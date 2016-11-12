بالفيديو .. كاتب عراقي شيعي : لولا دعم الملك سلمان لسقطت كل العراق في قبضة “ داعش ”

صحيفة المرصد:ثمّن الكاتب العراقي الشيعي عدنان الجعفري دور المملكة وعلى رأسها الملك سلمان في دورها الإيجابي في الحرب على تنظيم داعش في العراق.
وقال الكاتب العراقي إن الملك سلمان هو من حمى شيعة العراق، وقطع إمدادات داعش عبر الحدود وقطع تواصل سنة العراق مع سنة السعودية، ولولاه لاحتلت “داعش” العراق بالكامل، حسب قوله.
وأضاف أن الإعتقالات وسجن المتعاطفين مع التنظيم وإسكات الدعاة في السعودية، كان له الدور البارز في وقت إمدادات التنظيم الفكرة والمادية.
وأكد الجعفري أن التقدم الذي تحققه القوات العراقية في العراق يعود فضله بالأساس إلى القوات الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي ومن ثم السعودية، مشيراً إلى أن دور إيران لا يقارن بل لا يكاد يذكر أمام هذين البلدين.
تعليقات ( 38 )
عربي طالب العلمما أحوج الأمة إلى رجال تقول الحق وتفعله، هذا منافق، إيران ساعدت ودربت جيش *** تحت مسمى الحشد الشعبي،ومن خلاله وضعت يديها على مفاصل القرار العراقي الرسمي والشعبي،بقوة الواقع الإرهابي الذي لم يرحم أحدأ
س جالعراق هو سبب نكبت الامه العربيه
توقيعهذا العربي الاصيل كفو كلامه صحيح
حسنتعليق مخالف
عربي طالب العلمسبحان ربي كيف تفضح الرخيص كلماته ومظهره. هذا منافق، ويذكرني بعشرات الصحفيين اللبنانيين والمصريين من كتائب أبو شنطة. الملك سلمان ليس بحاجة لمديح أمثالك.ولن تنال ريالا واحدا إن شاء الله.
عماعمري تصورت اني راح احب شيعي ماتجي براسي
A/ghaniنميز جيدا بين شيعة عرب وفرس ، ونصدق كلامك لانك عراقي وعلى ارضه، لكن لا تنس ان اهل الخليج اول من سلمكم الى ايران بعد ان ادخلوه في حرب خاسرة مع ايران الفارسية التي كادت ان تدخل الخليج بسرعة او هكذا قيل،
عالان هم في معركه الموصل اكيد بحاجه الى هاذا الكلام المعسول
مودير كبيرانتو فارقونا بس واحنا بخير محد نكبنا غيركم يااهل الشقاق والنفاق
عدد التعليقات:5724
المنتصر باللهالشيعه يقتلون أطفال السنه ويغتصبون النساء في السجون إذا ينتمن لأهل السنة والجماعة وآخر ضحيه طفل تم دعسه أمس في الدبابه بعد قتله وتعذيبه وغيره آلاف لم ينشره الإعلام وووووووووووو
زيادخلوكم في مشاكلكم يالعراقيين
شلولخهذا الشخص قد ترك التشيع من زمن ومن الأشخاص المحايدين والنصفين كثر الله من امثاله
الزهرانيكلام عروبي شهم وعقلاني بغض النظر عن المذاهب عشت وعاش ملكنا الغالي الملك سلمان اطال الله في عمره وعاش خليجنا بشعبه وحكامة وشكراً لكل عربي اصيل يهتم في الالفة والمحبة ونبذ التفرقة
مسمارتعليق مخالف
رحم الله فقيد الأمةأبناء العلقميه.ليس لهم عهد ولاميثاق .لماذا بهذا الوقت تحديدا؟؟؟ بعدما احسستم بآستغلال المجوس لكم وبعد أن امتطاكم واستهان كم وذلكم وتدخل بشئونكم .ياشعب العراق العظيم. (لايصلح العطار ما آفسد الدهر )
عاوزين رززياسلااااام سلللللم بديتا تلفا وتدورا وآن رفضكم لتباع المجوس
كعادتهم يدسون السم في العسلبخطابه هذا يحاول توجيه الدواعش إلى ما يريد وهذا بكل تأكيد ضعفٌ متأصل في جذورهم و خوف من المواجهة وإضافة إلى ذلك محاولة إسقاط ماقام به الحشد الشعبي الشيعي من جرائم ضد سنة الموصل العزل على المملكة
ابو الليلقويه نفسي اصدق
الخالديالعراق سقط في يدة ايران اما داعش عملاء ايران نسال الله ان يحرق يالشيعي مع**** داعش اللهم عليك بالرافضة العراق قتل اهل السنة اللهم عليك داعش قتل اهل السنة نسال الله ان يحفظ حكامنا والشعوب اهل السنة
زائر﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(208) ﴾
عبد اللهتعليق مخالف
محمد التميميماأعظمك ياملك الحزم والعزم الله يجعلك ذخر للأسلام والمسلمين ويدمر داعش والحشد المجوسي عاجلاًغير أجل ياقدير
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب**** الشيعي يحمل في طياته الخبث وزرع الفتنه .. فأحذروا
محمد الحربيبلاشي كلام فاضي نعلم ان السعوديه ماتقصر مع الكل لكن المشكله في حكومتكم ذنب من اذناب المجوس ورئيس وزرائكم اطلق الحشد على السنه وابادهم
العبقريالسعودية تاج راس العرب كلهم بدون منازع واللي ينكر ذلك فهو حاقد او حاسد
وشك وشكالحشد الشعبي وداعش وجهان لعمله واحده
محمد التميميمااعظمك ياملك الحزم والعزم الله يجعلك ذخر للأسلام والمسلمين ويدمر داعش والحشد المجوسي عاجلا غير أجل ياقدير
خاقا باقاالحمد لله مازال هناك في العراق رجال يقولون الحق ويوضحون الحقيقة. فالملك سلمان حفظه الله حاكم بشرع الله وشرع الله يحث على الجار ومناصرته ودفع الأذى عنه والعمل على استقراره وتوطيد أمنه
جايكم الدورطيب حنا عارفين هذا الكلام من قبلك ... وفي أخبار الحرب الدايره في الموصل اليوم كنت أرد على مجازر الجحوش الشيعيه بأنه سيأتي اليوم الذي يبكي فيه البعض دم على هذا الدعم للجحوش الشيعيه ...
خليفتعليق مخالف
فهد / جدةهههه طيب الان هي بقبضة ايران المجوسية وسقطت من زمان المهم يامخرف ياخبيث حشدكم الشيعي الشعبي الارهابي فاق ارهاب داعش
خليفيبغى رز .. ماعاد فيه رز حل عنا .. جعلكم ماربحتم انتم وداعش