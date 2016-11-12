بالصور: شاهد مظاهر الحزن على الملك سلمان خلال حضور مراسم دفن شقيقه الأمير تركي في مقبرة العود

صحيفة المرصد: تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جموع المشاركين في دفن جثمان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في مقبرة العود .
كما شارك في الدفن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو الملكي أبناء الفقيد – رحمه الله – داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
تعليقات ( 13 )
tweاحسن الله عزاءك يا خادم الحرمين في فقيدكم وفقيدنا رحمه الله واسكنه فسيح جناته
خلدونتعليق مخالف
( ريما Rima )🍎قبور أهل السنة مافيها ورود ولاشموع ولا كتابات لأنها بدع وتؤدي للشرك فالكل بالقبر سواسية أغنياء وفقراء
كلنا لهاتعليق مخالف
سلماننرفع أحر التعازي لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب السعودي في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود . اللهم إغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك .
أ د صالح بن سبعانرحم الله كل روح غالي وغاليه تحت الثرى يـاالله ياالله ياالله بـرد علـى قبـور موتـانا وموتـى المسلميـن و المؤمنات والمؤمنين ببراد الجنة و اكسهم من السندس والاستبرق يـارب اغفـر ذنوبهـم و ارحـمهم برحمتك
رررلااله الا الله محمد رسول الله .هذا بيتك يامسلم زينه باعمال صالحه .
عدد التعليقات:4598
بدورالله يرحمه يارب ويرحم اموات المسلمين
✒ الراصـــــد ✒(إنا لله وإنا إليه راجعون). نقدم تعازينا لمقام خادم الحرمين الشريفين. ولولي عهده الأمين ولولي ولي عهده ولكافة العائله المالكه وللشعب السعودي.ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
رحمهتكرم هاي العين ملكنا
صقراللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوخدانية ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك
الأسودرحم الله الفقيد وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا إليه راجعون وموتانا اجمعين يارب. وجبر الله مصاب مليكنا والأسرة جميعا.
عدد التعليقات:4358
العنيدنرفع الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والى الاسرة ال سعود الكرام احر التعازي والمواسات ونسال الله العلي القدير ان يسكنة فسيح جناتة ويرحم اموات المسلمين اجمعين