عربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    سنونو

    هذا كلام غير الولاية ليست القوامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    استشاري صح

    ماشاءالله اكيد شق صدور المسلمين وعرف هدفهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  52. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الحمد لله والشكر له

    شغالين على المرأه ليخرجوها من عفتها إلى الفجور نسأل الله أن يحفظ نسائنا وبناتنا وأمهاتنا وان يرد كيد من يكيد لهن وينتقم منه ويهدي بنات المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الصارم

    في المجتمعات الغير مسلمه القتل بسبب الخمر والنوادي الليله نسبها عاليه جداً ولم تسكر نوادي ولم يمنع الشراب. وما يحصل من حمل غير شرعي، لم يمنع المجتمع الصداقات والإنفتاح بالرغم من النسب العاليه والخطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    شكراً لك ياشيخنا الفاضل محمد العريفي وبارك الله فيك على هذا التوضيح الوافي
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  55. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    زائر

    وتلومون ام بي سي اللي منعت ظهوره بقنواتها
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  56. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    الصارم

    لن ترضى عنك اليهود والنصارى، لا يوجد عندنا أي مشكله مع الغرب والشرق وغير المسلمين ولكن المدعين المدنيه والحضاره وهم يجهلون أبجدياتها. أما الأخطاء والظلم وتفرعن بعض الجهله موجود في كل المجتمعات، ..تابع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    الحمد لله والشكر له

    قلم الحقيقه المرأه هي أمنا واختنا وزوجاتنا ونحن نعرف مقاصدك تريد للمرأه أن تترك دينها لتكون سلعة رخيصة في يدك انت وغيرك لن تكون بأذن الله إلى موقره ومحشومه ومحافظة لديناها والحمد لله أن عندهم وعي ليعر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    من الآخر

    يكشف الهدف المقصود - هذا ادعاء بعلم العيب وكيف عرف لنوايا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    زائره

    المرأة ولية نفسها شرعا ، من أنت يوم تفتي من راسك ؟؟؟! بعدين مايحتاج تدخل بمعرفات مثل أبو شفشفة وغيرهن . وأخيرا الله يحفظ الشيخ ويحفظ حكومتنا وعلمائنا وبلدنا
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  60. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    الحمد لله والشكر له

    جزاك الله خير يا شيخ وإلى ما يفهم ماهي الولاية والقوامه فليتثقف في دينه ويقرأ الفقه ويتعرف ما أمرنا الله به لنتبعه هذا دين ليس بما يهوا الشخص واتقوا الله في النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  62. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    من حائل

    جزاك الله خيرأ ياشيخنا الفاضل وجعلك ذخرأ للمسلمين !
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    ابو شفشفه

    يخلط الولاية بالقوامة وهو يعلم الفرق !!!
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  64. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    المرأة ولية نفسها شرعا

    من لم لا يفهم القوامة لن يفهم الولاية والعكس وكلاهما لا يعارضان (( الاصل الثابت شرعا )) في ولاية والرجل والمرأة على نفسيهما
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  65. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    قنوات روتانا كفيه وقنوات الأم بي سي وروتانا خليجي هي من تبث أفلام ومسلسلات ماش كويس والسذج يصدقون ماينشر فيها علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  66. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    وسط المجتمع

    ولله الحمد اكثر من يتصل على المشايخ واخذ الفتوى الشرعية هي المرأة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  67. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    مواطن

    اهلًا بشيخ الشفة اذا المسلمين تجنبهم من مثلك فهم في خير
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  68. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    المرأة ولية نفسها شرعا

    ولاية الرجل على نفسه ،،، ولاية المرأة على نفسها (( ولاية شرعية غير منقصوه لكليهما )) لا فرق الا بما أقره الله لهما شرعا وفي السنة ما بينه الفقهاء دون سلب لولايتهما
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  69. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    وسط المجتمع

    ولله الحمد اكثر من يتصل على المشايخ واخذ الفتوى الشرعية هي المرأة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    عبدالله

    كيف قلبت الولاية إلى القوامة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    داعية الفلاشات والأضواء والشهرة خلك من الولاية والقوامة الحين وركز على توحيد الصف و الالتفاف حول راية التوحيد و حكامنا . وخلك من تفسيرات مو بوقتها الحين .
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  72. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    يبدو ان جهود احدى القنوات ستذهب جهودهم هباءا منثورا
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  73. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    لايهمنا شرح. فع الولايه او ابقائها المهم من الي يستمع لهم الولايه والقوامه باقيه الى قيام الساعه فلاتذهب البنت للابتعاث وتعود تطهبل وتبي اسقاط ولايتها سوف تسقطين شهاداتك بيدك وبدل متعودين بالنفع
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  74. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    Saad

    نحن ولله الحمد في زمن الامان والحرية والرخاء و ليس عيب ان ترضى المرأة بطاعة الولي عليها تقربا للشرع ولكن العيب وكل العيب ان يرضى الرجل بولي عليه مثل الولي الفقيه
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  75. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:15365

    قلم الحقيقه

    تشترون بعضهم مما رضت اهانتها عندكم ثانية وثالثة ورابعة وخامسة بعد أن تطلقون واحدة من المربع انسائي لديكم وتضيفونها بدلآ منها.هذه نظرتكم للنساء لاراي لها ولاكلمة ولاحقوق سوى حقوق مطبخ وغرفة أربعة أركان
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  76. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    المرأة ولية نفسها شرعا

    (( الأصل الثابت )) أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة ولية نفسها وما غير ذلك تفرعات فقهية بسيطة مختلف فيها بين أهل العلم
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  77. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    ارز 👊 نجد

    المشايخ دليلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ونحن راضون مؤمنون بما أنزل على محمد ... ولايضر المؤمنين من يجادل ويتبع الهوى .. والله أعلم
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  78. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    ارز 👊 نجد

    المشايخ دليلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ونحن راضون مؤمنون بما أنزل على محمد ... ولايضر المؤمنين من يجادل ويتبع الهوى .. والله أعلم
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  79. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    المرأة ولية نفسها شرعا

    (( الشرع شرع )) والأهداف المتوجسه والموهومة والمتذرعة والعادات والتقاليد(( مسألة أخرى لها نقاش آخر
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  80. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    اﻹخونجية يطلعون ويقولون قلم الحقيقة بمعرفاته الكثيرة أو يقولون طلع العلمانيه والليبرالية هذا جواباﻹخونجية المفلسين
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  81. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    لن ولن تنزع الولايه دام باقي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع الولايه هو من صلاحيات المحكمه وليس الدوله ولا الحكومه ولا الوزارة علم
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  82. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    المرأة ولية نفسها شرعا

    المرأة ولية نفسها شرعا (( لا ينازعها في ذلك منازع ))
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  83. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  84. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 13:38 م
    عدد التعليقات:15365

    قلم الحقيقه

    المرأةلديكم اشتهاء واقصاء لاأكثر.تشاهدونها جسد حلوب ولود فقط.نظرة حاقرة قاصرة من لدنكم.المرأة مكملة لنصف مجتمعها الذكوري في وطنها وهي ركن أساسي وهام فيه. ولايستقيم لوطن استقرار دون أن تعطى حقوقها فيه.
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  85. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    فرق بين من يلطم ويتباكا على موال من تاليفه ومن ياتي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة
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  86. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    نزع الولايه ليس من صلاحيات الحكومه أو الدوله أو الوزاره لأن الولايه حق رباني لا ينزع إلا بعد فقد الأهلية من الولي ك جنون أو خرف أو مرض نفسي أو أن يخل في الأمانه لذلك لمن ينادي أن ينكتم علم
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  87. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    خامني النجس يدعو اتباعه للتجمع واللطم وقد يترك الرجل النساء ويذهب يلطم كيف الحال
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  88. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    ماله داعي تفهم أنت ليس على ديننا الحنيف يا شيعي مصدي ههههههه
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  89. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    Sofian

    وانت ياشيخنا تطلب بقاء القوامه والولايه والوصايه عشان يظل لك حق تطلب النساء بالجهاد الخاص فيك .. جهاد هشك بشك
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  90. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    واحد

    انظروا الى تفصيل وبلاغة العلماء وعلمهم ،، جزاك الله خيرا ياشيخ
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  91. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    أين الدليل من كﻻم أي شخص قصده القوامة وليست الوﻻيه وثانياً هم يقصدون الوﻻية ﻻنهم يريدون المرأة تزويج نفسها بدون وﻻية وموافقة أبيها التي هي شرط. مازال دعاة. ...يطردون الشهره والسلطة
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  92. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    سلمان

    يكشف المقصود ؟ وهل يعلم النيات غير الله ؟
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  93. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    متقاعدة

    امي فوق السبعين ماقدرت اسفرهامعايا غير بموافقةاخويا بالله هذامنطق؟فوق الاربعين المرأةالمفروض ماتاخذ اذن احد..امراة اعرفهاكانت فوق الستين واخوها رفض زواجها وهذاهي تموت الان فالمستشفى لوحدها موداري عنها
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  94. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    القوامة بمعنى الولاية

    القيم هو الولي القائم على امر الدولة هو حاكم الدولة الوالي على امر الدولة هو حاكم الدولة القائم على امر الاسرة هو رب الاسرة الولي على الاسرة هو رب الاسرة وفعلا هم كلامهم مخالف للشرع
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  95. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    عمر

    هذا وقته / فــــــــــــــــــاضي
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  96. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    شيعي برونزي

    ابي احد يفهمني
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