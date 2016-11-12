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بالفيديو .. العثور على طفل رضيع ملقى في سلة نفايات

12 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
بالفيديو .. العثور على طفل رضيع ملقى في سلة نفايات
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صحيفة المرصد:تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو يكشف العثور على طفل رضيع داخل سيارة نفايات، تم استخراجه من سيارة المكبس الخاص بالنفايات قبل هرسه بها، وفي موقع لم يتم التعرف عليه، وتم إخراج الرضيع وهو يبكي ويحيط به أشخاص يعملون على تنظيفه ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء تركه بهذه الطريقة.

وظهر شخص يعلق على الواقعة متحسباً على من كان السبب وراء رمي الطفل في سلة المهملات وقبل مشاهدته في اللحظات الأخيرة من العمالة التي تحمل السَّلات بسيارات متخصصة ويتم كبسها وإشعالها بمواقع خاصة.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    زائرابوفواز

    يارب جعل من رمى ذا الطفل طولت العمر يارب اجعل عمره 150 سنه يارب ياعظيم ياحق وجعل طولت عمره كلها امراض شلل وملل وسرطان كل سنه يقطعون جزء من جسمه اجعله عبره يارب ياجبار ياعزيز ياقادر انت العدل يالله
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  2. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    D.R

    هذا ما يريده بني ليبرال وعلمان باسم حرية المرأة
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  3. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    العابر

    27 الهمداني نعم العلماني ليس لديه نخوة و لا أخلاق ما دام يدعوا إلى الإنحلال و التقسخ و مخالفة شرع الله تعالى و اتباع الهوى و هذه محاربة للفضيلة و قبلها للإسلام و شرائعه
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  4. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    جاسم

    قلم *** كيف***
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  5. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    جاسم

    تعليق مخالف
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  6. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    سمو

    إذا غابت الهيئه تكثر مثل المصايب هذاى الله يستر على المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    هذا الي ينادي والاختلاط والسفور والقياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    بنت بلدي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    هدى

    هذا نتيجة مايريده بني لبرال .. دعاة اﻻختﻻط ونزع الحجاب ونزع الحياء من المسلمه .. باسم التطور والتقدم والتحرر بزعمهم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    جاسم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    جاااسم 💔لاتغلط علىى خلق الله. خلهم بحالهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    ***** الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    شيعي برونزي

    جاسم انت شخص غير **** اخلاقي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    سدرة الغرمول

    ***من أكبر الكبائر عند الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    جاسم

    قلم الحقيقه***** هل من تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    محرومه

    يوم نشوف الاطفال انا وزوجي قلبي يتقطع اقول يارب ارزقني بطفله. ووو دائما اذا رحنا مكان اابد ان نقبل الاطفال ونفرحهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    محرومه

    اقسم بالله اني اتمنى طفل. واحد. ووكذالك اخت زوجي ونحن نتعالج بكل مكان وماكتب الله لنا والحمد لله. وهذولا يرمونه كذا حسبي الله على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  18. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    هذا رأيي

    مو شرط يكون بسبب علاقة محرمة قد يكون جاء نتيجة *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 33
    12 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    خالد

    هؤلا ابناء****لخطيئة الله لايوفق من رماه بالزبالة ويفضحهم على الملاء اللهم من كان السبب فشل اركانهم واقطع نسلهم وافضحهم وجمد الدم في عروقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 32
    12 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    صبحي

    يوم يعض الظالم على يديه. يوم تجزى كل نفس ماكسبت. لاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.والله هذه النفس التي رميت في القاذورات بلاذنب لتكون سبب في دخول ابواه الى جهنم مخلدين فيها باءذن الله تعالى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 31
    12 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    💎🎀سُندُس

    ( أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) .......... سمعنا قصص حصل أنهم أنجبوا ومو قادرين ع مصروفهم فتخلصوا منهم بهذه الطريقة.
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  22. 30
    12 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    عفاف اللحياني

    أنهو الأختلاط بين الشباب ولبنات . أنهو الخلوه المحرمه . أنهو البعد عن الله . أنهو الجري خلف الشهوات ولملذات . أنهو و أنهو و أنهو ... لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  23. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ..

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    عيد

    لاحول ولاقوة الا بالله . ل***** ظلم كبير وقع على هذا الرضيع طول حياته سوف يعيش في شقاء وحيد مجهول الهوية . انا لله وانا اليه راجعون .
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  25. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    الهمداني

    العابر هذا نتاج ما يدعون إليه بني لبرال و بني علمان((انت تفكر العلمانيين ليس لهم اخلاق العلمانيين لا يعترفون في السبية ولا ملكات اليمين ولا **** ولا المسيار وهناك اديان ليس فيها اخلاق وهي كثيرة))
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  26. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    مع الخيل

    لذة 5 دقائق كادت ان تزهق نفس الله المستعان ولاحول ولا قوة الاباالله.وحسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  27. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    --

    ما تسمعون دائما كلمه ياولد **** ... لان هذه الفئه من الاطفال اذا كبرت تصبح تحمل هذا اللقب لقساوته قلبها وما تحمله من بغض للمجتمع
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  28. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    العابر

    هذا الطفل المنكوب ربما لا يكون ولد **** فمن الممكن أنه خطف من أهله من حاقد أو حاقدة مثل الحاقدين على بلاد الحرمين يحاولون اختتطاف أمنه و شعبه المتماسك المحافظ
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  29. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    بوصفاء

    لاحول ولاقوة الابالله اللهم اجعل مثوى من رماه في هذالمكان النار خالد مخلدفيها وش ذنبة هذا الطفل هذة جريمتان جريم8*** رمي الطفل لومسكتي مابين رجليك ماكان ارتكبتي هل الجريمة الشنعاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    العابر

    هذا نتاج ما يدعون إليه بني لبرال و بني علمان و كثرة مشاهدة قنوات MPC و أخواتها فما ذنب هذا الطفل إلا بخطيئة والديه نزوة شيطانية و اختلاء محرم بعد الإختلاط فحسبي الله و نعم الوكيل
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  31. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    يالطيف

    يمكن والديه ليس من اهل البلد ويمكن لسبب واحد الحمل تسعه اشهر وصعب التستر على الحمل ونكانو من غير اهل البلد فهم ينتظرون حتى يحين وقت الولادة ويرمونه لانهم لاوازع ولاديم لهم سوى*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    الهمداني

    مو شرط يكون جا عن طريق غير شرعي ,, يمكن اهله فقراء مو قادرين يعيشوه ,, وبعدين هذا وين في ايران؟؟؟؟
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  33. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    صريح جدا

    اسالو قلم الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    --

    يعتبر هذا الطفل ولد حرام يعني اذا كبر سينتقدم من المجتمع بنفس الطريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    جنوبية..

    ****حرام ايش ذنب الطفل هذا يكبر مكسور النفس مجهول مايعرف من هم أهله حسبي الله عليك الله ينتقم منكم ماقدرت أكمل الفديو حرقو قلبي عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    لا اله الا الله الله لايبلانا. دام غلطتم مره لاتغلطون مره ثانيه وتزهقون روح مالها ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:11247

    إنسان منصف

    الزنى،،،،،ومصائبه،،،،،اعوذ بالله ،،،،،من هذه ،،،، المسالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    محمدالجعيد

    حسبي الله عل امك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ابو شيخه

    الله المستعان...كل يومين نتسلم طفل او طفلين ملقين عند مسجد او زباله ونسلمهم لجمعيات خيريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    شمس و قمر

    ياحرااام 😔 ايش ذنب الطفل** الله ينتقم منكم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:769

    سامية

    ارحموا أطفالكم لاتبهذلونهم على أمل فالزمن يسير للأمام دائما ولن تعودي لن تعودي😂
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  42. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    عبدالرحمن بو كرشه

    الملاحظ بعد تحجيم دور الهيئه طهور انفلات اخلاقي رهيب والشواهد اكثر من شعر الرأس السؤال أين الانظمه العقوبات الخ الخ الخ. الوضع منحدر
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  43. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    نواف الاحمدي

    حسبي الله ونعم الوكيل ايش ذنبه الرضيع كيف قلبها طاوعها تتخلى عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    وشك وشك

    لاحول ولاقوة الله بالله....لابد من تيسير امر الزواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    لا استطيع مشاهدة هذه المواقف لم اشاهد الفديو حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    نواف الاحمدي

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    💔💔💔💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭😭
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    رهين الحياة

    وانا اضم صوتي لصوتك اخي العزيز واقول حسبي الله على من كان السبب ولن ينالو الخير ولايعرفون السعاده مدى الحياه وسوف يكون ذالك الطفل خصمهم يوم لاينفع لامال ولابنون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    راكاان

    هذا نتايج اللي يبي خنبوقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    عبدالله

    اي إجرام هذا حتى**** لاتفعلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  51. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    ليه كيذا

    حسبي الله ونعم الوكيل على من فعل فيه كذا ناس تتمنى لو طفل واحد حسبي الله عليكم ناس ماتخاف الله
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