وفاة الفنان المصري محمود عبد العزيز

صحيفة المرصد: توفي، منذ قليل، الفنان محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاما داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين بعد صراع مع المرض.
وكان الفنان يعاني من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما عانى من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحيًا، وعانى أيضا من مشكلات في التنفس.
ولد الفنان محمود عبد العزيز في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.
وحصل محمود عبد العزيز على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل. بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل “الدوامة” في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم “الحفيد” أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم “حتى آخر العمر”.
في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وخلال تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.
منذ عام 1982 بدأ محمود عبد العزيز بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم “العار” ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في “العذراء والشعر الأبيض”. وفي فيلم تزوير في أوراق رسمية، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم “إعدام ميت”، وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.
في عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات تقريباً قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية.
بلغ عدد أفلام محود عبد العزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو “البنت الحلوة الكدابة”. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.
في عام 2004 م قدم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التليفزيوني “محمود المصري” والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدؤوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:2397
توووووونسيةالله يغفر له ويرحمه وجميع اموات المسلمين
مجبر رجل القعسيالله يغفر له وجميع اموات المسلمين
محمدت21 .خالدةاخف ربي على المسلمين والدعاة والصالحين موش فيفي عبده والهام شاهين ومعاهم الممثلين في افلام اللهما استرنا استريح وبطل ذكاءك الخارق بليز
محيسنالله يرحمه انسان قدم الكثير عل شان يعيش قبل 2030
عبدالهادي ..يقول يا ليتني قدمت لحياتي ؟!
.خالدتعليق 6 الأخ اللي قول ما يعرفه كان محمود عبدالعزيز نجم رائع في السبعينات والثمانينات الله يرحمه ويتجاوز عنعه ...وتعليق10 خف ربك الله غفور رحيم مايجوز تقول لمسلم هذا الكلام
سلماناخر افلامه كانت عن خنبوقة المخنبق ومعرفاتة الكثيره كان فلم تحفة والمخرج قلم الكيكة
سلمانزائر ؟؟خنبوقة قلم الكيكة انتبه تراه اخواني ههههه
محمدت14 عساك تلحقة وايش قدم للمسلمن ***** ترحم عليهم
طلال الرحيليخلاص الآن لا ينفع إلا ماقدم يعني الانسان لذ مات يتمنى يرجع عشان يصلي ركعة أو يذكر اللة
فهدالله يغفر له ويرحمه وجميع اموات المسلمين
زائرالله يرحمه ويغفر له من أروع أفلامه فيلم إعدام ميت
رعد الجنوبالله يرحمه تعليق 10 خاف ربك واستغفر لذنبك كيف تتمنى لمسلم جهنم
ذكرىيارب رحمتك الدنيااااا رحيل
عبدالعزيزالله يرحمه برحمته ويغفر له .. مسلسل رافت الهجان من اروع المسلاسلات اللي تابعتها ايااااااااااااام زمااااااان ولا زلت اشوف بعض من الحلقات المثيره من مسلسل رافت علي سليمان الهجان على اليوتيوب
هدىمن الناس من يموت حين يموت وتستمراعماله لتكون بميزان حسناته وهوبقبره الى قيام الساعه مثل تسجيل تﻻوه للمصحف..ومنهم من يموت وتستمرسيئاته بافﻻم ومقاطع الى قيام الساعه..فهل تغني عنهم شئ؟ نسال الله العافيه
محمد*** يصلونها وبئس القرار
خانهذا كان مجاهد في سبيل الدعوة الى الله ههههههه
إستشاري صحكم مات في عهد السيسي من ممثلين وممثلات شيء يلفت الإنتباه .
خانههههه اهل العقول براحه
طفراااان ماعندي ولا فلسمن هو ,,,,,محمود,,,؟؟ ما عرفووووووووووووش
جايكم الدورطيب .. كلنا بنموت .. والله يرحمنا برحمته
اسمرعبررحمة الله عليه فنان رائع محافظ
الله يسترالله يرحمة ويتجاوز عنة
علي العمريالله يرحمه. فنان. عظيم.