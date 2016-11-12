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بالصور : الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة شقيقه الأمير تركي بن عبدالعزيز

12 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
بالصور : الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة شقيقه الأمير تركي بن عبدالعزيز
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صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء اليوم الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لخادم الحرمين الشريفين التعازي في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.
كما تلقى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الفقيد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن تركي بن عبدالعزيز، التعازي في وفاة الفقيد – رحمه الله – .
ودعا خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

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تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    من بلاد العرب

    ملكنا سلمان..أحسن الله عزاءك وجبر مصابك.. ... ..كمسلم بحب ملكنا سلمان.. كعربي بحب ملكنا سلمان... كمواطن سعودي بحب بابا سلمان♡. الله يطيل بعمرك ويرزقنا برك يابابا سلمان♥♡
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  2. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    فاهم

    الله يرحمة و يغفرلة ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. وعظم الله أجركم ياولى أمرنا والأسرة الكريمة
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  3. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    فاهم

    الله يرحمة و يغفرلة ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. وعظم الله أجركم ياولى أمرنا والأسرة الكريمة
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  4. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يرحمه ويرحم جميع الموحدين لله □ الله يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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  5. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 21:24 م

    فهد / جدة

    عظم الله أجركم ياخادم الحرمين الشريفين والحمدلله على كل حال
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