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بالصور : اكتشاف أكبر جمجمة بشرية في العالم

12 نوفمبر, 2016 , 23:32 م
بالصور : اكتشاف أكبر جمجمة بشرية في العالم
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صحيفة المرصد:اكتشف علماء آثار بولنديون جمجمة بشرية ضخمة بالقرب من كنسية أثرية داخل جزيرة أوستروف ليدنيكي في بولندا حيث يبلغ حجمها أكثر من 7 أقدام لتُعد الأكبر في العالم من أي وقت مضى.
وأوضح الباحثون أنهم عندما استخرجوا الجمجمة من الموقع وجدوا رفاتًا عملاقة داخل قبر مجهول الهوية يعود للقرن الثاني عشر الميلادي، وقدروا تاريخها إلى القرون الوسطى، في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر الميلادي.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية فإن الرفات تعود إلى سلالة العمالقة من الجنس البشري، وعاشت حياة قصيرة على أرضنا، مليئة بالأمراض، حيث عانت من مرض ضخامة الأطراف نتيجة إفراط نشاط هرمون النمو لديها، والذي يجعل عظام الرأس على وجه الخصوص كبيرة للغاية.

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    مفقود

    40 متر؟ وش ذا الخرافات؟ حشا برج جوال اقصر منه
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  2. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 6/367 ) : ( أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله ، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك !!
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  3. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    يقال كان لانسان عملاقا ثم يتناقص الطول الى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وانتهاء بزمننا هذا وفي حديث الصحاح خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ؟؟ لو اخذ الحديث بظاهره يكون طول آدم بالمتر 40
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  4. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    وشك وشك

    واحد كان عايش وراسه كبير ويسمونه ابو راس مات....وطلعوه ذولا وعلمونا مفشلينه حي وميت
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  5. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    انا

    دائما اذا ذكر الموت تهون علينا الدنيا بما فيها ويجعل قلوبنا متعلقه بالله بشكل اكبر استغر الله العظيم واتوب اليه من كل الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها ما علمنا منها ومالم نعلم
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  6. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    من الذي كتب المقال ؟ هو بحاجة إلى دورة بسيطة في الرياضيات

    هههههههههههههه
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  7. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ليه كيذا

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  8. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الهمداني

    2-مفقود هذا يثبت نظرية التطور لدارون ,, ولو اني مع داروين لكن((هذا مريض بالغدد))
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  9. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    مفقود

    هذا يثبت نظرية التطور لدارون
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  10. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    فهد / جدة

    هذ ا******* ابو ثلاجة هههههههههه
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