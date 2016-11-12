دبي: حارس أمن آسيوي هتك عرض زميله العربي وهو “نائم” فانتقم منه شر انتقام

صحيفة المرصد: غدر حارس أمن آسيوي الجنسية في العقد الخامس من عمره، بصديق له عربي المنشأ، وقام بطعنه عدة طعنات نافذة في البطن والصدر، حاول المجني عليه بعدها الزحف للاستغاثة بالجيران، لكنه توفى قبل أن يفعل ذلك.

وتعود وقائع القضية التي تكشفها النيابة العامة في دبي إلى قيام حارس الأمن بقتل صديقه، بدعوى أنه قام بهتك عرضه ليلاً، حيث استدرجه إلى المنزل وانهال عليه بسكين حاد وسدد إليه طعنات نافذة.

وقال المتهم في اعترافه أمام النيابة، أن المجني عليه اعتدى عليه جنسيًا أثناء نومه، وأنه اكتشف ذلك قبل أيام من الواقعة، مؤكدًا أن المتهم الآسيوي المنشأ كان في غرفته قبل أن تنهال عليه الطعنات، مضيفًا: “فكرت في بادئ الأمر بأن أضربه على رأسه بزجاجة الخمر التي كنت أشربها، ثم تراجعت عن ذلك”.

وتابع: “وجدت أن أفضل شئ للقضاء عليه هو طعنه بسكين، فأحضرتها من المطبخ ثم دخلت عليه الغرفة وسددت إليه الطعنات في أماكن متفرقة، وكانت بالتحديد في البطن والصدر، وكان ذلك بعد أن تأكدت من هتكه لعرضي أثناء نومي”.

وقضت جنايات دبي بالمؤبد على المتهم الذي اتهم بالقتل العمد، وذلك بعد أن استمعت إلى شاهدة الجيران، واللذين قالوا إن المجني عليه كان غارقًا في دمائه قبل أن يصل إلى الباب.