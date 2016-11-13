بالفيديو : سائق يخدع أربع سيارات من الشرطة الكويتية أثناء توقيفه ويلوذ بالفرار !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد السائقين وهو يهرب من رجال الشرطة.وبين الفيديو رجال الشرطة الكويتية وهم يطاردون أحد السائقين، ولا يعلم سبب المطاردة، واستطاع رجال الشرطة تطويقه مما اضطره إلى التوقف، لكن بمجرد نزول رجال الشرطة من سياراتهم لإلقاء القبض عليه باغتهم الرجل وفر هارباً بسيارته بطريقة متهورة مما اضطر رجال الشرطة للعودة لسياراتهم لمواصلة المطاردة.