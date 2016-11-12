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بالفيديو: طفل يفاجئ محمد بن راشد بقصيدة أثناء جولته.. شاهد ردة فعل الأخير!

12 نوفمبر, 2016 , 15:32 م
بالفيديو: طفل يفاجئ محمد بن راشد بقصيدة أثناء جولته.. شاهد ردة فعل الأخير!
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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لطفل صغير يفاجئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- بقصيدة مرتبة الجمل وقوية المعاني خلال إحدى جولاته.

وأظهر الفيديو إعجاب بن راشد بالقصيدة وهو ما دفعه بالتوقف والاستماع إليه ومن ثم الانحناء له ومسك ميكرفون قناة ياس بدلاً من المذيع تقديراً لهذا الطفل.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    hima

    حفظ الله الامارات العربيه المتحده حكومة وشعبا.
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  2. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    الهمداني

    افتحوا اليوتيوب على اي لقاء لزعيم غربي مع طفل غربي لتعرفوا الفرق بين الطفل الخليجي والطفل الغربي
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  3. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    الصارم

    نقول (شعوب دول الخليج) ونعيد لحكام الخليج، أنتم حنا وحنا أنتم وأرواحنا فدوه للوطن والقياده
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  4. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:15365

    قلم الحقيقه

    مثل هذا الطفل الصغير الله يحفظه لن يصبح بكل تأكيد ارهابي أخواني أوداعشي نجده يعادي وطنه عند كبره في المستقبل.لأنه لن يتم تسليمه لداعية أخونجي عدو للدين ولحكومته ومجتمعه والا لما غرد بهذا العشق لبلده.
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  5. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    ربي يحفظه
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  6. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    تسلم يالغالي

    هذا بن راشد سامي الأفعال . انا شهد يا الشيخ محمد إنك أتعبت غيرك . اللهم اعنه وعاونه ويسر له الصعاب ياسميع ياعليم ....
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  7. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    ما شاء الله ري يحفظه يا حظ شعب الامارات شيوخهم متواضعين وهمهم شعبهم في المقام الأول
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