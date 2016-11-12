دبي: حارس أمن آسيوي هتك عرض زميله العربي وهو “نائم” فانتقم منه شر انتقام

صحيفة المرصد: غدر حارس أمن آسيوي الجنسية في العقد الخامس من عمره، بصديق له عربي المنشأ، وقام بطعنه عدة طعنات نافذة في البطن والصدر، حاول المجني عليه بعدها الزحف للاستغاثة بالجيران، لكنه توفى قبل أن يفعل ذلك.
وتعود وقائع القضية التي تكشفها النيابة العامة في دبي إلى قيام حارس الأمن بقتل صديقه، بدعوى أنه قام بهتك عرضه ليلاً، حيث استدرجه إلى المنزل وانهال عليه بسكين حاد وسدد إليه طعنات نافذة.
وقال المتهم في اعترافه أمام النيابة، أن المجني عليه اعتدى عليه جنسيًا أثناء نومه، وأنه اكتشف ذلك قبل أيام من الواقعة، مؤكدًا أن المتهم الآسيوي المنشأ كان في غرفته قبل أن تنهال عليه الطعنات، مضيفًا: “فكرت في بادئ الأمر بأن أضربه على رأسه بزجاجة الخمر التي كنت أشربها، ثم تراجعت عن ذلك”.
وتابع: “وجدت أن أفضل شئ للقضاء عليه هو طعنه بسكين، فأحضرتها من المطبخ ثم دخلت عليه الغرفة وسددت إليه الطعنات في أماكن متفرقة، وكانت بالتحديد في البطن والصدر، وكان ذلك بعد أن تأكدت من هتكه لعرضي أثناء نومي”.
وقضت جنايات دبي بالمؤبد على المتهم الذي اتهم بالقتل العمد، وذلك بعد أن استمعت إلى شاهدة الجيران، واللذين قالوا إن المجني عليه كان غارقًا في دمائه قبل أن يصل إلى الباب.
تعليقات ( 24 )
عفاف اللحيانيلعن الله شارب الخمر ( أم الخبائث ) شاربها لا تقبل منه صلاة أربعين يوم ومن تركها فقد كفر بالله وسنة رسوله
راحت الهيبهوكيف تنسا همومك ونت واعي وعارف نصيحه ياعادل ابعد عنها تبي تنسى همومك اذكر الله والقران واترك لعب الشيطان
راحت الهيبهعادل لا يلعب عليك الشيطان عشان تنسى همومك بالله عليك من ماعنده هموم
حم حمت 20 ومن اقنعك ان الشرب ينسيك همومك وبعد ماتصحى ترجع همومك اقوى اسال الله لنا ولك الهدايه
عادليام نشرب بس اكون واعي عارف واللى ماهو قد الشرب لايشرب نشرب لكي انسى همومي
راحت الهيبهماوصفتك انت لا لاكن رد ع كلامك ان لرجال وهو صراحه كل من شربه حاله يندا له الجبين
نوفتعليق مخالف
الهمداني15-راحت الهيبه همداني صار الشراب لرجال ماشفت رجال شربه الا صار ***((((وش تقول في ***))) هل تصفه بما وصفتني به؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زائرابوفوازالله يرحمك يا ابوي كان يوصي أحفظ ***الحين عرفت وش يقصد
راحت الهيبههمداني صار الشراب لرجال ماشفت رجال شربه الا صار *** احسن منه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاكم به
سعد1عجبي ممن بيده وبماله يذهب عقله الذي كرمه الله به عن سائرالمخلوقات بالمسكرات والمخدرات ..وهناك مجانين شفاهم الله يبحثون عن الشفاءبمستشفيات اﻻمراض النفسيه.
سودانيطارت *** وانت في سبات عميق امانه عملها ***
===ان كنت تقصد شراب الخمر **فأنت تعارض كلام الله ورسوله الذين حذرونا منه
المسكرات والمخدرات سبب للفقر والمشاكل وإهانةالكرامة؟واتحدى احد يقول غير ذلكهل تعلم ان الخمر بانواعه والمخدرات من حبوب وحشيش وهروين وقات فيها مواد تجعل متعاطيها المدمن عليها يكون ذليلاً ضائعاً فقيراً بلا كرامه وغيره وشرف ! وهل تعلم انها سبب للجرائم وضياع المستقبل وتفكك الاسرة
بدون اسمشلون ماحس ؟؟!! عذر أقبح من ذنب
المسكرات والمخدرات سبب للفقر والمشاكل وإهانة الكرامة؟واتحدى احد يقول غير ذلكيوجد من باع كرامته وشرفه بسبب الخمر والمخدرات كافة ومن ضمنها الحبوب والقات
اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء امثال الهمداني 5تعليق مخالف
سالمههههه يعني معقوله ماحس طول الليل والله لو ***
الهمدانياللي مو قد الشراب يشرب ينسون او شاهي خل الشراب للرجال
فيصلاستغفرالله واتوب إليه
ليه كيذااستغفر الله العظيم
سار888هذا هو ألخمر جعل ألرجال خارج ألتغطيه بالكامل حتى أن زميله هفه وهو في سبات عميق ومادرى الابعد ماتلمس ألصباح ووجد أن ***راحت فيها
ضابط ايقاعتعليق مخالف