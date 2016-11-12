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بالفيديو: شاهد ردة فعل عدد من “كبار السن” لحظة دخول محتسب وهم في جلسة طرب

12 نوفمبر, 2016 , 20:04 م
بالفيديو: شاهد ردة فعل عدد من “كبار السن” لحظة دخول محتسب وهم في جلسة طرب
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن وهم مجتمعين داخل استراحة يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة في جلسة “طرب”.
ويظهر في المقطع المحتسب وهو يوجه النصح لهم بالامتناع من تكرار هذه الاحتفالات خاصة مع كٌبر سن المتواجدين الذين استمعوا لنصيحة الشيخ حيث تركوا المكان وسط ضحكات موثق المقطع ، فيما ذكر البعض أنه مقلب فعله أحدهم في أصدقائه الذين تفاجأوا بدخول المحتسب عليهم.

هذا ويشار إلى أن صحيفة “المرصد” لا يمكنها  التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 83 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 83
    12 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    جنوبية..🌻🌻

    صحيح كبار في السن ومجتمعين على منكر المفروض بعمرهم تجمعهم الطاعة بس محترمين وتعاملو بأدب معا رجل الحسبة المزيف برامج التواصل طلعت مواهب الشاب السعودي ثقيل عفو أقصد خفيف العقل والدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 82
    12 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:209

    1=1

    اشوف عبيد الفرس المجوس لهم نشاط بسب مشائخنا ونعتنا بالأخونج نسيو أن الدجالين الكذابين معممي الفرس ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  3. 81
    12 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    قال صلى الله عليه وسلم اعمار امتي بين الستين والسبعين وذولا ماجابو خبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 80
    12 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    محمد بن سعود

    لا حول ولا قوة الا بالله العظيم للآسف أن هؤلاء الشيبان في هذا العمر يضيعون أوقاتهم في أشياء لا ترضى الله سبحانه وتعالى ولا تليق بهم اما مصور المقطع فهو يستهزي بالمشياخ وبرجال الحسبه.....
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  5. 79
    12 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    ياالله حسن الخاتمه كبار وكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 78
    12 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخ حلوالمقطع
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  7. 77
    12 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    شيعي برونزي

    ههههههههههههه خرب عليهم المطوع خخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 76
    12 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    المحامية

    فلم أكشن من إخراج أبو مطيوعة المسكين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 75
    12 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    يقال ان الاستراحة له ودخل عليهم لقيهم يعزفون وقت صلاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 74
    12 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ( ريما Rima )🍎

    تمثيل يستهزءون بالشيوخ❗
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 73
    12 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    عبدالله عبدالله

    ان كان ماهو تمثيل .....الربع ذولا فيهم خير وحيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 72
    12 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:1232

    نبرااس

    ت 33/الكلباني والمغامسي وغيرهم هم بيردون عليك هذا اولا،ثانيا الموسيقى يسمعها ويحضرها ولاة امرنا منذ تأسيس البلاد وماسمعنا انها محرمه الا من امثالكم،واعيد من يبي يحرمها يحرمها على نفسه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 71
    12 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    الهمداني

    اي انسان يتعدى على خصوصية الاخرين مفروض يعلق من رجلينه حتى يعرف الادب ويجب الانسان يتادب ولا يقتحم على الناس جلساتهم وخلواتهم بدون اذن لكن هذا واشكاله من وين لهم الادب
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  14. 70
    12 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    من بلاد التوحيد

    الشياب معروف عنهم العقيدة القوية!! ومع ذالك يعرفون خطأ ماهم عليه!!..لم يتكبروا على من اراد نصحهم.. تواضع كبار السن مع قوة العقيدة.. يختلف عن بعض الشباب ممن ضعفت عقيدته وغره شبابه!!.مثال! علي العمري
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 69
    12 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    ساكن طيبه

    والله واضحه وضوح الشمس هولاء رافضة يستهزؤن بااهل السنه ..... لاكن سوف نقف جميعا بين يدي العزيز الحكيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وما ذلك ببعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 68
    12 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    سلام

    غلطتهم .. ليش يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة .. لازم يخترعون لهم مقامات خاصة ليؤدوا مزيكتهم بأصوات منخفضة لايسمعها إلا هم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 67
    12 نوفمبر, 2016 , 21:37 م
    عدد التعليقات:1232

    نبرااس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 66
    12 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    من بلاد التوحيد

    هذا مقلب،،.. شئ مضحك ..وجزاه الله خير المطوع والشياب.. .. وأما الهيئة فهي مع عام 2015 وتحت! وأما 2016 وفوق فهي عن بعد!.. . ..والمطاوعة اخواننا في الدين والوطن ولهم منا الاحترام متى التزموا بالوسطية
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  19. 65
    12 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    إستشاري صح

    لانزال بخير ما دمنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأما إذا قلنا حرية شخصية وأيش دخلني فيهم تأتي المصائب على المجتمع مثلما صار على من حولنا وهو المجاهرة بالذنوب والسكوت على المنكر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 64
    12 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    علي العمري

    ****. لا يحبو الفرح. بس. القتل****عندهم. موجود.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 63
    12 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    باين انها تمثيل وتمثيل ماسخ للاسف انهم كبار بالسن يعني قدوات ويستظرفون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 62
    12 نوفمبر, 2016 , 21:25 م

    الهمداني

    انا لو منهم ربطته بعمود الرواق جاي يخرب على الناس جوهم لا ويطنز انت ياشايب وانت ياللي ماتستحي وانت وانت ,,انت ماتستحي رجال اتعبهم الزمن وجالسين يرفهون عن انفسهم في بر في طعس وظهر لهم هذا الشبح الجني
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  23. 61
    12 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    السروري مات خلف بنات

    قساه القلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 60
    12 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    علي العمري

    شي غلاط. بكره. يجينا. منحرف. فكريان. ويقول محتسب البلد. يحفظ. حريات. الناس. وحريه. الشخصيه. واذا. ابو لحيه. اعدته. ودخل. الاسترحه. من غير. اظن. مثل. الحرمي. يتجسس. عليهم
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  25. 59
    12 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    نداء إلى نبراس 27 أين أنت جاوب على 33 إن كنت صادقاً ؟ وأتحداك أمام القراء

    لازلت أنتظر جوابك يانبراس على٣٣ويامعلقين أشهدو أن نبراس اذا ماجاوب فهو يكذب
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  26. 58
    12 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    غصن اخضر

    اللهم يارب نسألك حسن الخاتمة وتوبة نصوح قبل الموت ويا مقلب القلوبرثبت قلوبنآ على دينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 57
    12 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    خالد

    قلم الكذب والبهتان يدخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. محمد الشهري و علي العمري و قلم الحقيقه و علي العمري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 56
    12 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    مرسي

    سمااااااجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 55
    12 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    سعودي

    تعليق ٤٠ جزاكي الله خير والله اني في ضنك و الايه المذكوره كانها موجهه لي ،، عقلي كان مقفل وتوي استوعب يوم قريت جزاكي الله خير فعلا الله يهدينا ويصلحنا جميعا امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 54
    12 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    ماكو فكه

    لا ترجي خير مادامك تشوف هالنماذج يسرحون ويمرحون تحت نظر رجال الامن هؤلاء الدواعش يرهبون الناس باسم الدين والحكومة سكتم بكتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 53
    12 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    علي العمري

    لو. تم. طرده. من الاسترحه. كان. افضل. رجعت. محاكم. التفيش. علي. الناس. ايش يعملو. في. حياتهم. الدين. لله. والوطن. للجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 52
    12 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    ابو فيصل الرياض

    المسيقى جريمة في بلد الانسانية ..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 51
    12 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    سمو

    ***** على المحتسبين ورجال مركبله لحيه واضحه العبه الدعوه كلها تشويه سمعه للهيئة بعد مطالبات الناس بضرورة رجوع الهيئة بكل قوة احين إخوان الشياطين يبون البلد فري خذ راحتك في كل مكان
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  34. 50
    12 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    الهاشمي

    الله يجزاه خير هؤلاء هم القدوه اثابهم الله اما الشيبان فجزاهم الله خير استجابوا بصدر رحب الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 49
    12 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    D.R

    الله يجزيك الجنة يا شيخ . لو الامر يقتصر على قولة ( اتركوا الناس في حالها ) لضاع الدين والبلد . البلد مليان****** . حفظكم الله يا مشائخنا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  36. 48
    12 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    أشهدو ياجماعه أن نبراس هرب من سؤالي له وهذه عادتهم يرمو الكلام الباطل ويهربو

    نداء الى المعلق العضو نبراس 27 لماذا لاتجاوب على سؤالي في 33 ؟ جاوب ولاتهرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 47
    12 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    محمد الشهري

    هذول هم بريد الهم الى القلب خلي الناس تفرح وتنبسط مالك ومالهم الله يكفينا شركم وبس
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  38. 46
    12 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    العتيبي

    الله يخلف اذا شيبان وفي جلسة لهو وش خلو للشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 45
    12 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    علي العمري

    نريد. قانون. يمنع. التدخل. في امور. الناس. وحرياتهم. الشخصيه. بسم. الدين ما. فيه. اظن دوله. اسلاميه. مثلنا.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  40. 44
    12 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    مجرة التبانة

    يقول انتم شياب ما انتم شباب طيب لو كانوا شباب برضه بتقول لهم عيب خلوكم رجال تناقض عجيب وشعب ماله حل ، اتوقع هم مسوينها تمثيل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 43
    12 نوفمبر, 2016 , 21:07 م
    عدد التعليقات:15373

    قلم الحقيقه

    لذلك كان رد فعلهم على مطوع آخر الليل الكذوب يتسم بنوع من الهدوء الأشبه الاستسلام له ولما يقوله وقاله في خطبته العصماء العمياء.فهم ناس طيبين ومسالمين في حالهم ولايبحثون عن المشاكل لامعه ولامع غيره.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  42. 42
    12 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    علي العمري

    محتسب. لا. هادم. الفرح. اذا. لو كانو. دوعش. جالسين. في استرحه. ما جاهم. ابو. ثوب. قصير. هذا
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  43. 41
    12 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    والله انكمكذابين تدرون اه تمثيل بس عادي اهم شيء تشوية صورة الدين والمتدينين قاتلكم الله انى تؤفكون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 40
    12 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    هدى

    مسكين ومحروم من اوهمه شياطين -انس وجن- ان في معصية الله متعه..سواءطرب او سكر اوغيره ! فالعاصي يهرب من هم التقصيربطاعة الله الى معصية الله طلبالانشراح صدره قال الله) ومن اعرض عن ذكري فان له معيشتاضنكا(
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 39
    12 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    ؟؟

    أشك انها تمثيليه واحتمال تكون لتشويه سمعة رجال الحسبه والله أعلم وحسبهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 38
    12 نوفمبر, 2016 , 21:01 م
    عدد التعليقات:15373

    قلم الحقيقه

    الجلسة الطربية صحيحة100%واضح من مكانها وناسها وآلاتها وصحون عشاهم ويبدو أنها في احدى قرى الأحساء والحاضرين من أهلها واضح من اشكالهم وهيئتهم ولباسهم.لكن مطوع آخر الليل اللي أفسد حفلهم كذوب لحيته تركيب.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  47. 37
    12 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    مصمم

    اذا ذا حال المسلمين مع الإسلام ويش حال أعداء الدين //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 36
    12 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    مسمار

    تمثيل مسوين فيهم مقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 35
    12 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    خالد

    ولا يزال قلم الكذب والبهتان يدخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء يحارب الفضيلة والدين الاسلام ومن اسماءه . hima و غيره من الاسماء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 34
    12 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    للاسف

    من كبار السن وهم مجتمعين داخل استراحة يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة في جلسة “طرب((( هذا الي فالحين فيه يجتمعون في استراحات او يقضونها سفريات او يتغزلون بالحريم ((( ومهملين واجباتهم الاسرية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    أتمنى أن تجاوب على سؤالي وتأتي لنا بالدليل أن الأغاني ليست حرام؟ولاتهرب

    نبراس 27 .. هات الدليل الصحيح ان الأغاني ليست حرام ؟ فأنت من قال ذلك !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    mar

    اخرب ليله الشيبان ذا المحتسب حسبهم الله عليه واسلوبه سيء وتعامله اسوء والكلمه الحلوه احسن من غيرها الله المستعان
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  53. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    مصمم

    الناس مره مضيعة // ذا ماهو بسلوب رجال الحسبة // خساره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    ؟؟

    طول الليل وهو يغني ياليل ياعين🎸🎼🎸واخر شيء يروح لبيته ونفسه تعبانه خايسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    إلا بذكر الله تطمئن القلوب .. لا إله إلا الله .. والقرآن فيه شفاء لما في الصدور

    ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح هي غذاء الروح وشفائها.ومن يقول غير ذلك فهو جاهل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  56. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    .# ياجماعة الخير #.

    لايجتمع الغناء والقرآن في قلب واحد.فالغناء يأتي بالمعاصي والفواحش والحزن والمشاكل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:1232

    نبرااس

    ان كان المقطع مقلب او حقيقه لايمنع ان نقول ان هؤلاء القوم ملاقيف واعداء السعاده والحياه،،الموسيقى ليست حرام وهي غذاء الروح ومن لايستمع لها هو متبلد الاحساس واللي بيحرمها يحرمها على نفسه واهل بيته وبس.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  58. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    عبدالعزيز//

    استهزاء بالهيئة للاسف واضح من اللحية
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  59. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    .# ياجماعة الخير #.

    اتحداك تجد مغني وراعي طرب مستريح البال بل تجده في هم وغم وحزن ونفسيته تعبانه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  60. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    .# ياجماعة الخير #.

    كنا فرقة موسيقية متكاملة من عازفين محترفين للعود وكمان ومرواس وبعدها تبنا منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    جاري الكتابه...

    الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51)
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    .# ياجماعة الخير #.

    العزف والغناء مافيه خير برريد أأهل ***.وهو لهو الحديث كما أخبرنا عنه النبي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وفسره ابن عباس رضي الله عنه والغناء طاعة للشيطان وتحضره الجن وتحصل فيه مشاكل ومخدرات وخمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    زائر

    ههههههههههههههه ضحكت على ضحك المصور اللي عامل فيهم المقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    الموضوع تمثيل

    وهذا للاسف استهزاء برجال الحسبة ،، اول شي رجال الحسبة لن يدخلون بهذا الشكل ،، ورجال الحسبة في وقتنا الحاضر ناس متعلمة ، اول كان يهدد الناس بالعصى اما الان فالدين النصيحة ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  65. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    كمنجه

    مقلب ... مسوينه في الشيبان هههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    hima

    ولايزال اسلوب التنكيد وهدم الافراح هو المتصدر.
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  67. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    .# ياجماعة الخير #.

    كنا نخيم ونعزف ونغني وكان يأتو لنا المطاوعه وينصحونا بمحبة وأدب وأبتسامه ونحترمهم ونقهويهم قهوه وشاي ونجلس نسولف معهم ونضحك وكلما قامو يريدو الرحيل نرفض ونترجاهم يجلسو معنا ونتعشى سوا فجزاهم الله خيرآ
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  68. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    فاهم صح

    الاكيد انه مقلب من المصور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    محب الهيئة

    أهل الباطل جبنا .
    لا يعجبني(9) اعجبني(7)
  70. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    ابن البلد

    طبعا احس أن المسألة تمثيل ولكن نسأل الله ان يفظح من يتسخر بالصالحين وأن يهدي أبناء المسلمين .
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  71. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    صبحي

    تمثيليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    سلمان

    تمثيلية ولو صحيح ماتجرأ يدخل بعصاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    متابع

    مقلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    خالد القحطاني

    ضحكت بلا سنون ، المقصود الاستهزاء باالدين ولكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون هذا وعد من الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  75. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    ابن البلد

    الله يجزاه خير المحتسب ويكثر الغيورين على أمر الدين . ويصلح أبناء المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  76. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    عبدالرحمن الشهري

    فيما سمعنا. انها مقلب في مسويه في اخوياه
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  77. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    ابو داليدا

    اذا وصل الانسان من العمر ما اما اعتبر من الذين رحلوا من قبله وامهل الله من العمر متى يعتبر اذا ادخل القبر
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  78. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    ايه

    مقلب مو حقيقه
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  79. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    ابو اسامه

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
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  80. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    ليته مايضحك

    ان كان المقطع صحيح فهو منتهى الهمجية في التعامل انه يلز الرجال بالخيزرانة واللي يضحك صوته ينرفز
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  81. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    عبدالله التميمي

    جزاه الله خير وشكله خويهم
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  82. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    تمثيل
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  83. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    وليد

    الثمامة +المخيمات +الشقق +الاستراحات+ الشاليهات+ الفنادق+ الطعوس + تحتاج لمتابعة ولرقابة مشددة من رجال الهيئة ومن الشرطة ومن رجال البلد الغيورين على الدين والوطن والأعراض .
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