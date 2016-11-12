إعلامي بريطاني مسلم يبين سبب إثارة ترامب للقلق!

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي البريطاني المسلم، مهدي حسن، أن أكثر ما يقلقه من فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنه لم يكن يتوقع أو ينتظر الكثير من ترامب، خلال حملته الانتخابية، مضيفًا أنه لا ينبغي الآن الاستمرار في نفس النهج من التوقعات لكونه أساء للنساء والمسلمين واللاتينيين وذوي الاحتياجات الخاصة واليهود والأمريكيين من أصول إفريقية.

وفي مقابله مع “cnn” قال حسن، إن فوز ترامب، مثير للقلق ليس للمسلمين وحدهم بل لأقليات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن هذه الأقليات ليست ممثلة بصورة جيدة بين النخبة، رغم أنهم مكون اجتماعي مهم.

وتابع:” رأيت لقاء ترامب وأوباما والناس يقارنونه بكيفية تسليم جورج بوش الأبن السلطات إلى باراك أوباما، فأوباما لم يقم ببناء حملته الانتخابية على العنصرية ضد بوش، وريتشارد نيكسون بكل عيوبه لم يقم بحملة انتخابية عنصرية، ومن المهم ألا ننسى هذه الأمور”.

ولفت الإعلامي المسلم إلى أنه يتفهم أن يتوجب على باراك أوباما الابتسام ومصافحة ترامب في البيت الأبيض لمصلحة البلاد والوحدة، ولكن لا يجب علينا أن ننسى من هو ترامب وما يمثله، فهذا مرشح نال دعما مباشرا من KKK وهي منظمة كراهية إرهاب محلية بأمريكا.