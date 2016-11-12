بالفيديو : شاهد رد فعل سيدة أمريكية من أصل إفريقي انتخب طفلها “ترامب”!

صحيفة المرصد-خاص: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه لطفل من أصل أفريقي صوت للرئيس المنتخب دونالد ترامب في انتخابات “وهمية” أجريت في مدرسته.
وظهرت في الفيديو أم “تركل” أبنها وتطرده نتيجة لتصويت لـ”ترامب”، وهو ما اعتبرته “ديلي ميل” يُشير إلى “أسلوب غير متحضر” من أم تسكن ولاية “تكساس” الأمريكية.
وفيما بدا على الطفل “الرعب”، قامت والدته بتعبئة شنطة بجميع متعلقاته الشخصية وألقتها له خارج المنزل، وسط عويل وبكاء متصل من جانب الطفل.
تعليقات ( 18 )
( ريما Rima )🍎لأن ترامب ضد السود طردته لأنه صوتله❗ 😂عاد تصويته لاينفع ترامب ولا يضره ❗غبيه تطرده من البيت💔
شيعي برونزيخخخخخخخخخ ماتمشي على ترامب خخخخخ ياحبي
الراصدهههههههه تبي العبد اوباما
محمدهذه امريكا أم الديمقراطيه والله شي يضحك كل يوم اكتشف أننا افضل منهم مليون مره.
وتلك الايام....الله ياخذك انتي وترامب في يوم واحد ...مالقيتي الا الضعيف تستقوين عليه ....لكن هؤلاء الغرب وحريتهم .....
سلامأعتذر للديلي ميل .. قرأت التفاصيل وفهمت كل السالفة .
يالطيفهل اتيتي للبحث عن الديمقراطيه او الاستفراد بالراي هو يختار من يحب ولاتفرضين عليه شي لوكان عربي فعلها لاهاجت صحف العرب ونحن امام حادثه لم نسنثمرها بصحفنا
سلامهل الأطفال يصوتون وينتخبون .. شكل الديلي ميل مكثرة .
اتمنى من ترامب ترحيلهم فوراهذي حركات اكل عليها الزمن وشرب ، تصوير المقطع متعوب عليه وليس تصوير صدفه ،*** تحاول الوصول لترامب عن طريق ضرب الطفل ،، الحركات هذي كثير عندنا يسونها يضرب الطفل ويصوره وينشرها .
💎💛عــــهــــــود💛💎انا مع ترامب 🤗 😂
الهمدانيهذه الحالة يسموها ام......ماني قايل كملوها انتوا
موجودقلبي لايتحمل بكاء طفل مهما كان جنسه ودينه الاطفال احباب الله -
💎💛عــــهــــــود💛💎ترى هالجنس اغلبهم كذا تربيتهم عشان كذا يكبرون الكل يخاف منهم وعيونها صفرا ويطير منها الشرر 😱 لأن تربيتهم قسوة يصبحون قاسين وشرسين لذلك يقال انتقِ أخوال أولادك جيداً أي الأم وأسرتها
عدد التعليقات:15373
قلم الحقيقهحسبي الله عليك يالأخونجية الأخوانية الافريقية أم الفلافل ليف الحديد .الله لايوفقك يارب. ليت والله تررررررامب يتعرف عليك حتى يحذفك دررررررررررام.
عدد التعليقات:3
بلاد العرب اوطانيحرام تحط عقلها بعقله هذا صغير قطعه منها 😪
اسمرعبر***جابها صح ترامب يعني ترامب