صحيفة: مكاتب سياحية تنظم رحلات إلى سورية رغم المنع!

صحيفة المرصد: على الرغم من منع المديرية العامة للجوازات بالمملكة، مواطنيها من السفر إلى مناطق الصراع، خصوصاً سورية التي تشهد أرضها حرباً مستعرة منذ 2011، إلا أن مكاتب سفر وسياحة في شرقي المملكة تعمل على تنظيم رحلات إلى سورية بمبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال في حال كانت الرحلة لأسبوعين.
تتعامل المكاتب السياحية في مدن المنطقة الشرقية بحذر كبير مع جمهورها المستهدف، فمن جانب تبدي محاذير في الإفصاح العلني عن عروض رحلاتها إلى سورية بسبب المنع الرسمي، بيد أنها في الجانب الآخر تصور لعملائها «الواثقة من جديتهم» أن السفر إلى دمشق وريفها أمر يسير وآمن، رغم كل التحذيرات والواقع الميداني لريف العاصمة السورية، حتى أن وسائل إعلام عالمية وصفت البلاد بأخطر الأماكن على الصحفيين، فكيف بالسياح الأجانب!
ووفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ أن مكاتب السفر والسياحة تستخدم مسارين لبلوغ ريف دمشق؛ أحدهما يأتي عبر دولة خليجية بالطيران السوري إلى مطار دمشق، فيما يأتي الخيار الثاني بالسفر إلى بيروت، ومن ثم الانتقال براً إلى دمشق التي لا تبعد عن العاصمة اللبنانية سوى 113 كيلومترا.
اللافت أن مكاتب السفر والسياحة المخالفة تؤكد عدم الحاجة لوجود تصريح سفر؛ كون سلطات مطار دمشق لا تختم على الجواز وإنما تكتفي بالختم على ورقة خارجية.
وبين أحد العاملين في مكتب سياحي بالمنطقة الشرقية أن رحلاتهم إلى سورية تبدأ أسعارها بـ3100 ريال، وتصل إلى 5200 ريال، وأوضح مكتب سياحي آخر عبر محادثات وفقا للصحيفة ذاتها، أن المسار المتوفر لرحلة سورية ينحصر في السفر من الدمام إلى إحدى الدول الخليجية، ومن ثم الانطلاق إلى لبنان جواً، والتوجه من العاصمة اللبنانية إلى ريف دمشق براً، وسط تأكيدات على أن الرحلة البرية من بيروت إلى دمشق مصحوبة بحراسات مشددة.
فيما طرح مكتب آخر مساراً إضافياً للرحلة، إذ تبدأ الرحلة من أحد مطارات دولة خليجية إلى دمشق مباشرة، ويبلغ سعر الرحلة خمسة آلاف ريال في حال كانت الرحلة لأسبوعين، و3900 إذا كانت لمدة أسبوع واحد، ويضيف المكتب عبر أحد موظفيه: «أما المسار الآخر فهو من الدمام إلى بيروت وسعر الرحلة 4200 لمدة 10 أيام، وأكد بأن الجواز لا يختم من مطار سورية وجميع من ذهبوا سابقاً لم يحتاجوا إلى تصريح من الجوازات السعودية».
وبدا مكتب آخر أكثر وضوحاً في شرح تفاصيل الرحلة إلى سورية، إذ يؤكد أحد موظفيه أن الانطلاق من بيروت إلى الأراضي السورية يستغرق ساعتين ونصف الساعة، وأن سلطات الجوازات السورية تشترط استخراج تأشيرة وأن ختم الدخول يكون في التأشيرة المنفصلة عن جواز السعوديين.
ويضيف: «ينتقل السياح عبر حافلة إلى سورية، ولكن الأمر يحتاج إلى تأشيرة دخول وتصريح أمني يتكفل المكتب باستخراجهما وكل ذلك بـ 5200 ريال فقط»، وعن المخاوف الأمنية في سورية يعاود الموظف التأكيد «كثيرون يذهبون ويعودون بلا مشكلات».
تعليقات ( 21 )
سلمانيلا خنبوقة شد حيلك بدخول معرفات اكثر ههههه
سلمانسن توب ازيك يا خنبوقة عامل ايه لسه بتدخل بمعرفات كتيرة يالهوي منك يخرابي بطل بقى الكدب وخليك راجل مرة يابو معرفات كدابه ههههههه
سلمانزغرتي يالي بتعبدي القبر ما الخميني مات والي راح راح
سن توبسوريا حالياً تم تطهير 90% من اراضيها من داعش واخواتها وذلك بفضل الجيش العربي السوري والشيخ بويتن عمار يادمشق عمار
محمدالحين ابغى افهم قبر زينب في كم دولة هههه كل اشوي يطلعولنا في دوله ويقولو هنا قبر زينب وقبر فاطمة وقبر الحسين هو كم فاطمة وكم زينب وكم حسين ههه باقي يطلعو كوكبةالمريخ ويقولو قبر زينب
حمدما قلتلك خنبوقة دايم كلامك يكشف معرفاتك الي داخل فيها بالكذب
حمدت 13 والله يا انك حديت ختبوقة بالزاويه في ت 7 ههههههه خنبيقو قلم الكيكة
حمدت 7 خنبوقة قلم الكيكة من قريت كلمة اخوان عرفتك على طول مفضوح تحاول تغطي على ***بالاخوان بس ما تيجي خنبيقو ههههه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 7 هههههههه اجل ينضمون للاخوان والارهابيين وينزلون عند النصيري والمجوس بمطار دمشق او عند حزب الله بلبنان ويحرسهم طول الطريق ههههههع كيف تجي هذه الا اذا كان النصيري وزميره اخوان هههههههه
فهد العرمانياللعبة مكشوفة وواضحة كوضوح الشمس،،، اهب يابو شكيم
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 7 يقولك الخبر في المنطقه الشرقيه لو كان صحيح كلامك لكان في مناطق كثيره شرق المملكه ومثلك خير من يفهم اما حج او للانظمام للنصيري بزعم لاتسبى زينب هههههعه
محقأتمنى من المعارضة السورية قصف العاصمة دمشق بما أوتو من قوة حتى تزلزل ويزعزع بشار ومواليه لأنه زعزيز أمنهم في محافظاتهم فلماذا لايزعزعوه في عقر داره لابد أن تختل دمشق أما يبقوا في النعيم فلا يصح هذا
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالانسان بطبعه ذكي اذا استخدم التفكير وتدبر في الكون والخالق لكن عندما يقول هكذا وجدنا ابائنا يعبدون ،، ناس تعبد قبر من قريش وناس تعبد ضريح ولي صالح وناس بقر ونار وحجر وشمس وطاووس وفار وصنم بوذا ووو
محق1-نريد من الجهات المختصة إقفال هذه المكاتب بالشمع الأحمر وسجن وتغريم أصحابها 2-انا مستغرب من المعارضة السورية وصلت إلى ريف دمشق وهو يبعد 2 كيلو فقط عن مقر بشار ومؤيديه فلماذا لاتمطرهم بوابل الصواريخ
سعودي💚🇸🇦💚وافتخررحلة حج فيما يزعم انه قبر زينب واخرين يذهبون الى مصر ايضا بزعم قبر زينب ونفس الشي للحسين قبر بكربلاء وقبر في مصر وقبر في باكستان غير قبور العراق وقم ومشهد بايران وين مافيه قبر يضفى عليه القدسبه ويحجون
عبداللهطبعا معروف من يروح هناك ***
حمدتعليق مخالف
محمدنشوف ابو معرفات خنبوقة قلم الكيكة ايش يقول ب***
الجارلحهولاء هم الروافض يتجهون لسوريا لعبادة القبور
ابو محمدهذا ما نخشاه عدم الولاء والانتماء وعدم الوطنيه اذا كان في هذه الضروف لا يقفو مع وطنهم فمتى بالله نرى منهم الوطنيه اخذروهم فهم الخلايا النائمه كفانا الله شرهم. واحبط الله مكرهم وجعل تدبيرهم تدميرا لهم