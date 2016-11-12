بالفيديو:شاعر خليجي يشعل مواقع التواصل بقصيدة غزل في ابنة ترامب

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شاعراً خليجياً وهو يؤدّي قصيدة لابنة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ايفانكا.
وتلا الشاعر القصيدة على النحو التالي: “لعيون بنت ترامب… حأبتسم وانسى جميع الخلافات. هي حكمت قلوب كلّ الخلايق من قبل ما يحكم أبوها الولايات.”
والجدير بالذكر الى أنّ ايفانكا هي سيّدة أعمال وعارضة أزياء أميركيّة (35 عاماً)، كما أنّها تزوّجت من رجل الأعمال جارد كشنر في العام 2009.وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير، حتّى وصل عدد مشاهديه على احدى الصفحات على “انستغرام” الى 166 ألف مشاهد خلال 13 ساعة من طرحه.
تعليقات ( 156 )
( ريما Rima )🍎يبي الشهرة لذلك قال قصيدة ببنت ترامب🔨
( ريما Rima )🍎الزين والشين بكل مكان بالشمال والجنوب والشرق والغرب وبأي دولة
( ريما Rima )🍎عقول فارغة👎
أحمدسُبحان الله...الأمةُ تذبح من أقصاها لِـ أقصاها...والبعض منا مُنهمك بنظم القصائد في أعدائنا! شرُ البليةِ ما يُضحك!!!
جنووووبي لجيههههههههه
أبجد هوزخوش تركيز على الرئيس الجديد وسياساته ومواقفه، ولكن كلن على همه سرا!!
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةما عندي دراسة اليوم وبكرة ويكاند والله لوريك انا بنات الرجال شتعمل بالادب وليس مثلك تردح مثل الحريم راجعتلك باليل وروح الآن ادخل بكم معرف واشتم مثل عادتك الغريب لو تتأدب بكلامك لكن مسكين على ما تربيت
himaالله يحميها منك ومن اللي زيك.
سعدابو سن تم سجنه والتحقيقمعه وهو اقل سؤ من هذا ***!!!
السلام عليكمطرار سعودي
💎💛عــــهــــــود💛💎سمج وربيان 🇶🇦 😬
جنوووووووووبيللتذكير فقط ... أنا جنوبي وريحي الكادي والشيوخ أجدادي ماعلي من عذالي وماعلي من حسادي... الله بالحسن حباني ومن حقي احب من اعطاها ربي كل ما في قلبي والأماني ...فعلا ناس حسوووودة وغيوورة
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةمرسي أخي خالد من ذوقك هذاك اذا ما ربته حياتو بتربية المصايب من كثر ظلمه وشتمه للناس اكتفي بهذا ..... وعلى فكرة كل واحد يحكي من تربيتو أن كانت جيدة أم العكس
مـ،ـاݛــےتونسيه والله طالع لكن الايام بيننا حتى تعرفي قدرك ***
💎💛عــــهــــــود💛💎ليش حاطين ديسلايك 😬 جدّ بروح ان شالله قطر صرت زي عاطل😂يمكن القاه هناك ونتمشى بسوق واقف ثم نروح نتغدى سمك وربيان على البحر 😬اذا رحت قطر ان شالله بكتب تقرير عنها وعن أسعار السلع والمية تكذب الغطاس
جنوووووووووبيفعلا اللي مايطوووووول العنب حامض عنه يقوووول استأذنكم كفاية وانتو تجرحون فيها والله مادرت عنكم بس انا تألمت انكم تسبونها . مع السلامة
المعصور بمرسي انا الاخوانجيتونسيه عندكم حريه ***
مـ،ـاݛــےالكلام اللي قلته سابقا عن بلدك صحيح سبحان الله ليه تزعلين من الصدق****
جنوووووووووبياقتربت فآنحــى الوردُ خجـولاَ .. من مفاتنِهاَ ؛ بُعِثَت للحُسنِ رسُــولا َ...لَحُسنِ جمالك نطَقَ الأَصمُ ذَهُــولاَ .. سُبحانَ من صَوركِ و زَادَ القَسامةِ طُـــولاَ..يُقاسُ الجمال بكِ ، وسَّامةً و شمُـــولاَ .. حسنَاءٌ كالزَنبقِ وللوضَاءةِ أصُـــولاَ...سُبحان من بالزَهرِ جَمَّلَ الحقُـــولاَ .. وَ بِكِ إزدادَ البَهاءُ فضُــولاَ..بعيّنـيكِ سَرقتِي لُبَّ العقُـــولاَ .. والزَهرُ بغُرورِ حُسنِهِ إنحطَى ذَبُـــولاَ..أمَدكِي الله سحراً و زادكِي قُبـُــولاَ .. مهما نَالو خصُولاَ ؛ مَا قاربُوها وصُولاَ
مـ،ـاݛــےتونسيه كأني شايف شكلك ***
خالد الزهرانيالتونسيه اقل شي مؤدبه ولاطلع منها الكلام الفاحش
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةما هم السحاب ...... كملها يا مشتبه. ..... والرجولة براء منك
A.awadسـبـحـان من وضـع كل المـقـاسااااااااات ............ وأســتـغـفر الله الـعـظـيـــم من زواغ العــيـن .
وتلك الايام....ويزعلون اذا قلنا ****.....عشان واحده مسمكره اهلها قتلوا المسلمين في كل مكان راح شربه ...الله يهاب لكم بلاء فشلتونا بين الشعوب ....
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةعنا مثل في تونس يقول الأجرب تهزمو مرافقو مثل المثل الثاني الأقرع حط ايدو هلى راسو ههههههه عرفت روحك نقار الزهواني لو رجل نقر وجه لوجه معروف من يشتمو وراء الشاشة هم اجبن خلق الله في الواقع
محب المرصدت ١١٦ 👉👉👉 هو نفسه جنووووبي . فالحذر
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةجنوبي ومعروف عن أهل الجنوب الرجولة والوفاء..كيف تسمح لنفسك بالغزل في ابنة كاره العرب والمسلمين سواء. هل جننت أم بياضها أفقدك عقلك وأصبحت من عالم البلهاء..يا بعض من أمتي ضحكو علينا بني غرب من الدخلاء.!
مـ،ـاݛــےتونسيه ماف زوج سعودي ارتاحي وانا والسعوديات نتفاهم لا تدخلي بينا شوفي بلدك وين واصل اخلاقيا روحي صلحيه احنا ف غنى ههاا
جنوووووووووبيانتم تسبونها والاسلام حلل الزواج من مسيحية وهي جميلة جدا جدا جدا جدا...ولكن الله خلق الارض والسماء ومن في الارض يناظر الى السماء ولا يطولها فعلا غيرة وحسد لأنها جميلة
المعصور بمرسي انا الاخوانجينحن الاخوانجيه نحب ايفينكا ونصلي ع النبي
مـ،ـاݛــےخليك ف صديقك وزميلك وحبيبك والبوي فرند تبعك وبنضامك الفرنسي وعلمانيتك **** وانتاج الافلام ال والسباحة بال مع الشباب ومنع شرع الله وقولو احنا مسلمين ههااا
المعصور بمرسي انا الاخوانجيتعليق مخالف
جنوووووووووبيأتيت طبيب الإنس شيخاً مداوياً .. بمكة يعطي في الدواء الأمانيا ... فقلت له ياعم حكمك فاحتكم .. إذا ما كشفت اليوم ياعم مابيا .. فخاض شراباً بارداً في زجاجةٍ .. وطرح فيه سلوة وسقانيا .. قلت ومرضى الناس يسعون حوله .. أعوذ برب الناس منك مداوياً .. فقال شفاء الحب أن تلصق الحشا .. بأحشاء من تهوى إذا كنت خالياً...
لحجي ****جنوبي سد حلقك قرفتنا
خالد الزهرانيالشيبان الله يرحمهم كانوا يقولون الرجال صندوق لين يتكلم واليوم انعرف ايش هو الجنوووووبي هذا والله انه خبل ولايدري وين الله حاطه
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهرحمه إنتي مصريه قولي من جماعتكم وليس بلدياتك يا ***هيء هيء هيء هيء هيء
نجديجنوبي بءست بضاعتك وخاب تفكيرك ويرثى لحالك مسكينة امك تحسب انك تسعدها
جنوووووووووبي•ولو لاها فتاه في البيت الأبيض ...لما اخترت قرب الدار يوماً على البعد ِ... مهفهفة والسحر في لحظاتها ... إذا كلمت ميتاً يقوم من اللحد ... أشارت إليها الشمس عند غروبها ... تقول إذا اسودّ الدجى فاطلعي بعد ... وقال لها البدر المنير ألا اسفري ... فإنك مثلي في الكمال وفي السعد ِ.. فولت حياء ثم أرخت شعرها .. وقد نثرت من خدها رطب الورد ِ
خالد الزهرانيجنووووبي انت خبل خلك على بنات ***هم كفوك منت كفو بنت ترامب خذها كذا كاش
🌹الحقده كثير والحساد أكثر وليس كل من تكلم مثلنا فهو منا فعلا . هذه نصيحه فقط . نحن لانعلم من يقف خلف أي معرف
ليآآآآآآآن ♡بنت ترامب جميله جدا ومو مشكلتي هيه مشكلتي الشاعر يتغزل بوحده اهان ابوها جميع المسلمين ومن عينته واحد يعلق هنا العار كل العار ***
نجديمشكلة بعض العرب ان تفكيرهم ***
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةيا سبحان الله يا ترا ما حكم البيئي المجتمعي لذاك الشخص من يسمي نفسه رجل وهوة براء من الرجولة أغلب ردوده يشتم بنات الناس هنا وهوة بالواقع اجبن من الجبن المالح حسيبك الله يا متخلف
🌹أدافع ليه !!؟ أعرفه أو يقرب لي يوم أدافع عنه !!؟ . تبي تردين عليه أو على غيره شي راجع لك . وهو ماقال الكلام هذا إلا يبي ألي مثلك يردون عليه . ،،، يتبع
جنوووووووووبيفوالله لولا الله والخوف والرجا... لعانقتها بين الحطيم ِ وزمزم ِ... وقبلتها تسعا وتسعين قبلة ً... براقة ًبالكف ِوالخدِ والفم ِ.. ووسدتها زندي وقبلت ثغرها.. وكانت حلالا لي ولو كنت محرم..
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهالشاعر هذا أتوقع انه ***
نجديبصراحة بعض الناس سذج ووالله يكفي أنها كافرة ابنة كافر ثم ماذا فيها من الزين اتقوا الله فالكل سوف يحاسب أقولها بكل ثقة وصراحة بنت بلدي خير منها ومليون من شكلها
رحمهالمنتصر تذكرت هذاك بلدياتك اللي خطب بنت صدام هيء هيء هيء
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهفيه وحده معنا حسيديات عقربات حاسده بنت ترمب ههههههههه
أرزة 🌲 لبنانسبب فوز ترامب ( بناته ) خلاهم أعمدة لحتى يرتكز ويوصل للبيت اﻷبيض بعدين اﻷخ عامل شاعر ونص البيت مكسر
جنوووووووووبيووالله ثم والله سا ابنة دونالد.....إني لأهوى النوم في غير حينه..... لعلّ لقائك في المنام يحصل
ليآآآآآآآن ♡سااميه اشرف منك ي مباارك طايح ***في بنات الناس وكأن اللي تركب مع سايق بلاشرف اول مره شوف عيوبك 😏
ليآآآآآآآن ♡مايحتاج تدافع عن 🐏🐏ي ت 88 نعرفهم فضحونا بمواقع التواصل والحمدلله ماااستفزني كلامه بس حزنت على زوجته واخواته يسب فيهم ويمدح نفسه يقول وسيم 😂😂😂ههههههههههه
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهعهود من قصدك لا يكون عاطل حبيب العسسسسسل سابقاً هههههه
جنوبي لحجيمخالف للنشر
مـ،ـاݛــےشاب سعودي يجري اختبار على الشعب الأمريكي بلوحه بخصوص دعوه ترامب منع دخول المسلمين ونازل حضن وبوس وتمسيح ههههااااااا الله ما اقوى ايمانك
جنوووووووووبيوما كنت ممّن يدخل العشق قلبه .. ولكن من يبصر جفونك يعشق.. أغرّك منّي أنّ حبّك قاتلي .. وأنّك مهما تأمري القلب يفعل.. يهواك ما عشت القلب فإن أمت .. يتبع صداي صداك في الأقبر ..
جنوووووووووبيبكيت على من زين الحسن وجهها .. وليس لها مثل بعرب و مغربي مكسيكية الالحاظ اسبانية الحـــــــــــشى .. هلالـيه العـينين ايطالية الـفــــــــــــــــم وممشوطه بالمسك قد فاح نشرها .. بثغـر كأن الدر فيه منـــــــــــــــــــــظم اشارت بطرف العين خيفه اهــلها .. اشارة محزون ولم تتكـــــــــــــــــــــلم
🌹ليااااان وأنتي تردين على أي واحد !؟ ياليت يكون عندك وووووووعي . ماتدرين من يتكلم من ورى المعرفات أو وش جنسيته أو من وين . فلاتطيرين مع العجه وتكونين سهلة الاستفزاز .
مـ،ـاݛــےساميه تتكلم بالحياء ههههههاااااااااا والله ماهي راكبة ع شخصيتك وافكارك ومشاركاتك كيف كتبتيها غريبه سبحان الله متعجب جدا
جنوووووووووبياشـير اليها با لـبنــــــــان كانــــــــــــــما .. اشير الى البيت العتيق المــــــــعـظم اغار عليها من ابيـــــــها وأمـــــــــــــها .. ومن خطوة المسواك ان دار في الفم اغار على اعطافــــــها من ثيابــــــــها .. اذا لبسـتها فـوق جسـم مــــــــــــــنعم واحسد اقداح تقـــــــبل ثغرهـــــــــــــــا .. اذا وضعتها موضع اللثم في الــــــفم خذوا بدمي منها فـــــــاني قتيلــــــــــها .. ولا مقصدي الا تجـود وتنـــــــــــعمي
ليآآآآآآآن ♡بنت ترامب طالعه على ابوها شقراء زيه ي فاهمين بعدين يختلف الجمال العربي عن الاوربي بكره تطلع كوندليزا رايس ويتغزلون فيها مشكلتكم ليس الجمال مشكلتكم مايملى عيونكم الا ······؟؟
جنوووووووووبيولقد ذكرتك والرماح نواهل .. مني وبيض الهند تقطر من دمي.. هلا سألت الخيل يا ابنه دونالد.. ان كنت جاهلةً بما لا تعلمي.. فوددت تقبيل السيوف لأنها.. لمعت كبارق ثغرك المتبسم
ليآآآآآآآن ♡ت 68//جنووبي خف عليناا ي بوراك على غفله قال ايش قال وسيم هههههههههههه😂مادح نفسه ك·········؟بالنسبه لبنت ترامب تبغى لها واحد اشقر زيها يعني نصيحه لاتناظر فوق تنكسر رقبتك ي اخ العرب
بعيرمزبون من أم رقيبهمسسسسسسسكين حامضعلى بوزك اعرف قصدك من القصيده بس انت لست شاعر انت ***
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةمن جهلها الامم
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةبعد فوز ترانب إسرائيل تقول اليوم تأكد لا يمكن وجود دولة فلسطينية فرنسا متخوفة من ترانب بريطانيا ستخرج للابدمن الاتحاد الأروبي بعد ما كان شكلي أما العرب حدث بلا حرج يتغزلون في بنات ترانب يا أمة ضحكت..
منى ~قولو سعودي وليس خليجي الخليجيين أرقى من بعض الناس ، مساكين نبتليهم وهم مالهم ذنب
زائر خبره١٥ ، deleted ، صميغان ، جنوووبي . 👉👉 لشخص واحد ذكر . للتنبيه
عدد التعليقات:762
ساميةإذا ذهب الحياء فلا دواءُ
خالدوالله مادرت عنك لكن مع الاسف ان في مجتمعنا ناس مثلك.
جنوووووووووبيأغنُّ مليحُ الدلَّ أحورُ أَكحلٌ أزجُّ نقيٌ الخدَّ أبلجُ أدعجُ لهُ حاجِبٌ كالنُّونِ فوْقَ جُفُونِهِ وَثَغْرٌ كزَهرِ الأُقْحُوَانِ مُفَلَّجُ وردْفٌ له ثِقْلٌ وَقدٌّ مُهَفْهَفُ وخدٌّ به وَرْدٌ وساقٌ خَدَلَّجُ وبطنٌ كطيِّ السابريةِ لينٌ أقبّ لطيفٌ ضامرُ الكشح أنعجُ
صرخة صمتكان كتبها بالانجليزية يعني بتفهم بنت ترامب القصيده وليته كتبها بالعربيه الفصحى كمان شعبيه 😂😂😂
خالد الزهرانيجنوبيه من قلتي من الرحمانيه عرفت انك من جده سوق الصواريخ
راجي رحمة ربهماأحب اسب أحد بس ***نسأل الله لنا وله الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه وتتغزل في امرأه كافره ولا يجوز عيب عليك وين هيبتك كرجل يفرض احترامه على الاخرين
عبدالرحمن الدوسياللهم عن طولك يا روح .. على بعض البشر وهياطهم .. كاني حاس من وين
جنوووووووووبيأُلامُ على حُبي ، وكأنّـى سننتـهُ وقد سُنّ هذا لحبُّ من قَبلِ جُرهُـم فقلت: اسمعي ، يا ايفانكا، ثم تفهمي مقالـةَ محـزونٍ بحُبِّـكِ مٌغـرمِ
عدد التعليقات:7907
Alhrmanتستاهل 🍑🍑من كل المواقع فوق تحت يمين يسار وبنت ترامب. منصب وجاه اذا طحت طيح واقف
جنوووووووووبيونعم في بناتنا والله ونعم بس انا قلت الجمال وبعدين انا قحطاني واعرف العيب ولا غلطت كل اللي قلته انها جميلة وربي لو انها زوجتي لا افرش لها ورد من الشرقية الى سراة عبيدة
وهبهبالله عليكم هذا شعر كلام سامج ليس له معني شعر قال
سالمالمشكله يالشاعر اجيبك جنبها ماتجي نص طولها تطلع معها قزم يعني ماتسوى عليك وعلى قولة القايل حلاة الثوب رقعته منه وفيه
ابو شادنعن تجربه والله العظيم ليس الجمال كل شي
راجي رحمة ربهماأحب اسب أحد بس تافه نسأل الله لنا وله الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه ليه كل هذا كاره الإسلام والمسلمين وتتغزل في امرأه كافره ولا يجوز عيب عليك وين هيبتك كرجل يفرض احترامه على الاخرين
يالطيفابو سن الثاني كرستينا وفونيكا
🎀💫مالت عليك -وشعرك-حكمت قلبك لحالك -وش دخلنا
ابو فارسمع ثقتي في بنات بلدي وانهن اشرف واجمل الخلايق ( جمال في الروح والاخلاق والتربية والمظهر ) الا انه ومع الاسف الشديد البعض منهن اساء للكل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .. تحياتي للعفيفات المحترمات
ام البنات بنات الجنوبجنوبي **** على اهل الجنوب اذا انت بناتك مافيهم جمال لان انت مافيك جمال ولله الحمد بناتنا والله العظيم انهم جميلات خلقا وخلق قطع الله لسانك اكيد انك تهامي مصدي
الحقبانيعلم راج الاتيوب تشوف بنات بعض المسئولين تطحي طير من السماء جماله بس هولا البنيات اليس خوف من ربه حقباني فقط علشان منصيب الذي ولي نعمة فيه ام جميلة العالم حقبانية بس وان بحلف مثل اخي بندر البدر علم علم
خالد الزهرانيجنووووبي عيب عليك تكلم عن اللي حولك لاتحكم على بنات الناس يكفي انهم يصلون 5 فروض في اليوم واليله يعني اطهر من ها اللي تشوف
جنوبية..🌻🌻50 محمد العمري ههههههههه لا حرام هذه بعشرة ريال من الرحمانية ويحطها بلعبة ويعطيك ب12 ريال
ابو مشعابهذه الفئه للاسف لم تنقرض حتى الاان يارب عفوك
خالد الزهرانيجنووووبي عيب عليك تكلم عن اللي حولك لاتحكم على بنات الناس يكفي انهم يصلون 5 فروض في اليوم واليله يعني اطهر من ها اللي تشوف
راحت الهيبهههههه مالومهم يوم مالكم هيبه ههههه راح زمن الهيبه والعزه والشموخ
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهنحون هوانا مزنه بنت شايق 💞 آبك وش تبي في ترمب راع القزازات💐
بندرجاك المتخلفين عاد حله
محمد العمرييفكر أنها درت عنه هو ونظارته ام ريالين
خالد الزهرانيالحمدالله على نعمة العقل هذا اللي احنا فالحين فيه بس تغزل بالحريم
sooonxا اذا قالوا خوخ وفوقه عنب
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهبيني وبينك ليس دقايق 😎 بل حوالي 6 ساعات 🌲
جنوووووووووبيبراطم الوحدة عندنا مثل فخوذ هندي جالس رجل على رجل وتتشرط ابي وابي مالت
مصمميقول مابهي بحسناء // ذي حسناء وأمها حسناء حتى ابوها بعد حسناء
جنوووووووووبيياويل قلبي وربي جميلة وين الاقي مثل جمالها بالسعودية بناتنا ونعم فيهم بس ماش مافي جمال رغم اني والله العظيم جدا وسيم
القويعية1الناس تشعر بالخطر وانت رايق☹ماهوب ذا وقت الغزل بالبنيات😉الشر من كل النواحي موايق😗وهيهات مثلك يفهم الوضع هيهات😏
عدد التعليقات:15365
قلم الحقيقهنقص عقل وضعف شخصية يريد اكمالها في مثل هذه السخافات. عيـــــــــــــــــــب.
سعودهههههههه.... يفكر إن ( ترامب ) بيعطيه فلووووس ما يعطيه إلا ( تراااب )!!!!
عدد التعليقات:10
مانع القحطانيتكلم عن نفسك وعن من هم ع شاكلتك قال ايش قال كل الخلايق
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهنحون هوانا مزنه بنت شايق 💞 آبك وش تبي في ترمب راع القزازات💐
سعودهههههههه.... يفكر إن ( ترامب ) بيعطيه فلووووس ما يعطيه إلا ( تراااب )!!!!
أمرح ياليتهم أمرحواوﻻ طلع هذا قبل الحكم أمرح أمرح ﻻ يعطونك فلم كرتون جميل جدآ
مصممحنا إذا شفنى يد بيضاء ظاهره من عباية سوداء ندوخ// حرام ويش ناوين تسون فينا بذي الصورة
يالطيفاقول ايها الشاعر ...مسكين من بغى الشهرة على حساب بنت ترامب خلك مع ذات البراقع والنقاب لاتغرك بنت ترامب تراها مثل القشطه بدون عسل وكانها فرت قلب فر رحلها عساها من نصيبك
صميغانامركم عجيب انتم عادي تعجبون وتتغزلون والبنات ياويلهم يو اعجبو في التركي ماخليتو كلمة ماقلتوها بنت ترامب**** والتركي مسلم
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهلاهي تلوق لي ولا علاها بلايق 💞 أنا شفي عهود بنت المطيرات 💛💚💙
زينب ...رجال ولسوا برجال. ..رجال يحكمهم الدين. .ورجال تحكمهم الشهوة! !
مزارع من أرض الطيبيناحذر يانزار والدها مصارع هههههههه
أوركيد🌺أقول سلامات! .. تكلم عن نفسك فقط.
🎀💫مالت عليك -وشعرك -حكمت عقلك -لحالك قلعتك
صميغانياقل ملحك انت واياها منتب شايف نعمة
صريحاذا لم تستحي فاصنعت ما شئت
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهسنونواليوم أكيد رايق 🌱 ونا خبرته قبل ساعات
💎💛عــــهــــــود💛💎بسألكم الهواوي حق الانترنت الصغير يشتغل بقطر ؟
deletedالمجاهيم راحو واللحين دور الوضح....
عدد التعليقات:5723
المنتصر باللهأقول بس سقها سوق سايق 💞وأترك عنك الشعر في بنات الخواجات 💙 البنت ذي دونها مليون عايق 💚 ولا يهمنا فيها كثر الدعايات 😎
سعيدبالله عليك احلف
deletedاشهد انها علاج الروماتيزم .
deletedوالله ما الومه....
deletedاحد لاحض شي في الصوره الحسناء .
حبروكمراهق فوق سن الثلاثين !!
شيعي برونزيهههههههههههه ياحبي لك يالسيسي صح لسانك اشهد انك ذيب
صور مع تحيهتعليق مخالف
عدد التعليقات:9065
اللامي10( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا )
سنونوليش تنتقدون على ابوسن إذا كان هذا رأي الشاعر
احمد عسيريشاعر لم يشغل غير نفسه للأسف عقليات متصحرة الحياة عندها دون وعي ومخافة رب الانام يريد الشهرة على حساب دينه وعروبته فار يداعب قطة
عدد التعليقات:9065
اللامي10( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
المهاجر13الشعراء يتبعهم الغاوون ..وكبير الشعراء في جهنم ان ما خاب ضني امرؤا القيس.. الله المستعان
عدد التعليقات:9065
اللامي10اللهم ثبت علينا العقل والدين
محب الهيئةالعلم تخطط لثروات الخليج وتدمير بنيته التحتيه وتشريد وتجويع الشعب وهذي الأشكال فاضيه للغزل. *****
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبصح لسانك يالشاعر ... شوفوا السلاله وشوفوا الجمال بنت شيخ فعلاً ... ماهي بكرديشان وطقتها اللي كلهن نفيخات وبلالين وبوتكس .. لو يطزها دبوس أنفشت مثل البلونه
خلك بعيد حبك يزيد**** الله قول آمين .
شماليمعذور فرق بين الوجهين
منتهي تاريخهمتزوجة اخذوا عقلك وتلايط عيييييب