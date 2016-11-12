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بالفيديو:شاعر خليجي يشعل مواقع التواصل بقصيدة غزل في ابنة ترامب

12 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
بالفيديو:شاعر خليجي يشعل مواقع التواصل بقصيدة غزل في ابنة ترامب
  • 6٬116
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شاعراً خليجياً وهو يؤدّي قصيدة لابنة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ايفانكا.

وتلا الشاعر القصيدة على النحو التالي: “لعيون بنت ترامب… حأبتسم وانسى جميع الخلافات. هي حكمت قلوب كلّ الخلايق من قبل ما يحكم أبوها الولايات.”

والجدير بالذكر الى أنّ ايفانكا هي سيّدة أعمال وعارضة أزياء أميركيّة (35 عاماً)، كما أنّها تزوّجت من رجل الأعمال جارد كشنر في العام 2009.وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير، حتّى وصل عدد مشاهديه على احدى الصفحات على “انستغرام” الى 166 ألف مشاهد خلال 13 ساعة من طرحه.



تعليقات ( 156 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 156
    12 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    تووونسيه 125 فكرتك عنهم غلط تراهم انانيين مايحترمون النساء
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  2. 155
    12 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    ( ريما Rima )🍎

    يبي الشهرة لذلك قال قصيدة ببنت ترامب🔨
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  3. 154
    12 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    145يختلف الوضع بين ابوسن وهذا الشاعروابوسن مع امريكيه عاديه وهذا راح مع الكبارفيه اشكاليه بين الموضوعين من الصعوبة الخوض به كثيراالشاعربالفديو خليجي وتلزق بشعره مع الكبارعلقولة عادل امام حلها ياعدوي
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  4. 153
    12 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    ( ريما Rima )🍎

    الزين والشين بكل مكان بالشمال والجنوب والشرق والغرب وبأي دولة
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  5. 152
    12 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    ( ريما Rima )🍎

    عقول فارغة👎
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  6. 151
    12 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    أحمد

    سُبحان الله...الأمةُ تذبح من أقصاها لِـ أقصاها...والبعض منا مُنهمك بنظم القصائد في أعدائنا! شرُ البليةِ ما يُضحك!!!
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  7. 150
    12 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    جنووووبي لجي

    ههههههههه
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  8. 149
    12 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    أبجد هوز

    خوش تركيز على الرئيس الجديد وسياساته ومواقفه، ولكن كلن على همه سرا!!
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  9. 148
    12 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    جنوبي شعره طويل يمدح الجنوبيات معروف اهل الجنوب أنهم اهل الطبيعه المتكامله المتنوعه وفيهم الشاعرالتهامي تأبط شراقحطاني جنوبي والشنفره من الاءزدالقحطانيه وامرؤ القيس واسيدالاءزدي وحازم البقمي الاءزدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 147
    12 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    ما عندي دراسة اليوم وبكرة ويكاند والله لوريك انا بنات الرجال شتعمل بالادب وليس مثلك تردح مثل الحريم راجعتلك باليل وروح الآن ادخل بكم معرف واشتم مثل عادتك الغريب لو تتأدب بكلامك لكن مسكين على ما تربيت
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  11. 146
    12 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    hima

    الله يحميها منك ومن اللي زيك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 145
    12 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    سعد

    ابو سن تم سجنه والتحقيقمعه وهو اقل سؤ من هذا ***!!!
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  13. 144
    12 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    السلام عليكم

    طرار سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 143
    12 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    سمج وربيان 🇶🇦 😬
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  15. 142
    12 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    جنوووووووووبي

    للتذكير فقط ... أنا جنوبي وريحي الكادي والشيوخ أجدادي ماعلي من عذالي وماعلي من حسادي... الله بالحسن حباني ومن حقي احب من اعطاها ربي كل ما في قلبي والأماني ...فعلا ناس حسوووودة وغيوورة
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  16. 141
    12 نوفمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    مرسي أخي خالد من ذوقك هذاك اذا ما ربته حياتو بتربية المصايب من كثر ظلمه وشتمه للناس اكتفي بهذا ..... وعلى فكرة كل واحد يحكي من تربيتو أن كانت جيدة أم العكس
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  17. 140
    12 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    مـ،ـاݛــے

    تونسيه والله طالع لكن الايام بيننا حتى تعرفي قدرك ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 139
    12 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ليش حاطين ديسلايك 😬 جدّ بروح ان شالله قطر صرت زي عاطل😂يمكن القاه هناك ونتمشى بسوق واقف ثم نروح نتغدى سمك وربيان على البحر 😬اذا رحت قطر ان شالله بكتب تقرير عنها وعن أسعار السلع والمية تكذب الغطاس
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  19. 138
    12 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    ما درت عنك يالضعيف
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  20. 137
    12 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    جنوووووووووبي

    فعلا اللي مايطوووووول العنب حامض عنه يقوووول استأذنكم كفاية وانتو تجرحون فيها والله مادرت عنكم بس انا تألمت انكم تسبونها . مع السلامة
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  21. 136
    12 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    المعصور بمرسي انا الاخوانجي

    تونسيه عندكم حريه ***
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  22. 135
    12 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    شعرالشاعر بالفديو شعر عاطفي ممزوج بوصفه للجمال ممزوج بالسياسه بقوله (ابنساء كل الخلافات) مزجهامزج عموما الشعريدخل بالسياسه والكورة بالسياسه فالشعر يوصف وهذه سياسه والكوره سياسه تبين مدى قوة المنتصر
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  23. 134
    12 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    مـ،ـاݛــے

    الكلام اللي قلته سابقا عن بلدك صحيح سبحان الله ليه تزعلين من الصدق****
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  24. 133
    12 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    جنوووووووووبي

    اقتربت فآنحــى الوردُ خجـولاَ .. من مفاتنِهاَ ؛ بُعِثَت للحُسنِ رسُــولا َ...لَحُسنِ جمالك نطَقَ الأَصمُ ذَهُــولاَ .. سُبحانَ من صَوركِ و زَادَ القَسامةِ طُـــولاَ..يُقاسُ الجمال بكِ ، وسَّامةً و شمُـــولاَ .. حسنَاءٌ كالزَنبقِ وللوضَاءةِ أصُـــولاَ...سُبحان من بالزَهرِ جَمَّلَ الحقُـــولاَ .. وَ بِكِ إزدادَ البَهاءُ فضُــولاَ..بعيّنـيكِ سَرقتِي لُبَّ العقُـــولاَ .. والزَهرُ بغُرورِ حُسنِهِ إنحطَى ذَبُـــولاَ..أمَدكِي الله سحراً و زادكِي قُبـُــولاَ .. مهما نَالو خصُولاَ ؛ مَا قاربُوها وصُولاَ
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  25. 132
    12 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    مـ،ـاݛــے

    تونسيه كأني شايف شكلك ***
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  26. 131
    12 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    خالد الزهراني

    التونسيه اقل شي مؤدبه ولاطلع منها الكلام الفاحش
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  27. 130
    12 نوفمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    ما هم السحاب ...... كملها يا مشتبه. ..... والرجولة براء منك
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  28. 129
    12 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    A.awad

    سـبـحـان من وضـع كل المـقـاسااااااااات ............ وأســتـغـفر الله الـعـظـيـــم من زواغ العــيـن .
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  29. 128
    12 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    وتلك الايام....

    ويزعلون اذا قلنا ****.....عشان واحده مسمكره اهلها قتلوا المسلمين في كل مكان راح شربه ...الله يهاب لكم بلاء فشلتونا بين الشعوب ....
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  30. 127
    12 نوفمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    عنا مثل في تونس يقول الأجرب تهزمو مرافقو مثل المثل الثاني الأقرع حط ايدو هلى راسو ههههههه عرفت روحك نقار الزهواني لو رجل نقر وجه لوجه معروف من يشتمو وراء الشاشة هم اجبن خلق الله في الواقع
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  31. 126
    12 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    محب المرصد

    ت ١١٦ 👉👉👉 هو نفسه جنووووبي . فالحذر
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  32. 125
    12 نوفمبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    جنوبي ومعروف عن أهل الجنوب الرجولة والوفاء..كيف تسمح لنفسك بالغزل في ابنة كاره العرب والمسلمين سواء. هل جننت أم بياضها أفقدك عقلك وأصبحت من عالم البلهاء..يا بعض من أمتي ضحكو علينا بني غرب من الدخلاء.!
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  33. 124
    12 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    مـ،ـاݛــے

    تونسيه ماف زوج سعودي ارتاحي وانا والسعوديات نتفاهم لا تدخلي بينا شوفي بلدك وين واصل اخلاقيا روحي صلحيه احنا ف غنى ههاا
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  34. 123
    12 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    جنوووووووووبي

    انتم تسبونها والاسلام حلل الزواج من مسيحية وهي جميلة جدا جدا جدا جدا...ولكن الله خلق الارض والسماء ومن في الارض يناظر الى السماء ولا يطولها فعلا غيرة وحسد لأنها جميلة
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  35. 122
    12 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    الزواج من الخارج له انظمه مقننه لا احد يركب الموجه ويتزوج من الخارج قبل التفكير بالزواج من الخارج اسء ل عن الانظمه المحدده والمقننه للزواج من الخارج لو تزوجت من الخارج بدون تصريح تروح بخرايطها تمهل؟؟؟
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  36. 121
    12 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    المعصور بمرسي انا الاخوانجي

    نحن الاخوانجيه نحب ايفينكا ونصلي ع النبي
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  37. 120
    12 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    مـ،ـاݛــے

    خليك ف صديقك وزميلك وحبيبك والبوي فرند تبعك وبنضامك الفرنسي وعلمانيتك **** وانتاج الافلام ال والسباحة بال مع الشباب ومنع شرع الله وقولو احنا مسلمين ههااا
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  38. 119
    12 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    المعصور بمرسي انا الاخوانجي

    تعليق مخالف
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  39. 118
    12 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    الحمد لله والشكر
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  40. 117
    12 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    خله يعطيك نيسان
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  41. 116
    12 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    انتم يامعلقين أشوفكم تحبون الزواج من أمريكيات شقرن حمرن بيضن واحد مسك على أيديكم اذاهي مسلمه امريكيه تزوجهادورتصريح زواج سؤال ماحكم الزواج من كتابيه اومسيحيه مادامكم متحمسين (لاتنسون تأخذون تصريح زواج
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  42. 115
    12 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    جنوووووووووبي

    أتيت طبيب الإنس شيخاً مداوياً .. بمكة يعطي في الدواء الأمانيا ... فقلت له ياعم حكمك فاحتكم .. إذا ما كشفت اليوم ياعم مابيا .. فخاض شراباً بارداً في زجاجةٍ .. وطرح فيه سلوة وسقانيا .. قلت ومرضى الناس يسعون حوله .. أعوذ برب الناس منك مداوياً .. فقال شفاء الحب أن تلصق الحشا .. بأحشاء من تهوى إذا كنت خالياً...
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  43. 114
    12 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    لحجي ****

    جنوبي سد حلقك قرفتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 113
    12 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    خالد الزهراني

    الشيبان الله يرحمهم كانوا يقولون الرجال صندوق لين يتكلم واليوم انعرف ايش هو الجنوووووبي هذا والله انه خبل ولايدري وين الله حاطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 112
    12 نوفمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    رحمه إنتي مصريه قولي من جماعتكم وليس بلدياتك يا ***هيء هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 111
    12 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    نجدي

    جنوبي بءست بضاعتك وخاب تفكيرك ويرثى لحالك مسكينة امك تحسب انك تسعدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 110
    12 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    جنوووووووووبي

    •ولو لاها فتاه في البيت الأبيض ...لما اخترت قرب الدار يوماً على البعد ِ... مهفهفة والسحر في لحظاتها ... إذا كلمت ميتاً يقوم من اللحد ... أشارت إليها الشمس عند غروبها ... تقول إذا اسودّ الدجى فاطلعي بعد ... وقال لها البدر المنير ألا اسفري ... فإنك مثلي في الكمال وفي السعد ِ.. فولت حياء ثم أرخت شعرها .. وقد نثرت من خدها رطب الورد ِ
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  48. 109
    12 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    خالد الزهراني

    جنووووبي انت خبل خلك على بنات ***هم كفوك منت كفو بنت ترامب خذها كذا كاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 108
    12 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    🌹

    الحقده كثير والحساد أكثر وليس كل من تكلم مثلنا فهو منا فعلا . هذه نصيحه فقط . نحن لانعلم من يقف خلف أي معرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 107
    12 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    ليآآآآآآآن ♡

    بنت ترامب جميله جدا ومو مشكلتي هيه مشكلتي الشاعر يتغزل بوحده اهان ابوها جميع المسلمين ومن عينته واحد يعلق هنا العار كل العار ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 106
    12 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    نجدي

    مشكلة بعض العرب ان تفكيرهم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 105
    12 نوفمبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    يا سبحان الله يا ترا ما حكم البيئي المجتمعي لذاك الشخص من يسمي نفسه رجل وهوة براء من الرجولة أغلب ردوده يشتم بنات الناس هنا وهوة بالواقع اجبن من الجبن المالح حسيبك الله يا متخلف
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  53. 104
    12 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    🌹

    أدافع ليه !!؟ أعرفه أو يقرب لي يوم أدافع عنه !!؟ . تبي تردين عليه أو على غيره شي راجع لك . وهو ماقال الكلام هذا إلا يبي ألي مثلك يردون عليه . ،،، يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 103
    12 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    جنوووووووووبي

    فوالله لولا الله والخوف والرجا... لعانقتها بين الحطيم ِ وزمزم ِ... وقبلتها تسعا وتسعين قبلة ً... براقة ًبالكف ِوالخدِ والفم ِ.. ووسدتها زندي وقبلت ثغرها.. وكانت حلالا لي ولو كنت محرم..
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  55. 102
    12 نوفمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    الشاعر هذا أتوقع انه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 101
    12 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    نجدي

    بصراحة بعض الناس سذج ووالله يكفي أنها كافرة ابنة كافر ثم ماذا فيها من الزين اتقوا الله فالكل سوف يحاسب أقولها بكل ثقة وصراحة بنت بلدي خير منها ومليون من شكلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 100
    12 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    شاعر بإيش يعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 99
    12 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    رحمه

    المنتصر تذكرت هذاك بلدياتك اللي خطب بنت صدام هيء هيء هيء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 98
    12 نوفمبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    فيه وحده معنا حسيديات عقربات حاسده بنت ترمب ههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 97
    12 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    أرزة 🌲 لبنان

    سبب فوز ترامب ( بناته ) خلاهم أعمدة لحتى يرتكز ويوصل للبيت اﻷبيض بعدين اﻷخ عامل شاعر ونص البيت مكسر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 96
    12 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    جنوووووووووبي

    ووالله ثم والله سا ابنة دونالد.....إني لأهوى النوم في غير حينه..... لعلّ لقائك في المنام يحصل
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  62. 95
    12 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    ليآآآآآآآن ♡

    سااميه اشرف منك ي مباارك طايح ***في بنات الناس وكأن اللي تركب مع سايق بلاشرف اول مره شوف عيوبك 😏
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 94
    12 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    ليآآآآآآآن ♡

    مايحتاج تدافع عن 🐏🐏ي ت 88 نعرفهم فضحونا بمواقع التواصل والحمدلله ماااستفزني كلامه بس حزنت على زوجته واخواته يسب فيهم ويمدح نفسه يقول وسيم 😂😂😂ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 93
    12 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    عهود من قصدك لا يكون عاطل حبيب العسسسسسل سابقاً هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 92
    12 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    جنوبي لحجي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  66. 91
    12 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    مـ،ـاݛــے

    شاب سعودي يجري اختبار على الشعب الأمريكي بلوحه بخصوص دعوه ترامب منع دخول المسلمين ونازل حضن وبوس وتمسيح ههههااااااا الله ما اقوى ايمانك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 90
    12 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    جنوووووووووبي

    وما كنت ممّن يدخل العشق قلبه .. ولكن من يبصر جفونك يعشق.. أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي .. وأنّك مهما تأمري القلب يفعل.. يهواك ما عشت القلب فإن أمت .. يتبع صداي صداك في الأقبر ..
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  68. 89
    12 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    جنوووووووووبي

    بكيت على من زين الحسن وجهها .. وليس لها مثل بعرب و مغربي مكسيكية الالحاظ اسبانية الحـــــــــــشى .. هلالـيه العـينين ايطالية الـفــــــــــــــــم وممشوطه بالمسك قد فاح نشرها .. بثغـر كأن الدر فيه منـــــــــــــــــــــظم اشارت بطرف العين خيفه اهــلها .. اشارة محزون ولم تتكـــــــــــــــــــــلم
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  69. 88
    12 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    🌹

    ليااااان وأنتي تردين على أي واحد !؟ ياليت يكون عندك وووووووعي . ماتدرين من يتكلم من ورى المعرفات أو وش جنسيته أو من وين . فلاتطيرين مع العجه وتكونين سهلة الاستفزاز .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  70. 87
    12 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    مـ،ـاݛــے

    ساميه تتكلم بالحياء ههههههاااااااااا والله ماهي راكبة ع شخصيتك وافكارك ومشاركاتك كيف كتبتيها غريبه سبحان الله متعجب جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 86
    12 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    جنوووووووووبي

    اشـير اليها با لـبنــــــــان كانــــــــــــــما .. اشير الى البيت العتيق المــــــــعـظم اغار عليها من ابيـــــــها وأمـــــــــــــها .. ومن خطوة المسواك ان دار في الفم اغار على اعطافــــــها من ثيابــــــــها .. اذا لبسـتها فـوق جسـم مــــــــــــــنعم واحسد اقداح تقـــــــبل ثغرهـــــــــــــــا .. اذا وضعتها موضع اللثم في الــــــفم خذوا بدمي منها فـــــــاني قتيلــــــــــها .. ولا مقصدي الا تجـود وتنـــــــــــعمي
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  72. 85
    12 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    ليآآآآآآآن ♡

    بنت ترامب طالعه على ابوها شقراء زيه ي فاهمين بعدين يختلف الجمال العربي عن الاوربي بكره تطلع كوندليزا رايس ويتغزلون فيها مشكلتكم ليس الجمال مشكلتكم مايملى عيونكم الا ······؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  73. 84
    12 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    جنوووووووووبي

    ولقد ذكرتك والرماح نواهل .. مني وبيض الهند تقطر من دمي.. هلا سألت الخيل يا ابنه دونالد.. ان كنت جاهلةً بما لا تعلمي.. فوددت تقبيل السيوف لأنها.. لمعت كبارق ثغرك المتبسم
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  74. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    ليآآآآآآآن ♡

    ت 68//جنووبي خف عليناا ي بوراك على غفله قال ايش قال وسيم هههههههههههه😂مادح نفسه ك·········؟بالنسبه لبنت ترامب تبغى لها واحد اشقر زيها يعني نصيحه لاتناظر فوق تنكسر رقبتك ي اخ العرب
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  75. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    بعيرمزبون من أم رقيبه

    مسسسسسسسكين حامضعلى بوزك اعرف قصدك من القصيده بس انت لست شاعر انت ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    من جهلها الامم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  77. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:2395

    توووووونسية

    بعد فوز ترانب إسرائيل تقول اليوم تأكد لا يمكن وجود دولة فلسطينية فرنسا متخوفة من ترانب بريطانيا ستخرج للابدمن الاتحاد الأروبي بعد ما كان شكلي أما العرب حدث بلا حرج يتغزلون في بنات ترانب يا أمة ضحكت..
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  78. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    منى ~

    قولو سعودي وليس خليجي الخليجيين أرقى من بعض الناس ، مساكين نبتليهم وهم مالهم ذنب
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  79. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    زائر خبره

    ١٥ ، deleted ، صميغان ، جنوووبي . 👉👉 لشخص واحد ذكر . للتنبيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(10)
  80. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:762

    سامية

    إذا ذهب الحياء فلا دواءُ
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  81. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    خالد

    والله مادرت عنك لكن مع الاسف ان في مجتمعنا ناس مثلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  82. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    جنوووووووووبي

    أغنُّ مليحُ الدلَّ أحورُ أَكحلٌ أزجُّ نقيٌ الخدَّ أبلجُ أدعجُ لهُ حاجِبٌ كالنُّونِ فوْقَ جُفُونِهِ وَثَغْرٌ كزَهرِ الأُقْحُوَانِ مُفَلَّجُ وردْفٌ له ثِقْلٌ وَقدٌّ مُهَفْهَفُ وخدٌّ به وَرْدٌ وساقٌ خَدَلَّجُ وبطنٌ كطيِّ السابريةِ لينٌ أقبّ لطيفٌ ضامرُ الكشح أنعجُ
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  83. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    صرخة صمت

    كان كتبها بالانجليزية يعني بتفهم بنت ترامب القصيده وليته كتبها بالعربيه الفصحى كمان شعبيه 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    خالد الزهراني

    جنوبيه من قلتي من الرحمانيه عرفت انك من جده سوق الصواريخ
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  85. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    راجي رحمة ربه

    ماأحب اسب أحد بس ***نسأل الله لنا وله الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه وتتغزل في امرأه كافره ولا يجوز عيب عليك وين هيبتك كرجل يفرض احترامه على الاخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  86. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    عبدالرحمن الدوسي

    اللهم عن طولك يا روح .. على بعض البشر وهياطهم .. كاني حاس من وين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  87. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    جنوووووووووبي

    أُلامُ على حُبي ، وكأنّـى سننتـهُ وقد سُنّ هذا لحبُّ من قَبلِ جُرهُـم فقلت: اسمعي ، يا ايفانكا، ثم تفهمي مقالـةَ محـزونٍ بحُبِّـكِ مٌغـرمِ
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  88. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:7907

    Alhrman

    تستاهل 🍑🍑من كل المواقع فوق تحت يمين يسار وبنت ترامب. منصب وجاه اذا طحت طيح واقف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  89. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    جنوووووووووبي

    ونعم في بناتنا والله ونعم بس انا قلت الجمال وبعدين انا قحطاني واعرف العيب ولا غلطت كل اللي قلته انها جميلة وربي لو انها زوجتي لا افرش لها ورد من الشرقية الى سراة عبيدة
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  90. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    وهبه

    بالله عليكم هذا شعر كلام سامج ليس له معني شعر قال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  91. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    سالم

    المشكله يالشاعر اجيبك جنبها ماتجي نص طولها تطلع معها قزم يعني ماتسوى عليك وعلى قولة القايل حلاة الثوب رقعته منه وفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  92. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    ابو شادن

    عن تجربه والله العظيم ليس الجمال كل شي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  93. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    راجي رحمة ربه

    ماأحب اسب أحد بس تافه نسأل الله لنا وله الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه ليه كل هذا كاره الإسلام والمسلمين وتتغزل في امرأه كافره ولا يجوز عيب عليك وين هيبتك كرجل يفرض احترامه على الاخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  94. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    يالطيف

    ابو سن الثاني كرستينا وفونيكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    🎀💫

    مالت عليك -وشعرك-حكمت قلبك لحالك -وش دخلنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    ابو فارس

    مع ثقتي في بنات بلدي وانهن اشرف واجمل الخلايق ( جمال في الروح والاخلاق والتربية والمظهر ) الا انه ومع الاسف الشديد البعض منهن اساء للكل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .. تحياتي للعفيفات المحترمات
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  97. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    ام البنات بنات الجنوب

    جنوبي **** على اهل الجنوب اذا انت بناتك مافيهم جمال لان انت مافيك جمال ولله الحمد بناتنا والله العظيم انهم جميلات خلقا وخلق قطع الله لسانك اكيد انك تهامي مصدي
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  98. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    الحقباني

    علم راج الاتيوب تشوف بنات بعض المسئولين تطحي طير من السماء جماله بس هولا البنيات اليس خوف من ربه حقباني فقط علشان منصيب الذي ولي نعمة فيه ام جميلة العالم حقبانية بس وان بحلف مثل اخي بندر البدر علم علم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  99. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    خالد الزهراني

    جنووووبي عيب عليك تكلم عن اللي حولك لاتحكم على بنات الناس يكفي انهم يصلون 5 فروض في اليوم واليله يعني اطهر من ها اللي تشوف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    جنوبية..🌻🌻

    50 محمد العمري ههههههههه لا حرام هذه بعشرة ريال من الرحمانية ويحطها بلعبة ويعطيك ب12 ريال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    ابو مشعاب

    هذه الفئه للاسف لم تنقرض حتى الاان يارب عفوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  102. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    خالد الزهراني

    جنووووبي عيب عليك تكلم عن اللي حولك لاتحكم على بنات الناس يكفي انهم يصلون 5 فروض في اليوم واليله يعني اطهر من ها اللي تشوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  103. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    راحت الهيبه

    ههههه مالومهم يوم مالكم هيبه ههههه راح زمن الهيبه والعزه والشموخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    لا يدري زوجها انك تتغزل فيها. 😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 14:47 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    نحون هوانا مزنه بنت شايق 💞 آبك وش تبي في ترمب راع القزازات💐
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  106. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    بندر

    جاك المتخلفين عاد حله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  107. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    محمد العمري

    يفكر أنها درت عنه هو ونظارته ام ريالين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  108. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    خالد الزهراني

    الحمدالله على نعمة العقل هذا اللي احنا فالحين فيه بس تغزل بالحريم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  109. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    sooonx

    ا اذا قالوا خوخ وفوقه عنب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  110. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    بيني وبينك ليس دقايق 😎 بل حوالي 6 ساعات 🌲
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  111. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    جنوووووووووبي

    براطم الوحدة عندنا مثل فخوذ هندي جالس رجل على رجل وتتشرط ابي وابي مالت
    لا يعجبني(14) اعجبني(2)
  112. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    مصمم

    يقول مابهي بحسناء // ذي حسناء وأمها حسناء حتى ابوها بعد حسناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    جنوووووووووبي

    ياويل قلبي وربي جميلة وين الاقي مثل جمالها بالسعودية بناتنا ونعم فيهم بس ماش مافي جمال رغم اني والله العظيم جدا وسيم
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  114. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    القويعية1

    الناس تشعر بالخطر وانت رايق☹ماهوب ذا وقت الغزل بالبنيات😉الشر من كل النواحي موايق😗وهيهات مثلك يفهم الوضع هيهات😏
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  115. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:15365

    قلم الحقيقه

    نقص عقل وضعف شخصية يريد اكمالها في مثل هذه السخافات. عيـــــــــــــــــــب.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  116. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    سعود

    هههههههه.... يفكر إن ( ترامب ) بيعطيه فلووووس ما يعطيه إلا ( تراااب )!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  117. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:10

    مانع القحطاني

    تكلم عن نفسك وعن من هم ع شاكلتك قال ايش قال كل الخلايق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  118. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    نحون هوانا مزنه بنت شايق 💞 آبك وش تبي في ترمب راع القزازات💐
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  119. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    سعود

    هههههههه.... يفكر إن ( ترامب ) بيعطيه فلووووس ما يعطيه إلا ( تراااب )!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  120. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    أمرح ياليتهم أمرحوا

    وﻻ طلع هذا قبل الحكم أمرح أمرح ﻻ يعطونك فلم كرتون جميل جدآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  121. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    مصمم

    حنا إذا شفنى يد بيضاء ظاهره من عباية سوداء ندوخ// حرام ويش ناوين تسون فينا بذي الصورة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  122. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    يالطيف

    اقول ايها الشاعر ...مسكين من بغى الشهرة على حساب بنت ترامب خلك مع ذات البراقع والنقاب لاتغرك بنت ترامب تراها مثل القشطه بدون عسل وكانها فرت قلب فر رحلها عساها من نصيبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  123. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    صميغان

    امركم عجيب انتم عادي تعجبون وتتغزلون والبنات ياويلهم يو اعجبو في التركي ماخليتو كلمة ماقلتوها بنت ترامب**** والتركي مسلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  124. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    لاهي تلوق لي ولا علاها بلايق 💞 أنا شفي عهود بنت المطيرات 💛💚💙
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  125. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    زينب ...

    رجال ولسوا برجال. ..رجال يحكمهم الدين. .ورجال تحكمهم الشهوة! !
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  126. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    مزارع من أرض الطيبين

    احذر يانزار والدها مصارع هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  127. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    أوركيد🌺

    أقول سلامات! .. تكلم عن نفسك فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  128. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    يارجال ريح نفسك مادرت عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  129. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    🎀💫

    مالت عليك -وشعرك -حكمت عقلك -لحالك قلعتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  130. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    صميغان

    ياقل ملحك انت واياها منتب شايف نعمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  131. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    يارجال ريح نفسك مادرت عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  132. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    صريح

    اذا لم تستحي فاصنعت ما شئت
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  133. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    سنونواليوم أكيد رايق 🌱 ونا خبرته قبل ساعات
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  134. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    تفاهه وكلام مهايطي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  135. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    بسألكم الهواوي حق الانترنت الصغير يشتغل بقطر ؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  136. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 14:24 م

    deleted

    المجاهيم راحو واللحين دور الوضح....
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  137. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:5723

    المنتصر بالله

    أقول بس سقها سوق سايق 💞وأترك عنك الشعر في بنات الخواجات 💙 البنت ذي دونها مليون عايق 💚 ولا يهمنا فيها كثر الدعايات 😎
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  138. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    سعيد

    بالله عليك احلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  139. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    deleted

    اشهد انها علاج الروماتيزم .
    لا يعجبني(21) اعجبني(0)
  140. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    deleted

    والله ما الومه....
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  141. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    deleted

    احد لاحض شي في الصوره الحسناء .
    لا يعجبني(17) اعجبني(1)
  142. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    ياسسسسسلام ليش اجل تنقدون على البنات يوم خقن على الممثل التركي /اصحححوا عفوا تعف نسائكم
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  143. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    حبروك

    مراهق فوق سن الثلاثين !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  144. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    شيعي برونزي

    هههههههههههه ياحبي لك يالسيسي صح لسانك اشهد انك ذيب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  145. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    صور مع تحيه

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  146. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:9065

    اللامي10

    ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا )
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  147. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    سنونو

    ليش تنتقدون على ابوسن إذا كان هذا رأي الشاعر
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  148. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 14:12 م

    احمد عسيري

    شاعر لم يشغل غير نفسه للأسف عقليات متصحرة الحياة عندها دون وعي ومخافة رب الانام يريد الشهرة على حساب دينه وعروبته فار يداعب قطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  149. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:9065

    اللامي10

    ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  150. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    المهاجر13

    الشعراء يتبعهم الغاوون ..وكبير الشعراء في جهنم ان ما خاب ضني امرؤا القيس.. الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  151. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:9065

    اللامي10

    اللهم ثبت علينا العقل والدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  152. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    محب الهيئة

    العلم تخطط لثروات الخليج وتدمير بنيته التحتيه وتشريد وتجويع الشعب وهذي الأشكال فاضيه للغزل. *****
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  153. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    صح لسانك يالشاعر ... شوفوا السلاله وشوفوا الجمال بنت شيخ فعلاً ... ماهي بكرديشان وطقتها اللي كلهن نفيخات وبلالين وبوتكس .. لو يطزها دبوس أنفشت مثل البلونه
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  154. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    **** الله قول آمين .
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  155. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    شمالي

    معذور فرق بين الوجهين
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  156. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    منتهي تاريخه

    متزوجة اخذوا عقلك وتلايط عيييييب
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