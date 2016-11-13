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كلينتون تكشف السبب الحقيقي لخسارتها في الانتخابات!

13 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص
كلينتون تكشف السبب الحقيقي لخسارتها في الانتخابات!
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صحيفة المرصد-رويترز: قال مصدران إن هيلاري كلينتون، ألقت باللوم على جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في خسارتها انتخابات الرئاسة الامريكية وذلك اثناء مؤتمر عبر الهاتف مع كبار ممولي حملتها الانتخابية، وأبلغ المصدران اللذان شاركا في المؤتمر الهاتفي اليوم السبت رويترز أن كلينتون ألقت باللوم على كومي في خسارتها بسبب قراره إرسال رسالة إلى الكونجرس قبل أيام من الانتخابات أعلن فيها إعادة فتح تحقيق فيما إذا كانت المرشحة الديمقراطية قد أساءت التعامل مع معلومات سرية عندما استخدمت خادما شخصيا للبريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2012.

وبعد أسبوع أعلن كومي أنه راجع رسائل البريد الإلكتروني ومازال يعتقد أنه لا يوجد ما يبرر توجيه إتهامات إليها. لكن الضرر السياسي كان قد حدث بالفعل، ونقل المصدران عن كلينتون قولها إن منافسها الجمهوري دونالد ترامب تمكن من إنتهاز الفرصة واستخدم الاعلانين اللذين صدرا عن كومي لمهاجمتها.

وقالت كلينتون إنه رغم أن الرسالة الثانية برأتها من أي خطأ إلا أن ترامب استغل ذلك ليقول لمناصريه إن النظام فاسد ويجاملها وحثهم على الاحتشاد يوم الانتخابات، وقالت أيضا إن حملتها واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جمعتا 900 مليون دولار من أكثر من ثلاثة ملايين متبرع من الأفراد، ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم كلينتون للحصول على تعقيب.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    محمد

    سامية خنبوقة قلم الكيكة
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  2. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:147

    تابط شرا

    اقول روحي اغسلي المواعين واشطفي الحوش
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  3. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    محب آل البيت

    لا يسمح الأمريكان أن تقود أمريكا أمرأة فهم عنصريون أقصائيون
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  4. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مافي أسباب شخصيا أعتقد إنك انتي اللي فزتي في الإنتخابات بس انتي منتي مطلوبة في هذي المرحلة تخطيطكم ومؤامراتكم كانت في الخفاء ووراء المكاتب المغلقة اليوم لا زادت بجاحتكم وصارت علنية وهذي بطلها الترامب
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  6. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص
    عدد التعليقات:773

    سامية

    بانتظارك ياسيدة البيت الأبيض❤️🌷هيلاري🌷❤️عام ٢٠٢٠ بحول الله 😇
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  7. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    عيضه

    كيف جمعت لحملتها 900 مليون دولار وترامب يقول الدين الامريكي العام 90 مليون دولار !
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  8. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    محب آل البيت

    ت 2 سن توب من تسبب في خراب العراق واليمن وسوريا هي ***وايران وحزب أبليس حزب خسن زميرة والحرس الثوري وبقية ذيول ايران
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  9. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    زائر الليل

    تعليق مخالف
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  10. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    سن توب

    السبب لأنك عجوز ***ساهمتي بشكل مباشر مع اوباما في خراب تونس وليبيا والعراق واليمن وسوريا وعليكم ***الله
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  11. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    محب آل البيت

    أمريكا عنصرية وتدعي حقوق المرأة ومستحيل أن تكون ريئسة امركا مرأة والدليل هل سبق أن تولت رئاسة امريكا مرأة عبر تاريخها الطويل
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