إعلامي بريطاني مسلم يبين سبب إثارة ترامب للقلق!

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي البريطاني المسلم، مهدي حسن، أن أكثر ما يقلقه من فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنه لم يكن يتوقع أو ينتظر الكثير من ترامب، خلال حملته الانتخابية، مضيفًا أنه لا ينبغي الآن الاستمرار في نفس النهج من التوقعات لكونه أساء للنساء والمسلمين واللاتينيين وذوي الاحتياجات الخاصة واليهود والأمريكيين من أصول إفريقية.
وفي مقابله مع “cnn” قال حسن، إن فوز ترامب، مثير للقلق ليس للمسلمين وحدهم بل لأقليات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن هذه الأقليات ليست ممثلة بصورة جيدة بين النخبة، رغم أنهم مكون اجتماعي مهم.
وتابع:” رأيت لقاء ترامب وأوباما والناس يقارنونه بكيفية تسليم جورج بوش الأبن السلطات إلى باراك أوباما، فأوباما لم يقم ببناء حملته الانتخابية على العنصرية ضد بوش، وريتشارد نيكسون بكل عيوبه لم يقم بحملة انتخابية عنصرية، ومن المهم ألا ننسى هذه الأمور”.
ولفت الإعلامي المسلم إلى أنه يتفهم أن يتوجب على باراك أوباما الابتسام ومصافحة ترامب في البيت الأبيض لمصلحة البلاد والوحدة، ولكن لا يجب علينا أن ننسى من هو ترامب وما يمثله، فهذا مرشح نال دعما مباشرا من KKK وهي منظمة كراهية إرهاب محلية بأمريكا.
تعليقات ( 8 )
اجنبي غير وافدترامب اصوله اجنبية وهو من مواليد امريكا، يعني المفروض تسوو زي ترامب وتحضنوا المواليد لأنهم منكم وفيكم
😂شر البلية مايضحك 😂شيعي برونزي او فضي او مصدي ماعلينا المهم انت وش تحس فيه علمنا 🤔😱😂
يوجد مقطع يوتيوب لهذا الأعلامي المسلم سوف يعجبكم أكتبوا بقوقل :مسلم كالأسد وسط الذئاب، شرف لكل مسلم ومسلمة > شاهدوا هذا المقطع لايفوتكم
برنيطهترامب يقول لديهم 10 مليون مهاجر غير شرعي ( يعني مجهولين ومتخلفين ) ويقول أيضاً لايدخل بلده سوى المجرمين واللصوص وتجار المخدرات ... معاه حق .. وهذا مانعاني منه في بلدنا للأسف !! ولكن لاحياة لمن تنادي
sar-al-saلاتوجد امه مدركه لاتنفر من الدخلاء وتتوجس من الغربا المسالمين فمابالك بمن هم محرضين كارهين مناوئين عدائيين غير منتمين ومصدرين من دول في اسيا وافريقا والمكسك حتى كثرت الجرائم وانتشر القتل وعم الاغتصاب
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخخخ ليش طيب توضح ياحبي لك يالسيسي
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبمن حق ترامب يحمي بلده ويحافظ على هوية شعبه !!! وأنتم يالزعلانين تبون أمريكا تكون مأوى لكل من هب ودب حتى يصبحون أكثريه ثم يقضون على الأمريكان ويحتلون أرضهم أنا مع ترامب فنحن نعاني في بلدنا من الوافدين