الشيخ العريفي يكشف الهدف المقصود من طلب رفع الولاية عن المرأة!

صحيفة المرصد:أوضح الداعية الدكتور محمد العريفي “أن أكثر المطالبين بنزع ولاية الرجل عن المرأة،إنما يقصدون رفع القوامة لا الولاية”، مبيناً أن قوامة الرجل على امراته هي تكليف وليست تشريفا.
ونشر “العريفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الفرق بين القوامة والولاية قائلا “القوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية تولية بنته أو غيرها”.
وتابع قائلا: “زعم بعضهم أن القوامة ليست قضية دينية! فطلب إلغاءها! ونزع معها الولاية! وهذا انتقاص حكمٍ شرعيٍ وتعدٍّ على قوله: (الرجال قوامون على النساء) جعلُ القوامة للرجل لا يعني إلغاء وتهميش المرأة! فجعلُ إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب! وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله.”
وأضاف: “المرأة حرةٌ في مالها، وحياتها، والموافقة على زوجها، و.. والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، هو تكريم لها ومسئولية يتحملها معها وخدمة لها.. ليس على المرأة ولاية في التصرف بمالها ولا اختيار عملها ولا لبسها وطعامها وشرابها.. إلا أن تقع في سَفَهٍ أو محرم، فتُمنع كما يُمنعُ غيرها.. الولاية على المرأة تُشترط لعقد زواجها ومن دعا لإلغائها خالف قوله: “فانكِحوهنّ بإذن أهلهن” وإن تَشدد وليُها وضايقها نُقلت الولاية لغيره.”
وأردف قائلا: “التصرفات السيئة الظالمة لبعض الأولياء لا تعني أن نلغي حكماً شرعياً وشرطاً من شروط الزواج “الولي” بل تُنزع الولاية من الـمُخطئ وتوكل لغيره.. كما لو أخطأ طبيب فلا نلغي المستشفيات، ولو قصّر مدرس لا نلغي المدارس! فلا نُلغي الولاية الشرعية تأثراً بأخطاء من استعملها ظُلماً وعدواناً.. ويغلب على ظني أن أكثر من يتكلم عن الولاية لم يقرأ أحكامها الشرعية، ولا فائدتها للمرأة، وإنما ظن أنها تقييدٌ لها واستعباد.. أعوذ بالله.”
تعليقات ( 96 )
كفايةالتطبيل لشيوخ وتويتر وكانه لا يوجد لدينا مجلس افتاء .
himaخلاص مااكتفيتو من تحليل المراة؟,شوفو للمجتمع حل في مشكلة السكن او فوائد البنوك او غلاء المعيشه او ملايين الاجانب.
أحمدرفع الولاية عن المرأة لها أبعاد خطيرة منها: (1) ترك الحرية للمرأة للتتزوج بمن شائت ،خاصة بعد ظهور الطلاق لعدم كفاءة النسب ، (2) السفر لخارج البلاد دون علم ولي أمرها،وهذا له أبعاد خطيرة جما..اللهم سلم.
عدد التعليقات:762
ساميةدعاة ***يريدونها حبيسة البيت لوبيدهم منعوا التعليم عنها لكن ولله الحمد المرأة السعودية أثبتت تفوقها ف كافة المجالات لذا لاوألف لا للوصاية التعسفية لنصف المجتمع
السموألكل من يطالب بنزع الولاية يطبق الامر على أهل بيته اولا ويظهر ذلك على الملآ صوتا وصوره بث مباشر حتى نتبعه
السموألكل من يطالب بنزع الولاية يطبق الامر على أهل بيته اولا ويظهر ذلك على الملآ صوتا وصوره بث مباشر حتى نتبعه
رهين الحياهيارجال المرأه اليوم تسوي اللي تبيه سوا عنداهلها ولامع زوجها تقدر تخلع من تبي وتتزوج من تبي ولو تعرضت لاي ضغوط اوعنف اتصلت على الشرطه وخذوحقها لاولايه ولاوصايه لكن قام يقدح من راسه ويبربرعلى كيفه
الله لا يبلانامدري ليش كلكم خايفين من موضوع الولاية .. لهالدرجة ماعنكم ثقة في حريمكم ! يعني المحترمة ماراح تتخذ خطوة غير بمعرفة اهلها والفاسدة مو محتاجة قرار عشان تكمل مشوارها
مفقودطبيبة جراحة قلب مفتوح نضع حياتنا بين ايديها, ثم نطلب موافقة ابنها ذو 18 عام على سفرها! ابعد هذا ولاية
عدد التعليقات:762
ساميةرفع ومنع الوصاية الذكورية مطلب لكل امرأة سعودية
مفقودالولاية حق انساني للمرأة ولا علاقة للدين فيه,
فارس نحدالاب والاخ والزوج سند وحماية واذا كان ضال فهو وبال عليك ايتها المراءه وهذا قدرك
عدد التعليقات:762
ساميةمتى ننتهي من التدليس والتلبيس والتلاعب بالكلمات القوامة (((مرتبطة بالإنفاق)))بدليل قوامون (بما أنفقوا) وليست قوامة مطلقة لذا لاتشريف ولاقوامة لمن تنفق عليه المرأة ***
الى رقم 23 من فين جايب هذا الكلاملا تتكلم في الدين من غير علم هناك اجماع ان البكر لا تزوج الا باذن وليها اما المطلقة فكل الائمة مجمعين على انها لا تزوج الا باذن وليها باسثتناء الحنفية الا هو شبه مندثر حاليا لا تألف من راسك
وبعد 🤔لغلطت امرأة ما نحجم كل النساء
فاصل ( و ) نواصلمفقود هو نفسه المرأة ولية نفسها شرعاً ،،،،، يا أخي الفاضل لاتحاول تدلس بعض الأمور وتتكلم على ألسن المشايخ ... إذا بغينا فتوى من الشيخ المنيع أو غيره فترانا ندل دربهم . يعني مايحتاج تكثر تعليقات
كاتم اذناب المجوس الاخونجيةاذناب المجوس الاخونجية يدعون اتباع الكتاب والسنة عندما لاتكون لهم سلطة واذا استلموا الحكم منحوا المرأة ترخيص بالرقص .
سهمالعالم كله يفكر في أمور وقضايا الدول اللي صايرة من نووي وغيره واحنا تفكيرنا قيادة المراة وولاية المراة وش الوضع هذا
مفقوديقولون انها (ملكة في بيتها) هم هكذا يريدونها حبيسة بيتها, في كل الدنيا يقال ان الام مدرسة الا عند الظلاميين فهي "مدرسة ليلي" فقط
مسلم سني يكره المخالف المفرق للسنة والجماعةالدين الاسلامي كرم المرأة والرجل ومنح كل منهما الولاية على نفسه
المرأة ولية نفسها شرعاًلا يحق لكائن من كان أن ينزع حق المرأة في ولايتها على نفسها هي كالرجل في ولايته على نفسه لا يستطيع كائن من كان أن ينزها منها
خالد الزهرانيصدقت ياشيخ محمد الله يوفقك انا مدري الناس اللي تعلق بعكس كلام الشيخ هل يرضون على اهلهم ومن يعولون ياخي اللي يرضى يسوي اللي براسه لايستشير احد
المرأة ولية نفسها شرعاًفي كل كتب الفقه الإسلامي السني المرأة كالرجل في ولايتها على نفسها ((( الا في مسألة الزواج للبكر فإنها تستأذن ))) وفي المسألة خلاف وبعض الفقهاء لا يرى ولاية لأحد على المرأة في الزواج
عموريالمطالبة بإلغاء الولاية من اجل نزع سيطرة الرجل *****
المرأة ولية نفسها شرعاًوبين المنيع : أن بلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك.
المرأة ولية نفسها شرعاًوزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.
المرأة ولية نفسها شرعاًوأشار المنيع : إلى أن لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء، «كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وليس عليها ولاية في شيء
المرأة ولية نفسها شرعاًوزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.
كاتم اذناب المجوس الاخونجيةالشيخ صالح الفوزان جزاه الله خير حذرنا من اصحاب الهوى
المرأة ولية نفسها شرعاًعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع (( أكد )) بأن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ، ولها مثل ما للرجل من حقوق. ،،،، ولا ولاية عليها إلا في النكاح
كاتم الاخونجية اذناب المجوسهل من حق العريفي أن يدعي انه يكشف النوايا ؟
مفقودالناس تعدت الكون ولازالت المرأة لدينا تحاول فك القيود والاغلال التي حاصروها بها, اعتقوها برغبتكم قبل ان يعتقها المجتمع الدولي كما فعل مع الرق, لا ولاية على الانسان العاقل البالغ انثى كان او ذكر
الولاية مصطلح شاملالقوامة نوع من انواع الولاية الولاية كلمة اشمل واكبر
اللبرالي عند العرب القدماء يسمى الديوث او الجرارتعليق مخالف
علي العمريوربي. نا. عرفتك مره. شيخ. دين. مره. دعيه. مره. سياسي مره. سايح. في. تركيا. كل. يوم. لك. علم
ماجد سالمحبه للظهور اخس من بعض الناس في كل مكان يدعي المثاليه انا مارتاح له
ماجد سالمحبه للظهور اخس من بعض الناس في كل مكان يدعي المثاليه انا مارتاح له
من ناحيتي اناتحليلي هو توظيف البنت والمراة في القطاع الخاص وراح تسوق سيارة وتكشف وجهها وتروح علنا المطاعم والمقاهي مع زميلاتها وتسافر برا معتمدة على نفسها بقوة النظام زيها زي الرجل ماعدا الزواج بإذن وليها .
مواطن سعوديبلدنا في خير مادام متمسكين بكتاب الله وسنة نبيه وناخذ بأقوال العلماء الربانيين.اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واكفنا شر الجهلة والفساق الذين يريدون أن يخرجوا المرأة من ثوب الحشمة و العفة..
ههههههههههههيمكن عنده جهاز يكشف النوايا
زائريكفينا أن الشيخ العلامة الفوزان حذر منه بعد تأويله لحديث شريف عن الوالي
الايطاليالمطالبه الذي يريدونها العصيان والتمردوتبي تروح وتجي على كيفها محد يقدر يكلمها.. وهذا بعيده عليكم
هذه مشكلتك أنت...إذا أنت ماتفهم ⚠️😂الله يهديك ياشيعي برونزي وينير بصيرتكم للحق ويزيل عنكم غشاوة كذب المعممين
ام ايلينخنبوقه وزائره ودهم ان يكون بدال الولي رجل غريب تتصاحب معه المرأه ولبس مقزز وخمر وفساد ب اختصار ودهم يصيرون كالبهائم
ابوفيصل 1ياشيخ محمد بارك الله فيكم مبتاغاهم أكثر من ذلك بكثير ويعملون بطريقة خذ وطالب حتي يصلوا الي إفساد المجتمع لحساب مجموعه ممن استولى عليهم الشيطان فهم يعملون بالوكالة عن الشيطان ولا ينفع معهم الا الدعاء .
هذه مشكلتك أنت إذا أنت ماتفهم ⚠️😂شيعي برونزي 1 خذ لك دورة تعليمية في اللغة العربية وأهم شيء يكون معلمك عربي
سنونوهذا كلام غير الولاية ليست القوامة
استشاري صحماشاءالله اكيد شق صدور المسلمين وعرف هدفهم
الحمد لله والشكر لهشغالين على المرأه ليخرجوها من عفتها إلى الفجور نسأل الله أن يحفظ نسائنا وبناتنا وأمهاتنا وان يرد كيد من يكيد لهن وينتقم منه ويهدي بنات المسلمين
الصارمفي المجتمعات الغير مسلمه القتل بسبب الخمر والنوادي الليله نسبها عاليه جداً ولم تسكر نوادي ولم يمنع الشراب. وما يحصل من حمل غير شرعي، لم يمنع المجتمع الصداقات والإنفتاح بالرغم من النسب العاليه والخطر
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦شكراً لك ياشيخنا الفاضل محمد العريفي وبارك الله فيك على هذا التوضيح الوافي
زائروتلومون ام بي سي اللي منعت ظهوره بقنواتها
الصارملن ترضى عنك اليهود والنصارى، لا يوجد عندنا أي مشكله مع الغرب والشرق وغير المسلمين ولكن المدعين المدنيه والحضاره وهم يجهلون أبجدياتها. أما الأخطاء والظلم وتفرعن بعض الجهله موجود في كل المجتمعات، ..تابع
الحمد لله والشكر لهقلم الحقيقه المرأه هي أمنا واختنا وزوجاتنا ونحن نعرف مقاصدك تريد للمرأه أن تترك دينها لتكون سلعة رخيصة في يدك انت وغيرك لن تكون بأذن الله إلى موقره ومحشومه ومحافظة لديناها والحمد لله أن عندهم وعي ليعر
من الآخريكشف الهدف المقصود - هذا ادعاء بعلم العيب وكيف عرف لنوايا
زائرهالمرأة ولية نفسها شرعا ، من أنت يوم تفتي من راسك ؟؟؟! بعدين مايحتاج تدخل بمعرفات مثل أبو شفشفة وغيرهن . وأخيرا الله يحفظ الشيخ ويحفظ حكومتنا وعلمائنا وبلدنا
محمدتعليق مخالف
الحمد لله والشكر لهجزاك الله خير يا شيخ وإلى ما يفهم ماهي الولاية والقوامه فليتثقف في دينه ويقرأ الفقه ويتعرف ما أمرنا الله به لنتبعه هذا دين ليس بما يهوا الشخص واتقوا الله في النساء
من حائلجزاك الله خيرأ ياشيخنا الفاضل وجعلك ذخرأ للمسلمين !
ابو شفشفهيخلط الولاية بالقوامة وهو يعلم الفرق !!!
المرأة ولية نفسها شرعامن لم لا يفهم القوامة لن يفهم الولاية والعكس وكلاهما لا يعارضان (( الاصل الثابت شرعا )) في ولاية والرجل والمرأة على نفسيهما
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهقنوات روتانا كفيه وقنوات الأم بي سي وروتانا خليجي هي من تبث أفلام ومسلسلات ماش كويس والسذج يصدقون ماينشر فيها علم
وسط المجتمعولله الحمد اكثر من يتصل على المشايخ واخذ الفتوى الشرعية هي المرأة
مواطناهلًا بشيخ الشفة اذا المسلمين تجنبهم من مثلك فهم في خير
المرأة ولية نفسها شرعاولاية الرجل على نفسه ،،، ولاية المرأة على نفسها (( ولاية شرعية غير منقصوه لكليهما )) لا فرق الا بما أقره الله لهما شرعا وفي السنة ما بينه الفقهاء دون سلب لولايتهما
وسط المجتمعولله الحمد اكثر من يتصل على المشايخ واخذ الفتوى الشرعية هي المرأة
عبداللهكيف قلبت الولاية إلى القوامة
Saadنحن ولله الحمد في زمن الامان والحرية والرخاء و ليس عيب ان ترضى المرأة بطاعة الولي عليها تقربا للشرع ولكن العيب وكل العيب ان يرضى الرجل بولي عليه مثل الولي الفقيه
عدد التعليقات:15365
قلم الحقيقهتشترون بعضهم مما رضت اهانتها عندكم ثانية وثالثة ورابعة وخامسة بعد أن تطلقون واحدة من المربع انسائي لديكم وتضيفونها بدلآ منها.هذه نظرتكم للنساء لاراي لها ولاكلمة ولاحقوق سوى حقوق مطبخ وغرفة أربعة أركان
المرأة ولية نفسها شرعا(( الأصل الثابت )) أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة ولية نفسها وما غير ذلك تفرعات فقهية بسيطة مختلف فيها بين أهل العلم
ارز 👊 نجدالمشايخ دليلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ونحن راضون مؤمنون بما أنزل على محمد ... ولايضر المؤمنين من يجادل ويتبع الهوى .. والله أعلم
ارز 👊 نجدالمشايخ دليلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ونحن راضون مؤمنون بما أنزل على محمد ... ولايضر المؤمنين من يجادل ويتبع الهوى .. والله أعلم
المرأة ولية نفسها شرعا(( الشرع شرع )) والأهداف المتوجسه والموهومة والمتذرعة والعادات والتقاليد(( مسألة أخرى لها نقاش آخر
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهلن ولن تنزع الولايه دام باقي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع الولايه هو من صلاحيات المحكمه وليس الدوله ولا الحكومه ولا الوزارة علم
المرأة ولية نفسها شرعاالمرأة ولية نفسها شرعا (( لا ينازعها في ذلك منازع ))
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
عدد التعليقات:15365
قلم الحقيقهالمرأةلديكم اشتهاء واقصاء لاأكثر.تشاهدونها جسد حلوب ولود فقط.نظرة حاقرة قاصرة من لدنكم.المرأة مكملة لنصف مجتمعها الذكوري في وطنها وهي ركن أساسي وهام فيه. ولايستقيم لوطن استقرار دون أن تعطى حقوقها فيه.
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهنزع الولايه ليس من صلاحيات الحكومه أو الدوله أو الوزاره لأن الولايه حق رباني لا ينزع إلا بعد فقد الأهلية من الولي ك جنون أو خرف أو مرض نفسي أو أن يخل في الأمانه لذلك لمن ينادي أن ينكتم علم
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهماله داعي تفهم أنت ليس على ديننا الحنيف يا شيعي مصدي ههههههه
Sofianوانت ياشيخنا تطلب بقاء القوامه والولايه والوصايه عشان يظل لك حق تطلب النساء بالجهاد الخاص فيك .. جهاد هشك بشك
واحدانظروا الى تفصيل وبلاغة العلماء وعلمهم ،، جزاك الله خيرا ياشيخ
سلمانيكشف المقصود ؟ وهل يعلم النيات غير الله ؟
متقاعدةامي فوق السبعين ماقدرت اسفرهامعايا غير بموافقةاخويا بالله هذامنطق؟فوق الاربعين المرأةالمفروض ماتاخذ اذن احد..امراة اعرفهاكانت فوق الستين واخوها رفض زواجها وهذاهي تموت الان فالمستشفى لوحدها موداري عنها
القوامة بمعنى الولايةالقيم هو الولي القائم على امر الدولة هو حاكم الدولة الوالي على امر الدولة هو حاكم الدولة القائم على امر الاسرة هو رب الاسرة الولي على الاسرة هو رب الاسرة وفعلا هم كلامهم مخالف للشرع
عمرهذا وقته / فــــــــــــــــــاضي
شيعي برونزيابي احد يفهمني