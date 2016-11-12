بالفيديو: شاهد ردة فعل عدد من “كبار السن” لحظة دخول محتسب وهم في جلسة طرب

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن وهم مجتمعين داخل استراحة يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة في جلسة “طرب”.

ويظهر في المقطع المحتسب وهو يوجه النصح لهم بالامتناع من تكرار هذه الاحتفالات خاصة مع كٌبر سن المتواجدين الذين استمعوا لنصيحة الشيخ حيث تركوا المكان وسط ضحكات موثق المقطع ، فيما ذكر البعض أنه مقلب فعله أحدهم في أصدقائه الذين تفاجأوا بدخول المحتسب عليهم.

هذا ويشار إلى أن صحيفة “المرصد” لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.