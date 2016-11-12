بالفيديو .. العثور على طفل رضيع ملقى في سلة نفايات

صحيفة المرصد:تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يكشف العثور على طفل رضيع داخل سيارة نفايات، تم استخراجه من سيارة المكبس الخاص بالنفايات قبل هرسه بها، وفي موقع لم يتم التعرف عليه، وتم إخراج الرضيع وهو يبكي ويحيط به أشخاص يعملون على تنظيفه ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء تركه بهذه الطريقة.
وظهر شخص يعلق على الواقعة متحسباً على من كان السبب وراء رمي الطفل في سلة المهملات وقبل مشاهدته في اللحظات الأخيرة من العمالة التي تحمل السَّلات بسيارات متخصصة ويتم كبسها وإشعالها بمواقع خاصة.
تعليقات ( 51 )
زائرابوفوازيارب جعل من رمى ذا الطفل طولت العمر يارب اجعل عمره 150 سنه يارب ياعظيم ياحق وجعل طولت عمره كلها امراض شلل وملل وسرطان كل سنه يقطعون جزء من جسمه اجعله عبره يارب ياجبار ياعزيز ياقادر انت العدل يالله
D.Rهذا ما يريده بني ليبرال وعلمان باسم حرية المرأة
العابر27 الهمداني نعم العلماني ليس لديه نخوة و لا أخلاق ما دام يدعوا إلى الإنحلال و التقسخ و مخالفة شرع الله تعالى و اتباع الهوى و هذه محاربة للفضيلة و قبلها للإسلام و شرائعه
جاسمقلم *** كيف***
جاسمتعليق مخالف
سموإذا غابت الهيئه تكثر مثل المصايب هذاى الله يستر على المسلمين
بنت بلديتعليق مخالف
هدىهذا نتيجة مايريده بني لبرال .. دعاة اﻻختﻻط ونزع الحجاب ونزع الحياء من المسلمه .. باسم التطور والتقدم والتحرر بزعمهم!
جاسمتعليق مخالف
شيعي برونزيجاسم انت شخص غير **** اخلاقي
سدرة الغرمول***من أكبر الكبائر عند الله
جاسمقلم الحقيقه***** هل من تعليق
محرومهيوم نشوف الاطفال انا وزوجي قلبي يتقطع اقول يارب ارزقني بطفله. ووو دائما اذا رحنا مكان اابد ان نقبل الاطفال ونفرحهم
محرومهاقسم بالله اني اتمنى طفل. واحد. ووكذالك اخت زوجي ونحن نتعالج بكل مكان وماكتب الله لنا والحمد لله. وهذولا يرمونه كذا حسبي الله على كل حال
هذا رأييمو شرط يكون بسبب علاقة محرمة قد يكون جاء نتيجة *****
خالدهؤلا ابناء****لخطيئة الله لايوفق من رماه بالزبالة ويفضحهم على الملاء اللهم من كان السبب فشل اركانهم واقطع نسلهم وافضحهم وجمد الدم في عروقهم
صبحييوم يعض الظالم على يديه. يوم تجزى كل نفس ماكسبت. لاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.والله هذه النفس التي رميت في القاذورات بلاذنب لتكون سبب في دخول ابواه الى جهنم مخلدين فيها باءذن الله تعالى.
💎🎀سُندُس( أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) .......... سمعنا قصص حصل أنهم أنجبوا ومو قادرين ع مصروفهم فتخلصوا منهم بهذه الطريقة.
عفاف اللحيانيأنهو الأختلاط بين الشباب ولبنات . أنهو الخلوه المحرمه . أنهو البعد عن الله . أنهو الجري خلف الشهوات ولملذات . أنهو و أنهو و أنهو ... لا حول ولا قوة إلا بالله
..لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عيدلاحول ولاقوة الا بالله . ل***** ظلم كبير وقع على هذا الرضيع طول حياته سوف يعيش في شقاء وحيد مجهول الهوية . انا لله وانا اليه راجعون .
الهمدانيالعابر هذا نتاج ما يدعون إليه بني لبرال و بني علمان((انت تفكر العلمانيين ليس لهم اخلاق العلمانيين لا يعترفون في السبية ولا ملكات اليمين ولا **** ولا المسيار وهناك اديان ليس فيها اخلاق وهي كثيرة))
مع الخيللذة 5 دقائق كادت ان تزهق نفس الله المستعان ولاحول ولا قوة الاباالله.وحسبنا الله ونعم الوكيل
--ما تسمعون دائما كلمه ياولد **** ... لان هذه الفئه من الاطفال اذا كبرت تصبح تحمل هذا اللقب لقساوته قلبها وما تحمله من بغض للمجتمع
العابرهذا الطفل المنكوب ربما لا يكون ولد **** فمن الممكن أنه خطف من أهله من حاقد أو حاقدة مثل الحاقدين على بلاد الحرمين يحاولون اختتطاف أمنه و شعبه المتماسك المحافظ
بوصفاءلاحول ولاقوة الابالله اللهم اجعل مثوى من رماه في هذالمكان النار خالد مخلدفيها وش ذنبة هذا الطفل هذة جريمتان جريم8*** رمي الطفل لومسكتي مابين رجليك ماكان ارتكبتي هل الجريمة الشنعاء
العابرهذا نتاج ما يدعون إليه بني لبرال و بني علمان و كثرة مشاهدة قنوات MPC و أخواتها فما ذنب هذا الطفل إلا بخطيئة والديه نزوة شيطانية و اختلاء محرم بعد الإختلاط فحسبي الله و نعم الوكيل
يالطيفيمكن والديه ليس من اهل البلد ويمكن لسبب واحد الحمل تسعه اشهر وصعب التستر على الحمل ونكانو من غير اهل البلد فهم ينتظرون حتى يحين وقت الولادة ويرمونه لانهم لاوازع ولاديم لهم سوى*****
الهمدانيمو شرط يكون جا عن طريق غير شرعي ,, يمكن اهله فقراء مو قادرين يعيشوه ,, وبعدين هذا وين في ايران؟؟؟؟
صريح جدااسالو قلم الحقيقه
--يعتبر هذا الطفل ولد حرام يعني اذا كبر سينتقدم من المجتمع بنفس الطريقه
جنوبية..****حرام ايش ذنب الطفل هذا يكبر مكسور النفس مجهول مايعرف من هم أهله حسبي الله عليك الله ينتقم منكم ماقدرت أكمل الفديو حرقو قلبي عليه
عدد التعليقات:11247
إنسان منصفالزنى،،،،،ومصائبه،،،،،اعوذ بالله ،،،،،من هذه ،،،، المسالك
محمدالجعيدحسبي الله عل امك
ابو شيخهالله المستعان...كل يومين نتسلم طفل او طفلين ملقين عند مسجد او زباله ونسلمهم لجمعيات خيريه
شمس و قمرياحرااام 😔 ايش ذنب الطفل** الله ينتقم منكم ***
عدد التعليقات:769
ساميةارحموا أطفالكم لاتبهذلونهم على أمل فالزمن يسير للأمام دائما ولن تعودي لن تعودي😂
عبدالرحمن بو كرشهالملاحظ بعد تحجيم دور الهيئه طهور انفلات اخلاقي رهيب والشواهد اكثر من شعر الرأس السؤال أين الانظمه العقوبات الخ الخ الخ. الوضع منحدر
نواف الاحمديحسبي الله ونعم الوكيل ايش ذنبه الرضيع كيف قلبها طاوعها تتخلى عنه
وشك وشكلاحول ولاقوة الله بالله....لابد من تيسير امر الزواج
نواف الاحمديحسبي الله ونعم الوكيل
💎💛عــــهــــــود💛💎💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭
رهين الحياةوانا اضم صوتي لصوتك اخي العزيز واقول حسبي الله على من كان السبب ولن ينالو الخير ولايعرفون السعاده مدى الحياه وسوف يكون ذالك الطفل خصمهم يوم لاينفع لامال ولابنون
راكاانهذا نتايج اللي يبي خنبوقه
عبداللهاي إجرام هذا حتى**** لاتفعلها
ليه كيذاحسبي الله ونعم الوكيل على من فعل فيه كذا ناس تتمنى لو طفل واحد حسبي الله عليكم ناس ماتخاف الله