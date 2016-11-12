بالصور:خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالعزيز

صحيفة المرصد-واس:أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
صحيفة المرصد-واس:أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب صلاة العصر اليوم بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
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تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:14450
عمر السميريالله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين
سلمان تاچ راسىعظم الله أجرملكنا خادم الحرمين وكل الأسرة المالكة الكريمة ورحم الله صاحب السموالملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز وتغمده بواسع رحمته وغفرانه
ابوخالد((((((( أحسن الله عزاء مملكتنا الحبيبة والقيادة الغالية والاسرة الملكية الكريمة غفر الله له وأكرم نزله وكتب الجنة له )))))
عدد التعليقات:768
ساميةعظم الله أجرملكنا خادم الحرمين وكل الأسرة المالكة الكريمة ورحم الله صاحب السموالملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز وتغمده بواسع رحمته وغفرانه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه يا أرحم الراحمين اللهم آمين.
عدد التعليقات:12907
برق الحرمــــــــ((((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ (*) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً))))ـــــــ
عدد التعليقات:12907
برق الحرم((((((( أحسن الله عزاء مملكتنا الحبيبة والقيادة الغالية والاسرة الملكية الكريمة غفر الله له وأكرم نزله وكتب الجنة له ))))))
ابو تركينعزي خادم الحرمين الشريفين والاسرة المالكة و الشعب السعودي بوفاة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالعزيز غفر الله له ورحمه وجبر الله مصاب ابنائه وعائلته الكريمة
ابو تركيالله يغفر له ويرحمه ويثبته عند السؤال فقدنا أمير صديق الجميع طيبته وكرمه وتواضعه من الصفات النادرة تعجز الكلمات عن التعبير عنها
أحمدغفر الله له وأسكنه وموتى المسلمين جنات النعيم...الدنيا ماهي إلا سُويعات يقضيها الانسان فيتركها -رغماً عنه- ويرحل...وهكذا سنة الله في خلقة (أرحام تدفع.. وأرض تبلع) وسبحان الواحد الأحد الذي لا يموت.