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محكمة تبوك تمنح “وافد محتال” فرصة ثالثة لإعادة مليون ريال لمواطن رغم المماطلة

13 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص
محكمة تبوك تمنح “وافد محتال” فرصة ثالثة لإعادة مليون ريال لمواطن رغم المماطلة
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صحيفة المرصد: فتحت إمارة منطقة تبوك تحقيقا في قضية اتهام وافد بالاحتيال على مواطن بمبلغ مليون ريال، فيما منحت المحكمة الشرعية المقيم فرصة ثالثة لإعادة المبلغ، بعد امتناعه مرتين عن حضور الجلسات القضائية، إضافة إلى تعمده تغيير عناوينه وسجلاته التجارية للتهرب من القضاء.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال ممدوح حمود العنزي (الوكيل الشرعي للمدعي) سلمنا المقيم العام الماضي مبلغ مليون ريال لتشغيلها واستثمارها، ثم بدأ بالمماطلة والتهرب من إعادة المبلغ وتجاهل الاتصالات المتكررة، إضافة إلى مراوغته الدائمة وتغيير عناوينه باستمرار، ورفض الحضور إلى جلسات المحكمة.

وتساءل العنزي عن سبب منح المحكمة فرصة ثالثة للمقيم دون اتخاذ إجراء سريع وعاجل لإعادة المبلغ من خلال إصدار أوامر ضبط وإحضار أو إيقاف خدماته البنكية أو أرواقه الرسمية وغيرها من الإجراءات التي تكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف العنزي أن المقيم تطارده الكثير من الشكاوى في أكثر من منطقة تتعلق بقضايا احتيال وتهرب، دون إيقافه من جانب الجهات المعنية، مؤكدا أن المقيم ورط موكله في مديونيات جراء المماطلة في إعادة المبلغ.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    زائر ٩٧

    عصر ذهبي يعيشه الأجانب العرب في بلدنا ....
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  2. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    اقطعو يده

    هاذي ليست مماطلة هاذي سرقة وياخذ حدها قطع اليد و السجن حتى اعادة المبلغ
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  3. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    اعطاه مهلة ثلاث بدون ملاحظه في الحاسب سوف يسافر الى بلاده وتضيع مستحقات التي يطالب بها ويجب ان يكون فيه اتفاق بين الدول التي لها عماله في المملكه ان لايسافر سواء خروج وعودة الا في اخلاء طرف انه غير مط
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  4. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    من ناحيتي انا

    معاي مليون ريال واعطيها مقيم يستثمرها لي !! انا مااثق اليوم بالمواطن وهو على راسي من فوق اروح اثق بمقيم !!
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  5. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    محق

    كفيت ووفيت ياتعليق 16
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  6. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    سالم

    تعليق مخالف
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  7. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    علي العمري

    هذا القضاه. الطيب. مع. الوافد. مثل العسل. والموطن. مثل.*****
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  8. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 8:59 ص

    مقيم عربي

    مستحين تقولون جنسيته ،، العرب هذولا اللي انت خايفين على ذكر جنسيتهم ، تخلوا عنا في احلك الظروف ، المفروض مثلما تذكرون جنسية المواطن ، تذكرون الجنسيات الاخرى ، المواطن ليس رخيص حتى نشهر بجنسيته.
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  9. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    صبحي

    والقادم ادهى وامر.
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  10. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    الصريح جدا

    مع احترامي للمدعي انت الي دخلت القفص برجلينك وتستاهل ماجاك
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  11. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص
    عدد التعليقات:15378

    قلم الحقيقه

    لو كان مواطن سعودي والله لأخرجوه من تحت الأرض لاكن لأنه أجنبي تحت الحماية الفولاذية ماعليه ولايجيه غير بردآ وسلامآ. اذا كان مواطن سعودي حول لحسابه أموال من الخارج اتهم أنها بفعل عملية غسيل ماذا نقول.
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  12. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    البلوي

    اناشد المسؤولين عدم سرعه البت في القضيه وإعطاء فرصه للمقيم والتحقيق مع الوكيل والمدعى عن أسباب إعطاء المقيم مبلغ كهذا
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  13. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    البلوي

    اناشد المسؤولين عدم سرعه البت في القضيه وإعطاء فرصه للمقيم والتحقيق مع الوكيل والمدعى عن أسباب إعطاء المقيم مبلغ كهذا
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  14. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    2030

    تعليق مخالف
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  15. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أصلآ مبنى المحكمة من الخارج متهالك ويسد النفس .
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  16. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    محامي مخضرم

    لماذا تعطون المقيم ملايين والالاف ؟ تفعيل نظام التستر هو الحل لحماية أقتصاد الوطن . لا بد للمحاكم أن تفصل في التستر أولا ومن ثم تنظر الخلاف المالي.
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  17. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    واضح

    تعليق 2 والله شكلك من جماعته اقول اكتب الاسم الحقيقي وخلي عنك البلوي شكلك ابو نضال او ابو شاهر اجل نرفق بالاجانب ما اقول الا الله يرحم من حرمك اكل *** بس
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  18. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص
    عدد التعليقات:15378

    قلم الحقيقه

    اسألو من يقف خلف هذا المقيم ويعمل تحت كفالته ويتصرف تحت بصره وسمعه وأمره. لن تستطيعون أن تنالو منه أو القاء القبض عليه وجلبه للعدالة والحكم عليه طالما حمايته فولاذية لاتقطعها أو تقصها المناشير.
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  19. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    زائر

    المقيم ياما له من الفرص ويحتال علي كيفه وكيف ابوه مليون وفيه احتيال
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  20. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    سن توب

    الاجراء السليم ابقائه في السجن ويتم توكيل واحد من طرفه لانهاء القضيه القضاء عندنا الى وين . 100% سيسعى الوافد للخروج حتى لو كان عليه منع سفر . المجاهيل داخلين خارجين بطرق غير نظاميه
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  21. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    واضح

    تبوك اجل اكيد المماطل او النصاب هو زلمة بحكم قربها من الحدود ويا كثرهم هناك وطبعاً الزلمة ولا يسئل عن انظمه او قوانين في السعودية ولا يستحي لانه فقط جبان ويخاف ولو سجنوه ليلة كان طلع الدراهم
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  22. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    البلوي

    هذا مقيم ويعتبر ضيف علينا ويجب عدم التسرع بالحكم من الممكن يكون قد وقع ضحيه تستر فرفقا با الأجانب وعدم التسرع بالحكم عليهم هولاء مساكين
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  23. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    ماجد

    غبي
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