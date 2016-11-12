بالفيديو .. العثور على طفل رضيع ملقى في سلة نفايات

صحيفة المرصد:تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يكشف العثور على طفل رضيع داخل سيارة نفايات، تم استخراجه من سيارة المكبس الخاص بالنفايات قبل هرسه بها، وفي موقع لم يتم التعرف عليه، وتم إخراج الرضيع وهو يبكي ويحيط به أشخاص يعملون على تنظيفه ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء تركه بهذه الطريقة.

وظهر شخص يعلق على الواقعة متحسباً على من كان السبب وراء رمي الطفل في سلة المهملات وقبل مشاهدته في اللحظات الأخيرة من العمالة التي تحمل السَّلات بسيارات متخصصة ويتم كبسها وإشعالها بمواقع خاصة.