بالصور : الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة شقيقه الأمير تركي بن عبدالعزيز

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء اليوم الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لخادم الحرمين الشريفين التعازي في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

كما تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد – رحمه الله – .

ودعا خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.