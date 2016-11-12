خاشقجي لـ الخليج: استعدوا لترامب

صحيفة المرصد: طالب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، المملكة العربية السعودية والمعسكر السني في المنطقة العربية إلى الحذر من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والتعامل معه بشروط مسبقة معتبرًا أن تعريفه للإرهابيين وموافقته على توجهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو للقلق. وقال خاشقجي في مقال له على صحيفة “الحياة” إن ترامب يميني متطرف شعبوي، ويرى دول الخليج العربي، مجرد آبار نفط مطالبا المملكة بأن تبادر بتغير هذه الصورة وتكون لاعب رئيسي في حل أزمات المنطقة خاصة وأن وصوله للرئاسة يدعو للقلق.

وأشار الكاتب في مقاله إلى ضرورة إزالة أو تعديل مفاهيم “ترامب” عن دول الخليج، مؤكدًا أن مفهومه عن الإرهاب “واسع جدًا”، وأنه سيتغير حتمًا بعد وصوله إلى الرئاسة وسيكون أكثر قربًا لروسيا في سياسات النظر وتصريحاته السابقة عن الوضع هناك تؤكد ذلك.

وفي مقاله المطول، استرجع الكاتب مقال لزميله عبد الرحمن الراشد، والذي احتفل فيه بوصول أوباما إلى الحكم قبل 8 سنوات وقال إنه “رئيس مثقف وواعي ويدرك أهمية الشرق الأوسط”، مضيفًا: رغم أن أوباما لم يحم الثورات العربية وإنما دعم الثورات المضادة، فإن “ترامب” ليس لديه أي خلفية عما يحدث في الشرق ولا يعرف الفرق حتى بين الفلسطينيين والأكراد.

وقال خاشقجي إن الحديث عن أن أمريكا دولة مؤسسات ولا يؤثر فيها رأي رئيس حديث “خاطئ” مستدلاً بما فعله جورج بوش الأبن حينما اتخذ بمفرده قراراً بالحرب على العراق وخسرت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، وخسر العرب العراق، واستغلت إيران ذلك أحسن استغلال وبدأت في التوسع يمينا ويسارًا، مؤكدًا أن “بوش” كان أكثر اعتدالاً من “ترامب”.

وراهن الكاتب على إدراك “ترامب” لحقيقة أن وقوفه في صف بشار وبوتين هو في حقيقته وقوفًا بجانب أعدائه الإيرانيين، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يفضل أن يبقى بشار في الحكم معتمدا في ذلك على نظرية بسيطة تقول إن القادم أسوأ، كما هو الوضع في العراق وليبيا.

وطالب “خاشقجي” المملكة العربية السعودية بأن تأخذ زمام الأمور في أن تقود تحالفًا في المنطقة يُعيد إليها حيويتها، وذلك لكي يدرك “ترامب” أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على “داعش” هو وجود تحالف سني قوي في المنطقة، وبالتالي يتخلى عن أفكاره “الهدامة”.