بالصور: شاهد مظاهر الحزن على الملك سلمان خلال حضور مراسم دفن شقيقه الأمير تركي في مقبرة العود

صحيفة المرصد: تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جموع المشاركين في دفن جثمان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في مقبرة العود .

كما شارك في الدفن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو الملكي أبناء الفقيد – رحمه الله – داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.