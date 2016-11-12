بالفيديو: “النهدي” يصف لجنة توثيق البطولات بـ”المشبوهة”.. والتويجري:قل آسف ما فيه مشكلة!

صحيفة المرصد: رفض عبدالعزيز النهدي،طلب وليد الفراج وعادل التويجري، الخاصة بسحب إساءته لتركي الخليوى رئيس لجنة توثيق البطولات السعودية، التي وصفه خلالها بأنه يتلقى توجيهات خلال توثيقه للبطولات.
وأكد النهدي، خلال لقاءه ببرنامج “أكشن يا دوري” مساء أمس الجمعة، أن اعتراضه على أعمال اللجنة يأتي لكون بعض أعضائها مشبوهين قائلًا:” اعترض على الخطط والآليات لكون بعض أعضاء اللجنة مشبوهين”.
وأقسم رئيس لجنة توثيق البطولات، على أن أحد أعضاء لجنة توثيق البطولات أخبره أن رئيس اللجنة يتلقى توجيهات في التوثيق بكذا وكذا، على حد وصفه.
يشار إلى أن “الفراج” و “التويجري”، قد طالبا “النهدي” بالاعتذار عن العبارة التي وصف بها بعض أعضاء لجنة التوثيق، وقال “الفراج”: “اسمع شوري.. زلة.. اسحبها.. أعضاء اللجنة كلهم محترمون”، فردَّ “النهدي”: “كلهم محترمون”، ولكنه رفض الاعتذار؛ ليضطر “الفراج” إلى طلب فاصل، وبعد فاصلٍ برّر “النهدي” وصفه لبعض أعضاء لجنة توثيق البطولات بـ “المشبوهين”، قائلاً: “تصحيحاً للعبارة أنا أحترم كل الأشخاص في الوسط الرياضي سواء ناجح أو فاشل، وما تربيت على الإساءات أو حتى قلة الأدب”.
وأضاف:”ولتصحيح العبارة أنا أقول إن هناك شبهة في مصداقيتهم الرياضية، أنا ما أقصد إنهم مشبوهون.. فقط تصحيح العبارة”، فتداخل عادل التويجري؛ قائلاً: “قل آسف ما فيه مشكلة ليس عيباً”، فردّ “النهدي” قائلاً: “مو شغلك يا عادل”، وبعد ذلك تداخل رئيس لجنة توثيق البطولات تركي الخليوي؛ وردّ على اتهامات عبدالعزيز النهدي؛ وطلب منه إثبات ما ادّعاه، مؤكداً أنه سيقاضيه.
تعليقات ( 13 )
حتى لا نظلم النهديالمفروض يتم وقف وليد الفراج وبرنامجه ، للأسف البرنامج كان ناجح بجميع المقاييس . لكن السنه الماضية وهذي السنه البرنامج في اسوء حالاته . واخذ الفراج اختلاق المشاكل بين الأندية والرياضة عامة .
تبوك الوردجنودنا البواسل هم من يستحقون توثيق بطولاتهم
اسمرعبرالنتائج فضحت الفقراوية وبطولاتهم الـ٢٣ .. حتى بطولة دورة mbc يبون يحسبونها ههههه انصحهم بالاهتمام بتسديد ديونهم افضل من مناطح جبل ٥٤
سعدعلى نفسها جنت براقش !!!
فاصل تاريخيالنهدي سعوديين من نجران موب بس في اليمن بلا جهل
( ريما Rima )🍎عند توثيق البطولات يجب أن تكون صحيحة مافيها تلاعب يعطى كل نادي حقه
اتمنى منه يتابع الدوري اليمنيالدوري والاندية السعودية لها رجالها.
هو وغيرهتعليق مخالف
والله مشكله يمني ويتطاول على ابناء الوطنالى متى يستمر هذا المسلسل.
محمودإن فتح الخليوي باب المقاصاة فعلى الأندية جمع تغريداته ومقاضاته هو وأعضاء لجنته ومن يقف خلفهم ومن كان سببا لهذه المهاترات
المطيريالنهدي ماقال شي غلط .:. واكبر خطاء يكون توثق بطولات وتترك المنتخب وحيد بين التاهل لكاس العالم وبين انفصالات التعصب بين الاندية ونصف الاندية اصدرو بيان معترضين على لجنة التوثيق .
مفقوديشكك في بطولة النصر في كل مكان والان زعلان