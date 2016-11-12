بالفيديو: ضبط عمال محطة يخلطون البنزين

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تمكن بعض المواطنين من اكتشاف عملية غش تجاري تقوم بها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطريق السريع الرابط بين محافظة رماح ومدينة الرياض بخلط “بنزين 95” مع “بنزين 91”.
وبمواجهة المواطنين لعمال المحطة اعترفوا بخلط البنزين وبرروا ذلك بخطأ وقع فيه سائق ناقلة الوقود الذي أفرغ حمولة الناقلة في الخزان الخطأ. كما أظهر المقطع وقوع مشاجرة بين بعض المتضررين وبعض العمال، فيما حاول البعض إقناع العمال إغلاق المحطة لحين معالجة المشكلة.
على الجانب الأخر، أكدت وزارة التجارة والاستثمار تلقيها بلاغاً بالحادثة، لافتة إلى أن بلدية محافظة رماح تولت إقفال مضخات المحطة، ومشيرة إلى أنها استدعت مسؤولي المحطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
تعليقات ( 27 )
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامببتغلبون مع أبو يمن والأجانب فهم **** ولاينفع معاهم شكاوي ( لأنه وبصراحه ماحد حولهم ) .... ولكن : خذوها نصيحه مني //// عبو بنزين من محطات الدريس ( بترول ) وريحوا أدمغتكم
شمس و قمر21_العنيد .. بما انك طائفي انت ****الحمدلله والشكر اتكلم عن وطن وانت تزرع فتن واااي من ذا الفكر
رهين الحياةانا لاالوم اي شخص تسول له نفسه العبث بأنظمة وقوانين البلد سوا يمني اوغيره حتى لوكان متجنس اوسعودي من ابناء البلد لان السبب الرئيسي هو عدم تطبيق العقاب الصارم الذي لايقبل العطف اوالرحمه مع هولاء الهمج
عبداللهلنشر الخبر عن طريق الواتساب. .إضغط على علامة الواتساب في طرف الصورة الأيمن وإرسالها للقروبات. . بعد إذن المرصد تم نشره في 90 جروب حتى الآن بعنوان تحذير آخر جرائم الزيود اليمنيين في محطات الوقود
عبداللهزيدي. .السعوديين المنحرفين هؤلا ابتلي فيهم المجتمع ومسؤولية الدولة تربيتهم ..لكن الزيود اليمنيين جميع دول الخليج تمنع دخولهم
بوعليالزيود يبررون الخطاء وهم كذابين يدسون السم فى العسل ويمكن حوثيين بعد لانهم اليمنى حوثي والحوثي يمنى ابناء عم ..مقاطعة مطاعمهم**** ومحلاتهم فهم أكبر داعم للحوثي لاننسى خلط الزحاج مع الدقيق!!
عدد التعليقات:4358
العنيدشمس وقمر ،، شيعي برونزي ،، الله يهمني سعيد بسعيده ،، كلكم عينان في راس واحد ،، اعيال عم ،، دينكم واحد ،، مايحتاج الكل عارف
عبداللهيااخوان فيه إمكانية نشر هذا الخبر عن طريق الواتساب ارسولها لجميع القروبات التي تعرفونها يجب تحذير المجتمع من خطورة هؤلا الزيود
عبداللهأكثر من محطة تم إغلاقها قبل كذا لنفس السبب ومن عماله يمنيه. .الفرق هذة المرة أنه تم التوثيق. . مجنون من يعبي من محطة عمالها يمنيين
أحمد مختار قاسماللي يقول اليماني فيه وفيه نقول لك السعوديين تشتي ماخلوا من الإجرام شيء يسطون على عمال المحطات ويسرقوا اللي معهم ويسطون على البقالات والصيدليات بالسواطير والسكاكين. والله هذا مايصير عندنا في اليمن
عبداللهشيعي برونزي ترى اسلوبك واضح يازيدي
شمس و قمر8_ شيعي برونزي ... اذا دفاعي عن مملكتي وشعبها عنصريه ف اهلا بالعنصرية وعن نفسي انا حره واقول بكل صوت عالي نعم اطردوا جميع اليمنين لانو كل جريمه خلفها يمني والصحف اهي الشاهد لماذا لا نعترف بالحقيقه 😏
عبداللهالزيود ختموا جميع انواع الإجرام في السعودية. .بهذة الأموال من الغش التجاري يمولون حربهم على هذا البلد. .بالأمس القريب تم ضبط 3 شنط فيها 35 كيلو ذهب على الحدود تهريب إلى اليمن. .فمتى سيفيق القوم ❗❗
خاقا باقاخلط البنزين أصبح ظاهرة منتشرة في كل مكان . ولولا يقظة المواطنين لم يكتشف أحد الغش ف مراقبين محطات الوقود مقصرين ومتقاعسين وقد يكونون ممن يدهن لهم السير فيسيرون ويغضون الطرف
عدد التعليقات:4358
العنيدمن أمن العقوبه اساء الادب...طالما ان المتعارف عليه ان الشعب السعودي متسامح وطيب سيظل التطاول وبالراحه من بعض الشعوب اللتي تتظاهر بالمسكنه !!
عدد التعليقات:4358
العنيدلا يكاد يخلو أي شيء من الغش والمسؤول نائم والمواطن هو من يكشف الغش وعند الإبلاغ ما حولك احد واذا نشر في الاعلام جالك المسؤول يهرول الله المستعان !!
شيعي برونزيتعليق 2 فله
شيعي برونزي7 ولله الحمد افتخر اني شيعي خخخخخخ التعليقات فله حيلكم بينكم ويقلون عنا عنصريين خخخخخخ ياحبي لك يالسيسي
شيعي برونزييله شدوا حيلكم في التعليقات خخخخخخخ هذا هو اسلوبكم طرد واخراج سب وشتم التعميم هي لغتكتم للاحد يجيني يقول خلاف كلامي كل شئ موجود واسانتظر التعليقات حيلكم بينكم منتظركم ومسوي احلى كابتشينوا
فيصلاويلم تبقى جريمة لم يرتكبها مرتزقة اليمن في هذا البلدالعيب ليس فيهم بل في من فتح لهم البلد وصحح أوضاع حتى المتسللين والمتسولين منهم رغم الرفض الشعبي لهم
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت ١٢٣٤ ،،،،أكيد انك ،،،، يماني،،،،، وكلمة يماني ماهي ،،،سبه،،،،،بس علم ربعك،،،، الغش حرااااام
عدد التعليقات:1
إنسان منصفبيض الله وجهك. ،،،،ياللي تصور،،،،،،فضحتهم،،،،محطات،،،،بلا رقيب ولا حسيب،،،،،حسبي الله عليكم وبس
فاهم**** خلوها تفلس هشتاق وينتهي الموضوع
المنتصر باللهماشفتوا شي للحين باقي شوي ويختلط كل شيء الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة.......?
شمس و قمروااااي اكيد العماله يمنيين من اشكالهم فعلا خلف كل **** .. مملكتي تستضيفهم واهم يعبثوا بكل شي الى متى يا صاحب القرار اعتقد مملكتي وشعبها اهم من اليمن وبما فيها 😏
1234اسلوب من حط وهياط ماله داعي