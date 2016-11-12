الشائعات تحاصر “بوتين”: أصيب بالسرطان.. وباحث روسي يكشف مفاجأة عنه!

صحيفة المرصد: قال البروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الخارجية، فيلاري سولوفي، إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، مصاب بمرض نادر سيجعله يترك السلطة مع بداية العام القادم، أو يبتعد تمامًا عن الأضواء ويعتكف داخليًا.
ورغم أن بوتين معروف بحرصه الدائم على الرياضة، إلا أن “سولوفي” فجر مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حوار أجراه مع إحدى الصحف الروسية وترجمه موقع “العربية نت”، بتصريحاته عن ترك “بوتين” للسلطة مضطراً نتيجة ظروف صحية، رافضًا ذكر المرض الذي يعاني الرئيس الروسي منه.
وفي 13 نوفمبر 2012، قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن بوتين “بصحة جيدة ولا يعاني إصابة خطيرة”، وجاء ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام عديدة خبر عن معاناته بمرض ما، خصوصًا بعد ما تم مشاهدته يعرج ويتحرك بصعوبة في قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وفي مارس 2015، نشرت وسائل إعلام عديدة موضوعًا بعنوان “بوتين يظهر علنا وينفي شائعات حول حالته الصحية”، وكان ذلك بعد 10 أيام اختفى فيها بوتين عن الأنظار، وقيل إن مصاب بالسرطان وبنزيف دماغي، وهو مانفاه “الكرملين بشدة”.
شائعات عديدة تعرض لها الرئيس الروسي أيضًا، وذلك حينما نقلت وسائل إعلامية أخبار تفيد بتنفيذ انقلاب عليه من داخل الجيش وأنه رهن الاعتقال، ثم خرج بعد ذلك بوتين وكأن شيئًا لم يحدث.
تعليقات ( 62 )
سلطان البيشيأسأل الحيّ الْقَيُّوم المُعزّ المُذلّ المعطي المانع أسأله بكل صفاته و أسمائه أن يهلك طاغية الشّام بشّار و يهلك ولي أمره بوتين و كل من معهم .. آمين يارب
العويداللهم آمين آمين آمن ومعه بشار وحسن زميرة وحاكم ايران ومن عاون المجوس على كل سني
عبدالعزيز//اللهم عليك بهم يالله وسلط عليهم بما لاطاقه لهم به اللهم ارنا روسيا ومن معها بابشع صور العذاب انك قادر على كل شئ
ابببببااااايوالايام تمضي والغلبة للاسلام. والايام دول كيف كانت لكم وللغرب قبل مائة عام وحالنا مستقر وهانحن الان في ازمة للخروج الى القوة وسيكون القادم لكم اسوأ وسنكون قوة ضاربة باذن الله ولكم الذلة والهوان .
ابببببااااايالله حي لا يموت وهو بنا بصير عليم. لم تكونوا يوما ايها الطغاة اقوى من فرعون وزمرته فأغرقهم الله. فهانتم حشرات صغيره لا تقوون على شي بنقطة دم على دماغك اشل الله اركانك.فلا والله يضايقنا شي مما تمكرون.
عربي بن بسيط وبسيطةوا حسرتاه يا عرب،أمس ننتظر الفرج برئيس اميركي جديد، واليوم نستبشر بمرض رئيس روسي هو أساسا ضابط أتت به إستخبارات بلده العريقة لإدارة المرحلة.هذه الدول يا حبايب لها مصالح عليا ولا تتأثر بمن أتى وبمن مات
عبوداللهم ضاعف عليه العذاب هو ومن عاونه ومن ايده ومن تعاطف معه بأي شكل من الاشكال وعذبهم اشد العذاب وانتقم منهم وابتلهم بالامراض في انفسهم واجسادهم وكل معادي وحاقد على للأسلام والمسلمين امين.
ام ايلينتعليق مخالف
عدد التعليقات:14450
عمر السميريكُن مع الله ولا تبالي
خالديا جماعة ادعوا عليه كثر وفي كل وقت وعلى من يويده وينصره
عدد التعليقات:14450
عمر السميريومن عصاه خاب وخسر
عدد التعليقات:14450
عمر السميريمن اطاع الله افلح وفاز
عدد التعليقات:14450
عمر السميريكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
عدد التعليقات:14450
عمر السميريلا قوي الا الله ولاعظيم الا الله
عدد التعليقات:14450
عمر السميريالقوة لله وحده والعظمه لله وحده
تركيتعليق مخالف
محمدقلم ابو معرفات الموضوع بجهة وكتابتك به ثاني دايم كذا ماشي بالكذب
✒ الراصـــــد ✒إن الله يمهل ولا يهمل ياخنبووووقه!! قال سبحانه وتعالى. (إن ربك لبالمرصاد) .
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم اخرص لسانه واعم بصره وشل أركانه وجمد الدماء في عروقه ومن يؤيده ومن يحبه الله عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ياقوي ياعزيز ياناصر المضلومين عليك بالطغاة المجرمين واشف صدور قوم مؤمنين اللهم آمين
✒ الراصـــــد ✒إن الله يمهل ولا يهمل ياخنبووووقه!!
محمدلا يخفى على القرااء ما يسمى سامية هاذ قلم الحقيقة ومعرفاته الذي يدعو لبوتن الكافر الملحد بالشفاء لقتل المسلمين من النساء والاطفال ولك التعليق
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاماللهم شل اطرافه وجمد الدم في عروقه واجعله يتمنى الموت والراحه والصحه فلايجدها اللهم مزق ملكه وشتت امره وانتقم لنا واشف صدورنا فيه هو وملالي قم وبشار النعجه ومجايا الفرس الانجاس
ابوخالداللهم من اراد للاسلام بسوء فشغله في نفسه واجعل تدميره من تدبيره ياقوي يامتين
خالداللهم عجل بهلاكة وجمد الدم في عروقة اللهم عليك به ومن معه ومن خلفة ومن اراد المسلمين بسوء اللهم عليك ***اللهم اقطع نسلة وشتت شملة وزالزل الارض تحته وافضحه على الملاء
صوت الحقيقهاللهم عليك به ومن ساعده على ذبح أطفال سوريا ورناء فيهم عجايب قدرتك فانهم لايعجزونك امين
من تحت الماءوصل بوعمر ***وهج بوعلي بوتين هههههع
يلدرمحالة الرمد القلبي المتقدمة عند البعض تمنعهم من رؤية هذه الحقيقة
يلدرممن يستعرض تاريخ هذا الرجل من الشيشان لأوكرانيا للاتفيا لماليزيا لسوريا يعرف اننا امام هولاكو هذا العصر وطاغوته
مراقبالله ينتقم منه في مرضه وموتته وفي جهنم الله ينتقم منه
أحمدسُبحان الله...أحد المعلقين يدعو له بالشفاء! هذا الرجل كان سبباً ولازال يقتل أطفال ونساء وشِيبة أخواننا المسلمين في الشام ، فكيف يتم الدعاء له بالشفاء... إن هذا لأمر عُحاب!!!
انشر التعليقاللهم انتقم منه واجعله يتمنى الموت فلا يجده
محمدالله يهلكه ويعذبه بالدنيا قبل الاخره ،،، دعوات المسلمين عليه
عدد التعليقات:768
ساميةأكيد إشاعة هومتغير شوي بس يمكن زايد وزنه عاد إن كان مريض ف كإنسان اللهم إشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً اللهم أحرسه بعينيك التى لا تنام .😇
عسكووول الوافيقلم الخنبوقة اسال الله ان يحشرك مع من تحب
عسكووول الوافينحن لا نعتب عليك ياقلم الخنبوقة لانك تنفخ في قربه ******
ع . الحربيإن شاء الله يكون الخبر صحيح ويلحقه الكلب بشار والرئيس الإيراني والحوثي والمخلوع طالح والمؤيدين لهم أمثال****
عدد التعليقات:768
ساميةكإنسان شخصية قوية بس المرض مايرحم متغير شكله من فترة سلامات يابوتن😇
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إنك تعلم كيف طغى هذاالمجرم في عبادك اللهم اجعل الدود يمشي في جسده وهو على قيد الحياة وجعله عبرة لكل ظالم ومؤيد له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه
وحيدعقبال الخامنئي وحسن نصر الاة والحوثي وسليماني وعبيده من العراقيين
وتلك الايام....يجعله يتمنى الموت ولا يجده....
عبدالرحمن الدوسي..يالله يارب يشوف اللي شافه شارون .
الزمنقاتل الله من يريد المسلمين السنه بسوء الله يجعل تدبيره تدمير عليه اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين السنه بسوء من قول او عمل فاشغله في نفسه بمرض وهم وغم لايريحه منه الا الموت...اللهم آمين
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم احشر قلم البهتان مع من أحب ياقوي ياعزيز اللهم عليك بالروافض المجوس والدواعش واللبراليين واذنابهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم أحدا
اللهم احفظ جنودنا البواسللا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك أن تجعل به وبكل أعداء الإسلام والمسلمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية اللهم آمين
الزمنالله يصيبه ومن يؤيده ومن استظل بظله بمرض لاعلاج له الا الموت...قاتل الاطفال والابرياء سبحان من يمهل ولا يهمل قاتل الله الروافض القتله ومن يؤيدهم جعل السرطان يصيب من يؤيد كل قاتل ظالم جبار
هذيدعوات اهل حلب عليه . والدور جاي على بشار وزمرته
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهآخر الأخبار العاجلة التي تتقاذفها وكالات الأنباء أن ترررامب أرمش للأخوان الشياطين في مصر يوم 11\11ولاواحد منهم رفع صوته ونعق في مصر حتى الأصابع الأربعة قطعتها سكينه ههه وأنه سيضعهم على قائمة الارهاب.
الكسندر بوشكينخبر بمليون دولار انشهد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحمدكل ظالم له يوم...حتى من سانده وشد من أزره ولو بتعليق..فيدخل ضمن المؤيد لهذا الظالم...ولذلك يا هذا أتق الله وتب قبل تلاقيه وأنت على هذا الحال.
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهترامب أمر الرئيس المطرود حسب وصفه له أوباما بوضع ثلاثة من قادة مايسمى بجبهة النصرة على قائمة الارهاب وعلى رأسهم المدعو المحيسني.هذا ةهو مامسك رسمي قام يعطي أوامر أشبه بقنابل نووية على رؤوس الارهابيين.
فهد / جدةسلامات ياقلم فاشل مصدي أنا الاحظ ردة فعلك شكلك مصدوم ترى صاحبك منتهي خلاص في الباي باي
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهأخونج انتباه ....... لاتسون الآن اثنين ........ ترررررررررامب وبوتيــــــــــن هههههههه
السدغانيالله يبلاه بضيم ماله علاج ويبلي بشار معه انه على ذلك قدير
عماد الدين زنكيالله يبشركم بالخير خبر سار ويدعو للتفاؤل
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقههههههههههههه اشاعات الأخونجية الارهابيين. حفظك الله ورعاك.