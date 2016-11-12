عقب فوز “ترامب” برئاسة..قرار أميركي مرتقب يمنع بيع طائرات لإيران

صحيفة المرصد:يتجه مجلس النواب في الكونغرس الأميركي للتصويت إلى منع بيع طائرات بوينغ لإيران، من خلال لائحة قدمتها لجنة التشريع، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها عقب انتهاء عطلة الكونغرس، الاثنين المقبل.

ووفقاً لموقع”العربية نت” نقلاً عن شبكة”يورو نيوز”، فقد جاء مشروع القرار الأميركي هذا، عقب فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، ونظراً لمواقفه المغايرة لمواقف سلفه حول الاتفاق النووي مع إيران، حيث يتوجه الكونغرس الذي أصبح في قبضة الجمهوريين، إلى سن قانون يمنع بيع طائرات لإيران بشكل نهائي.

وقال النائب الجمهوري بيل هويزنغا، من معدي مشروع القرار، إنه “مع بدء عمل الكونغرس عقب انتهاء العطلة الصيفية الاثنين القادم، سيتم طرح مشروع قرار منع بيع الطائرات إلى إيران، ومن المتوقع أن ينتهي التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل”.

وبحسب صحيفة “يو إس إي توداي”، فقد أكد هويزنغا في بيان أصدره بهذه المناسبة أن “بيع الطائرات إلى إيران يساعدها تقوية برنامج التسلح، ويجب أن نوقف هذا الأمر الذي تم في عهد حكومة (الرئيس الأميركي) أوباما”.

يذكر أن مجلس النواب في الكونغرس الأميركي صوت بالأغلبية، في تموز/يوليو الماضي، لصالح لائحتين مكملتين لمنع بيع طائرات بوينغ لإيران، وقد حظي القرار بموافقة 239 نائباً مقابل 185 صوتاً ضد القرار.

وكان موقع “ديلي بيست” الأميركي كشف في تقرير أن صفقة شركة بوينغ العملاقة للطيران مع إيران كانت مقابل أموال دفعتها الشركة إلى دبلوماسيين وجماعات ضغط (لوبيات) لإنجاح تطبيق الاتفاق النووي، الذي أبرم بين الدول الست الكبرى وإيران في حزيران/يونيو 2016.

ويعارض الجمهوريون في الكونغرس الأميركي بقوة صفقة بيع الطائرات إلى إيران حيث إن أغلبهم صرح لوسائل إعلام أميركية بأن هذه الصفقة قد تهدد الأمن القومي الأميركي لأن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها في أنشطته الإرهابية.