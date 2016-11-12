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بالصور: شاهد مظاهر الحزن على الملك سلمان خلال حضور مراسم دفن شقيقه الأمير تركي في مقبرة العود

12 نوفمبر, 2016 , 19:48 م
بالصور: شاهد مظاهر الحزن على الملك سلمان خلال حضور مراسم دفن شقيقه الأمير تركي في مقبرة العود
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صحيفة المرصد: تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – جموع المشاركين في دفن جثمان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في مقبرة العود .

كما شارك في الدفن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو الملكي أبناء الفقيد – رحمه الله – داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    twe

    احسن الله عزاءك يا خادم الحرمين في فقيدكم وفقيدنا رحمه الله واسكنه فسيح جناته
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  2. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    خلدون

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  3. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ( ريما Rima )🍎

    قبور أهل السنة مافيها ورود ولاشموع ولا كتابات لأنها بدع وتؤدي للشرك فالكل بالقبر سواسية أغنياء وفقراء
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  4. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    كلنا لها

    تعليق مخالف
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  5. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    سلمان

    نرفع أحر التعازي لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب السعودي في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود . اللهم إغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك .
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  6. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    أ د صالح بن سبعان

    رحم الله كل روح غالي وغاليه تحت الثرى يـاالله ياالله ياالله بـرد علـى قبـور موتـانا وموتـى المسلميـن و المؤمنات والمؤمنين ببراد الجنة و اكسهم من السندس والاستبرق يـارب اغفـر ذنوبهـم و ارحـمهم برحمتك
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  7. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    ررر

    لااله الا الله محمد رسول الله .هذا بيتك يامسلم زينه باعمال صالحه .
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  8. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 20:29 م
    عدد التعليقات:4598

    بدور

    الله يرحمه يارب ويرحم اموات المسلمين
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  9. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    ✒ الراصـــــد ✒

    (إنا لله وإنا إليه راجعون). نقدم تعازينا لمقام خادم الحرمين الشريفين. ولولي عهده الأمين ولولي ولي عهده ولكافة العائله المالكه وللشعب السعودي.ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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  10. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    رحمه

    تكرم هاي العين ملكنا
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  11. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    صقر

    اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوخدانية ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك
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  12. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الأسود

    رحم الله الفقيد وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا إليه راجعون وموتانا اجمعين يارب. وجبر الله مصاب مليكنا والأسرة جميعا.
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  13. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:4358

    العنيد

    نرفع الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والى الاسرة ال سعود الكرام احر التعازي والمواسات ونسال الله العلي القدير ان يسكنة فسيح جناتة ويرحم اموات المسلمين اجمعين
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