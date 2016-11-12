بالفيديو: طريقة جديدة ابتكرها البرازيلي مارسيلو لصد ركلات ميسي

صحيفة المرصد: بطريقة أثارت إعجاب الجماهير، تصدى اللاعب البرازيلي مارسيلو، للركلة الحرة المباشرة التي سددها اللاعب المحترف، ميسي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه السيليساو على نظيره الأرجنتيني 3-0، أمس الجمعة.
ونجح مارسيلو في الاختباء بطريقة مبتكرة خلف حائط الصد متخذا وضعية “القرفصاء”، عله يتمكن من صد الكرة في حال قام ميسي بتسديدة زاحفة تخدع حائط الصد الذي سيقوم بعملية القفز التلقائية لصد الكرة.
وحقق منتخب البرازيل، فوزه الخامسس على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بعد تلقين منافسه درسا قاسيا في كرة القدم.
ولم تشفع عودة ليونيل ميسي إلى “الألبيسيليستي”، الذي لم يعرف طعم الفوز في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه منذ التصفيات المؤهلة لجنوب أفريقيا 2010 ، عندما تواصل صيامه عن الإنتصار خمس جولات على التوالي.
تعليقات ( 7 )
جاسمتعليق مخالف
مرسيدسالاعب الكبتن فليحان ملك السنتره ويخب
ع . الحربييا **غبر يمكن سامي القابر جاب للمنتخب كأس العالم وإحنا ما ندري ..... على فكرة من ضيع على المنتخب السعودي البطولة الآفروسيوية ؟ غير أسطورة السنافر سيد سنتورة ؟؟؟؟ إذا كنت ما تتذكر فمعناه أنك بزر ؟؟؟
مرسيدست1 انت سنفور تنفع في وجبة المقادم أوالكوارع العالم وصلت المريخ وانت تتفاخر ب سنتوره حتى الإتحاد الدولي ما يعترف ببطولة الخليج الي تدعي أن سنتوره هو صاحب الإنجاز
مرسيدستعليق 1 وش سوى نجمك أمير السنتره رقمه 9 وسنتر 9سنترات في مباراه واحده حقق بطولة آسيا ثلاث مرات امتحنتنا بسنتوره
مياعوذ بالله من غضب الله هذا متابعه وإلتصاق ومحبه للكفار والمشركين وهذا مخرج للملة
اسمرعبرتذكرت النجم الاحفورة اللي ماقدر يسوي اي إنجاز لمنتخب بلاده حتى كأس الخليج فحط لين شبع والحمدلله سامي حقق أمنية ملايين السعوديين