  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد: خلفان يسخر من تظاهرات الإخوان في مصر بفيديو

12 نوفمبر, 2016 , 17:23 م
شاهد: خلفان يسخر من تظاهرات الإخوان في مصر بفيديو
  • 1٬622
  • 48
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتى السابق، من تظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها أمس، التي انطلقت بمناطق محدودة، للمشاركة فيما عُرفت بـ«ثورة الغلابة»، من خلال نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر». ويظهر في الفيديو مسيرة لأنصار الإخوان حاملين شعارات «رابعة» ويجوبون بعض الشوارع، وفجأة يظهر بجوار المسيرة إلى جانب المتظاهرين قطيع من الغنم، وكتب «خلفان» على الفيديو «بلا تعليق». فيما انهال عشرات النشطاء بالتعليقات عليه، فمنهم من هاجم تظاهرات الإخوان.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحركات تطلق على نفسها «حركة الغلابة» قد دعت أمس إلى تظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء وتراجع مستوى المعيشة، ولكنها بائت بالفشل، بعد فرض قوات الأمن والجيش سيطرتها على جميع الميادين والشوارع بكل محافظات الجمهورية.



تعليقات ( 48 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    انوس

    مصر من أرادها بسوء قسمه اللة مصر بلد الأنبياء مصر قضت علي مشروع أوباما بتقسيم الدول بواسطة إخوان الشر حفظ اللة أرض الكنانة وشكرا لكل من وقف مع أرض الكنانة ضد أهل الشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    مجبر رجل القعسي

    الاخونجيه صدق خرفاااان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    علي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    طحلبي

    قلم الحقيقة 2016 تنكتب كذا مو 20016 شوف تعليقك رقم 23
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    أنا بصراحة أصبت بخيبة أمل من الشعب المصري وأتضح لي أنه شعب ****وجبان .... وحينها تذكرت مقولة عمرو بن العاص .. ومن هنا زالت خيبة الامل ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    الحمد لله والشكر له

    والله ما عرفنا لخلفان انت مع دول الخليج ولا السيسي لم نقل الشعب لأن الشعب المصري فيه إشراف ودمهم عربي لن يتخلو عن إخوانهم العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    ليت خلفان يتفرغ لقضايا بلده ويترك الإخوان فهم في بلدهم مصر وكان الأولى أن يهتم بوضع الجزر الإماراتية المحتلة من المجوس أما ما يحدث في مصر فهو شأن داخلي لا علاقة له به.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    الدنيا دواره

    لاتشمت ياشمات فالله حي لم يمت .... سبحان الله ... لدي إحساس بأن العواقب ستكون وخيمه ..... وأنتظروا في قادم الأيام ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    سالم

    فيه 100 مليون مصري جالسين امام شاشات التلفزيون ينتظرون خروج كل الشعب المصري للميادين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    يالطيف

    يخلفان الاحزاب تبي الناس تثور هم افلس من الحكم واشد تنكيلا كلهم يقولون العكسر تنداول السلطه وانتم ايها الاخوان ولاحزاب شابت قياداتكم لاتنهون عن خلق وتاتون بمثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    اببببباااااي

    بالتأكيد هذه هي البداية لتقوى وتكبر وتخرج ثورة عارمة تأكل العسكر .ولا تستطيع اي موجة ان تواجهها مثل ما حدث لمبارك.والايام تثبت ذلك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    زائرابوفواز

    الريس عبدالفتاح السيسي أذكى بواجد مماتتصورون لأيام القادمه سيرتفع نجم السيسي عالميا ماهو عربيا وستهبط نجوم كان لها لمعان وتذكرو عمي ترامب قادم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  13. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    خليجي مغترب

    مساكين الاخونجيه مبين من ردودهم أنهم أفلسوا من كل وما بقى عندهم الى الردود الهايفه خاصة بعد فشلهم في كل شي ومحد مشى معاهم في مسيرتهم الا الخرفان والحمير وما أقول لهم الا مااااااااااء,
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    رحمه

    ساميه تروحي معايه دبي نتفسح كام يوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    وضحى

    تظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء وتراجع مستوى المعيشة . المظاهرات لم تكن سياسية ولاكن هل سكان مصر جميعهم من الأخوان يا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    يحق لإيران انها تسيطر على المنطقه

    هم ناس يفكرون ويعملون ويتحركون ، وحنا يالعرب فالحين نتكلم ونهاجم بعض . الحين خلفان يتفلسف في تويتر******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    من تحت الماء

    قالى تعالى : ولايسخر قوم من قوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    السروري مات خلف بنات

    اين المااااااء عند ترعت مرسي النتن
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    السروري مات ****

    ضاحي خلفان نفع بك الاسلام والمسلمين في الامارات الاسلام الحق
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    ميساء

    اصحوا يامسلمين اتركوا عنكم النوم قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104).
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    أثاري الحمير اللي في الشاحنة وشوهدت بأحد شوارع القاهرة تابعة وخاصة بالأخوان للخروج معهم في مظاهراتهم ههههههههه والباقي ذبحوها وأكلو لحمها هههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  22. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    رحمه

    ساميه ازيك انتي كنتي فين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    الهمداني

    خلفان يكفي ان الخرفان اعتصموا وغيرهم من البشر الشور شورك يازعيم والراي رايك ياعظيم لو هو مايعرف يكتب اسمه بس وراه وراه ومدربين بهالروس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    رحمه

    ثري خندر حبيبي هيء هيء هيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    السروري مات***

    ادركوا الاخوانجيه ادركوا الحور العين ادركوا الحور العين ادركوا العين يا اخوانجيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    لالالالالالا والأخوان وجزيرتهم الأخوانية تظهر لهم مظاهرات قديمة على أنها مظاهرات 11/11 هههههه ولاكشفهم ألا حمارهم ماركة نهيق موديل جديد وارد 20016 هههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    اللبرالي عند العرب القدماء ***

    هوه فيه ايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    رحمه

    يعني ساميه ***وقلم الحكيكه برضوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    فيصل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:12907

    برق الحرم

    ((((((( أخبرناهم حينما أدركهم غضب الجبال ...في لليلة كيدهم .. فما طلع صبحا عليهم .... ولا طاوعهم الشعب المصري بدسهم وأفكهم ولا حقق الله أمانيهم ))))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    السروري مات ***

    الحور العين خرجن هههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    السروري مات***

    يا سروري رح للحور العيني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    مظاهرات الأخوان طليان وقائدهم أبو أذان طوال ههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  34. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    السروري مات***

    ماااااء مااااء رابعه ماااااء
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  35. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    السروري مات***

    ضاحي خلفان الشرطي الاقوى في الخليج
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  36. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:12907

    برق الحرم

    (((((( لقد فشلوا ...... فشلا ذريعا )))))))
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  37. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    محمد

    روح حرر اراضيك من الفرس اول...
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  38. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    اصحوا يامسلمين اتركوا عنكم النوم

    قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104).سورة الكهف آية 10
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  39. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    يا شرطي ضاحي خلك في استثماراتك الروسية والاوكرانية والايرانيه ومالك ومال السياسه فلا يمدحك الا من هو من ضمن استثماراتك ومسترزق وخايف ينقطع رزقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(13)
  40. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    أحمد

    لا تشمت فيُعافيهم الله ويبتليك...فربُ العزةِ والجلال يقول (أفأمنتم مكر الله..) ، بل ندعو الله تعالى أن يرفع الضُر عن اخواننا في أرض الكنانة ويجعل لهم من شدتهم فرجاً و مخرجا...اللهم آمين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  41. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    صجونا في كل وسائل التواصل ب 11/11 وبالأخير يطلعون خرفان يقودهم أبو ذنين طويلة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(15) اعجبني(2)
  42. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    حبيب ئلبي خلفان

    هذه حصة تدريبيه للجماعه .
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  43. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    احمد.... ksa

    كل مين يعارض السيسي يقلون عن اخوان
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  44. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    أما والله خرفان ماتستحي طالعين مظاهرات ؟؟؟خرفان آخر زمن 😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(14) اعجبني(2)
  45. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 17:37 م
    عدد التعليقات:15371

    قلم الحقيقه

    هههههههههههههه وين الأخواني الخبيث اللي له سنة كاملة وهو 11/ 11 الموعد المشهود. شف ربعك أمامك وقائدكم الكبير وهو ينهق لكم وفي مقدمتكم ههههههههههههههه. الله يجعلكم من هالحال واردى ويقطع نسل طل ارهابي.
    لا يعجبني(14) اعجبني(5)
  46. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:768

    سامية

    المقطع رووعة 😂😂البطل النشمي ضاحي خلفان لك حق تسخر من الإخونج الكمخ يحسبون المصريين مخفات مثلهم خلاص راحت عليكم يا إخونج الفلس أجل ثورة الغلابة قولوا ثورة الدلاخة ممكن حفظ الله البطل السيسي منقذ مصر.
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  47. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    الفاهم

    ضاحي خلفان اسد جالس في عرينه يشاهد الخرفان وهو يسخر منهم قريبا ساكل واحدة منكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم