بالفيديو: طريقة جديدة ابتكرها البرازيلي مارسيلو لصد ركلات ميسي

صحيفة المرصد: بطريقة أثارت إعجاب الجماهير، تصدى اللاعب البرازيلي مارسيلو، للركلة الحرة المباشرة التي سددها اللاعب المحترف، ميسي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه السيليساو على نظيره الأرجنتيني 3-0، أمس الجمعة.

ونجح مارسيلو في الاختباء بطريقة مبتكرة خلف حائط الصد متخذا وضعية “القرفصاء”، عله يتمكن من صد الكرة في حال قام ميسي بتسديدة زاحفة تخدع حائط الصد الذي سيقوم بعملية القفز التلقائية لصد الكرة.

وحقق منتخب البرازيل، فوزه الخامسس على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بعد تلقين منافسه درسا قاسيا في كرة القدم.

ولم تشفع عودة ليونيل ميسي إلى “الألبيسيليستي”، الذي لم يعرف طعم الفوز في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه منذ التصفيات المؤهلة لجنوب أفريقيا 2010 ، عندما تواصل صيامه عن الإنتصار خمس جولات على التوالي.