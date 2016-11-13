ترمب : سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة

صحيفة المرصد: رجح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن تقطع الولايات المتحدة الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة.

اعتبر ترمب في مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد “مجهولة” بالنسبة له، وفيما هي تعمل على قتال النظام بدعم من الولايات المتحدة “ستصبح واشنطن في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد”، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تقاتل النظام السوري “بينما هو يقاتل داعش”، في الوقت الذي “يجب أن تكون الأولوية لقتال التنظيم”، بحسب تعبيره.