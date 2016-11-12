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بالفيديو : شاهد رد فعل سيدة أمريكية من أصل إفريقي انتخب طفلها “ترامب”!

12 نوفمبر, 2016 , 19:15 م
بالفيديو : شاهد رد فعل سيدة أمريكية من أصل إفريقي انتخب طفلها “ترامب”!
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صحيفة المرصد-خاص: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه لطفل من أصل أفريقي صوت للرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتخابات “وهمية” أجريت في مدرسته.

وظهرت في الفيديو أم “تركل” أبنها وتطرده نتيجة لتصويت لـ”ترامب”، وهو ما اعتبرته “ديلي ميل” يُشير إلى “أسلوب غير متحضر” من أم تسكن ولاية “تكساس” الأمريكية.

وفيما بدا على الطفل “الرعب”، قامت والدته بتعبئة شنطة بجميع متعلقاته الشخصية وألقتها له خارج المنزل، وسط عويل وبكاء متصل من جانب الطفل.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    ( ريما Rima )🍎

    لأن ترامب ضد السود طردته لأنه صوتله❗ 😂عاد تصويته لاينفع ترامب ولا يضره ❗غبيه تطرده من البيت💔
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  2. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخ ماتمشي على ترامب خخخخخ ياحبي
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  3. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    الراصد

    هههههههه تبي العبد اوباما
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  4. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    محمد

    هذه امريكا أم الديمقراطيه والله شي يضحك كل يوم اكتشف أننا افضل منهم مليون مره.
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  5. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    وتلك الايام....

    الله ياخذك انتي وترامب في يوم واحد ...مالقيتي الا الضعيف تستقوين عليه ....لكن هؤلاء الغرب وحريتهم .....
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  6. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    سلام

    أعتذر للديلي ميل .. قرأت التفاصيل وفهمت كل السالفة .
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  7. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    يالطيف

    هل اتيتي للبحث عن الديمقراطيه او الاستفراد بالراي هو يختار من يحب ولاتفرضين عليه شي لوكان عربي فعلها لاهاجت صحف العرب ونحن امام حادثه لم نسنثمرها بصحفنا
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  8. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    سلام

    هل الأطفال يصوتون وينتخبون .. شكل الديلي ميل مكثرة .
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  9. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    طريفة الغرب في التعامل مع الطفل عكس ماتسمعون في الاعلام
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  10. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    اتمنى من ترامب ترحيلهم فورا

    هذي حركات اكل عليها الزمن وشرب ، تصوير المقطع متعوب عليه وليس تصوير صدفه ،*** تحاول الوصول لترامب عن طريق ضرب الطفل ،، الحركات هذي كثير عندنا يسونها يضرب الطفل ويصوره وينشرها .
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  11. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 20:02 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    انا مع ترامب 🤗 😂
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  12. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    الهمداني

    هذه الحالة يسموها ام......ماني قايل كملوها انتوا
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  13. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    موجود

    قلبي لايتحمل بكاء طفل مهما كان جنسه ودينه الاطفال احباب الله -
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  14. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    ترى هالجنس اغلبهم كذا تربيتهم عشان كذا يكبرون الكل يخاف منهم وعيونها صفرا ويطير منها الشرر 😱 لأن تربيتهم قسوة يصبحون قاسين وشرسين لذلك يقال انتقِ أخوال أولادك جيداً أي الأم وأسرتها
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  15. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:15373

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليك يالأخونجية الأخوانية الافريقية أم الفلافل ليف الحديد .الله لايوفقك يارب. ليت والله تررررررامب يتعرف عليك حتى يحذفك دررررررررررام.
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  16. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 19:36 م
    عدد التعليقات:3

    بلاد العرب اوطاني

    حرام تحط عقلها بعقله هذا صغير قطعه منها 😪
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  17. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    قعد بها خلي ترامب يفزع لك
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  18. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    اسمرعبر

    ***جابها صح ترامب يعني ترامب
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