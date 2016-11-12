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بالفيديو: “النهدي” يصف لجنة توثيق البطولات بـ”المشبوهة”.. والتويجري:قل آسف ما فيه مشكلة!

12 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
بالفيديو: “النهدي” يصف لجنة توثيق البطولات بـ”المشبوهة”.. والتويجري:قل آسف ما فيه مشكلة!
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صحيفة المرصد: رفض عبدالعزيز النهدي،طلب وليد الفراج وعادل التويجري، الخاصة بسحب إساءته لتركي الخليوى رئيس لجنة توثيق البطولات السعودية، التي وصفه خلالها بأنه يتلقى توجيهات خلال توثيقه للبطولات.

وأكد النهدي، خلال لقاءه ببرنامج “أكشن يا دوري” مساء أمس الجمعة، أن اعتراضه على أعمال اللجنة يأتي لكون بعض أعضائها مشبوهين قائلًا:” اعترض على الخطط والآليات لكون بعض أعضاء اللجنة مشبوهين”.

وأقسم رئيس لجنة توثيق البطولات، على أن أحد أعضاء لجنة توثيق البطولات أخبره أن رئيس اللجنة يتلقى توجيهات في التوثيق بكذا وكذا، على حد وصفه.

يشار إلى أن “الفراج” و “التويجري”، قد طالبا “النهدي” بالاعتذار عن العبارة التي وصف بها بعض أعضاء لجنة التوثيق، وقال “الفراج”: “اسمع شوري.. زلة.. اسحبها.. أعضاء اللجنة كلهم محترمون”، فردَّ “النهدي”: “كلهم محترمون”، ولكنه رفض الاعتذار؛ ليضطر “الفراج” إلى طلب فاصل، وبعد فاصلٍ برّر “النهدي” وصفه لبعض أعضاء لجنة توثيق البطولات بـ “المشبوهين”، قائلاً: “تصحيحاً للعبارة أنا أحترم كل الأشخاص في الوسط الرياضي سواء ناجح أو فاشل، وما تربيت على الإساءات أو حتى قلة الأدب”.

وأضاف:”ولتصحيح العبارة أنا أقول إن هناك شبهة في مصداقيتهم الرياضية، أنا ما أقصد إنهم مشبوهون.. فقط تصحيح العبارة”، فتداخل عادل التويجري؛ قائلاً: “قل آسف ما فيه مشكلة ليس عيباً”، فردّ “النهدي” قائلاً: “مو شغلك يا عادل”، وبعد ذلك تداخل رئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي؛ وردّ على اتهامات عبدالعزيز النهدي؛ وطلب منه إثبات ما ادّعاه، مؤكداً أنه سيقاضيه.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    حتى لا نظلم النهدي

    المفروض يتم وقف وليد الفراج وبرنامجه ، للأسف البرنامج كان ناجح بجميع المقاييس . لكن السنه الماضية وهذي السنه البرنامج في اسوء حالاته . واخذ الفراج اختلاق المشاكل بين الأندية والرياضة عامة .
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  2. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    تبوك الورد

    جنودنا البواسل هم من يستحقون توثيق بطولاتهم
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  3. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    اسمرعبر

    النتائج فضحت الفقراوية وبطولاتهم الـ٢٣ .. حتى بطولة دورة mbc يبون يحسبونها ههههه انصحهم بالاهتمام بتسديد ديونهم افضل من مناطح جبل ٥٤
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  4. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    سعد

    على نفسها جنت براقش !!!
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  5. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فاصل تاريخي

    النهدي سعوديين من نجران موب بس في اليمن بلا جهل
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  6. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    لله درك ياابو غيداء ..كلام موزون وغير متشنج وبالأرقاااااااااااااااااااااااااام وليس بالهياط وقصاصات الورق وعند الحشر يقولون صغارهم وكبارهم سيدني والعالمية التي لم تحسب اصلأ كبطولة بسبب الترشيح
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  7. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    ( ريما Rima )🍎

    عند توثيق البطولات يجب أن تكون صحيحة مافيها تلاعب يعطى كل نادي حقه
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  8. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    اتمنى منه يتابع الدوري اليمني

    الدوري والاندية السعودية لها رجالها.
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  9. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    هو وغيره

    تعليق مخالف
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  10. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    والله مشكله يمني ويتطاول على ابناء الوطن

    الى متى يستمر هذا المسلسل.
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  11. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    محمود

    إن فتح الخليوي باب المقاصاة فعلى الأندية جمع تغريداته ومقاضاته هو وأعضاء لجنته ومن يقف خلفهم ومن كان سببا لهذه المهاترات
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  12. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    المطيري

    النهدي ماقال شي غلط .:. واكبر خطاء يكون توثق بطولات وتترك المنتخب وحيد بين التاهل لكاس العالم وبين انفصالات التعصب بين الاندية ونصف الاندية اصدرو بيان معترضين على لجنة التوثيق .
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  13. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    مفقود

    يشكك في بطولة النصر في كل مكان والان زعلان
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