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بالفيديو : سائق يخدع أربع سيارات من الشرطة الكويتية أثناء توقيفه ويلوذ بالفرار !

13 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص
بالفيديو : سائق يخدع أربع سيارات من الشرطة الكويتية أثناء توقيفه ويلوذ بالفرار !
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد السائقين وهو يهرب من رجال الشرطة.وبين الفيديو رجال الشرطة الكويتية وهم يطاردون أحد السائقين، ولا يعلم سبب المطاردة، واستطاع رجال الشرطة تطويقه مما اضطره إلى التوقف، لكن بمجرد نزول رجال الشرطة من سياراتهم لإلقاء القبض عليه باغتهم الرجل وفر هارباً بسيارته بطريقة متهورة مما اضطر رجال الشرطة للعودة لسياراتهم لمواصلة المطاردة.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    ستيف أوستن ١٦

    تعليق مخالف
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  2. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    يمني عاشق الدمام

    لاتقولوا يمني ويطلع سعودي بالكويت ههههههههههه
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  3. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    ارتقي
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  4. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص
    عدد التعليقات:7937

    Alhrman

    لاتجلب لنفسك الشبهه اسكلد
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  5. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص
    عدد التعليقات:7937

    Alhrman

    حلوه نزل دش البيت يفلم علي الهواء وين البيت وهو عند الاشاره
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  6. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص
    عدد التعليقات:7937

    Alhrman

    السقوط بيدهم امر لا محاله لكن وضعك قد يحتم عليك ياذيب
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  7. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    💎🎀سُندُس

    مُحترف سفطهم👍
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  8. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    تعليق 3

    انت مجرم. وتختلف عنا بكل شي . يطوفه ممكن انه مريض نفسي او طفل جاهل او او او قتل مره وحده وحدتنا تقتل الارهابيين والخونه ومحاربين الشريعه فقط صدق الغبي غبي
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  9. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    احمد عسيري

    التدريب على المواجهات تحتاج شباب لايحملون كروش و***تثقلهم ويحتاجون للتأهيل البديهي لحسن التصرف في اصعب الظروف موقع التوقيف لايسمح بالتحكم في القبض على الجاني تابعوه حتى تصيدوه وعندها تتمكنوا منه
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  10. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص
    عدد التعليقات:15376

    قلم الحقيقه

    والله دائمآ وغالبآ مانجد لدى الكثير من أفرادالأمن العرب الخليجييين الكثير من الرحمة وعدم استخدام القوة المفرطة بمافيها اطلاق النار على المجرمين.لو أنه مع رجال أمن أمريكيين اطلاق نار فوري وقتله بالحال.
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  11. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  12. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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