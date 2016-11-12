بالفيديو: “النهدي” يصف لجنة توثيق البطولات بـ”المشبوهة”.. والتويجري:قل آسف ما فيه مشكلة!

صحيفة المرصد: رفض عبدالعزيز النهدي،طلب وليد الفراج وعادل التويجري، الخاصة بسحب إساءته لتركي الخليوى رئيس لجنة توثيق البطولات السعودية، التي وصفه خلالها بأنه يتلقى توجيهات خلال توثيقه للبطولات.

وأكد النهدي، خلال لقاءه ببرنامج “أكشن يا دوري” مساء أمس الجمعة، أن اعتراضه على أعمال اللجنة يأتي لكون بعض أعضائها مشبوهين قائلًا:” اعترض على الخطط والآليات لكون بعض أعضاء اللجنة مشبوهين”.

وأقسم رئيس لجنة توثيق البطولات، على أن أحد أعضاء لجنة توثيق البطولات أخبره أن رئيس اللجنة يتلقى توجيهات في التوثيق بكذا وكذا، على حد وصفه.

يشار إلى أن “الفراج” و “التويجري”، قد طالبا “النهدي” بالاعتذار عن العبارة التي وصف بها بعض أعضاء لجنة التوثيق، وقال “الفراج”: “اسمع شوري.. زلة.. اسحبها.. أعضاء اللجنة كلهم محترمون”، فردَّ “النهدي”: “كلهم محترمون”، ولكنه رفض الاعتذار؛ ليضطر “الفراج” إلى طلب فاصل، وبعد فاصلٍ برّر “النهدي” وصفه لبعض أعضاء لجنة توثيق البطولات بـ “المشبوهين”، قائلاً: “تصحيحاً للعبارة أنا أحترم كل الأشخاص في الوسط الرياضي سواء ناجح أو فاشل، وما تربيت على الإساءات أو حتى قلة الأدب”.

وأضاف:”ولتصحيح العبارة أنا أقول إن هناك شبهة في مصداقيتهم الرياضية، أنا ما أقصد إنهم مشبوهون.. فقط تصحيح العبارة”، فتداخل عادل التويجري؛ قائلاً: “قل آسف ما فيه مشكلة ليس عيباً”، فردّ “النهدي” قائلاً: “مو شغلك يا عادل”، وبعد ذلك تداخل رئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي؛ وردّ على اتهامات عبدالعزيز النهدي؛ وطلب منه إثبات ما ادّعاه، مؤكداً أنه سيقاضيه.