بالصور : اكتشاف أكبر جمجمة بشرية في العالم

صحيفة المرصد:اكتشف علماء آثار بولنديون جمجمة بشرية ضخمة بالقرب من كنسية أثرية داخل جزيرة أوستروف ليدنيكي في بولندا حيث يبلغ حجمها أكثر من 7 أقدام لتُعد الأكبر في العالم من أي وقت مضى.

وأوضح الباحثون أنهم عندما استخرجوا الجمجمة من الموقع وجدوا رفاتًا عملاقة داخل قبر مجهول الهوية يعود للقرن الثاني عشر الميلادي، وقدروا تاريخها إلى القرون الوسطى، في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر الميلادي.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن الرفات تعود إلى سلالة العمالقة من الجنس البشري، وعاشت حياة قصيرة على أرضنا، مليئة بالأمراض، حيث عانت من مرض ضخامة الأطراف نتيجة إفراط نشاط هرمون النمو لديها، والذي يجعل عظام الرأس على وجه الخصوص كبيرة للغاية.