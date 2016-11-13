السجن 4 أعوام لمسؤول بارز بـ«المياه» في قضايا رشوة وتزوير

صحيفة المرصد: قالت مصادر أن محكمة الاستئناف الإداري في جدة، قضت بسجن مسؤول في وزارة المياه لمدة 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية إدانته بجرائم تتعلق بتسلمه رشاوى في قضية فاجعة سيول جدة.
وبحسب صحيفة “عكاظ” أن القاضي أدان المسؤول في 4 جرائم رشوة، بعد تسلمه سيارات وهدايا منوعة ومبالغ نقدية اشترى بجزء منها شقة في الإسكندرية، وذلك بعد تبرئته من جرائم رشوة أخرى وتزوير.
وكان المدعي العام قد اتهم مسؤول الوزارة بالحصول على المبالغ النقدية والهدايا مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية في عقود تشغيل لشبكات مياه فرعية في الأحياء الشمالية الوسطى في جدة.
واتهم المسؤول بمنح شركات خطابات تأييد للحصول على 3 آلاف تأشيرة عمل، وحصوله على مبالغ نظير ذلك.
في السياق ذاته، برأت المحكمة 12 متهماً في القضية بينهم مسؤولون ورؤساء تنفيذيون في شركات كبرى ومكاتب استشارية، فيما صرفت النظر عن دعوى مقدمة ضد مصري وتركي لعدم وجودهما؛ حيث أطلق سراحهما دون كفالة وغادرا البلاد، واعتبر إطلاقهما دون كفالة مخالفاً للنظام.
تعليقات ( 11 )
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتقليلة في حقه .. اين باقي العصابة؟!
الستينييمكن مثل هذا المسؤول كالكمبارس في المسرحيه ، وماذا عن الممثلين الرئيسيين ؟؟؟؟؟؟
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اللامي10عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي )
ع . الحربييا سلام سلم كم سنة ولسه ما تم الحكم النهائي في فاجعة جدة والله قمة المسخرة
واضحوالله من الفساد عند *** يابويا عايزين شقة في الاسكندري اكيد الفرع بيرجع للاصل
سن توب3/ كنكت الاحكام تشجع على ممارسة الفساد وخيانة الامنه لكل من باع ضميره ودنس امانته *******
الحرفيالعداله اخذة مجراها وذا شي طيب ولكن هناك مشاريع الوقت الحاضر في اجراءات التنيفذ اومستقبلا كون تلك المشاريع هام وعملاقه مثل الطرق الطويل اوالمجاري وغيرها هذه مبالغ تكلف الدوله الشي الكثير وايضا تمس حياة الوطن والمواطن من جميع الجوانب ( يجب ويجب توكل الامور الى مهندسين اكفأ ويعطى نسبه معينه من اي مشروع
كنكتأسألكم بالله وش هالحكم ؟! ثلاثة آلاف تأشيره لو ياخذ على التأشيره ألف ريال بيطلع له ثلاثة ملايين ريال هذا غير الرشاوي والهدايا وآخرتها ثلاثمية ألف ريال غرامه وسجن أربع سنوات كأنه في رحله لتأمين مستقبل
سن توب2% من المسؤولين يملكون النزاهه والامانه والباقي عليهم السلام اتمنى تخصيص سجن خاص بالمسؤولين المرتشين والفاسدين ويالله يكفيهم !
أحمدمن هذا المسؤول؟ إن لم يتم التشهير به فإن الحادثة سوف تتكرر مره ومرتين وعشرين...وفي مناطق محتلفة من ربوع البلاد...حفظ الله بلادنا من كل فاسد ومفسد...اللهم آمين.