بالفيديو: ضبط عمال محطة يخلطون البنزين

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تمكن بعض المواطنين من اكتشاف عملية غش تجاري تقوم بها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطريق السريع الرابط بين محافظة رماح ومدينة الرياض بخلط “بنزين 95” مع “بنزين 91”.

وبمواجهة المواطنين لعمال المحطة اعترفوا بخلط البنزين وبرروا ذلك بخطأ وقع فيه سائق ناقلة الوقود الذي أفرغ حمولة الناقلة في الخزان الخطأ. كما أظهر المقطع وقوع مشاجرة بين بعض المتضررين وبعض العمال، فيما حاول البعض إقناع العمال إغلاق المحطة لحين معالجة المشكلة.

على الجانب الأخر، أكدت وزارة التجارة والاستثمار تلقيها بلاغاً بالحادثة، لافتة إلى أن بلدية محافظة رماح تولت إقفال مضخات المحطة، ومشيرة إلى أنها استدعت مسؤولي المحطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.