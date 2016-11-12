بالفيديو : شاهد رد فعل سيدة أمريكية من أصل إفريقي انتخب طفلها “ترامب”!

صحيفة المرصد-خاص: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه لطفل من أصل أفريقي صوت للرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتخابات “وهمية” أجريت في مدرسته.

وظهرت في الفيديو أم “تركل” أبنها وتطرده نتيجة لتصويت لـ”ترامب”، وهو ما اعتبرته “ديلي ميل” يُشير إلى “أسلوب غير متحضر” من أم تسكن ولاية “تكساس” الأمريكية.

وفيما بدا على الطفل “الرعب”، قامت والدته بتعبئة شنطة بجميع متعلقاته الشخصية وألقتها له خارج المنزل، وسط عويل وبكاء متصل من جانب الطفل.