ترامب: كان يجب أخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدة الثوار في حربهم ضد القذافي

صحيفة المرصد: أعاد موقع “بوابة الوسط” نشر تصريحات دونالد رامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية خلال حواره مع شبكة “فوكس بيزنس” الأمريكية أغسطس الماضي.
وقال ترامب إنه لا بديل عن قصف ليبيا للقضاء على تنظيم “داعش”، مؤكدًا على ضرورة القيام بما يلزم للتخلص من التنظيم، مضيفا: “كان المفترض ألا نكون هناك. لقد عارضت التدخل في العراق. ولقد أطلقنا وحشا في الشرق الأوسط. وسأقوم بقصف داعش في ليبيا”.
وعن توجيه سلاح الجو الأمريكي ضربات لمواقع “داعش” في ليبيا قال ترامب: “من الواضح أنه لم يكن أمامهم خيار آخر، فقد سيطر التنظيم على ليبيا وعلينا قصفه”.
وأضاف الرئيس الأمريكي الجديد حول التدخل العسكري في ليبيا عام 2011: “كان يجب أن نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي” متابعًا: “حين كانت تندلع حرب في القديم، فإن الغنائم تعود للمنتصر”.
وفي شهر سبتمبر الماضي تعهد ترامب، بترحيل أي مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة، وقال إنه سيشكل لجنة لتحديد الدول التي يجب حظر المهاجرين القادمين منها، مؤكدا أن سوريا وليبيا في المقدمة.
تعليقات ( 12 )
سعوديه وافتخرتعليق مخالف
عدد التعليقات:12907
برق الحرم((((((((( والحقيقة هي ....... مساعدة العرب لامريكا في حربها الباردة ..... كلفهم الكثير )))))))))
عدد التعليقات:12907
برق الحرم((( أمريكا لم تدفع ثمن تسليم العراق لايران و الاكراد وصناعة الفوضى في الخليج ونصيبها في نفط العراق كبير...والقذافي عدوها منذ ريجان لم تسطيع عليه والثوار من ساعدوها لكنها تركتهم في فوضى لسرقة نفطهم))))
جابرتعليق مخالف
متابعافضل طريقه لمواجهة هذا ****هو مقاطعة جميع المنتجات الامريكيه من جميع الدول الاسلاميه
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الهمدانيترامب جعل ربي ينزل الرحمة بقلبك الترحم الفقراء والمساكين والمستضعفين في الارض وتكون لهم المخلص المنقذ المنجي
راكاااانكلامك سليم ياترمب 100% اشهد انك شنب الي مايقدر يحمي نفسه يدفع ولا يضف وجهه
عدد التعليقات:2395
توووووونسيةالي يعجبني في هالنرجسي بالرغم كرهي الشديد له هوة انه ما يخبي شي الي يخططو له تحت الكراسي يطلع ويفضح ويقول ويخرج ما في الصدور ههههه اصلا انتم ما همكم في الشعب اليبي أكثر ما همكم نهب لبترولهم وثراتهم
كلمة حقاختيار رئيس يسيطر المال والاقتصاد على عقله ويفتقد الى الفكر السياسي خطأ كبير فبهذا الفكر سوف تخسر أمريكا مرونتها السياسيه مع الدول لان ترامب سوف يحصرها بالاقتصاد والمساومات الاقتصاديه الصرفه.