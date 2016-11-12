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بالصور:خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالعزيز

12 نوفمبر, 2016 , 17:29 م
بالصور:خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالعزيز
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صحيفة المرصد-واس:أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين
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  2. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    سلمان تاچ راسى

    عظم الله أجرملكنا خادم الحرمين وكل الأسرة المالكة الكريمة ورحم الله صاحب السموالملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز وتغمده بواسع رحمته وغفرانه
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  3. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    ابوخالد

    ((((((( أحسن الله عزاء مملكتنا الحبيبة والقيادة الغالية والاسرة الملكية الكريمة غفر الله له وأكرم نزله وكتب الجنة له )))))
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  4. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    عظم الله أجرملكنا خادم الحرمين وكل الأسرة المالكة الكريمة ورحم الله صاحب السموالملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز وتغمده بواسع رحمته وغفرانه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه يا أرحم الراحمين اللهم آمين.
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  5. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:12907

    برق الحرم

    ــــــــ((((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ (*) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً))))ـــــــ
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  6. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:12907

    برق الحرم

    ((((((( أحسن الله عزاء مملكتنا الحبيبة والقيادة الغالية والاسرة الملكية الكريمة غفر الله له وأكرم نزله وكتب الجنة له ))))))
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  7. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    ابو تركي

    نعزي خادم الحرمين الشريفين والاسرة المالكة و الشعب السعودي بوفاة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالعزيز غفر الله له ورحمه وجبر الله مصاب ابنائه وعائلته الكريمة
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  8. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    ابو تركي

    الله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال فقدنا أمير صديق الجميع طيبته وكرمه وتواضعه من الصفات النادرة تعجز الكلمات عن التعبير عنها
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  9. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    أحمد

    غفر الله له وأسكنه وموتى المسلمين جنات النعيم...الدنيا ماهي إلا سُويعات يقضيها الانسان فيتركها -رغماً عنه- ويرحل...وهكذا سنة الله في خلقة (أرحام تدفع.. وأرض تبلع) وسبحان الواحد الأحد الذي لا يموت.
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