المرور يوضح حقيقة المقطع المتداول لتصوير سيارات بجانب الطريق و مخالفتها

صحيفة المرصد:أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم السبت عدم صحة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التوصل الاجتماعي عن تسجيل رجال المرور لمخالفات مرورية بتصوير سيارات تقف على جانب الطريق وما صاحب ذلك من إدعاءات خاطئة حول قيامه بتصويرها لتسجيل مخالفات عليها رغم وقوفها بشكل صحيح.

حيث نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان بأن يكون ذلك صحيحا موضحا بأن موقع التصوير كان في العزيزية بمكة المكرمة وتحديدا بداية شهر ذي الحجة لعام 1437هـ ورجل المرور الظاهر بالتصوير هو أحد الضباط المكلفين في مهمة الحج، وخطة المرور تقضي دائما في ذلك الوقت من كل عام بإخلاء ومنع الوقوف في جميع الطرق والشوارع المؤدية من إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف وذلك لتمكين جميع الحافلات التي تقل الحجاج بالسير بيسر وسهولة وكان الهدف من التصوير هو إرسال أرقام اللوحات إلى عمليات المرور لاستخراج معلومات مالكيها ومن ثم الاتصال لإبلاغهم بسرعة إخراجها من الموقع حتى لا تتعرض للإزاحة وذلك لبدء تنفيذ خطة المرور الخاصة في موسم الحج، علما بأنه لم يتم تسجيل أي مخالفة عليها وذلك لوقوفها الصحيح.

وأضافت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الإدارة العامة للمرور دائما ما تحذر من التعاطي مع مثل هذه الرسائل التي تهدف إلى تأجيج الرأي العام، مؤكدة أنها تحرص كل الحرص على تطبيق الأنظمة المرورية بالشكل السليم، والذي يحقق السلامة الدائمة”.