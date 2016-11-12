شاهد: خلفان يسخر من تظاهرات الإخوان في مصر بفيديو

صحيفة المرصد: سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتى السابق، من تظاهرات جماعة الإخوان وأنصارها أمس، التي انطلقت بمناطق محدودة، للمشاركة فيما عُرفت بـ«ثورة الغلابة»، من خلال نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر». ويظهر في الفيديو مسيرة لأنصار الإخوان حاملين شعارات «رابعة» ويجوبون بعض الشوارع، وفجأة يظهر بجوار المسيرة إلى جانب المتظاهرين قطيع من الغنم، وكتب «خلفان» على الفيديو «بلا تعليق». فيما انهال عشرات النشطاء بالتعليقات عليه، فمنهم من هاجم تظاهرات الإخوان.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحركات تطلق على نفسها «حركة الغلابة» قد دعت أمس إلى تظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع الأسعار وزيادة الأعباء وتراجع مستوى المعيشة، ولكنها بائت بالفشل، بعد فرض قوات الأمن والجيش سيطرتها على جميع الميادين والشوارع بكل محافظات الجمهورية.