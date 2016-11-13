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«التأمينات»: التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة

13 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص
«التأمينات»: التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة
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  • 68
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صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المكبر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما انه لا توجد أي ضوابط اخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وقالت المصادر بحسب صحيفة المدينة: إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة اعباء وتكاليف اضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول الى عمر متقدم يصعب العمل عنده او حصول عجز عن اداء العمل، مع الاشارة الى ان العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الاقل عالميا اذا اخذنا بالاعتبار ان سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على اساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في اغلب المنشآت على اساس التقويم الميلادي. واوضحت المصادر ان المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل اضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.
كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.
كما تطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث انه في حالة تخصيص احد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.



تعليقات ( 68 )

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  1. 68
    13 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    معجب

    السبب الاساس سوء ادارتكم للموارد وخسائركم المليارية في محرقة الاسهم.
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  2. 67
    13 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    60حازم سعيدتاءمينات تخص القطاع الخاص موظفي قطاع خاص مستهلكون ياصل ال 60 وعنده ظغط سكركلسترول ويورك اسيداوربما غرغرينه من السكراذكرالله يا حازم الموظفين والعمال استهلكو(حتى على الموت لايخلومن الحسدي)
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  3. 66
    13 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    الأسود

    دراسة اليوم قرار الغد . المؤسسة كان لها أصول خاصة بها بمليارات الدورلات كانت تطفر والآن تصفر .
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  4. 65
    13 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    احمد عسيري

    وش ذا البربرة ؟
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  5. 64
    13 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    نظام التامينات يتوافق مع رؤية 2030من ناحية الاءمن الوظيفيي والطماءنينه للموظفين والموظفات في الانخراط بالقطاع الخاص شركات مؤسسات صناعه زراعه عمل من الي والخ وجدواجتهادلوجودالأمن الوظيفي بعدالتقاعد
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  6. 63
    13 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    رأي ولك رأي

    أكبر صندوق مالي بمؤسسة التأمينات الإجتماعية والكل يعلم ذلك والتقاعد المبكر حق للموظف والمؤسسة لها باع في إستثمارات المبالغ المستحصلة في الأساس من دخل الموظف والتصريح يدل على ولادة حديثة (الله يستر)
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  7. 62
    13 نوفمبر, 2016 , 10:18 ص

    الظلم

    موظفي القطاع الخاص يعانون من استقطاع (***) رغم انها وظيفة الدولة فقط ولا دخل للموظف لكي تجبره ان يتحمل تعويض موظف اخر لا علاقة له به.
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  8. 61
    13 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    فارس الزهراني

    ههههههههههههههههههه لا تعليق فالسكوت ابلغ من الكلام ؟؟؟؟
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  9. 60
    13 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    حازم سعيد

    هذه التصريحات وعقد الندوات تمهد لاستصدار قرار من ولي الامر بتمديد السن التقاعدي الى 65 سنه . *******
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  10. 59
    13 نوفمبر, 2016 , 10:13 ص

    كتيب التامينات الاجتماعيه تجده بمكاتب التامينات بكل السعوديه بفروعها كل يوم اقراء صفحه ماتكمل اسبوووووووع الا وانت مغيب النظام فقره فقره بند بند بس وين اللي يقراء نحب نساءل خذالكتاب واحفظه فقره فقره
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  11. 58
    13 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    حازم سعيد

    لماذا موظفي التامينات على نظام مصلحة التقاعد ؟ هل يوجد جهة محايدة ك محاسب قانوني لاستثمارات المؤسسة ؟ لماذا لاتحسب المدة من النظام الاخر مع نظام التامينات مع انه تم تحويل المبالغ اليها ؟
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  12. 57
    13 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    الحضاري

    مانقص مال من صدقه مايضر الناس تتحثون عنه وما ينفعهم ييتجاهل اتقوا الله البلد بخير
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  13. 56
    13 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    اذن التقاعدالمدني والتأمينات كلاهما امن وظيفي للموظفين والموظفات لكن التأمينات أمان فيما اراه لوتشتغل بشركه وموسسه الخ وفلست اشتغل باخري اوموسات اومهن حره اشترك وتضاف لك تقاعدين لاخوف امان وظيفي ميزات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 55
    13 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    اذن التقاعدالمدني والتأمينات كلاهما امن وظيفي للموظفين والموظفات لكن التأمينات أمان فيما اراه لوتشتغل بشركه وموسسه الخ وفلست اشتغل باخري اوموسات اومهن حره اشترك وتضاف لك تقاعدين لاخوف امان وظيفي ميزات
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  15. 54
    13 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    التقاعدالحكومي المدني عند 20سنه و25سنه للمبكراما التامينات فعند 25سنه بالتمام والكمال او 300شهر متصله او منفصله ومعنى منفصله تجمع لك من كل موسسه اوشركه وفصلت وعدت تجمع لك محفوظه وال300شهر هي نفسها25س
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  16. 53
    13 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    ابو مشعلاني،،،،

    استقطاع ٢٠℅ من كل موظف كفيله بان تغطي رواتب ظعف كل المتقاعدين ولاكن دخول المؤسسة في مشاريع فاشلة هي من اهدر الاموال و اظاع الميزانيات.
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  17. 52
    13 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    من ضمن مرونة التامينات الاءجتماعيه انك لوتشتغل مددبشركه ومددبموسسه الخ ويتم دفع اشتراكات الشهريه وفصلت وعدت لشركات اوموسسات اومهن حره وتدفع اشتراك تضاف لك مع سابق اشتراكات محفوظه لك لغرض التقاعدميزات
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  18. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    ميزات كثيره بنظام التامينات موجوده بكتيبات التامينات منهاالجمع بين مدد الاشتراك بالقطاع العام مع الخاص تحسب لك وميزات لواشتغلت بشركه اوموسسه اومهن اختياريه وفصلت اوتركتها اشتراكاتك محفوظه واذا اشتغلت
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  19. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    نظام التامينات مرن جدا وليس معقد وليس برقراطي البته للعلم وهو قمة العدل سواء كان الموظفين اوالموظفات شركات اوموسسات بجميع انواعهااوافرادمهن حره تقاعده عند 25سنه او300شهر متصله اومنفصله خلك معي تابع
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  20. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    الشمري

    والله العبئ الحقيقي هي المخصصات
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  21. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص

    تعليق مخالف
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  22. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    وموظفين القطاع الخاص وأصحاب المهن الحره أصبحو يحبون نظام التأمينات لمرونته فمثلا عندهم بند المهن الحره تشترك اختياري وتسدد شهري للتاءمينات وكلاالمشتركين يعتبرالتامينات ميزه حيث أن موظفي القطاع الخاص
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  23. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 9:15 ص

    انظمة تامينات مفتوحه لانهاخاصه بالقطاع الخاص من شركات ومؤسسات وأفرادبجميع الأنواع ومفتوحة للقطاع الخاص لويجي مواطن يقول اناأبيع خرد بحراج بن قاسم واكسب وابغااسجل بالتأمينات يسجلونه ويسددلهم شهري وهكذا
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  24. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    التأمينات تنوع استثماراتهامابين مستشفيات وفلل عمائروأبراج وغرناطه وفلل بالحي الدبلوماسي مؤجرة وفلل بكل المدن الكبري واستثمارات اسهم بالشركات الخ والتي تعطي ربح والموظفين بالتأمينات نخبه عاليه جداونشطه
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  25. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    تأبط شراً

    اللهم انك تعلم الغيب والشهادة وما هو اخفى ..اللهم انني لا اتهم شخص بعينة خوف من ان اموت وان ظالم لنفسي ..رفعت امري اليك يارب وانت خير الحاكمين وأستغفر الله رب العالمين لي ولوالدي ولجميع المسلمين
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  26. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    كلام لا اساس له من الصحه البته بمراجعة ميزانيات التأمينات اتضح انها أفضل وأنجح الاستثمارات بالمملكة وأفضل بكثير من مصلحة معاشات التقاعد المدني من حيث الاستثمارات والنشاط والقوه الماليه والنجاح المتقدم
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  27. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    سلطان القانون

    أين استثماراتكم ، ولا ننسى أن هناك ٥ مليار ريال مفقودة من ميزانية التامينات الأجتماعية
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  28. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    ابو بندر

    المسئوليه تحتاج ان يكون القائد حكيم وناضج وبعيد عن التهور واصدار قرارات غير متزنه ومبنيه على امور منطقيه وليست لحاجته الشخصيه ولتنفيع المتنفذين
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  29. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    تأبط شراً

    تقولون التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة..عجيب امركم لماذ تلقون خسائر اموال المشتركين الموجودة في ذمتكم على عاتق الدولة .. ..يا مسؤلين التامينات انتم العبء على الدولة وليس المتقاعدين المساكين
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  30. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    عبدالله الوافي

    انتم من ضيعتم اموال الموظفين تضاربون في اموالنا في سوق أسهم خاسر وغير متكامل الشروط والآن تأتون تبكون تلوموننا لايوجد لديكم مشاريع حقيقيه لو كان استثماراتكم حقيقيه لاصبحت العوائد ترليونات الريالات
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  31. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    جنوووووووووبي

    أي شيء فيه ضرر للدولة اقلعوه مانبي تقاعد مبكر ومانبي أي شيء أهم شيء الوطن يكون قوي اقتصاديا وعسكريا والشباب اللي مامنهم فايده ياليت تحطونهم بسجن وتخلونهم بمناجم يكسرون ويشيلون عشان نستفيد منهم
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  32. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 8:45 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    ليس لكم فضل في الصرف على المتقاعدين سواءاً نظاماً او مبكراً .. فالاموال التي تستقطع بالمليارات كل سنه لم يتم تشغيلها كما ينبغي وبالطرق الصحيحة .. فالعيب بالمسئولين في استثمارها بمشاريع ليست ذات عوائد؟
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  33. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    تأبط شراً

    يا تأمينات لا تخونو الامانة التى نضعها بين ايديكم كل شهر مولاي خادم الحرمين هو ولي امرنا وهو من سنرفع مضلمتنا اليه بعد الله اوقفو عبثكم..واحترمو عقولنا التقاعد المبكر ليس السبب بل انتم وأهمالكم السبب
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  34. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    عاشق سراب

    العبئ والله الي ماسكين وظتئف واعمارهم فوق 60 سنه مكوشين على الدينا ولا اعطو فرصه للشباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  35. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    حمدان بن عبدالرحمن

    لماذا لانرى تذمر في الدول الخليجيه والعالميه مثل ماتتذمرون وصناديقهم ناجحه وانتم جعلتموه خاسر وتضيقون علينا في حق من حقوقنا لانكم اصبحتم تابعين لسوق الاسهم تهدرون اموال الموظفين فيه بسياسه خاطئه
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  36. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    تأبط شراً

    يا تأمينات تصرخون بعد ان أضعتم اموال المشتركين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  37. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    غيور سعودي

    حسبي الله ونعم الوكيل هو المواطن ناقص شفط فهالراتب!!!؟
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  38. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    رمتني بداءها و انسلت

    التأمينات تتبع الدولة في ادارة اموال القطاع الخاص فاذا فشلت في الاستثمار فالدولة ملزمة بتعويض هذا الفشل الذريع وليس المواطن.
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  39. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    عبدالعزيز الاحمد

    الحل في ابعاد صندوق التامين والتقاعد عن الدوله وجعله مستقل بافكاره ومشاريعه واستثماراته ليس بصحيح طريقة جعل اموال التامينات لعبة في سوق الاسهم نطالب بمجلس اداره منتخب للصندوق بدلا من ان يكون تابع
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  40. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    محامي مخضرم

    ودكم تمصون الادمي لين يشيب بعدين ترمونه ... خلوه يتقاعد مبكر
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  41. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    احمد

    من زين راتب المتقاعد المبكر اصلا
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  42. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    2030

    الدعوى من جرف لدحديرة
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  43. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    عاشق سراب

    انتم تعطونه من جيبكم كل شهر يستقطع من راتبه . وكم بيعيش بعد التقاعد يعني
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  44. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    عاشق سراب

    تبون الواحد يكد مثل ***خلاص تعبنا نلحق على اعمارنا
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  45. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    مهزلة

    قدموهم للمحاكمة فورا بعد ان اضاعو اموال المشتركين بسبب سوء الاستثمار و الإدارة الفاشلة الان اصبح المشترك هو السبب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  46. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    وووووووووووووا

    بالعكس هو ميزه لخدمة الدولة والارتقاء بالقطاع الخدمي والخاص لكن بعض المخططين عقدتهم المواطن
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  47. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    رؤية 2060

    60 سنة ندفع لكم وفي الاخر لا تدفعونها لنا وش المصخرة شكلهم انتكبوا في المضاربات في الأسهم ويبغون يحملونا الخسائر
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  48. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    المهاجر13

    نحن موظفي الورديات نعاني من الجيل القديم بسبب جهلهم للتكنولوجيا واعتمادهم على اللوحات العمليه القديمه التي لا تدفع على نموا الوطن ...ارحمونا وقاعدوهم. الله المستعان
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  49. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    التقاعد المبكر من التأمينات صار عبىء ؟ هههه معطينه صدقه انتو من جيبكم ؟؟ اقوول اختصروها قولوا انكم ناوين على نية اتجاه المتقاعدين
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  50. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    ريان الحمادا

    والله حرام عليكم كان الاستقطاع 7 % والحين 9% والتقاعد المبكر يعطي راتب بس 62 % والمعيشة زاداة مرة مرة والحياة صعبة ومافي علوة السنة هذي وتقلون عب الموطن وش تبون نسوي !!!!!!!!!!!!
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  51. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    عبدالله

    صار تقاعد المواطن وراتبه عبئ ***!!!
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  52. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    شنو عبىء ؟ متقاعد بفلوسه الرجال !!!
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  53. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    المهاجر13

    للاسف نحن موظفي الورديات اعمارنا تنتهي قبل وقتها ..وذلك بسبب ضعف العلاقات الاجتماعيه لان الوقت ليس ملكنا وانما للعمل. الله المستعان.
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  54. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    واضح

    طلعوا الاجانب من الديرة ويتحسن الوضع ويصير فل الفل ولا عاد احد يتقاعد مبكر او غير مبكر يوم اكون عارف اني في وظيفة راتبها جامد مثل ابو العبد او ابو يزن او انطوان ما رح افكر بالتقاعد وافتح بسطه اترزق
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  55. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    سن توب

    يعني التقاعد عبء وسحب الدراهم من رواتبنا سنين ماهيب عبء !
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  56. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    محمد بن حســن

    وإيش دخل الدوله في الموضوع ؟ التأمينات وضعت شروط لإســتحقاق الراتب التقاعدي إما 25 ســنه خدمه أوبلوغ الموظف 60 سنه. فلماذا الآن تشــتكون من التقاعد المبكر؟ إذا كان هناك سوء إداره للأموال فهذه مشكلتكم
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  57. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    المهاجر13

    التقاعد المبكر يتيح للشباب الحصول على العمل وان بث دماء جديده وفكر جديد يتماشى من التكنولوجيا في اكبر خدمه للوطن. الله المستعان
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  58. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    احمد

    هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    يكفيكم ساند اللي ختوه دون حق ولم تستشيرو المواطن في اقتصاص جزء من راتبه والذي يعتبر تعبه وليس من حقكم اخذ هلله ولكنكم اخذتموه عنوه وكان اسرع قرار طبقتموه فأين ذهب ساند ومن اساند؟وانا بحاجه لمن يساندني
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  61. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    متقاعد

    الله يستر على رواتبنا فالعين عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    .....

    ياسبحان الله اصبح المعاش التقاعدي لهذا المواطن بعد خدمة 30 سنة عبئ ع الدوله عجبي !
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  63. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    حل

    حل الغاء التقاعد المبكر على ان يتقاعد اذا بلغ 60 سنة او يصفي حقوقة
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  64. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    سدرة الغرمول

    يجب تخفيض زمن التقاعد المبكر من 25 سنه إلى 20 سنه لفتح المجال أمام الشباب للأستفاده من وظيفة المتقاعد ولقضاء على البطاله المنتشره في المملكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  65. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    حقوق

    الموضوع سهل جداً و ما يبي له هذا اللت و العجن. مثلما غيرتم صرف رواتب الموظفين من الهجري إلى الميلادي, غيروا السن القانوني للتقاعد من الهجري إلى الميلادي و أنتهى الأمر.
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  66. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    عبد العزيز

    العبء على الدولة أولئك الذين تولوا المسئولية وفشلوا في إدارة واستثمار الأموال التي تستقطع شهريا، بالإضافة للدعم الذي قدمته الدولة لمؤسستي التقاعد والتأمينات !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  67. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    مليت

    خلاص كفايه تلميحات واعذار واهيه فهمنا انكم بتعوضو فشلكم الاستثماري والاداري من الرواتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  68. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    حمد

    محتارين ايش يسون بالمواطن يااخي امريكا عليها دين ب 20 ترايون دولار واقتصادهم قوي والله غريبة افكاركم خلاص اتركوا المواطن بحاله يكفيه الي يدفعووبالخدمات وغيرها
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