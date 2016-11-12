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دبي: حارس أمن آسيوي هتك عرض زميله العربي وهو “نائم” فانتقم منه شر انتقام

12 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
دبي: حارس أمن آسيوي هتك عرض زميله العربي وهو “نائم” فانتقم منه شر انتقام
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صحيفة المرصد: غدر حارس أمن آسيوي الجنسية في العقد الخامس من عمره، بصديق له عربي المنشأ، وقام بطعنه عدة طعنات نافذة في البطن والصدر، حاول المجني عليه بعدها الزحف للاستغاثة بالجيران، لكنه توفى قبل أن يفعل ذلك.

وتعود وقائع القضية التي تكشفها النيابة العامة في دبي إلى قيام حارس الأمن بقتل صديقه، بدعوى أنه قام بهتك عرضه ليلاً، حيث استدرجه إلى المنزل وانهال عليه بسكين حاد وسدد إليه طعنات نافذة.

وقال المتهم في اعترافه أمام النيابة، أن المجني عليه اعتدى عليه جنسيًا أثناء نومه، وأنه اكتشف ذلك قبل أيام من الواقعة، مؤكدًا أن المتهم الآسيوي المنشأ كان في غرفته قبل أن تنهال عليه الطعنات، مضيفًا: “فكرت في بادئ الأمر بأن أضربه على رأسه بزجاجة الخمر التي كنت أشربها، ثم تراجعت عن ذلك”.

وتابع: “وجدت أن أفضل شئ للقضاء عليه هو طعنه بسكين، فأحضرتها من المطبخ ثم دخلت عليه الغرفة وسددت إليه الطعنات في أماكن متفرقة، وكانت بالتحديد في البطن والصدر، وكان ذلك بعد أن تأكدت من هتكه لعرضي أثناء نومي”.

وقضت جنايات دبي بالمؤبد على المتهم الذي اتهم بالقتل العمد، وذلك بعد أن استمعت إلى شاهدة الجيران، واللذين قالوا إن المجني عليه كان غارقًا في دمائه قبل أن يصل إلى الباب.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    عفاف اللحياني

    لعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بالله وسنة رسوله
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  2. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    راحت الهيبه

    وكيف تنسا همومك ونت واعي وعارف نصيحه ياعادل ابعد عنها تبي تنسى همومك اذكر الله والقران واترك لعب الشيطان
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  3. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    راحت الهيبه

    عادل لا يلعب عليك الشيطان عشان تنسى همومك بالله عليك من ماعنده هموم
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  4. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    حم حم

    ت 20 ومن اقنعك ان الشرب ينسيك همومك وبعد ماتصحى ترجع همومك اقوى اسال الله لنا ولك الهدايه
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  5. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    عادل

    يام نشرب بس اكون واعي عارف واللى ماهو قد الشرب لايشرب نشرب لكي انسى همومي
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  6. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    راحت الهيبه

    ماوصفتك انت لا لاكن رد ع كلامك ان لرجال وهو صراحه كل من شربه حاله يندا له الجبين
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  7. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    نوف

    تعليق مخالف
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  8. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    الهمداني

    15-راحت الهيبه همداني صار الشراب لرجال ماشفت رجال شربه الا صار ***((((وش تقول في ***))) هل تصفه بما وصفتني به؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  9. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    زائرابوفواز

    الله يرحمك يا ابوي كان يوصي أحفظ ***الحين عرفت وش يقصد
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  10. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    راحت الهيبه

    همداني صار الشراب لرجال ماشفت رجال شربه الا صار *** احسن منه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاكم به
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  11. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    سعد1

    عجبي ممن بيده وبماله يذهب عقله الذي كرمه الله به عن سائرالمخلوقات بالمسكرات والمخدرات ..وهناك مجانين شفاهم الله يبحثون عن الشفاءبمستشفيات اﻻمراض النفسيه.
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  12. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    سوداني

    طارت *** وانت في سبات عميق امانه عملها ***
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  13. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    ===

    ان كنت تقصد شراب الخمر **فأنت تعارض كلام الله ورسوله الذين حذرونا منه
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  14. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    المسكرات والمخدرات سبب للفقر والمشاكل وإهانةالكرامة؟واتحدى احد يقول غير ذلك

    هل تعلم ان الخمر بانواعه والمخدرات من حبوب وحشيش وهروين وقات فيها مواد تجعل متعاطيها المدمن عليها يكون ذليلاً ضائعاً فقيراً بلا كرامه وغيره وشرف ! وهل تعلم انها سبب للجرائم وضياع المستقبل وتفكك الاسرة
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  15. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    بدون اسم

    شلون ماحس ؟؟!! عذر أقبح من ذنب
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  16. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    المسكرات والمخدرات سبب للفقر والمشاكل وإهانة الكرامة؟واتحدى احد يقول غير ذلك

    يوجد من باع كرامته وشرفه بسبب الخمر والمخدرات كافة ومن ضمنها الحبوب والقات
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  17. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء امثال الهمداني 5

    تعليق مخالف
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  18. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ياهمداني انتبه لنفسك لاتشرب وتزود العيار ثمن تلحق الرجال
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  19. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    سالم

    ههههه يعني معقوله ماحس طول الليل والله لو ***
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  20. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    الهمداني

    اللي مو قد الشراب يشرب ينسون او شاهي خل الشراب للرجال
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  21. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    فيصل

    استغفرالله واتوب إليه
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  22. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    ليه كيذا

    استغفر الله العظيم
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  23. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    سار888

    هذا هو ألخمر جعل ألرجال خارج ألتغطيه بالكامل حتى أن زميله هفه وهو في سبات عميق ومادرى الابعد ماتلمس ألصباح ووجد أن ***راحت فيها
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  24. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    ضابط ايقاع

    تعليق مخالف
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