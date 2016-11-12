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بالفيديو.. مواطن يسمح لأطفاله بمشاهدة الكرتون في المسجد خلال خطبة الجمعة

12 نوفمبر, 2016 , 22:33 م
بالفيديو.. مواطن يسمح لأطفاله بمشاهدة الكرتون في المسجد خلال خطبة الجمعة
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر تشغيل أحد المصلين لأطفاله “أفلام كرتون” بالجوال داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة لإلهائهم.

وصور أحد المصلين، المشهد ثم أرسله إلى خطيب المسجد في محاولة لتوجيه النصح والإرشاد إلى هذا الرجل، وأن هذا الفعل لا يناسب والخشوع أثناء الصلاة، لا سيما في خطبة الجمعة.

وقال إمام وخطيب المسجد في مقطع فيديو مصور: “إنه عقب الانتهاء من خطبة الجمعة، رصد أحد المصلين بين الخطبتين، قيام أحد الآباء بعرض أفلام كرتونية لأبنائه خلال الخطبة”.

واستنكر الشيخ، خلال كلمة مصحوبة بالفيديو بثها على موقع التواصل، التساهل في الصلاة مشددًا على ضرورة احترام خطبة الجمعة، معتبراً أن محاولة تشجيع الأطفال على الصلاة بهذه الطريقة خطأ، معاتباً الوالد بأن هذا الفعل يتنافى والخشوع في الصلاة.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    احمد عسيري

    معه حق فأمهم نايمة وخشوعها اهم لانه رجل يرعى اطفاله في سبيل راحتها ( والكارثة انه اب مربي في نظره )
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  2. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    العمده

    والبعض لو نصحته بينك وبينه يغضب ويعتبر ذلك تدخل فى أمور خاصه وعائليه وقد بحقد عليك والبعض يقبل النصيحه ولاكنه لايلتزم بها .المساجد للعباده ومن يريد الأجر والثواب وقبول العمل يترك اطفاله فى المنزل
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  3. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    العمده

    كل صلاة جمعه دون الاهتمام اومراعات من سبقوه من المصلين واللعب بمفاتيح تكون لديه .فكيف نحاسب الابن فى الوقت ان الأب يرتكب محظورات ومحرمات داخل المسجد .جهل وعدم إحترام وقلة ثقافه وادب تجعلهم يرتكبون اخط
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  4. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    العمده

    خاصة عندما تم وضع البرادات فى مقدمة المسجد .والمشكله ان بعض الكبار يصدر منهم تصرفات وكأنهم صغار من التحدث ولامام يخطب والنظر فى الجوال وشرب الماء والحضور متأخر وتخطى رقاب المنصتين للخطبه وتكرار ذلك ..
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  5. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    العمده

    دائما مشاكل الأطفال وتصرفاتهم داخل المساجد سببها الآباء -فوضى تشويش على المصلين كثرة الحركات من قيام وقعود وتخطى رقاب المصلين واللعب بالمياه الخاص للشرب وتكرار القيام والجلوس لأخذ المياه ..يتبع..
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  6. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    💎🎀سُندُس

    ماتعرفون ظروفه يمكن بلشان فيهم ومافيه أحد غيره يعتني فيهم وجابهم معاه للمسجد .. أعرف وحدة دائماً تتهاوش مع زوجها وتترك البيت كذا أسبوع وهو يبلش بالورعان مافيش ورعان من غير نار😂
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  7. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الهاشمي

    اين تعليم الاطفال الصلاه وواجباتها واركانها اين الاطمأنين والسكينه لهذه الدرجة اصبحت الصلاه عبء ثقيل ع كثير من الناس اللهم ثبت قلوبنا ع دينك اللهم لا بلاء
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  8. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    ادمان تصوير ،،

    اعتقد انه لو ناصحه وترك عنه التصوير كان اصرف ،، لان حتى المصور قد تبطل جمعته والله اعلم
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  9. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    إمرأه

    الخطبه ليست مقدسه يكتبها رجل من بنات افكاره ويلقيها على جمع أتوا للصلاة الله يعلم مافحوى هذه الخطب؟الم تصل بعضها لتكفير الآخرين والطعن فيهم أو تحريض على قتل وغيره ما عدا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم
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  10. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ابو فيصل الرياض

    اشوف انه شي عادي لكن بعض الناس يحب يكبر الموضوع . الاطفال مايعرفون الخطيب ايش يقول وطفشو وقالو لبوهم نبي افلام كرتون وشغله لهم ليش التعقيد والتضخيم. هاذا العمل لاينقص من احترم المسجد بل العكس تماما .
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  11. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    مشكلة الأطفال كلن بجواله ما يطلع مع أهله إلاوالجوال بنين وبنات عدم عرف تراهم بكل مكان والجوال معه ماسكه باليديايصور يايلعب اصبح الجوال مرافق معهم قلة عرف وعدم توجيه الاباءلاطفالهم هذمسؤلية اباءوامهات
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  12. 29
    12 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    الاسلام ديني

    الذين وقر الإيمان في قلوبهم وعلموا معنى عظمة الله وخشيته وعظموا حرماته لا يفعلون هذا الفعل ولا يقرونه .. فإنها لا تعمىى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
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  13. 28
    12 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    محمد القرني

    اذا بتفرج ابنك كرتون خله عند امه والمسجد اثناء خطبة الجمعه لا يجوز حتى ان تلعب في الحصى او تنشغل عنها ابدا.او ابق في منزلك تابع الكرتو في بيتك واستر نفسك بدل الناس ماتنتقدك.والرجاء كلا يحترم المسجد.
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  14. 27
    12 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    شمالي

    الطفل يؤخذ للمسجد من سبع سنوات ويجب على والده ان يعلمه اداب المسجد
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  15. 26
    12 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    جايكم الدور

    هذة ضريبة إعطاء الجنسيه لكل من هب ودب ...
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  16. 25
    12 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    الهمداني

    العابر الطفل إذا كان أقل من سبع خله عند امه و عند سبع علمه الصلاة و الأدب(وفي العشر سنوات كسر راسه وفقع وجهه وهبده بمربوعة لا وصيك)
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  17. 24
    12 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    علي العمري

    ايش المشكله. هم أطفال. حتي الأطفال ما فكو شركم
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  18. 23
    12 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    خرخرينو

    معوضين بخير في أبنائنا دام التربية كذا وأكبر دليل على فشل تربية الآباء لأبنائهم عدد السجناء وكثرة القتل وكثرة الإعتداءات على المعلمين وكثرة قضايا العقوق فلابد من وقفة صارمة للآباء ومراجعة حساباتهم
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  19. 22
    12 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    متابع

    طيب ايش المشكله؟؟
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  20. 21
    12 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    العابر

    الطفل إذا كان أقل من سبع خله عند امه و عند سبع علمه الصلاة و الأدب و علينا أن نعلم ابناءنا الجدية في الأمور و عدم التساهل خاصة في الفروض
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  21. 20
    12 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    مع الخيل

    العقل زينة الرجال نسال الله ان يهديه ولاكن بعض الردود تاتي من اناس لاينتمون الى مجتمعنا المحافظ واهل التوحيد
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  22. 19
    12 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    فيصل

    لكي / الاطفال لايغلبهم نعاس
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  23. 18
    12 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    الهمداني

    طفل ويتفرج على كرتون خير ياطير قامت القيامة
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  24. 17
    12 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    Sofian

    بعض الخطب مثل افلام الكرتون وبعضها اشد خطر فبض الخطب تكون مليئه بالعداوة والعنصريه والدجل والافتراء على الرسول واصحابه
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  25. 16
    12 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    بدل ما يكون قدوة
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  26. 15
    12 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
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  27. 14
    12 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 13
    12 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    يالطيف

    حسبي الله وهو نعم الوكيل انكان وصلنا لهدرجه وش اقول غير الله يورينا فيه عجزوقل مال وحرمان يناس وين وصلنا استغفر الله
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  29. 12
    12 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    موجود

    الاب ضعيف شخصيه ومفشوح عليه وين ابوان زمان يرعد ويزبد صوته يشلخ الجدران الحين حمودي يصيح يبغى ايباد ههههه
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  30. 11
    12 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    ما يخاف الله
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  31. 10
    12 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ليه كيذا

    اولاً . اللي فعله الاب خطأ يلام عليه ثانياً التمسوا لاخيكم عذراً يمكن فضل اخذ اطفاله معه لكي لا تفوت عليه صلاه الجمعه والجماعة
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  32. 9
    12 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    جنوبية..🌻🌻

    إذا أولادك كثيري حركة خلهم عند أمهم يعني بتعودهم على الصلاة تزعج المصليين وتشغل صور في المسجد ويحك ايش الفايدة تربيهم على صلاة الجماعة وماتعلمهم احترام المكان الي هم فيه ولا تقدير للناس الموجودين
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  33. 8
    12 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    عمر

    ممكن الاب و طفل يشاهدون , افلام كرتون
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 7
    12 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    خاقا باقا

    إذا حظر الخطيب فالواجب الإنصات والإصغاء للخطبه للكبار والصغار المميزين يعني من كان عمره 6 سنوات فأكثر. أما مادون ذلك فالواجب عدم احضارهم للمسجد فلو حضروا لن ينصتوا ولن يجلسوا مستقرين
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  35. 6
    12 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    عمر

    خطبت امام المسجد ممله
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  36. 5
    12 نوفمبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:11247

    إنسان منصف

    إهمال ،،،،من الأب ،،،،يجب ان يُستدعى ،،،، لتنبيهه،،، ان هذا خطا،،،،،،فالمساجد ،،،،للصلاة،،،،والذكر،،،،وقراءة القران
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  37. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    الله يصلح الحال

    الموضوع مش متوقف على هذا الأب ،والله العظيم ان في احد مساجد الرياض اكثر من واحد وخاصة اخوننا المصرين قسم بالله يسولف في الجوال في المسجد وواحد ثاني يراسل بالوتساب ، وثنيين يسولفون ، الله يصلح الحال
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  38. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    عبدالله

    وأكثر شيء يرفع ضغطك الي ورعه يلعب في المسجد ومزعج المصلين وابوه الاهبل فاتح فمه ويضحك ويقول شفت الولد الشقي. .ودك تمسك هو وورعه وتشوتهم برى المسجد
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  39. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    والي صور الجوال غلطان

    طيب ياخالد الخليوي والي صور المقطع اثناء الخطبة ليه مانبهت ان فعله خطأ لانك تخطي ومن مس الحصى فقد لغى غريبه مانبهت لهالشي
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  40. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    عبدالله

    الي ورعه كثير الحركة يخليه عند أمه بدل إزعاج المصلين
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