وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 13 / 2 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.