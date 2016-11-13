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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

13 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
  • 1٬650
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

13

الوطن-خالد



تعليقات ( 83 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 83
    13 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    💎🎀سُندُس

    أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ ........
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  2. 82
    13 نوفمبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    اهليين خيتي بسمه منوره
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  3. 81
    13 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    أنين الصمت 🤐

    طلبت منه ان يتقدم !! فأجابها بكل رحابة صدر و هدوء : أهلي اناس قهوجيون ، ماذا ؟ صبابي دلال 😬
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  4. 80
    13 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    أنين الصمت 🤐

    كم كانت تسحره بكحل عينيها الزيتونيتين و شفتيها المحمّرات ، و كم كان يجيبها بغزل ملتهب و هي بثيابها الخلابة ، و طولها الممشوق الذي حرّمته على غيره بعد عامين من العلاقة و الحب الغزير ... طلبت منه ان يتقدم
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  5. 79
    13 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    أنين الصمت 🤐

    ازرعنی فی قلبک مرتاً اخرا اذا شئت ف اصبح من الفرح سعیداً ومسروراً ، واطردنی من قلبک اذا شئت ، ف انا من دون وجودک منتفیاً مکسوراً ، لكاتبها ،
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  6. 78
    13 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    💎🎀سُندُس

    عزيزتي "ريما" نرجو موافاتنا ب آخر المستجدات ف عالم القطاوة😻😽 ع الساحتين العربية والدولية - إليكِ المايك🎧☺️
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  7. 77
    13 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    القناص2

    السؤال لا انت حبيت البحر وظلامه ولا الصحراء وسرابها قال لا البحر خوف وغدر ولا رجاء إلا لمن هو على الشاطىء اما الصحراء سرابها هو امل الحياة ولكنه خداع البصر للضمأن ولايكون ابدا ماء مهما طردته بل موت
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  8. 76
    13 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    أنين الصمت 🤐

    هل لی فی قلبک مکان؟!‌ اَصبحتُ مُضطرباً ‌‌..مُتضرراً..مِقهورا و کیف لی ان اکون سعید؟ وانه من رحمة قلبک مطروداً .. الیس الحق لی اذا ذبلتُ کما یذبل الورد؟!. واصبح من القهر مُئیساً مغموتاً؟ ازرعنی فی قلبك اصبح مسروا💞
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  9. 75
    13 نوفمبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    أنين الصمت تتزوجيني على سنة الله ورسوله إذا طلبت خشمك من أهلك علم
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  10. 74
    13 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    أنين الصمت الله يعينك على نفسك لكن كم عمرك هل هو 44 سنه صحيح
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  11. 73
    13 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    أنين الصمت 🤐

    للمساء رغبة في تحريك كل الصور بمخيلتك.. قديمها وجديدها.. وتلك الصور التي لا تدرك شيئا عنها سوى انها مرتبطة بالروح.. طاب مساء الهواء الذي يداعب الانفاس.. وطابت ليلة من عاش في الخفوق 💞
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  12. 72
    13 نوفمبر, 2016 , 13:19 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    ينثر قربته تصحيح
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  13. 71
    13 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    هل تعرفون من تقصد في تعليقاتها 112 هههههههههه خخخخخخ
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  14. 70
    13 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    أنين الصمت 🤐

    ‏مازال في قلبي ، رحيقُ لقائنا 🌺 من ذاق طعمَ الحب..لا ينساه 🌸 ماعاد يحملني حنيني للهوى 💞 لكنني أحيا..على ، ذكراهُ 💘
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  15. 69
    13 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    أنين الصمت 🤐

    ‏كالشفتين و اللساان ‏يجمعهم الصمت ، ويفرّقنا الكلام.
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  16. 68
    13 نوفمبر, 2016 , 13:12 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    هههههههه عنين الصمت يقول بندر بن سرور من يطرد المقفين مثل إللي ينثر قريته عند البحر الأحمر يحسبه غدير في وادي الرشا ههههههههعععع
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  17. 67
    13 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    أنين الصمت 🤐

    حنيـن وأنـين ، حرف يفرّق بينهن ، ونفس الوجع يجمعهن .
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  18. 66
    13 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    القناص2

    فقط عندما تكون هادئه يكون السماء ضحوكا والقمر والنجوم عقده والضوء احلام المتعبين من الأيام وعذابها صوت الموج الهادئ صوت البعيد الذي تنتظره تحلم به تنظر وجهه وصورته على الموج تخيل انك تكلمه فيرد عليك
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  19. 65
    13 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    ريمه ياكثر اخوانك في الشوارع 🐕🐩
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  20. 64
    13 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    أنين الصمت 🤐

    أجمل شِعور ، لمِن تشِتآق لشخِص وفجأِه تكلمك وتقول ضف وجهك ابوي خلف الباب ،
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  21. 63
    13 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    💎🎀سُندُس

    آحبآئي عشاقي ربعي عزوتي بنيآخي_ هل تعرفون الفرق بين الشخص عزيز النفس وبين الذليل ؟ وهل تعرفون الفرق بين الرجال وأشباه الرجال🤔
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  22. 62
    13 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    ( ريما Rima )🍎 يضحكني الشخص اللي نكتب مثلا عنه بالصفحة وهو مو متواجد ويقول تتكلمون بغيابي وهو موجود لم يغيب ويشوف رسائلنا اول بأول ولكنه لم يدخل الصفحة 😂//مرررريضه تحتاج علاج نفسي تضحك لاي سبب
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  23. 61
    13 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    القناص2

    تاه زورقه في بحار شواطئها بعيده لايوجد فنارات على الشوطئ مظلمه اقسم ان الصحراء اقرب الى الحياة من ظلمة البحر وغدره قال كان السرب حلما كان ظلام البحر خوفا قلت الشواطيء قال جميله احبها عندما تكن هادئه
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  24. 60
    13 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    أنين الصمت 🤐

    حلمء ضإع ؟ بين الحكي والآستمإع ! مرت ظروف ، وعإشت حروف ! ومإت اللقى ? وعإش الضيإع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 59
    13 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    💎🎀سُندُس

    ي38 صدقتي ي "ريما" هذا بالضبط مثل الشخص اللي يتخفى بكذا معرف أويعلق بدون معرف أويسجل خروج ويبقى يتسكع بعدة معرفات ويهاجم الآخرين وتصرفه هذا يدل أنه شخصيته مهزوزة وماعنده ثقة بنفسه لإن الواثق يواجه.
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  26. 58
    13 نوفمبر, 2016 , 13:01 م

    أنين الصمت 🤐

    خلك لحالك و كف خيرك وشرك 🌺 محدن وراء المقفين بتوقف حياتھ 💞
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  27. 57
    13 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    أنا لو عندي أخت وصل عمرها 25 سنه ولم تتزوج اشتريت لها زوج من الربع ودفعت 100 ألف ريال وهذا العمل يقضي على العنوسه وكثر المهابد والمرامح والصقل والبربسه في الأسواق والمرصد ووووووووووووووووووووووووووووو
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  28. 56
    13 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    أنين الصمت 🤐

    ‏ليت الرفيق ان غاب يعذر رفيقه 🌸 ‏ولا يلحقه بالشين لو كان جافي 🌸 ‏‏ترى الحياة تروح مثل الدقيقه 🌸 ‏اما ذكرت بخير .. ولا عوافي⁦ ⁩🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 55
    13 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    ادخلي يابزر تبكبكي وقولي قسم لقبي منتحل مثل عادتك ..بزر اعطوها جوال ..بلاااا
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  30. 54
    13 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    ( ريما Rima )🍎 ما أكثر القطط بكل الشوارع🐈🐈🐈🐈🐈//وفيه 🐕امثالك كثير بكل مكان وهنا انتي 🤓
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  31. 53
    13 نوفمبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    هل تعرفين جفن ضب والعلم ومهد الذهب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 52
    13 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    البنت بعد 25 سنه إذا ماتزوجتا يجب علاها أن أبوها يخطب لها ويدفع فوقها مهر وليس عيباً ولا فيها خجل علم يا سوندس 💞
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  33. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    عنوبه انتبهي أفصل عليك يا بطله ،،للان اعطيك فرص 👌🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    💎🎀سُندُس

    المنتصر بليز وخر عن دربي :: وخلك ف جفن ضب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    ريمه ينطبق علاها جليلين الحياء ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    💎🎀سُندُس

    فيونكه بليز -- غيري الفيونكه //ذي ملكي ؛؛ مالتي :: حقتي // بقي :: انزين😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    ريمه من اغتابني اليوم في المرصد الله لا يبيحه ولا يحلله⚘🌷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    🎀💫

    مافيه احد -كامل الا الله -انتبهي ياريما تغلطين-طيب خلك في حالك -أحسن لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 12:33 م
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    وش عند سوندس اليوم تهابد وترامح علانا هههههههه ⚘🌷💞🌹🏵💞💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    💎🎀سُندُس

    عصبت وقفلت لاحد يگلمني😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    ( ريما Rima )🍎

    خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    💎🎀سُندُس

    يامدورة السوالڤ ، نستمع له👂مايخالڤ ، مير معكم م نتوالڤ ، بيننا قدح🔥الشرارة😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    ( ريما Rima )🍎

    السليم هذا طاقية مكروه مايحبونه ويحترمونه إلا الطواقي اللي مثله😂
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  44. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 12:25 م

    💎🎀سُندُس

    الشئ بالشئ يذكر ع طاري مخالف أو مايخالف يقول الصوت صوت الجزيرة:🎶🎵
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    ( ريما Rima )🍎

    البعض 🎀💫عامل نفسه كامل❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    ( ريما Rima )🍎

    يضحكني الشخص اللي نكتب مثلا عنه بالصفحة وهو مو متواجد ويقول تتكلمون بغيابي وهو موجود لم يغيب ويشوف رسائلنا اول بأول ولكنه لم يدخل الصفحة 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    💎🎀سُندُس

    وهذهـ تغريدة آخرى ذيلها مرسلها بـ مجنووون سُندُس👈أحبك💗 فلا تسألني ما الدليل؟ : (فهل سمعت رصاصة🔫 تسأل القتيل💘🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    ( ريما Rima )🍎

    ما أكثر القطط بكل الشوارع🐈🐈🐈🐈🐈
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    💎🎀سُندُس

    ومازالت التغريدات تتوالى كما السيل الجارف : - هلا يا معطر جوي😘 ~ ويش أخبارك ويش مسوي؟🌹🌱
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    💎🎀سُندُس

    وهذهـ تغريدة آخرى تفيض بالمشآعر الدافئة وگلها رقة وعذوبة👈كيف أناديك عُمري والعمر فاني ؟ (أنت غير) الناس عندي أنت الغلا والحُب ونبع الحنآني❤️🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    🎀💫

    تسلمين بسمة -وانت أغلى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    🎀💫

    متى نجد- محبة صادقة -صداقة حقيقية -قاعدة متينة -وليست هشة -تنهارعند أقرب موقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    ( ريما Rima )🍎

    معلومة 🌻 البقوليات تستخدم مدى الحياة لاتفسد ولاتفقد قيمتها 🍜🍝
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    فيونكة //تسلمين ياغاليه لانك نصحتيهم يتكلموا بوجودي مو بغيابي ..ما انحرم يارب ..لكن ماااااش مافيه امل فيهم 😂
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  55. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    💎🎀سُندُس

    وهذهـ تغريدة آخرى : صباح الخير حياتي } آحلى صباااح صباااحگ ؛ آحلى حُب حُبك { وآحلى شئ إني آحبگ ؛ i love you 💗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    🎀💫

    للاسف- الناس-ويقرأون اليوم -وينسون بكرة -عن النية الطيبة -وحسن الظن -والكسب الحلال -مازال النفاق والرياء-وصداقة المصالح-والحب الكاذب-متواجد بكثرة -لم يردعهم علم -ولا ثقافة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    💎🎀سُندُس

    آحبآئي عشاقي ربعي عزوتي_ هذه بعض التغريدات التي وصلتني من عشاقي👈 صباح الخير { يا مصحصح!! يا عسل!! يا ورد متفتح🌷🌼🌹!! ..! } انا أبــغي نهاري خير قلت بطلتك أتصبح😘
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  58. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    السليم //😂😂😂😂 ياخي رهييييب .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  59. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    ( ريما Rima )🍎

    تابع..فإن تكفل بها الأمناء سارت على الدرب مستقيمة ومحققه للآمال والطموح وأن تولاها العابثون اختل اتزانها وأصبحت تترنح ذات اليمين والشمال فيبدو لنا الأمور مضطربة لايخلوها الزيف والمبالغة 〰〰📝💻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    💎🎀سُندُس

    آحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ عموماً جميع العاملين ف القناة فاهمين الأستاذ المُعد😎ومتقبلينه ف جميع حالاته وهذا ماينبغي أن يكون عليه خلق المسلم / من خذا رفيقه بزلته ،، خلاه الزمان بليا رفيق!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    ( ريما Rima )🍎

    إن الصحافة📝💻 اليوم تشكل دورا كبيرا في تكوين الرأي العام لدى كثيرا من القراء وتعد مرجعا لايستهان به في معرفة آخر الأخبار وما يطرأ من مستجدات..وهي سلاح ذو حدين بحسب من توضع بيده ⬆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الكاريكاتير اللي يضحك كاريكاتير المسيهيج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    💎🎀سُندُس

    😊آحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ حبيت أقول لكم ترى الأستاذ المُعد😎مهما عصب😡لايخرج عن حدود الذوق والأدب وأقصى مايفعله إذا عصب هو الصمت😐وهذه "ميزة" تحسب له يفتقدها أغلب البشر.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    ( ريما Rima )🍎

    بعض الصحف 📝💻على مايبدو غير قادرة على التمييز بين حادث دراجة وحادث حضارة 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    💎🎀سُندُس

    آحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ قد يقول قائل لانستطيع أن نطلب من الأستاذ المُعد😎أن يبصم عنك لإنه عصبي😡وأنا أقول ماعلاكم تراه مثل أغلب البشر ف الصباح مروق😂 ومع ضغوط العمل يعصب ثم يعود للروقان😀
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    صباح الخيراااات ..كم مره اغتبتوني في غيابي وزوجتوني وسبيتوني ..ليه كذا ياشعب الكاريكاتير ؟؟؟🙄
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    ( ريما Rima )🍎

    طريقة لتنظيف طاحونة القهوة ☕ضعي بالطاحونة نصف كوب رز واطحنية حيل وثم كبيه راح تجدي الطاحونة صارت نظيفة وتكون أيضا أمواس الطاحونة حادة بشكل اكبر🍵
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    💎🎀سُندُس

    آحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_مع أشراقة☀️هذآ الصصپآح آلجميل طآب صپآحح قلبي💗🌷أبث إليكم التحيآت من تحت البطانية وآعتذر عن عدم الحضور للأستديو ياليت تگلمون الأستاذ المُعد😎يبصم عني ويسجلني حضور☺️
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  69. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    ( ريما Rima )🍎

    مافيه امرأة ماتعرف تطبخ ابدا بل به يعرفن يطبخن الأشياء العادية مثل فول ايدام رز دجاج مكرونة بطاطس🍖🍗🍔🍝🍟🍲_الأشياء اللي بعضهن ماتعرف تسويهن كالمعجنات انواع من الكيكات الأشياء اللي زي كذا🍮🍰🍪🍦
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  71. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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  72. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    ( ريما Rima )🍎

    وعليكم السلام
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  73. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    الدنيا منزل بالايجار مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم ومهما فعلت فيها ستتركها يوماً ما و الاخرة هي منزلك,,!!!
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  74. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    ( ريما Rima )🍎

    😂لااحتاج لشخص يحبني ويهتم بي كل ما احتاجه هو ملايين الريالات💰💸💸 وانا سأهتم بنفسي 😂
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  75. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  76. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾
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  77. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺
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  78. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
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  79. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  80. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخير والنور جميعآ🌼🌺🍃
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  81. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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  82. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:9102

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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  83. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    ( ريما Rima )🍎

    صباح الخير
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