الشائعات تحاصر “بوتين”: أصيب بالسرطان.. وباحث روسي يكشف مفاجأة عنه!

صحيفة المرصد: قال البروفسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الخارجية، فيلاري سولوفي، إن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، مصاب بمرض نادر سيجعله يترك السلطة مع بداية العام القادم، أو يبتعد تمامًا عن الأضواء ويعتكف داخليًا.

ورغم أن بوتين معروف بحرصه الدائم على الرياضة، إلا أن “سولوفي” فجر مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حوار أجراه مع إحدى الصحف الروسية وترجمه موقع “العربية نت”، بتصريحاته عن ترك “بوتين” للسلطة مضطراً نتيجة ظروف صحية، رافضًا ذكر المرض الذي يعاني الرئيس الروسي منه.

وفي 13 نوفمبر 2012، قال رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، إن بوتين “بصحة جيدة ولا يعاني إصابة خطيرة”، وجاء ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام عديدة خبر عن معاناته بمرض ما، خصوصًا بعد ما تم مشاهدته يعرج ويتحرك بصعوبة في قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي مارس 2015، نشرت وسائل إعلام عديدة موضوعًا بعنوان “بوتين يظهر علنا وينفي شائعات حول حالته الصحية”، وكان ذلك بعد 10 أيام اختفى فيها بوتين عن الأنظار، وقيل إن مصاب بالسرطان وبنزيف دماغي، وهو مانفاه “الكرملين بشدة”.

شائعات عديدة تعرض لها الرئيس الروسي أيضًا، وذلك حينما نقلت وسائل إعلامية أخبار تفيد بتنفيذ انقلاب عليه من داخل الجيش وأنه رهن الاعتقال، ثم خرج بعد ذلك بوتين وكأن شيئًا لم يحدث.