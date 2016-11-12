شاهد: خلفان يسخر من تظاهرات الإخوان في مصر بفيديو

صحيفة المرصد: سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتى السابق، من تظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها أمس، التي انطلقت بمناطق محدودة، للمشاركة فيما عُرفت بـ«ثورة الغلابة»، من خلال نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر». ويظهر في الفيديو مسيرة لأنصار الإخوان حاملين شعارات «رابعة» ويجوبون بعض الشوارع، وفجأة يظهر بجوار المسيرة إلى جانب المتظاهرين قطيع من الغنم، وكتب «خلفان» على الفيديو «بلا تعليق». فيما انهال عشرات النشطاء بالتعليقات عليه، فمنهم من هاجم تظاهرات الإخوان.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحركات تطلق على نفسها «حركة الغلابة» قد دعت أمس إلى تظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء وتراجع مستوى المعيشة، ولكنها بائت بالفشل، بعد فرض قوات الأمن والجيش سيطرتها على جميع الميادين والشوارع بكل محافظات الجمهورية.
تعليقات ( 48 )
انوسمصر من أرادها بسوء قسمه اللة مصر بلد الأنبياء مصر قضت علي مشروع أوباما بتقسيم الدول بواسطة إخوان الشر حفظ اللة أرض الكنانة وشكرا لكل من وقف مع أرض الكنانة ضد أهل الشر
مجبر رجل القعسيالاخونجيه صدق خرفاااان
عليتعليق مخالف
طحلبيقلم الحقيقة 2016 تنكتب كذا مو 20016 شوف تعليقك رقم 23
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبأنا بصراحة أصبت بخيبة أمل من الشعب المصري وأتضح لي أنه شعب ****وجبان .... وحينها تذكرت مقولة عمرو بن العاص .. ومن هنا زالت خيبة الامل ...
الحمد لله والشكر لهوالله ما عرفنا لخلفان انت مع دول الخليج ولا السيسي لم نقل الشعب لأن الشعب المصري فيه إشراف ودمهم عربي لن يتخلو عن إخوانهم العرب
الدنيا دوارهلاتشمت ياشمات فالله حي لم يمت .... سبحان الله ... لدي إحساس بأن العواقب ستكون وخيمه ..... وأنتظروا في قادم الأيام ...
سالمفيه 100 مليون مصري جالسين امام شاشات التلفزيون ينتظرون خروج كل الشعب المصري للميادين
يالطيفيخلفان الاحزاب تبي الناس تثور هم افلس من الحكم واشد تنكيلا كلهم يقولون العكسر تنداول السلطه وانتم ايها الاخوان ولاحزاب شابت قياداتكم لاتنهون عن خلق وتاتون بمثله
ابببببااااايبالتأكيد هذه هي البداية لتقوى وتكبر وتخرج ثورة عارمة تأكل العسكر .ولا تستطيع اي موجة ان تواجهها مثل ما حدث لمبارك.والايام تثبت ذلك .
زائرابوفوازالريس عبدالفتاح السيسي أذكى بواجد مماتتصورون لأيام القادمه سيرتفع نجم السيسي عالميا ماهو عربيا وستهبط نجوم كان لها لمعان وتذكرو عمي ترامب قادم
خليجي مغتربمساكين الاخونجيه مبين من ردودهم أنهم أفلسوا من كل وما بقى عندهم الى الردود الهايفه خاصة بعد فشلهم في كل شي ومحد مشى معاهم في مسيرتهم الا الخرفان والحمير وما أقول لهم الا مااااااااااء,
رحمهساميه تروحي معايه دبي نتفسح كام يوم
وضحىتظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء وتراجع مستوى المعيشة . المظاهرات لم تكن سياسية ولاكن هل سكان مصر جميعهم من الأخوان يا ***
يحق لإيران انها تسيطر على المنطقههم ناس يفكرون ويعملون ويتحركون ، وحنا يالعرب فالحين نتكلم ونهاجم بعض . الحين خلفان يتفلسف في تويتر******
من تحت الماءقالى تعالى : ولايسخر قوم من قوم
السروري مات خلف بناتاين المااااااء عند ترعت مرسي النتن
السروري مات ****ضاحي خلفان نفع بك الاسلام والمسلمين في الامارات الاسلام الحق
ميساءاصحوا يامسلمين اتركوا عنكم النوم قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104).
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهأثاري الحمير اللي في الشاحنة وشوهدت بأحد شوارع القاهرة تابعة وخاصة بالأخوان للخروج معهم في مظاهراتهم ههههههههه والباقي ذبحوها وأكلو لحمها هههههههههههه
رحمهساميه ازيك انتي كنتي فين
الهمدانيخلفان يكفي ان الخرفان اعتصموا وغيرهم من البشر الشور شورك يازعيم والراي رايك ياعظيم لو هو مايعرف يكتب اسمه بس وراه وراه ومدربين بهالروس
رحمهثري خندر حبيبي هيء هيء هيء
السروري مات***ادركوا الاخوانجيه ادركوا الحور العين ادركوا الحور العين ادركوا العين يا اخوانجيه
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهلالالالالالا والأخوان وجزيرتهم الأخوانية تظهر لهم مظاهرات قديمة على أنها مظاهرات 11/11 هههههه ولاكشفهم ألا حمارهم ماركة نهيق موديل جديد وارد 20016 هههههههههه
اللبرالي عند العرب القدماء ***هوه فيه ايه
رحمهيعني ساميه ***وقلم الحكيكه برضوه
فيصلتعليق مخالف
عدد التعليقات:12907
برق الحرم((((((( أخبرناهم حينما أدركهم غضب الجبال ...في لليلة كيدهم .. فما طلع صبحا عليهم .... ولا طاوعهم الشعب المصري بدسهم وأفكهم ولا حقق الله أمانيهم ))))))
السروري مات ***الحور العين خرجن هههههههههه
السروري مات***يا سروري رح للحور العيني
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقهمظاهرات الأخوان طليان وقائدهم أبو أذان طوال ههههههههههه
السروري مات***ماااااء مااااء رابعه ماااااء
السروري مات***ضاحي خلفان الشرطي الاقوى في الخليج
عدد التعليقات:12907
برق الحرم(((((( لقد فشلوا ...... فشلا ذريعا )))))))
محمدروح حرر اراضيك من الفرس اول...
اصحوا يامسلمين اتركوا عنكم النومقُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104).سورة الكهف آية 10
أحمدلا تشمت فيُعافيهم الله ويبتليك...فربُ العزةِ والجلال يقول (أفأمنتم مكر الله..) ، بل ندعو الله تعالى أن يرفع الضُر عن اخواننا في أرض الكنانة ويجعل لهم من شدتهم فرجاً و مخرجا...اللهم آمين.
عدد التعليقات:768
ساميةصجونا في كل وسائل التواصل ب 11/11 وبالأخير يطلعون خرفان يقودهم أبو ذنين طويلة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
حبيب ئلبي خلفانهذه حصة تدريبيه للجماعه .
احمد.... ksaكل مين يعارض السيسي يقلون عن اخوان
عدد التعليقات:768
ساميةأما والله خرفان ماتستحي طالعين مظاهرات ؟؟؟خرفان آخر زمن 😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:15371
قلم الحقيقههههههههههههههه وين الأخواني الخبيث اللي له سنة كاملة وهو 11/ 11 الموعد المشهود. شف ربعك أمامك وقائدكم الكبير وهو ينهق لكم وفي مقدمتكم ههههههههههههههه. الله يجعلكم من هالحال واردى ويقطع نسل طل ارهابي.
عدد التعليقات:768
ساميةالمقطع رووعة 😂😂البطل النشمي ضاحي خلفان لك حق تسخر من الإخونج الكمخ يحسبون المصريين مخفات مثلهم خلاص راحت عليكم يا إخونج الفلس أجل ثورة الغلابة قولوا ثورة الدلاخة ممكن حفظ الله البطل السيسي منقذ مصر.
زائرتعليق مخالف
الفاهمضاحي خلفان اسد جالس في عرينه يشاهد الخرفان وهو يسخر منهم قريبا ساكل واحدة منكم