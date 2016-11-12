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بالفيديو .. كاتب عراقي شيعي : لولا دعم الملك سلمان لسقطت كل العراق في قبضة “ داعش ”

12 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
بالفيديو .. كاتب عراقي شيعي : لولا دعم الملك سلمان لسقطت كل العراق في قبضة “ داعش ”
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صحيفة المرصد:ثمّن الكاتب العراقي الشيعي عدنان الجعفري دور المملكة وعلى رأسها الملك سلمان في دورها الإيجابي في الحرب على تنظيم داعش في العراق.

وقال الكاتب العراقي إن الملك سلمان هو من حمى شيعة العراق، وقطع إمدادات داعش عبر الحدود وقطع تواصل سنة العراق مع سنة السعودية، ولولاه لاحتلت “داعش” العراق بالكامل، حسب قوله.

وأضاف أن الإعتقالات وسجن المتعاطفين مع التنظيم وإسكات الدعاة في السعودية، كان له الدور البارز في وقت إمدادات التنظيم الفكرة والمادية.

وأكد الجعفري أن التقدم الذي تحققه القوات العراقية في العراق يعود فضله بالأساس إلى القوات الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي ومن ثم السعودية، مشيراً إلى أن دور إيران لا يقارن بل لا يكاد يذكر أمام هذين البلدين.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    عربي طالب العلم

    ما أحوج الأمة إلى رجال تقول الحق وتفعله، هذا منافق، إيران ساعدت ودربت جيش *** تحت مسمى الحشد الشعبي،ومن خلاله وضعت يديها على مفاصل القرار العراقي الرسمي والشعبي،بقوة الواقع الإرهابي الذي لم يرحم أحدأ
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  2. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    س ج

    العراق هو سبب نكبت الامه العربيه
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  3. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    توقيع

    هذا العربي الاصيل كفو كلامه صحيح
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  4. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    حسن

    تعليق مخالف
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  5. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    عربي طالب العلم

    سبحان ربي كيف تفضح الرخيص كلماته ومظهره. هذا منافق، ويذكرني بعشرات الصحفيين اللبنانيين والمصريين من كتائب أبو شنطة. الملك سلمان ليس بحاجة لمديح أمثالك.ولن تنال ريالا واحدا إن شاء الله.
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  6. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    تعليق مخالف
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  7. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    ع

    ماعمري تصورت اني راح احب شيعي ماتجي براسي
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  8. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    A/ghani

    نميز جيدا بين شيعة عرب وفرس ، ونصدق كلامك لانك عراقي وعلى ارضه، لكن لا تنس ان اهل الخليج اول من سلمكم الى ايران بعد ان ادخلوه في حرب خاسرة مع ايران الفارسية التي كادت ان تدخل الخليج بسرعة او هكذا قيل،
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  9. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    ع

    الان هم في معركه الموصل اكيد بحاجه الى هاذا الكلام المعسول
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  10. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    مودير كبير

    انتو فارقونا بس واحنا بخير محد نكبنا غيركم يااهل الشقاق والنفاق
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  11. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:5724

    المنتصر بالله

    الشيعه يقتلون أطفال السنه ويغتصبون النساء في السجون إذا ينتمن لأهل السنة والجماعة وآخر ضحيه طفل تم دعسه أمس في الدبابه بعد قتله وتعذيبه وغيره آلاف لم ينشره الإعلام وووووووووووو
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  12. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    زياد

    خلوكم في مشاكلكم يالعراقيين
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  13. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    شلولخ

    هذا الشخص قد ترك التشيع من زمن ومن الأشخاص المحايدين والنصفين كثر الله من امثاله
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  14. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    الزهراني

    كلام عروبي شهم وعقلاني بغض النظر عن المذاهب عشت وعاش ملكنا الغالي الملك سلمان اطال الله في عمره وعاش خليجنا بشعبه وحكامة وشكراً لكل عربي اصيل يهتم في الالفة والمحبة ونبذ التفرقة
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  15. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    مسمار

    تعليق مخالف
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  16. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    رحم الله فقيد الأمة

    أبناء العلقميه.ليس لهم عهد ولاميثاق .لماذا بهذا الوقت تحديدا؟؟؟ بعدما احسستم بآستغلال المجوس لكم وبعد أن امتطاكم واستهان كم وذلكم وتدخل بشئونكم .ياشعب العراق العظيم. (لايصلح العطار ما آفسد الدهر )
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  17. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    عاوزين رزز

    ياسلااااام سلللللم بديتا تلفا وتدورا وآن رفضكم لتباع المجوس
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  18. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    كعادتهم يدسون السم في العسل

    بخطابه هذا يحاول توجيه الدواعش إلى ما يريد وهذا بكل تأكيد ضعفٌ متأصل في جذورهم و خوف من المواجهة وإضافة إلى ذلك محاولة إسقاط ماقام به الحشد الشعبي الشيعي من جرائم ضد سنة الموصل العزل على المملكة
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  19. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    ابو الليل

    قويه نفسي اصدق
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  20. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    الخالدي

    العراق سقط في يدة ايران اما داعش عملاء ايران نسال الله ان يحرق يالشيعي مع**** داعش اللهم عليك بالرافضة العراق قتل اهل السنة اللهم عليك داعش قتل اهل السنة نسال الله ان يحفظ حكامنا والشعوب اهل السنة
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  21. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    زائر

    ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(208) ﴾
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  22. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    عبد الله

    تعليق مخالف
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  23. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    **** املا وجهك ،،، وتحت كلامك سم فلا تلعب علينا
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  24. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    محمد التميمي

    ماأعظمك ياملك الحزم والعزم الله يجعلك ذخر للأسلام والمسلمين ويدمر داعش والحشد المجوسي عاجلاًغير أجل ياقدير
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  25. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــروك لترامب

    **** الشيعي يحمل في طياته الخبث وزرع الفتنه .. فأحذروا
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  26. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    محمد الحربي

    بلاشي كلام فاضي نعلم ان السعوديه ماتقصر مع الكل لكن المشكله في حكومتكم ذنب من اذناب المجوس ورئيس وزرائكم اطلق الحشد على السنه وابادهم
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  27. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    العبقري

    السعودية تاج راس العرب كلهم بدون منازع واللي ينكر ذلك فهو حاقد او حاسد
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  28. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    وشك وشك

    الحشد الشعبي وداعش وجهان لعمله واحده
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  29. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    محمد التميمي

    مااعظمك ياملك الحزم والعزم الله يجعلك ذخر للأسلام والمسلمين ويدمر داعش والحشد المجوسي عاجلا غير أجل ياقدير
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  30. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    خاقا باقا

    الحمد لله مازال هناك في العراق رجال يقولون الحق ويوضحون الحقيقة. فالملك سلمان حفظه الله حاكم بشرع الله وشرع الله يحث على الجار ومناصرته ودفع الأذى عنه والعمل على استقراره وتوطيد أمنه
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  31. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    جايكم الدور

    طيب حنا عارفين هذا الكلام من قبلك ... وفي أخبار الحرب الدايره في الموصل اليوم كنت أرد على مجازر الجحوش الشيعيه بأنه سيأتي اليوم الذي يبكي فيه البعض دم على هذا الدعم للجحوش الشيعيه ...
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  32. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    خليف

    تعليق مخالف
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  33. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    فهد / جدة

    هههه طيب الان هي بقبضة ايران المجوسية وسقطت من زمان المهم يامخرف ياخبيث حشدكم الشيعي الشعبي الارهابي فاق ارهاب داعش
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  34. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    الرافض واليهود مذهب واحد
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  35. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    وفلسطين احتللتموها
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  36. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    احتلال العراق بدايه ****
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  37. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    اجل دور ايران لايذكر؟؟ ومن يقتل اهل السنه في العراق غير المجوس ****بقيادة سليماني
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  38. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    خليف

    يبغى رز .. ماعاد فيه رز حل عنا .. جعلكم ماربحتم انتم وداعش
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