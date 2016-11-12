بالفيديو.. مواطن يسمح لأطفاله بمشاهدة الكرتون في المسجد خلال خطبة الجمعة

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر تشغيل أحد المصلين لأطفاله “أفلام كرتون” بالجوال داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة لإلهائهم.

وصور أحد المصلين، المشهد ثم أرسله إلى خطيب المسجد في محاولة لتوجيه النصح والإرشاد إلى هذا الرجل، وأن هذا الفعل لا يناسب والخشوع أثناء الصلاة، لا سيما في خطبة الجمعة.

وقال إمام وخطيب المسجد في مقطع فيديو مصور: “إنه عقب الانتهاء من خطبة الجمعة، رصد أحد المصلين بين الخطبتين، قيام أحد الآباء بعرض أفلام كرتونية لأبنائه خلال الخطبة”.

واستنكر الشيخ، خلال كلمة مصحوبة بالفيديو بثها على موقع التواصل، التساهل في الصلاة مشددًا على ضرورة احترام خطبة الجمعة، معتبراً أن محاولة تشجيع الأطفال على الصلاة بهذه الطريقة خطأ، معاتباً الوالد بأن هذا الفعل يتنافى والخشوع في الصلاة.