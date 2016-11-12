خاشقجي لـ الخليج: استعدوا لترامب

صحيفة المرصد: طالب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، المملكة العربية السعودية والمعسكر السني في المنطقة العربية إلى الحذر من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والتعامل معه بشروط مسبقة معتبرًا أن تعريفه للإرهابيين وموافقته على توجهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو للقلق. وقال خاشقجي في مقال له على صحيفة “الحياة” إن ترامب يميني متطرف شعبوي، ويرى دول الخليج العربي، مجرد آبار نفط مطالبا المملكة بأن تبادر بتغير هذه الصورة وتكون لاعب رئيسي في حل أزمات المنطقة خاصة وأن وصوله للرئاسة يدعو للقلق.
وأشار الكاتب في مقاله إلى ضرورة إزالة أو تعديل مفاهيم “ترامب” عن دول الخليج، مؤكدًا أن مفهومه عن الإرهاب “واسع جدًا”، وأنه سيتغير حتمًا بعد وصوله إلى الرئاسة وسيكون أكثر قربًا لروسيا في سياسات النظر وتصريحاته السابقة عن الوضع هناك تؤكد ذلك.
وفي مقاله المطول، استرجع الكاتب مقال لزميله عبد الرحمن الراشد، والذي احتفل فيه بوصول أوباما إلى الحكم قبل 8 سنوات وقال إنه “رئيس مثقف وواعي ويدرك أهمية الشرق الأوسط”، مضيفًا: رغم أن أوباما لم يحم الثورات العربية وإنما دعم الثورات المضادة، فإن “ترامب” ليس لديه أي خلفية عما يحدث في الشرق ولا يعرف الفرق حتى بين الفلسطينيين والأكراد.
وقال خاشقجي إن الحديث عن أن أمريكا دولة مؤسسات ولا يؤثر فيها رأي رئيس حديث “خاطئ” مستدلاً بما فعله جورج بوش الأبن حينما اتخذ بمفرده قراراً بالحرب على العراق وخسرت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وخسر العرب العراق، واستغلت إيران ذلك أحسن استغلال وبدأت في التوسع يمينا ويسارًا، مؤكدًا أن “بوش” كان أكثر اعتدالاً من “ترامب”.
وراهن الكاتب على إدراك “ترامب” لحقيقة أن وقوفه في صف بشار وبوتين هو في حقيقته وقوفًا بجانب أعدائه الإيرانيين، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يفضل أن يبقى بشار في الحكم معتمدا في ذلك على نظرية بسيطة تقول إن القادم أسوأ، كما هو الوضع في العراق وليبيا.
وطالب “خاشقجي” المملكة العربية السعودية بأن تأخذ زمام الأمور في أن تقود تحالفًا في المنطقة يُعيد إليها حيويتها، وذلك لكي يدرك “ترامب” أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على “داعش” هو وجود تحالف سني قوي في المنطقة، وبالتالي يتخلى عن أفكاره “الهدامة”.
تعليقات ( 61 )
( ريما Rima )🍎من يوم صار خارج السعودية كثرة تغريداته وتصريحاته ____يجب أن لانجازف ونخرب علاقتنا السياسية مع أمريكا لأن ماراح أحد يقف معنا إلا الله ونعم بالله■
من بلاد العربقال الله..( الذين قالوا للناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.فزادهم إيمانآ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل..فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله......). . حسبنا الله ونعم الوكيل
ريما**** مصدقينك ولا خايفين ماعلينا الا العافيه لكن حذر ربعك الاخونج اللي مايداني ريحتهم ترامب لانه ضد كل المتشددين وضد الارهاب جاكم الاعصار استعدوا
شيعي برونزيطيب
ابن السعوديهخاشقجي ذروووووق
من بلاد العربأ/جمال.. أحيانآ هناك سياسة مثلآ: التهويل ثم ربما الهجوم... ..ونحن بالله..واللي كاتبه ربي بيصير ومكتوب!!. ... حكمة قديمه: نطح الصوت صوت تنجا..!!
يوسفحبانا الله بالملك العادل خادم ااحرمين اطال الله في عمره وعمر ولاة امورنا الشباب حفظهم الله فبهم مازلنا بخير ولا يهمنا ترامب ولا غيرة ...
عبدالعزيز الخالديالدعوى كسب اصوات لترامب مثله مثل حقين المجلس البلدي وقت الانتخابات سوف يبلط البحر ويفعل و ما ان يترشح حتى ننسى اسمه المسألة مسألة كسب اصوات فقط لا غير
قصيمي معتقتطبيع العلاقات مع اسرائيل وتحالف خليجي مع اسرائيل هوا الحل. اما فكرة تحالف عربي فاشلة جدا ابتزاز وقلة حيا
سلمانماهمنا ترامب ولا غيره . طالما نحن متمسكين بديننا الحنيف وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
مجرة التبانةأنا اقول ينتبهون منك ماتدري عن السياسة وماهي مؤهلاتك السياسية ، ترامب بعد وصوله للحكم لديه مسار لايمكن تجاوزه وهامش المناورة لديه بسيط فاجهزة الدولة هي من يدير الأمور فتثقفوا ولاتسمعوا كل طالب شهرة.
العمريمن سيء الى اسوا لاخير في الخلف ولا خير في السلف يجب على الدول العربية والإسلامية تكوين تحالف قوي تهابه الأعداء نذر الشوم لوح بها اوباما وخلفه سيكون اسوأ منه حان موعد الأعتماد على النفس .
ابوعلي 990اشغلتونا بتراب الله يشغلكم نسيتم القوى ااجبار ماذاسيفعل قطعه شاذ اكثر من سبقه
عبدالعزيز//للاسف خاشقجي ماعنده عند جدتي ترامب مثلة مثل اي رئيس تحكمه مصالح واتفاقيات ومعاهدات ولا علينا منه
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام**** كم اشغلتونا فيه الله مدبر الامور الله عوننا فلانخاف سواه مادمنا مراعين حقوقه وواجباته سبحانه
ولد عبداللهاتمنا عدم الانبطاح لترامب ولا غيره وعدم تكبير راسه بهذا الكلام الفارغ جاكم ترامب انتبهوا بيفعل وبيترك !! وش هالحكي تعاملوا معهم مثل الرجال بعزه وأنفه وبقوه ماياخذ الروح الا خالقها سبحانه
مشــعلخاشقجي يطالب المملكة بالحذر ؟
إستشاري صحماشفت في رؤوساء إمريكا طيب على مدى التاريخ كلهم سفكوا دماء مسلمين و سفكوا دماء غير مسلمين وهدموا حضارات ودمروا دول ورملوا نساء ويتموا أطفال وروعوا شعوب .لكن مخرجكم الوحيد عودوا لدينكم ويخارجكم الله.
كيفتحالفوا مع الصين ؛ امريكا افلست وهي سبب الكوارث والارهاب والفتن والاضطرابات في الشرق الاوسط
يوسفهذا الكاتب المتمرس الاستاذ جمال خاشقجي والدكتور النفيسي يدركون مدي خطورة ايران علي المنطقة برمتها والآن ابتلي العالم بهذا *** ترامب الله يستر من هالبلاوي ..
أحمدلم يكن جورج بوش الإبن لوحده بل كان يستمد قوته من ثلاثي الحرب (1) ديك تشيني (2) بول ولفويتز (3) وممثلة أمريكا في مجلس الأمن وزيرة الخارجية لاحقاً كوندليزا رايس ، ولم يكون لكولن باول تأثير كبير حينئذٍ.
الخالديمستغرب من هذا الكاتب اللي ما عرفنها من يوم يكتب كنه فاهم وعارف في السياسه المفروض انه يسكت ويقعد يحلل في الكوره اصرف
العابرمقياس بسيط بين بوش الابن و اوباما ففي عهد بوش سلمت العراق لإيران و في عهد اوباما سلمت ليبيا و سوريا واليمن ولبنان و تونس لإيران بما أن اوباما قالوا عنه أنه سوف يكون الأقل ضرر علينا و ترامب أراه أفضلهم
الصارمت٢٩، صحيح إنشغلوا في أموركم وطوروا بلدانكم وأنتبهوا لشعوبكم.كل دول لها أهداف بعضها يصل مداه ل ٥٠ سنه لا يغيرها رئيس منتخب، الرئيس المنتخب يُشرح له الأهداف والإستراتيجيات ويطلب منه/ومستشاريه خطه تنفيذ
العمرييجب الحذر ما قاله الكاتب عين الحقيقة الخوف كل الخوف على ودائعنا هناك تتعرض للتجميد يجب سحبها بطرق احترافية وبالتدريج فمنذ فاز ابو لهب فالأمور ليست على ما يرام من الآن وهو يرعد ويزبد والقادم اسوأ .
عدد التعليقات:12913
برق الحرم((((((( الذاكرة تقول ...... عبدالباري عطوان كانت بدايته الاعلامية وشهرته.... في المملكة ايام المذياع ))))))
عدد التعليقات:12913
برق الحرم(((((( الخاشفجي .......على طريق .....عبدالباري عطون ))))))
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبCongratulations Trump Congratulations Trump
بحارتعليق مخالف
خاشوقهتعليق مخالف
الهمدانيخاشقجي بارك الله فيه يقول دادوا ترامب شو ترامب طفل ترامب رئيس دولة عظيمة وختاره شعبها العظيم فهل هالكم حركة اللي تقول عنها ياخاشوقجي بتغير مفاهيم الرئيس الجديد وقناعاته اقول (حبوا شعبكم بلا رضا ترامب)
الصابرهالحمدلله رب العالمين ... ماجبنا خبره ... نسأل الله العفو والعافيه دنيا وآخره من ربٍ كريم رحيم عليم الله يثبتنا على طاعته وعبادته واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين والمسلمات .
حندروالله يا خشقجي من سنين وتحليك من جنبها بس اعطوك اعلام مدري وين تحليك مره خبير في طالبان ومره في العراق لكن عندنا ولله الحمد من نعتمد عليه بعد الله حكومتنا ...في اتخاذ ما يعم مصلحه الامه الاسلامه
يمكن؟تعليق مخالف
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامبأمش عدل .. عدوك يحتار فيك .... واللي مايسرق ما يخاف ... ليش نستعد ؟؟؟ له دينه ولنا ديننا .. إلا إذا كان هناك *****
الصارم***لا تمت للواقع بأي صله بل إستهتار وأستخفاف بعقول القرأ
زائرتعليق مخالف
الحققسم بالله كل مقالتهم تجيب الهم وتحسسك بأن الحرب بكره !!! ****
يالطيفشكرا على النصيحه عند شي ولاخلاص اكتفيت
زائرابوفوازجميع زعما امريكا كلهم يرونها الخليج آبار نفط واهلها(؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) وش الجديد
اببببباااااياحسن ما في كلامك هو انشاء تحالف سني بالمنطقه.وهذا التحالف هو السبيل الوحيد لانقاذ المنطقة العربية من الفرس والروافض وامريكا والغرب . وسيكون للمنطقه شأن عظيم وقوة ضاربة الى جانب قوتها الروحية.حلف السنه
@يالربع الكاتب ذا احس وراه شيء والله العظيم ما ارتحت له اللي يبي يعرف السياسية يتابع الكاتب يوسف علاونه على اليوتيوب
متأملترامب لن يخرج عن الدائرة والخطوط المرسومة له من قبل مجلس الأمن القومي .. والأمريكان لهم خطط إستراتيجية وتكتيكية يلعب فيها اللوبي الصهيوني وبتصديق من أم أمريكا -بريطانيا وأحد أهدافهم إستمرار بيع السلاح
عربي بن بسيط وبسيطةهذا الكاتب يمزق التاريخ الذي طبل له بنفسه، والعجب أنه لا زال على هوايته مستغلا ما يظنه ***العرب وضعف ذاكرتهم وأنهم أمة (لا تقرأ).من يود لماذا أكتب هكذا فليراجع أرشيف الخاشقجي عن بوش وغزو العراق.
واقعي ينظر للأمور بحكمة وعقلانيةنعم يجب إعلان عن التحالف السني الأسلامي الأن و ع عجل ،
السلام عليكمولا تحليل سياسي من تحاليله عبر القنوات الفضائية وقع كله كلام في كلام
الستينياي نظام سياسي يستمد مكانته وقوته من الله ثم من شعبه فلا خوف عليه ان شاء الله ،،،،،
عدد التعليقات:12913
برق الحرم((((((( الوقت يمضي ...... دون تدشين قناة العرب ........ واطلاق الرشقات من خلالها اقصد من قطر ...... خادم الحرمين هنا الرجل وان كان ولابد فعجل بفتح القناة هناك)))
عدد التعليقات:14450
عمر السميرياخي برق الحرم مساك الله بالنور والسرور
عدد التعليقات:14450
عمر السميريتعليق مخالف
يا ليت من يحطك على الحدانت و قلم الخنبقة و من مثلكم . اذا كنت شاك في نفسك انت ****فهذا من شي ثاني اما نحن فمسلمون و موحدون لله عز و جل و متمسكين بديننا و عقيدتنا و دولتنا و حكامنا نسأل الله ان يؤيدنا بنصره و قوته
الحين من اللي صرح لك بالكلاماعتقد خاشقجي يمثل نفسه ولا يمثلنا ،، فيه حكومة سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ، هيا المخوله بالكلام عنا ،، اما خاشقجي ماله دخل ، هذا اللي ناقص .
سلمان تاچ راسىتعليق مخالف
عدد التعليقات:12913
برق الحرم(((((( مساء _الانوار ))))))
عدد التعليقات:14450
عمر السميريتعليق مخالف
عدد التعليقات:14450
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
زائروالله ياخاشقجي ماعاد عرفنا لكم. الله يكفينا شركم كلكم. أنا وزملائي المعلقين لانريد الا السلام وعبادة الرحمن. اما أنتم فلا تتحدثون الا عن القتل والحروب.
عدد التعليقات:15373
قلم الحقيقهترررررررررررررامب سيضع الأخوان على قائمة الارهابيين الممنوعين من د\خول أمريكا. وسوف تقوم ادارته بملاحقتهم في كل مكان فوق أي أرض وتحت أي سماء أو مطار لاعتقالهم فورآ دعاتهم زهمائهم أذنابهم قطعانهم.
عدد التعليقات:12913
برق الحرم((((((( نخلص من اطماع العجم اولا ...... واذنابهم والاعوان ))))))))