صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المكبر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما انه لا توجد أي ضوابط اخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
وقالت المصادر بحسب صحيفة المدينة: إن المؤسسة تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل، وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة اعباء وتكاليف اضافية وهذا بعكس فسلفة التأمين الاجتماعي التي تقوم على دفع المعاشات التقاعدية حين الوصول الى عمر متقدم يصعب العمل عنده او حصول عجز عن اداء العمل، مع الاشارة الى ان العمر التقاعدي العادي (60) عامًا في المملكة يعتبر الاقل عالميا اذا اخذنا بالاعتبار ان سن التقاعد العادي يحتسب في نظام التأمينات على اساس السنوات الهجرية والتي تعادل 58 سنة ميلادية بينما يتم تحصيل الاشتراكات في اغلب المنشآت على اساس التقويم الميلادي. واوضحت المصادر ان المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل اضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.
كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بمميزات مالية على التقاعد المبكر.
كما تطالب المؤسسة معاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل ما تتم به معاملة نظام التقاعد المدني، حيث انه في حالة تخصيص احد القطاعات الحكومية وإحالة موظفي القطاع إلى التقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.
«التأمينات»: التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة
صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المكبر الحالية تعتبر خطرًا على نظام التأمينات في المستقبل، حيث لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، كما انه لا توجد أي ضوابط اخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر.
تعليقات ( 68 )
معجبالسبب الاساس سوء ادارتكم للموارد وخسائركم المليارية في محرقة الاسهم.
الأسوددراسة اليوم قرار الغد . المؤسسة كان لها أصول خاصة بها بمليارات الدورلات كانت تطفر والآن تصفر .
احمد عسيريوش ذا البربرة ؟
رأي ولك رأيأكبر صندوق مالي بمؤسسة التأمينات الإجتماعية والكل يعلم ذلك والتقاعد المبكر حق للموظف والمؤسسة لها باع في إستثمارات المبالغ المستحصلة في الأساس من دخل الموظف والتصريح يدل على ولادة حديثة (الله يستر)
الظلمموظفي القطاع الخاص يعانون من استقطاع (***) رغم انها وظيفة الدولة فقط ولا دخل للموظف لكي تجبره ان يتحمل تعويض موظف اخر لا علاقة له به.
فارس الزهرانيههههههههههههههههههه لا تعليق فالسكوت ابلغ من الكلام ؟؟؟؟
حازم سعيدهذه التصريحات وعقد الندوات تمهد لاستصدار قرار من ولي الامر بتمديد السن التقاعدي الى 65 سنه . *******
حازم سعيدلماذا موظفي التامينات على نظام مصلحة التقاعد ؟ هل يوجد جهة محايدة ك محاسب قانوني لاستثمارات المؤسسة ؟ لماذا لاتحسب المدة من النظام الاخر مع نظام التامينات مع انه تم تحويل المبالغ اليها ؟
الحضاريمانقص مال من صدقه مايضر الناس تتحثون عنه وما ينفعهم ييتجاهل اتقوا الله البلد بخير
ابو مشعلاني،،،،استقطاع ٢٠℅ من كل موظف كفيله بان تغطي رواتب ظعف كل المتقاعدين ولاكن دخول المؤسسة في مشاريع فاشلة هي من اهدر الاموال و اظاع الميزانيات.
الشمريوالله العبئ الحقيقي هي المخصصات
تأبط شراًاللهم انك تعلم الغيب والشهادة وما هو اخفى ..اللهم انني لا اتهم شخص بعينة خوف من ان اموت وان ظالم لنفسي ..رفعت امري اليك يارب وانت خير الحاكمين وأستغفر الله رب العالمين لي ولوالدي ولجميع المسلمين
سلطان القانونأين استثماراتكم ، ولا ننسى أن هناك ٥ مليار ريال مفقودة من ميزانية التامينات الأجتماعية
ابو بندرالمسئوليه تحتاج ان يكون القائد حكيم وناضج وبعيد عن التهور واصدار قرارات غير متزنه ومبنيه على امور منطقيه وليست لحاجته الشخصيه ولتنفيع المتنفذين
تأبط شراًتقولون التقاعد المبكر «عبء» على ميزانية الدولة..عجيب امركم لماذ تلقون خسائر اموال المشتركين الموجودة في ذمتكم على عاتق الدولة .. ..يا مسؤلين التامينات انتم العبء على الدولة وليس المتقاعدين المساكين
عبدالله الوافيانتم من ضيعتم اموال الموظفين تضاربون في اموالنا في سوق أسهم خاسر وغير متكامل الشروط والآن تأتون تبكون تلوموننا لايوجد لديكم مشاريع حقيقيه لو كان استثماراتكم حقيقيه لاصبحت العوائد ترليونات الريالات
جنوووووووووبيأي شيء فيه ضرر للدولة اقلعوه مانبي تقاعد مبكر ومانبي أي شيء أهم شيء الوطن يكون قوي اقتصاديا وعسكريا والشباب اللي مامنهم فايده ياليت تحطونهم بسجن وتخلونهم بمناجم يكسرون ويشيلون عشان نستفيد منهم
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتليس لكم فضل في الصرف على المتقاعدين سواءاً نظاماً او مبكراً .. فالاموال التي تستقطع بالمليارات كل سنه لم يتم تشغيلها كما ينبغي وبالطرق الصحيحة .. فالعيب بالمسئولين في استثمارها بمشاريع ليست ذات عوائد؟
تأبط شراًيا تأمينات لا تخونو الامانة التى نضعها بين ايديكم كل شهر مولاي خادم الحرمين هو ولي امرنا وهو من سنرفع مضلمتنا اليه بعد الله اوقفو عبثكم..واحترمو عقولنا التقاعد المبكر ليس السبب بل انتم وأهمالكم السبب
عاشق سرابالعبئ والله الي ماسكين وظتئف واعمارهم فوق 60 سنه مكوشين على الدينا ولا اعطو فرصه للشباب
حمدان بن عبدالرحمنلماذا لانرى تذمر في الدول الخليجيه والعالميه مثل ماتتذمرون وصناديقهم ناجحه وانتم جعلتموه خاسر وتضيقون علينا في حق من حقوقنا لانكم اصبحتم تابعين لسوق الاسهم تهدرون اموال الموظفين فيه بسياسه خاطئه
تأبط شراًيا تأمينات تصرخون بعد ان أضعتم اموال المشتركين ***
غيور سعوديحسبي الله ونعم الوكيل هو المواطن ناقص شفط فهالراتب!!!؟
رمتني بداءها و انسلتالتأمينات تتبع الدولة في ادارة اموال القطاع الخاص فاذا فشلت في الاستثمار فالدولة ملزمة بتعويض هذا الفشل الذريع وليس المواطن.
عبدالعزيز الاحمدالحل في ابعاد صندوق التامين والتقاعد عن الدوله وجعله مستقل بافكاره ومشاريعه واستثماراته ليس بصحيح طريقة جعل اموال التامينات لعبة في سوق الاسهم نطالب بمجلس اداره منتخب للصندوق بدلا من ان يكون تابع
محامي مخضرمودكم تمصون الادمي لين يشيب بعدين ترمونه ... خلوه يتقاعد مبكر
احمدمن زين راتب المتقاعد المبكر اصلا
2030الدعوى من جرف لدحديرة
عاشق سرابانتم تعطونه من جيبكم كل شهر يستقطع من راتبه . وكم بيعيش بعد التقاعد يعني
عاشق سرابتبون الواحد يكد مثل ***خلاص تعبنا نلحق على اعمارنا
مهزلةقدموهم للمحاكمة فورا بعد ان اضاعو اموال المشتركين بسبب سوء الاستثمار و الإدارة الفاشلة الان اصبح المشترك هو السبب.
وووووووووووووابالعكس هو ميزه لخدمة الدولة والارتقاء بالقطاع الخدمي والخاص لكن بعض المخططين عقدتهم المواطن
رؤية 206060 سنة ندفع لكم وفي الاخر لا تدفعونها لنا وش المصخرة شكلهم انتكبوا في المضاربات في الأسهم ويبغون يحملونا الخسائر
المهاجر13نحن موظفي الورديات نعاني من الجيل القديم بسبب جهلهم للتكنولوجيا واعتمادهم على اللوحات العمليه القديمه التي لا تدفع على نموا الوطن ...ارحمونا وقاعدوهم. الله المستعان
ريان الحماداوالله حرام عليكم كان الاستقطاع 7 % والحين 9% والتقاعد المبكر يعطي راتب بس 62 % والمعيشة زاداة مرة مرة والحياة صعبة ومافي علوة السنة هذي وتقلون عب الموطن وش تبون نسوي !!!!!!!!!!!!
عبداللهصار تقاعد المواطن وراتبه عبئ ***!!!
المهاجر13للاسف نحن موظفي الورديات اعمارنا تنتهي قبل وقتها ..وذلك بسبب ضعف العلاقات الاجتماعيه لان الوقت ليس ملكنا وانما للعمل. الله المستعان.
واضحطلعوا الاجانب من الديرة ويتحسن الوضع ويصير فل الفل ولا عاد احد يتقاعد مبكر او غير مبكر يوم اكون عارف اني في وظيفة راتبها جامد مثل ابو العبد او ابو يزن او انطوان ما رح افكر بالتقاعد وافتح بسطه اترزق
سن توبيعني التقاعد عبء وسحب الدراهم من رواتبنا سنين ماهيب عبء !
محمد بن حســنوإيش دخل الدوله في الموضوع ؟ التأمينات وضعت شروط لإســتحقاق الراتب التقاعدي إما 25 ســنه خدمه أوبلوغ الموظف 60 سنه. فلماذا الآن تشــتكون من التقاعد المبكر؟ إذا كان هناك سوء إداره للأموال فهذه مشكلتكم
المهاجر13التقاعد المبكر يتيح للشباب الحصول على العمل وان بث دماء جديده وفكر جديد يتماشى من التكنولوجيا في اكبر خدمه للوطن. الله المستعان
احمدهههههههه
متقاعدالله يستر على رواتبنا فالعين عليها
.....ياسبحان الله اصبح المعاش التقاعدي لهذا المواطن بعد خدمة 30 سنة عبئ ع الدوله عجبي !
حلحل الغاء التقاعد المبكر على ان يتقاعد اذا بلغ 60 سنة او يصفي حقوقة
سدرة الغرموليجب تخفيض زمن التقاعد المبكر من 25 سنه إلى 20 سنه لفتح المجال أمام الشباب للأستفاده من وظيفة المتقاعد ولقضاء على البطاله المنتشره في المملكه
حقوقالموضوع سهل جداً و ما يبي له هذا اللت و العجن. مثلما غيرتم صرف رواتب الموظفين من الهجري إلى الميلادي, غيروا السن القانوني للتقاعد من الهجري إلى الميلادي و أنتهى الأمر.
عبد العزيزالعبء على الدولة أولئك الذين تولوا المسئولية وفشلوا في إدارة واستثمار الأموال التي تستقطع شهريا، بالإضافة للدعم الذي قدمته الدولة لمؤسستي التقاعد والتأمينات !!!
مليتخلاص كفايه تلميحات واعذار واهيه فهمنا انكم بتعوضو فشلكم الاستثماري والاداري من الرواتب
حمدمحتارين ايش يسون بالمواطن يااخي امريكا عليها دين ب 20 ترايون دولار واقتصادهم قوي والله غريبة افكاركم خلاص اتركوا المواطن بحاله يكفيه الي يدفعووبالخدمات وغيرها