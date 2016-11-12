بالفيديو:شاعر خليجي يشعل مواقع التواصل بقصيدة غزل في ابنة ترامب

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شاعراً خليجياً وهو يؤدّي قصيدة لابنة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ايفانكا.

وتلا الشاعر القصيدة على النحو التالي: “لعيون بنت ترامب… حأبتسم وانسى جميع الخلافات. هي حكمت قلوب كلّ الخلايق من قبل ما يحكم أبوها الولايات.”

والجدير بالذكر الى أنّ ايفانكا هي سيّدة أعمال وعارضة أزياء أميركيّة (35 عاماً)، كما أنّها تزوّجت من رجل الأعمال جارد كشنر في العام 2009.وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير، حتّى وصل عدد مشاهديه على احدى الصفحات على “انستغرام” الى 166 ألف مشاهد خلال 13 ساعة من طرحه.