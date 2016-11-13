السناني : 70% من الممثلين ليس لهم علاقة بالفن..والمنتجون يضحكون على الناس!

صحيفة المرصد: أكد الفنان عبدالإله السناني، أن تعرض لتهديدات بسبب دوره في العمل الدرامي “سيلفي”، مشيرًا إلي أن 70% من الممثلين ليس لهم علاقة بالفن، وغير مؤهلين ولم يتلقوا تأسيساً جيداً في بداياتهم، موضحًا أن هناك من يقدم أعمالاً سخيفة منذ 10 أعوام ، ناصحا المواهب الفنية الجيدية بضرورة التعلم والدراسة.

وفي حوار أجراه “السناني” مع “العربية نت” رد الفنان على سؤال ألم تقعوا في “سيلفي” بفخ الابتذال مثل غيركم؟ بقوله: “في “سيلفي” قدمنا عملاً جريئاً وصل صداه عالمياً، ولو لم نكن مؤثرين لما وصلتنا تلك التهديدات، نحن صورنا في مناطق لم يجرؤ أحد الوصول إليها وتطرقنا إلى قضايا منها الإرهاب وطرقنا جوانب لم تصل إليها الصحافة أو الإعلام وسبقنا الجميع في طرحها”.

وأضاف أن “هناك آخر منذ 5 أعوام وهو يقدم شخصية “الدرباوية” الذين نسبتهم في المجتمع لا تتجاوز 5% إذا بالغنا في الرقم دون أن يقول له أحد خلاص يكفي عبث، موضحًا: “هناك مواهب شابة يأتونني ويطلبون مني المشاركة في مسلسل درامي أول شيء أطلبه منهم أقول لهم روحوا ادرسوا وتعلموا وجيبوا ورقة وقلم واكتبوا لي تفاصيل عمل أو مسرحية شاهدتموها، اكتبوا بوجدانكم وإحساسكم غير كذا لا تفكروا إني أساعدكم”.

وردًا على سؤال لماذا لم تفتح مؤسسة إنتاج أسوة بغيرك من الفنانين؟ علق السناني قائلا: “ليش أنتج”؟ تبغاني أضحك على الناس مثل غيري، اليوم نحن ابتلينا أن كل فنان أصبح لديه مؤسسة إنتاج ويعبث على طريقته- حسب قوله.

وعن العمل العمل الذي يتمني تقديمه قال: “أتمنى أن أقدم عملاً لجنودنا البواسل يحكي عن تضحيات جنود الوطن ورجال أمنه في سبيل الدفاع عن حياضه. الوطن مفردة عظيمة تستحق من الدراما توظيفها في سياقات الحب والتضحية والانتماء وإنسان هذا البلد المملكة العربية السعودية محب لدينه غيور على وطنه ولاؤه للقيادة والتاريخ والحاضر سطر أمجاده”.