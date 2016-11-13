“المقابر” أحد أسباب خفض رسوم الأراضي البيضاء

صحيفة المرصد: فيما أعفى إيقاف تطوير الأراضي من قبل شركة أرامكو هذه الأراضي من رسوم البيضاء دون إعفائها من التسجيل؛ أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن المساهمات المتعثرة لاحتيال مالي أو غيره من الأسباب ليست معفاة من الرسوم، في حين حدد عددا من الأسباب التي تسهم في تخفيض قيمة الرسوم، منها وجودها بجانب مقابر أو كونها تقع بجوار محطات للضغط العالي.

ووفقا لصحيفة مكة قال في تصريح على هامش مؤتمر عقدته هيئة المقيمين السعوديين المعتمدين، إن أصحاب الأراضي البيضاء ليسوا معفين من تسجيل أراضيهم، وإن عليهم بعد التسجيل أن يرفقوا ما يثبت إيقاف تطويرها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليتم إعفاؤهم من الرسوم وفق الفقرة الثانية من المادة التاسعة في نظام رسوم الأراضي البيضاء والتي تنص على «في حالة وجود مانع نظامي يمنع صاحب الأرض من تطويرها وليس هو المتسبب بإيقاف التطوير تخرج الأرض من الرسوم».

وقال المديهيم إن الوزارة ستنجز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة التنظيمات والآليات لقواعد عمل لجنة المخالفات والاعتراضات وقواعد عمل تقدير الأراضي، والتي قد يبدأ العمل بها دون أن تضطر الوزارة إلى إعلانها كونها آليات تنفيذية، غير أنه تعهد أن تكون آليات تقدير الأراضي واضحة للجميع فور الانتهاء منها، وتتيح الاعتراض على مبلغ فاتورة الرسوم.

وفي تصريح سابق حصر المديهيم تعامل وزارة الإسكان مع الملاك المدونين في وثيقة الأراضي ملزما البنوك بتسجيل الأراضي المرهونة باسمها أيا كانت العلاقة البينية بينها وبين العميل، لافتا إلى أن هذه العلاقة لا تتدخل بها الوزارة ولا بالإجراءات الداخلية لسداد الرسوم، كما لم يعف الأراضي التي لم تصلها أي من الخدمات من رسوم البيضاء، مشيرا إلى أن آليات التقييم تراعي انخفاض قيمة الرسوم في هذه الحالة.