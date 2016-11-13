محكمة تبوك تمنح “وافد محتال” فرصة ثالثة لإعادة مليون ريال لمواطن رغم المماطلة

صحيفة المرصد: فتحت إمارة منطقة تبوك تحقيقا في قضية اتهام وافد بالاحتيال على مواطن بمبلغ مليون ريال، فيما منحت المحكمة الشرعية المقيم فرصة ثالثة لإعادة المبلغ، بعد امتناعه مرتين عن حضور الجلسات القضائية، إضافة إلى تعمده تغيير عناوينه وسجلاته التجارية للتهرب من القضاء.
ووفقا لصحيفة عكاظ قال ممدوح حمود العنزي (الوكيل الشرعي للمدعي) سلمنا المقيم العام الماضي مبلغ مليون ريال لتشغيلها واستثمارها، ثم بدأ بالمماطلة والتهرب من إعادة المبلغ وتجاهل الاتصالات المتكررة، إضافة إلى مراوغته الدائمة وتغيير عناوينه باستمرار، ورفض الحضور إلى جلسات المحكمة.
وتساءل العنزي عن سبب منح المحكمة فرصة ثالثة للمقيم دون اتخاذ إجراء سريع وعاجل لإعادة المبلغ من خلال إصدار أوامر ضبط وإحضار أو إيقاف خدماته البنكية أو أرواقه الرسمية وغيرها من الإجراءات التي تكفل إعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف العنزي أن المقيم تطارده الكثير من الشكاوى في أكثر من منطقة تتعلق بقضايا احتيال وتهرب، دون إيقافه من جانب الجهات المعنية، مؤكدا أن المقيم ورط موكله في مديونيات جراء المماطلة في إعادة المبلغ.
تعليقات ( 23 )
زائر ٩٧عصر ذهبي يعيشه الأجانب العرب في بلدنا ....
اقطعو يدههاذي ليست مماطلة هاذي سرقة وياخذ حدها قطع اليد و السجن حتى اعادة المبلغ
من ناحيتي انامعاي مليون ريال واعطيها مقيم يستثمرها لي !! انا مااثق اليوم بالمواطن وهو على راسي من فوق اروح اثق بمقيم !!
محقكفيت ووفيت ياتعليق 16
سالمتعليق مخالف
علي العمريهذا القضاه. الطيب. مع. الوافد. مثل العسل. والموطن. مثل.*****
مقيم عربيمستحين تقولون جنسيته ،، العرب هذولا اللي انت خايفين على ذكر جنسيتهم ، تخلوا عنا في احلك الظروف ، المفروض مثلما تذكرون جنسية المواطن ، تذكرون الجنسيات الاخرى ، المواطن ليس رخيص حتى نشهر بجنسيته.
صبحيوالقادم ادهى وامر.
الصريح جدامع احترامي للمدعي انت الي دخلت القفص برجلينك وتستاهل ماجاك
عدد التعليقات:15378
قلم الحقيقهلو كان مواطن سعودي والله لأخرجوه من تحت الأرض لاكن لأنه أجنبي تحت الحماية الفولاذية ماعليه ولايجيه غير بردآ وسلامآ. اذا كان مواطن سعودي حول لحسابه أموال من الخارج اتهم أنها بفعل عملية غسيل ماذا نقول.
البلوياناشد المسؤولين عدم سرعه البت في القضيه وإعطاء فرصه للمقيم والتحقيق مع الوكيل والمدعى عن أسباب إعطاء المقيم مبلغ كهذا
البلوياناشد المسؤولين عدم سرعه البت في القضيه وإعطاء فرصه للمقيم والتحقيق مع الوكيل والمدعى عن أسباب إعطاء المقيم مبلغ كهذا
2030تعليق مخالف
خلك بعيد حبك يزيد 😊أصلآ مبنى المحكمة من الخارج متهالك ويسد النفس .
محامي مخضرملماذا تعطون المقيم ملايين والالاف ؟ تفعيل نظام التستر هو الحل لحماية أقتصاد الوطن . لا بد للمحاكم أن تفصل في التستر أولا ومن ثم تنظر الخلاف المالي.
واضحتعليق 2 والله شكلك من جماعته اقول اكتب الاسم الحقيقي وخلي عنك البلوي شكلك ابو نضال او ابو شاهر اجل نرفق بالاجانب ما اقول الا الله يرحم من حرمك اكل *** بس
عدد التعليقات:15378
قلم الحقيقهاسألو من يقف خلف هذا المقيم ويعمل تحت كفالته ويتصرف تحت بصره وسمعه وأمره. لن تستطيعون أن تنالو منه أو القاء القبض عليه وجلبه للعدالة والحكم عليه طالما حمايته فولاذية لاتقطعها أو تقصها المناشير.
زائرالمقيم ياما له من الفرص ويحتال علي كيفه وكيف ابوه مليون وفيه احتيال
سن توبالاجراء السليم ابقائه في السجن ويتم توكيل واحد من طرفه لانهاء القضيه القضاء عندنا الى وين . 100% سيسعى الوافد للخروج حتى لو كان عليه منع سفر . المجاهيل داخلين خارجين بطرق غير نظاميه
واضحتبوك اجل اكيد المماطل او النصاب هو زلمة بحكم قربها من الحدود ويا كثرهم هناك وطبعاً الزلمة ولا يسئل عن انظمه او قوانين في السعودية ولا يستحي لانه فقط جبان ويخاف ولو سجنوه ليلة كان طلع الدراهم
البلويهذا مقيم ويعتبر ضيف علينا ويجب عدم التسرع بالحكم من الممكن يكون قد وقع ضحيه تستر فرفقا با الأجانب وعدم التسرع بالحكم عليهم هولاء مساكين
ماجدغبي