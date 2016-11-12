ترامب: كان يجب أخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدة الثوار في حربهم ضد القذافي

صحيفة المرصد: أعاد موقع “بوابة الوسط” نشر تصريحات دونالد رامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية خلال حواره مع شبكة “فوكس بيزنس” الأمريكية أغسطس الماضي.

وقال ترامب إنه لا بديل عن قصف ليبيا للقضاء على تنظيم “داعش”، مؤكدًا على ضرورة القيام بما يلزم للتخلص من التنظيم، مضيفا: “كان المفترض ألا نكون هناك. لقد عارضت التدخل في العراق. ولقد أطلقنا وحشا في الشرق الأوسط. وسأقوم بقصف داعش في ليبيا”.

وعن توجيه سلاح الجو الأمريكي ضربات لمواقع “داعش” في ليبيا قال ترامب: “من الواضح أنه لم يكن أمامهم خيار آخر، فقد سيطر التنظيم على ليبيا وعلينا قصفه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي الجديد حول التدخل العسكري في ليبيا عام 2011: “كان يجب أن نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي” متابعًا: “حين كانت تندلع حرب في القديم، فإن الغنائم تعود للمنتصر”.

وفي شهر سبتمبر الماضي تعهد ترامب، بترحيل أي مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة، وقال إنه سيشكل لجنة لتحديد الدول التي يجب حظر المهاجرين القادمين منها، مؤكدا أن سوريا وليبيا في المقدمة.