بالفيديو: شاهد ردة فعل عدد من “كبار السن” لحظة دخول محتسب وهم في جلسة طرب

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من كبار السن وهم مجتمعين داخل استراحة يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة في جلسة “طرب”.
ويظهر في المقطع المحتسب وهو يوجه النصح لهم بالامتناع من تكرار هذه الاحتفالات خاصة مع كٌبر سن المتواجدين الذين استمعوا لنصيحة الشيخ حيث تركوا المكان وسط ضحكات موثق المقطع ، فيما ذكر البعض أنه مقلب فعله أحدهم في أصدقائه الذين تفاجأوا بدخول المحتسب عليهم.
هذا ويشار إلى أن صحيفة “المرصد” لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 83 )
جنوبية..🌻🌻صحيح كبار في السن ومجتمعين على منكر المفروض بعمرهم تجمعهم الطاعة بس محترمين وتعاملو بأدب معا رجل الحسبة المزيف برامج التواصل طلعت مواهب الشاب السعودي ثقيل عفو أقصد خفيف العقل والدم
عدد التعليقات:209
1=1اشوف عبيد الفرس المجوس لهم نشاط بسب مشائخنا ونعتنا بالأخونج نسيو أن الدجالين الكذابين معممي الفرس ****
محمد بن سعودلا حول ولا قوة الا بالله العظيم للآسف أن هؤلاء الشيبان في هذا العمر يضيعون أوقاتهم في أشياء لا ترضى الله سبحانه وتعالى ولا تليق بهم اما مصور المقطع فهو يستهزي بالمشياخ وبرجال الحسبه.....
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخ حلوالمقطع
شيعي برونزيههههههههههههه خرب عليهم المطوع خخخخخخخخخخخ
المحاميةفلم أكشن من إخراج أبو مطيوعة المسكين.
( ريما Rima )🍎تمثيل يستهزءون بالشيوخ❗
عبدالله عبداللهان كان ماهو تمثيل .....الربع ذولا فيهم خير وحيا
عدد التعليقات:1232
نبرااست 33/الكلباني والمغامسي وغيرهم هم بيردون عليك هذا اولا،ثانيا الموسيقى يسمعها ويحضرها ولاة امرنا منذ تأسيس البلاد وماسمعنا انها محرمه الا من امثالكم،واعيد من يبي يحرمها يحرمها على نفسه.
الهمدانياي انسان يتعدى على خصوصية الاخرين مفروض يعلق من رجلينه حتى يعرف الادب ويجب الانسان يتادب ولا يقتحم على الناس جلساتهم وخلواتهم بدون اذن لكن هذا واشكاله من وين لهم الادب
من بلاد التوحيدالشياب معروف عنهم العقيدة القوية!! ومع ذالك يعرفون خطأ ماهم عليه!!..لم يتكبروا على من اراد نصحهم.. تواضع كبار السن مع قوة العقيدة.. يختلف عن بعض الشباب ممن ضعفت عقيدته وغره شبابه!!.مثال! علي العمري
ساكن طيبهوالله واضحه وضوح الشمس هولاء رافضة يستهزؤن بااهل السنه ..... لاكن سوف نقف جميعا بين يدي العزيز الحكيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وما ذلك ببعيد
سلامغلطتهم .. ليش يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة .. لازم يخترعون لهم مقامات خاصة ليؤدوا مزيكتهم بأصوات منخفضة لايسمعها إلا هم .
عدد التعليقات:1232
نبرااستعليق مخالف
من بلاد التوحيدهذا مقلب،،.. شئ مضحك ..وجزاه الله خير المطوع والشياب.. .. وأما الهيئة فهي مع عام 2015 وتحت! وأما 2016 وفوق فهي عن بعد!.. . ..والمطاوعة اخواننا في الدين والوطن ولهم منا الاحترام متى التزموا بالوسطية
إستشاري صحلانزال بخير ما دمنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأما إذا قلنا حرية شخصية وأيش دخلني فيهم تأتي المصائب على المجتمع مثلما صار على من حولنا وهو المجاهرة بالذنوب والسكوت على المنكر .
علي العمري****. لا يحبو الفرح. بس. القتل****عندهم. موجود.
الهمدانيانا لو منهم ربطته بعمود الرواق جاي يخرب على الناس جوهم لا ويطنز انت ياشايب وانت ياللي ماتستحي وانت وانت ,,انت ماتستحي رجال اتعبهم الزمن وجالسين يرفهون عن انفسهم في بر في طعس وظهر لهم هذا الشبح الجني
السروري مات خلف بناتقساه القلوب
علي العمريشي غلاط. بكره. يجينا. منحرف. فكريان. ويقول محتسب البلد. يحفظ. حريات. الناس. وحريه. الشخصيه. واذا. ابو لحيه. اعدته. ودخل. الاسترحه. من غير. اظن. مثل. الحرمي. يتجسس. عليهم
نداء إلى نبراس 27 أين أنت جاوب على 33 إن كنت صادقاً ؟ وأتحداك أمام القراءلازلت أنتظر جوابك يانبراس على٣٣ويامعلقين أشهدو أن نبراس اذا ماجاوب فهو يكذب
غصن اخضراللهم يارب نسألك حسن الخاتمة وتوبة نصوح قبل الموت ويا مقلب القلوبرثبت قلوبنآ على دينك
خالدقلم الكذب والبهتان يدخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. محمد الشهري و علي العمري و قلم الحقيقه و علي العمري
مرسيسمااااااجه
سعوديتعليق ٤٠ جزاكي الله خير والله اني في ضنك و الايه المذكوره كانها موجهه لي ،، عقلي كان مقفل وتوي استوعب يوم قريت جزاكي الله خير فعلا الله يهدينا ويصلحنا جميعا امين
ماكو فكهلا ترجي خير مادامك تشوف هالنماذج يسرحون ويمرحون تحت نظر رجال الامن هؤلاء الدواعش يرهبون الناس باسم الدين والحكومة سكتم بكتم
علي العمريلو. تم. طرده. من الاسترحه. كان. افضل. رجعت. محاكم. التفيش. علي. الناس. ايش يعملو. في. حياتهم. الدين. لله. والوطن. للجميع
ابو فيصل الرياضالمسيقى جريمة في بلد الانسانية ..!!
سمو***** على المحتسبين ورجال مركبله لحيه واضحه العبه الدعوه كلها تشويه سمعه للهيئة بعد مطالبات الناس بضرورة رجوع الهيئة بكل قوة احين إخوان الشياطين يبون البلد فري خذ راحتك في كل مكان
الهاشميالله يجزاه خير هؤلاء هم القدوه اثابهم الله اما الشيبان فجزاهم الله خير استجابوا بصدر رحب الله يهديهم
D.Rالله يجزيك الجنة يا شيخ . لو الامر يقتصر على قولة ( اتركوا الناس في حالها ) لضاع الدين والبلد . البلد مليان****** . حفظكم الله يا مشائخنا .
أشهدو ياجماعه أن نبراس هرب من سؤالي له وهذه عادتهم يرمو الكلام الباطل ويهربونداء الى المعلق العضو نبراس 27 لماذا لاتجاوب على سؤالي في 33 ؟ جاوب ولاتهرب
محمد الشهريهذول هم بريد الهم الى القلب خلي الناس تفرح وتنبسط مالك ومالهم الله يكفينا شركم وبس
العتيبيالله يخلف اذا شيبان وفي جلسة لهو وش خلو للشباب
علي العمرينريد. قانون. يمنع. التدخل. في امور. الناس. وحرياتهم. الشخصيه. بسم. الدين ما. فيه. اظن دوله. اسلاميه. مثلنا.
مجرة التبانةيقول انتم شياب ما انتم شباب طيب لو كانوا شباب برضه بتقول لهم عيب خلوكم رجال تناقض عجيب وشعب ماله حل ، اتوقع هم مسوينها تمثيل.
عدد التعليقات:15373
قلم الحقيقهلذلك كان رد فعلهم على مطوع آخر الليل الكذوب يتسم بنوع من الهدوء الأشبه الاستسلام له ولما يقوله وقاله في خطبته العصماء العمياء.فهم ناس طيبين ومسالمين في حالهم ولايبحثون عن المشاكل لامعه ولامع غيره.
علي العمريمحتسب. لا. هادم. الفرح. اذا. لو كانو. دوعش. جالسين. في استرحه. ما جاهم. ابو. ثوب. قصير. هذا
هدىمسكين ومحروم من اوهمه شياطين -انس وجن- ان في معصية الله متعه..سواءطرب او سكر اوغيره ! فالعاصي يهرب من هم التقصيربطاعة الله الى معصية الله طلبالانشراح صدره قال الله) ومن اعرض عن ذكري فان له معيشتاضنكا(
؟؟أشك انها تمثيليه واحتمال تكون لتشويه سمعة رجال الحسبه والله أعلم وحسبهم الله
عدد التعليقات:15373
قلم الحقيقهالجلسة الطربية صحيحة100%واضح من مكانها وناسها وآلاتها وصحون عشاهم ويبدو أنها في احدى قرى الأحساء والحاضرين من أهلها واضح من اشكالهم وهيئتهم ولباسهم.لكن مطوع آخر الليل اللي أفسد حفلهم كذوب لحيته تركيب.
مصمماذا ذا حال المسلمين مع الإسلام ويش حال أعداء الدين //
مسمارتمثيل مسوين فيهم مقلب
خالدولا يزال قلم الكذب والبهتان يدخل بعدة اسماء رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء يحارب الفضيلة والدين الاسلام ومن اسماءه . hima و غيره من الاسماء
للاسفمن كبار السن وهم مجتمعين داخل استراحة يؤدون العزف بأدوات موسيقية بأصوات مرتفعة في جلسة “طرب((( هذا الي فالحين فيه يجتمعون في استراحات او يقضونها سفريات او يتغزلون بالحريم ((( ومهملين واجباتهم الاسرية.
أتمنى أن تجاوب على سؤالي وتأتي لنا بالدليل أن الأغاني ليست حرام؟ولاتهربنبراس 27 .. هات الدليل الصحيح ان الأغاني ليست حرام ؟ فأنت من قال ذلك !
marاخرب ليله الشيبان ذا المحتسب حسبهم الله عليه واسلوبه سيء وتعامله اسوء والكلمه الحلوه احسن من غيرها الله المستعان
مصممالناس مره مضيعة // ذا ماهو بسلوب رجال الحسبة // خساره
؟؟طول الليل وهو يغني ياليل ياعين🎸🎼🎸واخر شيء يروح لبيته ونفسه تعبانه خايسه
إلا بذكر الله تطمئن القلوب .. لا إله إلا الله .. والقرآن فيه شفاء لما في الصدورذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح هي غذاء الروح وشفائها.ومن يقول غير ذلك فهو جاهل
.# ياجماعة الخير #.لايجتمع الغناء والقرآن في قلب واحد.فالغناء يأتي بالمعاصي والفواحش والحزن والمشاكل
عدد التعليقات:1232
نبرااسان كان المقطع مقلب او حقيقه لايمنع ان نقول ان هؤلاء القوم ملاقيف واعداء السعاده والحياه،،الموسيقى ليست حرام وهي غذاء الروح ومن لايستمع لها هو متبلد الاحساس واللي بيحرمها يحرمها على نفسه واهل بيته وبس.
عبدالعزيز//استهزاء بالهيئة للاسف واضح من اللحية
.# ياجماعة الخير #.اتحداك تجد مغني وراعي طرب مستريح البال بل تجده في هم وغم وحزن ونفسيته تعبانه
.# ياجماعة الخير #.كنا فرقة موسيقية متكاملة من عازفين محترفين للعود وكمان ومرواس وبعدها تبنا منها
جاري الكتابه...الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51)
.# ياجماعة الخير #.العزف والغناء مافيه خير برريد أأهل ***.وهو لهو الحديث كما أخبرنا عنه النبي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وفسره ابن عباس رضي الله عنه والغناء طاعة للشيطان وتحضره الجن وتحصل فيه مشاكل ومخدرات وخمر
زائرههههههههههههههه ضحكت على ضحك المصور اللي عامل فيهم المقلب
الموضوع تمثيلوهذا للاسف استهزاء برجال الحسبة ،، اول شي رجال الحسبة لن يدخلون بهذا الشكل ،، ورجال الحسبة في وقتنا الحاضر ناس متعلمة ، اول كان يهدد الناس بالعصى اما الان فالدين النصيحة ،
كمنجهمقلب ... مسوينه في الشيبان هههههههههههههه
himaولايزال اسلوب التنكيد وهدم الافراح هو المتصدر.
.# ياجماعة الخير #.كنا نخيم ونعزف ونغني وكان يأتو لنا المطاوعه وينصحونا بمحبة وأدب وأبتسامه ونحترمهم ونقهويهم قهوه وشاي ونجلس نسولف معهم ونضحك وكلما قامو يريدو الرحيل نرفض ونترجاهم يجلسو معنا ونتعشى سوا فجزاهم الله خيرآ
فاهم صحالاكيد انه مقلب من المصور
محب الهيئةأهل الباطل جبنا .
ابن البلدطبعا احس أن المسألة تمثيل ولكن نسأل الله ان يفظح من يتسخر بالصالحين وأن يهدي أبناء المسلمين .
صبحيتمثيليه
سلمانتمثيلية ولو صحيح ماتجرأ يدخل بعصاه
متابعمقلب
خالد القحطانيضحكت بلا سنون ، المقصود الاستهزاء باالدين ولكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون هذا وعد من الله
ابن البلدالله يجزاه خير المحتسب ويكثر الغيورين على أمر الدين . ويصلح أبناء المسلمين
عبدالرحمن الشهريفيما سمعنا. انها مقلب في مسويه في اخوياه
ابو داليدااذا وصل الانسان من العمر ما اما اعتبر من الذين رحلوا من قبله وامهل الله من العمر متى يعتبر اذا ادخل القبر
ايهمقلب مو حقيقه
ابو اسامهسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
ليته مايضحكان كان المقطع صحيح فهو منتهى الهمجية في التعامل انه يلز الرجال بالخيزرانة واللي يضحك صوته ينرفز
عبدالله التميميجزاه الله خير وشكله خويهم
وليدالثمامة +المخيمات +الشقق +الاستراحات+ الشاليهات+ الفنادق+ الطعوس + تحتاج لمتابعة ولرقابة مشددة من رجال الهيئة ومن الشرطة ومن رجال البلد الغيورين على الدين والوطن والأعراض .