صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 13 / 2 / 1438هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
تعليقات ( 2 )
سالمالله يرحمه الموت مايعرف لا امير ولا خفير
مسلمالله يرحمه