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ترمب : سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة

13 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص
ترمب : سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة
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صحيفة المرصد: رجح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن تقطع الولايات المتحدة الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة.

اعتبر ترمب في مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد “مجهولة” بالنسبة له، وفيما هي تعمل على قتال النظام بدعم من الولايات المتحدة “ستصبح واشنطن في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد”، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تقاتل النظام السوري “بينما هو يقاتل داعش”، في الوقت الذي “يجب أن تكون الأولوية لقتال التنظيم”، بحسب تعبيره.



تعليقات ( 60 )

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  1. 60
    13 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    ترامب مثل الطفل العنيد خلوه براحته ولا تشتركون معه بالدعم المالي واللوجستي بحجة عجز مالي او معارضه البرلمان عندها سوف يرجع يخطب ود دول الخليج وكما يسعى لمصالح امريكا انتم اسعوا لمصالحكم
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  2. 59
    13 نوفمبر, 2016 , 4:41 ص

    سعد بن فهد

    الله يجعل المضاهرات تشتعل اكثر واكثر الى ان تضر بك وتطيح بك القذر يريد الوقوف بجانب الزبالة بوتين وبشار و إيران ضد المعارضة والثوار الافضل ان لاتتدخل في سوريا لاسياسية ولاعسكريا خل الموضوع على العرب
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  3. 58
    13 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    إستشاري صح

    الله يوقف الدم في عروقك يا ترمب من زين دعمكم للمعارضة ....ملة الكفر واحدة نعرف ذلك من زمن ونستمد النصر من الله ليس منك وأشكالك فلدينا يقين تام أنكم أعداء لجميع الأمة الإسلامية ...هذه الحقيقة .
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  4. 57
    13 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    💎🎀سُندُس

    أول ماشطح نطح.. قل قسم😂
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  5. 56
    13 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    الشهاب الاحمر

    ترامب عميل روسيا الذي جندوه واوصلوه الى الرئاسة يريد هو والروس تدميرنا من هذه السياسة الهدف الان هو دول الخليج هم الان يريدون دعم بشار ومحوره لتفكيك دول الخليج وتحطيمها،والله لو غفلنا عن بشار فسنندم.
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  6. 55
    13 نوفمبر, 2016 , 3:36 ص

    محمد

    خله يفكنا من الدواعش الارهابيين
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  7. 54
    13 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    عبدالرحمن الدوسي

    ماخس من البوما غير التراب .. الله بينصر اهل الحق ..
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  8. 53
    13 نوفمبر, 2016 , 3:10 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    صادق 👍 وش الفائدة من حرب سوريا لاطاح بشار ولا انتصروا السنة فقط إبادة وقتل لهم وبذلك نحن نخسر السنيين اكثر فسيصبح الشيعة أكيد الآن هم اكثر عدد من السنة ..
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  9. 52
    13 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    ام ايلين

    والله وبالله وتالله ان النصر ل اهل السنه بالشام وحبيبي صل الله عليه وسلم لاينطق من الهوى
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  10. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    هكر
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  11. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    .....

    تبا لخنبوقه ابو حمالّه وجميع من يؤيده
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  12. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    الله يخذ امريكه وكل من يحكمها ليوم القيامه
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  13. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    الناقد

    سيتولى الله المعارضه برحمته وبقوته وينصرهم نصراً مؤزراً على المجرم بشار وأعوانه بدون منةً من أحد ،،
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  14. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    محمد

    الرحااال خنبوقة قلم الكيكة
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  15. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 2:34 ص

    محمد

    عيد خنبوقة قلم الكيكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    wad

    ماساعدته روسيا لحكم امريكا من عبث..لكن الاهطل لن يتخذ اي قرار بعيد عن مجلس الشيوخ والكونجرس.ومايقوله هو هرطقات فقط
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  17. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    محمد

    زائرابوفواز خنبوقة قلم الكيكة الروافض مفضوحين جز الله رؤوسهم
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  18. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    محمد

    ت30فهد خنبوقة فلم الكيكة معروف كلامك وواضح بس اقول حكام الخليج كلهم على راسك وارس الروافض وخامنئي ابو لحية المجرم الكافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    الاحساء

    يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أمة محمد لها رب يحميها من الصهاينه والروافض أعداء الله والرسول نمتلك سلاح الدعاء لاهلنا في سوريا دعاء أمة محمد سلاح فتاك وهذا سر صمودالمجاهدين في وجه أعتى سلاح الملحدين
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  20. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    الثقفي

    القوه المطلقه لله وحده سبحانه وتعالى وليست لاحد سواه والنصر من الله وحده انما امره سبحانه وتعالى كن فيكون اللهم اهلك المجوس والصهاينه وعباد الصليب
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  21. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    الثقفي

    هذا التراب لايفقه شئ الله يعين المسلمين وينصرهم عليه
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  22. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    كيف

    كما أن امريكا تبحث عن مصلحتها كذلك دول العالم تبحث عن مصالحها ( فكما تخلت امريكا عن التزاماتها كذلك دول العالم ستتخلى عن التزاماتها تجاه امريكا ) معامله بالمثل حيث اعلنت فرنسا أن الدولار اي كلام
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  23. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    مرسيدس

    غير السعوديه وتركيا وقطر لايوجد حد يدعمهم فقط دعمكم بشيكات
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  24. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    وبأي حق يتدخل في شئون سوريا الشعب السوري يريد التخلص من الطاغية بشار الذي تدعمه أمريكا وروسيا وإيران وقتل أهل السنة في سوريا داعش تحارب إلى جانب بشار والمقاومة يجب دعمها لإنها تحارب الإرهابي بشار.
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  25. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    .....

    الله اكبر ... والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ......
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  26. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    اببببباااااي

    تعليق مخالف
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  27. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    .....

    اللهم انصر اخواننا اهل السنة في العراق وفي سوريا واليمن على عدوك وعدوهم يارب العالمين
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  28. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    .....

    عن خيرك كفاية شرك ...... والجيش الحر متوكل على الله سبحانه ولا يخاف من هذه الكلمات الصادره من فم مخمور لاقيمة له الا عند المخمورين
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  29. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    زائر

    يا طرامب باقي 68 يوم وتستلم الرئاسة رسمياً وعندها يكون الله قد بدل من حال الى احوال.. والله غالبٌ على أمرة ولكن اكثر الناس لا يعلمون
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  30. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    عربي طالب العلم

    نتمنى لكم نوما هانئا واحلاما سعيدة،، وكم أبتهل لله سبحانه أن يخفف آلام وعذابات المشردين والمحاصرين بالحروب في كل مكان. وتصبحون على خير
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  31. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    فهد

    الحمد لله.. أسد عاقل خير من قرود منطله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    عربي طالب العلم

    لن يحترمنا عدو أو صديق ما لم نلملم شتات هذه الأمة العربية العظيمة ثم نقف صفا واحدا و قوة الحق والعدل ووحدة القرار، فيهابنا العدو ويحترمنا الصديق. أما الشتائم فلن تغني عنكم وعنا شيئا.
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  33. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    الاخ القائد/ عبد ربه هادي منصور

    سالم لاتصالح
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  34. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    سلملم

    لعبوا عليك يامستر طرمب امريكا لاتقدم الدعم للمعارضه السوريه وانما تفرض الحصار عليها ليتمكن بشار وزمرته من قتلهم وتهجير السوريين.. فهمت ياطرمب
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  35. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    زائرابوفواز

    ابتدى عمي ترامب الشغل وبعد أيام مساندة بشار ثم حكومه العراق وبعدها الريس القايد العربي(عبدالفتاح السيسي لي امن مصر وامن ( ؟ ) واخير يلتفت لي دول الخليج ياهو بي يلتفت التفاته لنا نسيت اليمن له دور
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  36. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    مسمار

    اللهم اكفينا شره بماشئت وكيفما شئت ستعم الفوضى العالم على يدي ترمب
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  37. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    ع

    قلم الحقيقيه،،الرحال،،والله انكم شجعان انتم مكانكم مو بصحيفه انتم مكانكم الحد الجنوبي 👍👍
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  38. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    الصراحة كلام الرجل منطقي

    واضن والله اعلم انه تنبه الى ان بلاده في عهد أوباما تلعب على الحبلين ،، تدعي دعم المعارضة وهي في الحقيقة تاركة داعش وحزب الشيطان وكثير من المليشيات تتصارع في مابينها . وروسيا مستغله الموضوع وتقصف حلب
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  39. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    عربي طالب العلم

    أحيانا أشعر بأن دولنا العربية تدير أوضاعها الداخلية والخارجية والإستراتيجية كأنها شركات مقاولات أجنبية.لا تخطيط ولا تصنيع ولا تعليم صحيح ومتخصص.نعتمد على الغير وهذا الغير هو الغول الذي يشرب دمائنا.
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  40. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    ع

    قلم الحقيقه،،الرحال،،يد بيد مع بشار لمقاتله الدواعش الاشرار
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  41. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:2397

    توووووونسية

    ما ابقاه البوشين المعتوهين ان هناك باقي اصلا سيكمله هذا المجنون على الامة العربية ان تتحد وقت الجد الان اتحدو لا ينقصكم شي من من المال والعتاد اعتمدو على انفسكم هذا النرجسي ناوي يكمل يدمر الامه العربي
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  42. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    ع

    بشار الاسد ولا الدواعش لعنهم الله
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  43. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    عربي طالب العلم

    كم أتمنى لو يقوم حلف عربي حقيقي ويبني مشروع نووي سلمي كما فعلت إيران حيث سيركض العالم كله أنذاك لطلب التعاون معنا مع فائق الإحترام.وما تبقى من كلام هو مجرد مراوحة في مستنقع الشر الذي يخنق العرب وحدهم
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  44. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    عيد

    هذا هو الصح ؟
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  45. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    عبدالله التميمي

    ستتحد المعارضه مع داعش وجبهة النصرة ان لم تلقى الدعم
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  47. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    سلمان

    خنبوقة قلم الكيكة هو الرحااال قلم الحقيقة ههههههه
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  48. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    محمد

    ابتزا لدول الخليج علشان يعطووه مئات المليارت تعويض علشان يوافق على الدعم ما عليك شرهه يا تراب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الهاشمي

    احذرو من هذا الافعى اذا وقع الفاس بالراس فلا ينفع الندم وياليت
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  50. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص
    عدد التعليقات:5922

    الرحااال

    كلامك سليم يا ترامب..
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  51. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص
    عدد التعليقات:15376

    قلم الحقيقه

    اليوم الامريكيين يقصفون الدواعش الارهابيين في ليبيا ويساندون قوات حفتر البطلة حتى لايتمكنون من أن ايجاد لهم موطىء قدم في هذا الوطن العربي وبالتالي يشكل خطر على مصر العربية من خلال تحالفهم مع الأخوان.
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  52. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    الهمداني

    انت ابوها ولك حق التسمية بس يرحم امك ماعندنا فلوس ندفعها ارى نشفنا
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  53. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    خالد الجعيد

    حيقود الولايات المتحدة الى الهاوية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    عربي طالب العلم

    العجب كيف سقط زين العابدين وحسني مبارك والقذافي بأسابيع وأقل من اشهر ويبقى بشار الأسد صامدا 5 سنوات و8 شهور.ومن سيقول بالدعم المجوسي والروسي فجوابي له لماذا لم ينفع الدعم مع حسني وزين الهاربين،سؤال؟!
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  55. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص
    عدد التعليقات:15376

    قلم الحقيقه

    الآن أصبح المسار صحيح . نعم الأولوية لقتال الارهابيين في سوريا بكل تشكيلاتهم وتصنيفاتهم ومسمياتهم. حتى لاتكون هناك في المستقبل لادولة أخوانية ولاداعشية ترتد حرابها المسمومة ضد بلادنا المملكة وقيادتها.
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  56. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    محمدالجعيد

    بدايه *** المسلمين السنه لهم رب يرجونه وهوة الناصر لعبادة مش انت****
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  57. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    الرأي العام

    الرئيس بوتن أعاد هيبة الاتحاد السوفيتي من جديد علينا الان كالدول لعب مع الكبار بحذر وعدم التهور بعد انكسار امريكا روسيا سوف تعمل مع المجوس علي اليمن الخطر قادم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    طبعاَ. المعارضة في سورية و في العراق المسلحين الي يحاربهم الحشد الشعبي الله ينصرهم. هذول الي ذكرتهم قبل كلهم ارهابيين و تطلع روحكم. كلكم ياللي معارضين. الله ***ما سويتو فعل خربتو الدنيا و الدين اس
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  59. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    كلنا فداء للوطن

    ترامب : لا يريد الصراع مع روسيا او حرب تكون عالميه وهذا توجه الامريكي اصلآ وترامب راح يتوافق مع روسيا ونجح روسيا وحلفائها ... احترقت اوراق الدواعش ومموليها
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  60. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    نسري

    السيايه ليست له ولا لغيره هي سياست الكونقرس بقيادت الوبي اليهودي ومن المحتمل تجدد العلاقه مع ايران .المطلوب مال والمال في الخليج وكفانا الله شر القادم والعرب مكانك سر
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