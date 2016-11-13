بالفيديو : سائق يخدع أربع سيارات من الشرطة الكويتية أثناء توقيفه ويلوذ بالفرار !

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد السائقين وهو يهرب من رجال الشرطة.وبين الفيديو رجال الشرطة الكويتية وهم يطاردون أحد السائقين، ولا يعلم سبب المطاردة، واستطاع رجال الشرطة تطويقه مما اضطره إلى التوقف، لكن بمجرد نزول رجال الشرطة من سياراتهم لإلقاء القبض عليه باغتهم الرجل وفر هارباً بسيارته بطريقة متهورة مما اضطر رجال الشرطة للعودة لسياراتهم لمواصلة المطاردة.
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تعليقات ( 12 )
ستيف أوستن ١٦تعليق مخالف
يمني عاشق الدماملاتقولوا يمني ويطلع سعودي بالكويت ههههههههههه
عدد التعليقات:7937
Alhrmanلاتجلب لنفسك الشبهه اسكلد
عدد التعليقات:7937
Alhrmanحلوه نزل دش البيت يفلم علي الهواء وين البيت وهو عند الاشاره
عدد التعليقات:7937
Alhrmanالسقوط بيدهم امر لا محاله لكن وضعك قد يحتم عليك ياذيب
💎🎀سُندُسمُحترف سفطهم👍
تعليق 3انت مجرم. وتختلف عنا بكل شي . يطوفه ممكن انه مريض نفسي او طفل جاهل او او او قتل مره وحده وحدتنا تقتل الارهابيين والخونه ومحاربين الشريعه فقط صدق الغبي غبي
احمد عسيريالتدريب على المواجهات تحتاج شباب لايحملون كروش و***تثقلهم ويحتاجون للتأهيل البديهي لحسن التصرف في اصعب الظروف موقع التوقيف لايسمح بالتحكم في القبض على الجاني تابعوه حتى تصيدوه وعندها تتمكنوا منه
عدد التعليقات:15376
قلم الحقيقهوالله دائمآ وغالبآ مانجد لدى الكثير من أفرادالأمن العرب الخليجييين الكثير من الرحمة وعدم استخدام القوة المفرطة بمافيها اطلاق النار على المجرمين.لو أنه مع رجال أمن أمريكيين اطلاق نار فوري وقتله بالحال.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار