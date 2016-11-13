ترمب : سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة

صحيفة المرصد: رجح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن تقطع الولايات المتحدة الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة.
اعتبر ترمب في مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد “مجهولة” بالنسبة له، وفيما هي تعمل على قتال النظام بدعم من الولايات المتحدة “ستصبح واشنطن في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد”، بحسب تعبيره.
وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تقاتل النظام السوري “بينما هو يقاتل داعش”، في الوقت الذي “يجب أن تكون الأولوية لقتال التنظيم”، بحسب تعبيره.
تعليقات ( 60 )
سعد بن فهدالله يجعل المضاهرات تشتعل اكثر واكثر الى ان تضر بك وتطيح بك القذر يريد الوقوف بجانب الزبالة بوتين وبشار و إيران ضد المعارضة والثوار الافضل ان لاتتدخل في سوريا لاسياسية ولاعسكريا خل الموضوع على العرب
إستشاري صحالله يوقف الدم في عروقك يا ترمب من زين دعمكم للمعارضة ....ملة الكفر واحدة نعرف ذلك من زمن ونستمد النصر من الله ليس منك وأشكالك فلدينا يقين تام أنكم أعداء لجميع الأمة الإسلامية ...هذه الحقيقة .
💎🎀سُندُسأول ماشطح نطح.. قل قسم😂
الشهاب الاحمرترامب عميل روسيا الذي جندوه واوصلوه الى الرئاسة يريد هو والروس تدميرنا من هذه السياسة الهدف الان هو دول الخليج هم الان يريدون دعم بشار ومحوره لتفكيك دول الخليج وتحطيمها،والله لو غفلنا عن بشار فسنندم.
محمدخله يفكنا من الدواعش الارهابيين
عبدالرحمن الدوسيماخس من البوما غير التراب .. الله بينصر اهل الحق ..
💎💛عــــهــــــود💛💎صادق 👍 وش الفائدة من حرب سوريا لاطاح بشار ولا انتصروا السنة فقط إبادة وقتل لهم وبذلك نحن نخسر السنيين اكثر فسيصبح الشيعة أكيد الآن هم اكثر عدد من السنة ..
ام ايلينوالله وبالله وتالله ان النصر ل اهل السنه بالشام وحبيبي صل الله عليه وسلم لاينطق من الهوى
.....تبا لخنبوقه ابو حمالّه وجميع من يؤيده
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْالله يخذ امريكه وكل من يحكمها ليوم القيامه
الناقدسيتولى الله المعارضه برحمته وبقوته وينصرهم نصراً مؤزراً على المجرم بشار وأعوانه بدون منةً من أحد ،،
محمدالرحااال خنبوقة قلم الكيكة
محمدعيد خنبوقة قلم الكيكة
wadماساعدته روسيا لحكم امريكا من عبث..لكن الاهطل لن يتخذ اي قرار بعيد عن مجلس الشيوخ والكونجرس.ومايقوله هو هرطقات فقط
محمدزائرابوفواز خنبوقة قلم الكيكة الروافض مفضوحين جز الله رؤوسهم
محمدت30فهد خنبوقة فلم الكيكة معروف كلامك وواضح بس اقول حكام الخليج كلهم على راسك وارس الروافض وخامنئي ابو لحية المجرم الكافر
الاحساءيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أمة محمد لها رب يحميها من الصهاينه والروافض أعداء الله والرسول نمتلك سلاح الدعاء لاهلنا في سوريا دعاء أمة محمد سلاح فتاك وهذا سر صمودالمجاهدين في وجه أعتى سلاح الملحدين
الثقفيالقوه المطلقه لله وحده سبحانه وتعالى وليست لاحد سواه والنصر من الله وحده انما امره سبحانه وتعالى كن فيكون اللهم اهلك المجوس والصهاينه وعباد الصليب
الثقفيهذا التراب لايفقه شئ الله يعين المسلمين وينصرهم عليه
كيفكما أن امريكا تبحث عن مصلحتها كذلك دول العالم تبحث عن مصالحها ( فكما تخلت امريكا عن التزاماتها كذلك دول العالم ستتخلى عن التزاماتها تجاه امريكا ) معامله بالمثل حيث اعلنت فرنسا أن الدولار اي كلام
مرسيدسغير السعوديه وتركيا وقطر لايوجد حد يدعمهم فقط دعمكم بشيكات
.....الله اكبر ... والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ......
ابببببااااايتعليق مخالف
.....اللهم انصر اخواننا اهل السنة في العراق وفي سوريا واليمن على عدوك وعدوهم يارب العالمين
.....عن خيرك كفاية شرك ...... والجيش الحر متوكل على الله سبحانه ولا يخاف من هذه الكلمات الصادره من فم مخمور لاقيمة له الا عند المخمورين
زائريا طرامب باقي 68 يوم وتستلم الرئاسة رسمياً وعندها يكون الله قد بدل من حال الى احوال.. والله غالبٌ على أمرة ولكن اكثر الناس لا يعلمون
عربي طالب العلمنتمنى لكم نوما هانئا واحلاما سعيدة،، وكم أبتهل لله سبحانه أن يخفف آلام وعذابات المشردين والمحاصرين بالحروب في كل مكان. وتصبحون على خير
فهدالحمد لله.. أسد عاقل خير من قرود منطله.
عربي طالب العلملن يحترمنا عدو أو صديق ما لم نلملم شتات هذه الأمة العربية العظيمة ثم نقف صفا واحدا و قوة الحق والعدل ووحدة القرار، فيهابنا العدو ويحترمنا الصديق. أما الشتائم فلن تغني عنكم وعنا شيئا.
الاخ القائد/ عبد ربه هادي منصورسالم لاتصالح
سلململعبوا عليك يامستر طرمب امريكا لاتقدم الدعم للمعارضه السوريه وانما تفرض الحصار عليها ليتمكن بشار وزمرته من قتلهم وتهجير السوريين.. فهمت ياطرمب
زائرابوفوازابتدى عمي ترامب الشغل وبعد أيام مساندة بشار ثم حكومه العراق وبعدها الريس القايد العربي(عبدالفتاح السيسي لي امن مصر وامن ( ؟ ) واخير يلتفت لي دول الخليج ياهو بي يلتفت التفاته لنا نسيت اليمن له دور
مسماراللهم اكفينا شره بماشئت وكيفما شئت ستعم الفوضى العالم على يدي ترمب
عقلم الحقيقيه،،الرحال،،والله انكم شجعان انتم مكانكم مو بصحيفه انتم مكانكم الحد الجنوبي 👍👍
الصراحة كلام الرجل منطقيواضن والله اعلم انه تنبه الى ان بلاده في عهد أوباما تلعب على الحبلين ،، تدعي دعم المعارضة وهي في الحقيقة تاركة داعش وحزب الشيطان وكثير من المليشيات تتصارع في مابينها . وروسيا مستغله الموضوع وتقصف حلب
عربي طالب العلمأحيانا أشعر بأن دولنا العربية تدير أوضاعها الداخلية والخارجية والإستراتيجية كأنها شركات مقاولات أجنبية.لا تخطيط ولا تصنيع ولا تعليم صحيح ومتخصص.نعتمد على الغير وهذا الغير هو الغول الذي يشرب دمائنا.
عقلم الحقيقه،،الرحال،،يد بيد مع بشار لمقاتله الدواعش الاشرار
عدد التعليقات:2397
توووووونسيةما ابقاه البوشين المعتوهين ان هناك باقي اصلا سيكمله هذا المجنون على الامة العربية ان تتحد وقت الجد الان اتحدو لا ينقصكم شي من من المال والعتاد اعتمدو على انفسكم هذا النرجسي ناوي يكمل يدمر الامه العربي
عبشار الاسد ولا الدواعش لعنهم الله
عربي طالب العلمكم أتمنى لو يقوم حلف عربي حقيقي ويبني مشروع نووي سلمي كما فعلت إيران حيث سيركض العالم كله أنذاك لطلب التعاون معنا مع فائق الإحترام.وما تبقى من كلام هو مجرد مراوحة في مستنقع الشر الذي يخنق العرب وحدهم
عيدهذا هو الصح ؟
محمدتعليق مخالف
عبدالله التميميستتحد المعارضه مع داعش وجبهة النصرة ان لم تلقى الدعم
سلمانخنبوقة قلم الكيكة هو الرحااال قلم الحقيقة ههههههه
محمدابتزا لدول الخليج علشان يعطووه مئات المليارت تعويض علشان يوافق على الدعم ما عليك شرهه يا تراب
الهاشمياحذرو من هذا الافعى اذا وقع الفاس بالراس فلا ينفع الندم وياليت
عدد التعليقات:5922
الرحااالكلامك سليم يا ترامب..
عدد التعليقات:15376
قلم الحقيقهاليوم الامريكيين يقصفون الدواعش الارهابيين في ليبيا ويساندون قوات حفتر البطلة حتى لايتمكنون من أن ايجاد لهم موطىء قدم في هذا الوطن العربي وبالتالي يشكل خطر على مصر العربية من خلال تحالفهم مع الأخوان.
الهمدانيانت ابوها ولك حق التسمية بس يرحم امك ماعندنا فلوس ندفعها ارى نشفنا
خالد الجعيدحيقود الولايات المتحدة الى الهاوية
عربي طالب العلمالعجب كيف سقط زين العابدين وحسني مبارك والقذافي بأسابيع وأقل من اشهر ويبقى بشار الأسد صامدا 5 سنوات و8 شهور.ومن سيقول بالدعم المجوسي والروسي فجوابي له لماذا لم ينفع الدعم مع حسني وزين الهاربين،سؤال؟!
عدد التعليقات:15376
قلم الحقيقهالآن أصبح المسار صحيح . نعم الأولوية لقتال الارهابيين في سوريا بكل تشكيلاتهم وتصنيفاتهم ومسمياتهم. حتى لاتكون هناك في المستقبل لادولة أخوانية ولاداعشية ترتد حرابها المسمومة ضد بلادنا المملكة وقيادتها.
محمدالجعيدبدايه *** المسلمين السنه لهم رب يرجونه وهوة الناصر لعبادة مش انت****
الرأي العامالرئيس بوتن أعاد هيبة الاتحاد السوفيتي من جديد علينا الان كالدول لعب مع الكبار بحذر وعدم التهور بعد انكسار امريكا روسيا سوف تعمل مع المجوس علي اليمن الخطر قادم
كلنا فداء للوطنترامب : لا يريد الصراع مع روسيا او حرب تكون عالميه وهذا توجه الامريكي اصلآ وترامب راح يتوافق مع روسيا ونجح روسيا وحلفائها ... احترقت اوراق الدواعش ومموليها
نسريالسيايه ليست له ولا لغيره هي سياست الكونقرس بقيادت الوبي اليهودي ومن المحتمل تجدد العلاقه مع ايران .المطلوب مال والمال في الخليج وكفانا الله شر القادم والعرب مكانك سر