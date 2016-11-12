بالصور : اكتشاف أكبر جمجمة بشرية في العالم

صحيفة المرصد:اكتشف علماء آثار بولنديون جمجمة بشرية ضخمة بالقرب من كنسية أثرية داخل جزيرة أوستروف ليدنيكي في بولندا حيث يبلغ حجمها أكثر من 7 أقدام لتُعد الأكبر في العالم من أي وقت مضى.
وأوضح الباحثون أنهم عندما استخرجوا الجمجمة من الموقع وجدوا رفاتًا عملاقة داخل قبر مجهول الهوية يعود للقرن الثاني عشر الميلادي، وقدروا تاريخها إلى القرون الوسطى، في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر الميلادي.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن الرفات تعود إلى سلالة العمالقة من الجنس البشري، وعاشت حياة قصيرة على أرضنا، مليئة بالأمراض، حيث عانت من مرض ضخامة الأطراف نتيجة إفراط نشاط هرمون النمو لديها، والذي يجعل عظام الرأس على وجه الخصوص كبيرة للغاية.
تعليقات ( 10 )
مفقود40 متر؟ وش ذا الخرافات؟ حشا برج جوال اقصر منه
وشك وشكواحد كان عايش وراسه كبير ويسمونه ابو راس مات....وطلعوه ذولا وعلمونا مفشلينه حي وميت
انادائما اذا ذكر الموت تهون علينا الدنيا بما فيها ويجعل قلوبنا متعلقه بالله بشكل اكبر استغر الله العظيم واتوب اليه من كل الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها ما علمنا منها ومالم نعلم
من الذي كتب المقال ؟ هو بحاجة إلى دورة بسيطة في الرياضياتهههههههههههههه
ليه كيذاسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
الهمداني2-مفقود هذا يثبت نظرية التطور لدارون ,, ولو اني مع داروين لكن((هذا مريض بالغدد))
مفقودهذا يثبت نظرية التطور لدارون
فهد / جدةهذ ا******* ابو ثلاجة هههههههههه