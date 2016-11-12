بالصور:خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالعزيز

صحيفة المرصد-واس:أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.