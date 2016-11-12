بالفيديو .. كاتب عراقي شيعي : لولا دعم الملك سلمان لسقطت كل العراق في قبضة “ داعش ”

صحيفة المرصد:ثمّن الكاتب العراقي الشيعي عدنان الجعفري دور المملكة وعلى رأسها الملك سلمان في دورها الإيجابي في الحرب على تنظيم داعش في العراق.

وقال الكاتب العراقي إن الملك سلمان هو من حمى شيعة العراق، وقطع إمدادات داعش عبر الحدود وقطع تواصل سنة العراق مع سنة السعودية، ولولاه لاحتلت “داعش” العراق بالكامل، حسب قوله.

وأضاف أن الإعتقالات وسجن المتعاطفين مع التنظيم وإسكات الدعاة في السعودية، كان له الدور البارز في وقت إمدادات التنظيم الفكرة والمادية.

وأكد الجعفري أن التقدم الذي تحققه القوات العراقية في العراق يعود فضله بالأساس إلى القوات الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي ومن ثم السعودية، مشيراً إلى أن دور إيران لا يقارن بل لا يكاد يذكر أمام هذين البلدين.