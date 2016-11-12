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الشائعات تحاصر “بوتين”: أصيب بالسرطان.. وباحث روسي يكشف مفاجأة عنه!

12 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
الشائعات تحاصر “بوتين”: أصيب بالسرطان.. وباحث روسي يكشف مفاجأة عنه!
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صحيفة المرصد: قال البروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الخارجية، فيلاري سولوفي، إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، مصاب بمرض نادر سيجعله يترك السلطة مع بداية العام القادم، أو يبتعد تمامًا عن الأضواء ويعتكف داخليًا.

ورغم أن بوتين معروف بحرصه الدائم على الرياضة، إلا أن “سولوفي” فجر مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حوار أجراه مع إحدى الصحف الروسية وترجمه موقع “العربية نت”، بتصريحاته عن ترك “بوتين” للسلطة مضطراً نتيجة ظروف صحية، رافضًا ذكر المرض الذي يعاني الرئيس الروسي منه.

وفي 13 نوفمبر 2012، قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن بوتين “بصحة جيدة ولا يعاني إصابة خطيرة”، وجاء ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام عديدة خبر عن معاناته بمرض ما، خصوصًا بعد ما تم مشاهدته يعرج ويتحرك بصعوبة في قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مارس 2015، نشرت وسائل إعلام عديدة موضوعًا بعنوان “بوتين يظهر علنا وينفي شائعات حول حالته الصحية”، وكان ذلك بعد 10 أيام اختفى فيها بوتين عن الأنظار، وقيل إن مصاب بالسرطان وبنزيف دماغي، وهو مانفاه “الكرملين بشدة”.

شائعات عديدة تعرض لها الرئيس الروسي أيضًا، وذلك حينما نقلت وسائل إعلامية أخبار تفيد بتنفيذ انقلاب عليه من داخل الجيش وأنه رهن الاعتقال، ثم خرج بعد ذلك بوتين وكأن شيئًا لم يحدث.



تعليقات ( 62 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    سلطان البيشي

    أسأل الحيّ الْقَيُّوم المُعزّ المُذلّ المعطي المانع أسأله بكل صفاته و أسمائه أن يهلك طاغية الشّام بشّار و يهلك ولي أمره بوتين و كل من معهم .. آمين يارب
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  2. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    العويد

    اللهم آمين آمين آمن ومعه بشار وحسن زميرة وحاكم ايران ومن عاون المجوس على كل سني
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  3. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    عبدالعزيز//

    اللهم عليك بهم يالله وسلط عليهم بما لاطاقه لهم به اللهم ارنا روسيا ومن معها بابشع صور العذاب انك قادر على كل شئ
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  4. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    اللهم عجل بهلاك وبوتين الذين قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ اللهم أمتهم وهم أحياء بعدد ما قتلوا وأهلك كل من يعينهم على إرهاب أهل السنة في سوريا وكل مكان .
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  5. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    اببببباااااي

    والايام تمضي والغلبة للاسلام. والايام دول كيف كانت لكم وللغرب قبل مائة عام وحالنا مستقر وهانحن الان في ازمة للخروج الى القوة وسيكون القادم لكم اسوأ وسنكون قوة ضاربة باذن الله ولكم الذلة والهوان .
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  6. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    اببببباااااي

    الله حي لا يموت وهو بنا بصير عليم. لم تكونوا يوما ايها الطغاة اقوى من فرعون وزمرته فأغرقهم الله. فهانتم حشرات صغيره لا تقوون على شي بنقطة دم على دماغك اشل الله اركانك.فلا والله يضايقنا شي مما تمكرون.
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  7. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    عربي بن بسيط وبسيطة

    وا حسرتاه يا عرب،أمس ننتظر الفرج برئيس اميركي جديد، واليوم نستبشر بمرض رئيس روسي هو أساسا ضابط أتت به إستخبارات بلده العريقة لإدارة المرحلة.هذه الدول يا حبايب لها مصالح عليا ولا تتأثر بمن أتى وبمن مات
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  8. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    عبود

    اللهم ضاعف عليه العذاب هو ومن عاونه ومن ايده ومن تعاطف معه بأي شكل من الاشكال وعذبهم اشد العذاب وانتقم منهم وابتلهم بالامراض في انفسهم واجسادهم وكل معادي وحاقد على للأسلام والمسلمين امين.
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  9. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    ام ايلين

    تعليق مخالف
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  10. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 18:51 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    كُن مع الله ولا تبالي
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  11. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    خالد

    يا جماعة ادعوا عليه كثر وفي كل وقت وعلى من يويده وينصره
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  12. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    ومن عصاه خاب وخسر
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  13. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    من اطاع الله افلح وفاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
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  15. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    لا قوي الا الله ولاعظيم الا الله
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  16. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:14450

    عمر السميري

    القوة لله وحده والعظمه لله وحده
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  17. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    تركي

    تعليق مخالف
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  18. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    محمد

    قلم ابو معرفات الموضوع بجهة وكتابتك به ثاني دايم كذا ماشي بالكذب
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  19. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    ✒ الراصـــــد ✒

    إن الله يمهل ولا يهمل ياخنبووووقه!! قال سبحانه وتعالى. (إن ربك لبالمرصاد) .
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  20. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم اخرص لسانه واعم بصره وشل أركانه وجمد الدماء في عروقه ومن يؤيده ومن يحبه الله عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ياقوي ياعزيز ياناصر المضلومين عليك بالطغاة المجرمين واشف صدور قوم مؤمنين اللهم آمين
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  21. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    ✒ الراصـــــد ✒

    إن الله يمهل ولا يهمل ياخنبووووقه!!
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  22. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    محمد

    لا يخفى على القرااء ما يسمى سامية هاذ قلم الحقيقة ومعرفاته الذي يدعو لبوتن الكافر الملحد بالشفاء لقتل المسلمين من النساء والاطفال ولك التعليق
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  23. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    اللهم شل اطرافه وجمد الدم في عروقه واجعله يتمنى الموت والراحه والصحه فلايجدها اللهم مزق ملكه وشتت امره وانتقم لنا واشف صدورنا فيه هو وملالي قم وبشار النعجه ومجايا الفرس الانجاس
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  24. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    ابوخالد

    اللهم من اراد للاسلام بسوء فشغله في نفسه واجعل تدميره من تدبيره ياقوي يامتين
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  25. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    خالد

    اللهم عجل بهلاكة وجمد الدم في عروقة اللهم عليك به ومن معه ومن خلفة ومن اراد المسلمين بسوء اللهم عليك ***اللهم اقطع نسلة وشتت شملة وزالزل الارض تحته وافضحه على الملاء
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  26. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    لولا السفاح بوتين لما قامت قائمة النصيرية ولهذا نجد ***النصيرية يدعوا له بالنصر ضد المسلمين
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  27. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    صوت الحقيقه

    اللهم عليك به ومن ساعده على ذبح أطفال سوريا ورناء فيهم عجايب قدرتك فانهم لايعجزونك امين
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  28. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    من تحت الماء

    وصل بوعمر ***وهج بوعلي بوتين هههههع
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  29. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    يلدرم

    حالة الرمد القلبي المتقدمة عند البعض تمنعهم من رؤية هذه الحقيقة
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  30. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    يلدرم

    من يستعرض تاريخ هذا الرجل من الشيشان لأوكرانيا للاتفيا لماليزيا لسوريا يعرف اننا امام هولاكو هذا العصر وطاغوته
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  31. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    مراقب

    الله ينتقم منه في مرضه وموتته وفي جهنم الله ينتقم منه
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  32. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    أحمد

    سُبحان الله...أحد المعلقين يدعو له بالشفاء! هذا الرجل كان سبباً ولازال يقتل أطفال ونساء وشِيبة أخواننا المسلمين في الشام ، فكيف يتم الدعاء له بالشفاء... إن هذا لأمر عُحاب!!!
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  33. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    انشر التعليق

    اللهم انتقم منه واجعله يتمنى الموت فلا يجده
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  34. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    محمد

    الله يهلكه ويعذبه بالدنيا قبل الاخره ،،، دعوات المسلمين عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  35. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    أكيد إشاعة هومتغير شوي بس يمكن زايد وزنه عاد إن كان مريض ف كإنسان اللهم إشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً اللهم أحرسه بعينيك التى لا تنام .😇
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  36. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    عسكووول الوافي

    قلم الخنبوقة اسال الله ان يحشرك مع من تحب
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  37. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    عسكووول الوافي

    نحن لا نعتب عليك ياقلم الخنبوقة لانك تنفخ في قربه ******
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  38. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    اللهم انتقم منه عاجلا غير آجل
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  39. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    ع . الحربي

    إن شاء الله يكون الخبر صحيح ويلحقه الكلب بشار والرئيس الإيراني والحوثي والمخلوع طالح والمؤيدين لهم أمثال****
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  40. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    كإنسان شخصية قوية بس المرض مايرحم متغير شكله من فترة سلامات يابوتن😇
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  41. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إنك تعلم كيف طغى هذاالمجرم في عبادك اللهم اجعل الدود يمشي في جسده وهو على قيد الحياة وجعله عبرة لكل ظالم ومؤيد له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه
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  42. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    وحيد

    عقبال الخامنئي وحسن نصر الاة والحوثي وسليماني وعبيده من العراقيين
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  43. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    وتلك الايام....

    يجعله يتمنى الموت ولا يجده....
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  44. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    عبدالرحمن الدوسي

    ..يالله يارب يشوف اللي شافه شارون .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  45. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    الزمن

    قاتل الله من يريد المسلمين السنه بسوء الله يجعل تدبيره تدمير عليه اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين السنه بسوء من قول او عمل فاشغله في نفسه بمرض وهم وغم لايريحه منه الا الموت...اللهم آمين
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  46. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم احشر قلم البهتان مع من أحب ياقوي ياعزيز اللهم عليك بالروافض المجوس والدواعش واللبراليين واذنابهم في الداخل والخارج اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم أحدا
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  47. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك أن تجعل به وبكل أعداء الإسلام والمسلمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية اللهم آمين
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  48. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    الزمن

    الله يصيبه ومن يؤيده ومن استظل بظله بمرض لاعلاج له الا الموت...قاتل الاطفال والابرياء سبحان من يمهل ولا يهمل قاتل الله الروافض القتله ومن يؤيدهم جعل السرطان يصيب من يؤيد كل قاتل ظالم جبار
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  49. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    هذي

    دعوات اهل حلب عليه . والدور جاي على بشار وزمرته
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  50. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 16:40 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    آخر الأخبار العاجلة التي تتقاذفها وكالات الأنباء أن ترررامب أرمش للأخوان الشياطين في مصر يوم 11\11ولاواحد منهم رفع صوته ونعق في مصر حتى الأصابع الأربعة قطعتها سكينه ههه وأنه سيضعهم على قائمة الارهاب.
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  51. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    الكسندر بوشكين

    خبر بمليون دولار انشهد
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  52. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  53. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    جعله م يبطي حي قاتل اطفال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  55. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    أحمد

    كل ظالم له يوم...حتى من سانده وشد من أزره ولو بتعليق..فيدخل ضمن المؤيد لهذا الظالم...ولذلك يا هذا أتق الله وتب قبل تلاقيه وأنت على هذا الحال.
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  56. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 16:32 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    ترامب أمر الرئيس المطرود حسب وصفه له أوباما بوضع ثلاثة من قادة مايسمى بجبهة النصرة على قائمة الارهاب وعلى رأسهم المدعو المحيسني.هذا ةهو مامسك رسمي قام يعطي أوامر أشبه بقنابل نووية على رؤوس الارهابيين.
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  57. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    دكتاتور وقاتل سفاح متمرس معتوة يجيله يوم
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  58. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    فهد / جدة

    سلامات ياقلم فاشل مصدي أنا الاحظ ردة فعلك شكلك مصدوم ترى صاحبك منتهي خلاص في الباي باي
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  59. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    أخونج انتباه ....... لاتسون الآن اثنين ........ ترررررررررامب وبوتيــــــــــن هههههههه
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  60. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    السدغاني

    الله يبلاه بضيم ماله علاج ويبلي بشار معه انه على ذلك قدير
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  61. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    عماد الدين زنكي

    الله يبشركم بالخير خبر سار ويدعو للتفاؤل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    هههههههههههه اشاعات الأخونجية الارهابيين. حفظك الله ورعاك.
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)

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