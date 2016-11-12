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بالفيديو : خبير استطلاعات رأي يأكل حشرة على الهواء بسبب ترامب !

12 نوفمبر, 2016 , 23:18 م
بالفيديو : خبير استطلاعات رأي يأكل حشرة على الهواء بسبب ترامب !
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صحيفة المرصد:أكل خبير استطلاعات الرأي الدكتور سام وانغ، مؤسس الجمعية الانتخابية في جامعة برنستون، حشرة على الهواء، خلال مداخلة مع قناة CNN، تنفيذاً لوعده.

وكان وانغ قد وعد، في مداخلة أخرى، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه سيأكل حشرة إذا حصل دونالد ترامب على أكثر من 240 صوتا من المجمع الانتخابي، معربا عن ثقته في أن ترامب لن يكسب الانتخابات بحسب ما تظهره استطلاعات الرأي.

و ظهر وانغ بالفعل في خلال المقابلة على الهواء مباشرة وهو يأكل الحشرة ، مؤكداً بأنه كان على خطأ ولا بد أن ينفذ وعده .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    فز قلبي
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  2. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    ادعيله
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  3. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ياكل زق منصهر يعني ***** وش دخلنا فيه
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  4. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    مني اسمع ما يلي
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  5. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    خاقا باقا

    كان ارسموها على شكل حلى واكلها بدل أكلها حية.
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