بالفيديو: طفل يفاجئ محمد بن راشد بقصيدة أثناء جولته.. شاهد ردة فعل الأخير!

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لطفل صغير يفاجئ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- بقصيدة مرتبة الجمل وقوية المعاني خلال إحدى جولاته.

وأظهر الفيديو إعجاب بن راشد بالقصيدة وهو ما دفعه بالتوقف والاستماع إليه ومن ثم الانحناء له ومسك ميكرفون قناة ياس بدلاً من المذيع تقديراً لهذا الطفل.