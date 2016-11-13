  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز

13 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
  • 1٬846
  • 2
  • حجم الخط

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 13 / 2 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    سالم

    الله يرحمه الموت مايعرف لا امير ولا خفير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    مسلم

    الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم