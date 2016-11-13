شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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تعليقات ( 83 )
💎🎀سُندُسأَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ ........
عدد التعليقات:1
الحرماناهليين خيتي بسمه منوره
أنين الصمت 🤐طلبت منه ان يتقدم !! فأجابها بكل رحابة صدر و هدوء : أهلي اناس قهوجيون ، ماذا ؟ صبابي دلال 😬
أنين الصمت 🤐كم كانت تسحره بكحل عينيها الزيتونيتين و شفتيها المحمّرات ، و كم كان يجيبها بغزل ملتهب و هي بثيابها الخلابة ، و طولها الممشوق الذي حرّمته على غيره بعد عامين من العلاقة و الحب الغزير ... طلبت منه ان يتقدم
أنين الصمت 🤐ازرعنی فی قلبک مرتاً اخرا اذا شئت ف اصبح من الفرح سعیداً ومسروراً ، واطردنی من قلبک اذا شئت ، ف انا من دون وجودک منتفیاً مکسوراً ، لكاتبها ،
💎🎀سُندُسعزيزتي "ريما" نرجو موافاتنا ب آخر المستجدات ف عالم القطاوة😻😽 ع الساحتين العربية والدولية - إليكِ المايك🎧☺️
القناص2السؤال لا انت حبيت البحر وظلامه ولا الصحراء وسرابها قال لا البحر خوف وغدر ولا رجاء إلا لمن هو على الشاطىء اما الصحراء سرابها هو امل الحياة ولكنه خداع البصر للضمأن ولايكون ابدا ماء مهما طردته بل موت
أنين الصمت 🤐هل لی فی قلبک مکان؟! اَصبحتُ مُضطرباً ..مُتضرراً..مِقهورا و کیف لی ان اکون سعید؟ وانه من رحمة قلبک مطروداً .. الیس الحق لی اذا ذبلتُ کما یذبل الورد؟!. واصبح من القهر مُئیساً مغموتاً؟ ازرعنی فی قلبك اصبح مسروا💞
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهأنين الصمت تتزوجيني على سنة الله ورسوله إذا طلبت خشمك من أهلك علم
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهأنين الصمت الله يعينك على نفسك لكن كم عمرك هل هو 44 سنه صحيح
أنين الصمت 🤐للمساء رغبة في تحريك كل الصور بمخيلتك.. قديمها وجديدها.. وتلك الصور التي لا تدرك شيئا عنها سوى انها مرتبطة بالروح.. طاب مساء الهواء الذي يداعب الانفاس.. وطابت ليلة من عاش في الخفوق 💞
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهينثر قربته تصحيح
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللههل تعرفون من تقصد في تعليقاتها 112 هههههههههه خخخخخخ
أنين الصمت 🤐مازال في قلبي ، رحيقُ لقائنا 🌺 من ذاق طعمَ الحب..لا ينساه 🌸 ماعاد يحملني حنيني للهوى 💞 لكنني أحيا..على ، ذكراهُ 💘
أنين الصمت 🤐كالشفتين و اللساان يجمعهم الصمت ، ويفرّقنا الكلام.
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللههههههههه عنين الصمت يقول بندر بن سرور من يطرد المقفين مثل إللي ينثر قريته عند البحر الأحمر يحسبه غدير في وادي الرشا ههههههههعععع
أنين الصمت 🤐حنيـن وأنـين ، حرف يفرّق بينهن ، ونفس الوجع يجمعهن .
القناص2فقط عندما تكون هادئه يكون السماء ضحوكا والقمر والنجوم عقده والضوء احلام المتعبين من الأيام وعذابها صوت الموج الهادئ صوت البعيد الذي تنتظره تحلم به تنظر وجهه وصورته على الموج تخيل انك تكلمه فيرد عليك
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهريمه ياكثر اخوانك في الشوارع 🐕🐩
أنين الصمت 🤐أجمل شِعور ، لمِن تشِتآق لشخِص وفجأِه تكلمك وتقول ضف وجهك ابوي خلف الباب ،
💎🎀سُندُسآحبآئي عشاقي ربعي عزوتي بنيآخي_ هل تعرفون الفرق بين الشخص عزيز النفس وبين الذليل ؟ وهل تعرفون الفرق بين الرجال وأشباه الرجال🤔
عدد التعليقات:5882
بسمه( ريما Rima )🍎 يضحكني الشخص اللي نكتب مثلا عنه بالصفحة وهو مو متواجد ويقول تتكلمون بغيابي وهو موجود لم يغيب ويشوف رسائلنا اول بأول ولكنه لم يدخل الصفحة 😂//مرررريضه تحتاج علاج نفسي تضحك لاي سبب
القناص2تاه زورقه في بحار شواطئها بعيده لايوجد فنارات على الشوطئ مظلمه اقسم ان الصحراء اقرب الى الحياة من ظلمة البحر وغدره قال كان السرب حلما كان ظلام البحر خوفا قلت الشواطيء قال جميله احبها عندما تكن هادئه
أنين الصمت 🤐حلمء ضإع ؟ بين الحكي والآستمإع ! مرت ظروف ، وعإشت حروف ! ومإت اللقى ? وعإش الضيإع
💎🎀سُندُسي38 صدقتي ي "ريما" هذا بالضبط مثل الشخص اللي يتخفى بكذا معرف أويعلق بدون معرف أويسجل خروج ويبقى يتسكع بعدة معرفات ويهاجم الآخرين وتصرفه هذا يدل أنه شخصيته مهزوزة وماعنده ثقة بنفسه لإن الواثق يواجه.
أنين الصمت 🤐خلك لحالك و كف خيرك وشرك 🌺 محدن وراء المقفين بتوقف حياتھ 💞
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهأنا لو عندي أخت وصل عمرها 25 سنه ولم تتزوج اشتريت لها زوج من الربع ودفعت 100 ألف ريال وهذا العمل يقضي على العنوسه وكثر المهابد والمرامح والصقل والبربسه في الأسواق والمرصد ووووووووووووووووووووووووووووو
أنين الصمت 🤐ليت الرفيق ان غاب يعذر رفيقه 🌸 ولا يلحقه بالشين لو كان جافي 🌸 ترى الحياة تروح مثل الدقيقه 🌸 اما ذكرت بخير .. ولا عوافي 🌸
عدد التعليقات:5882
بسمهادخلي يابزر تبكبكي وقولي قسم لقبي منتحل مثل عادتك ..بزر اعطوها جوال ..بلاااا
عدد التعليقات:5882
بسمه( ريما Rima )🍎 ما أكثر القطط بكل الشوارع🐈🐈🐈🐈🐈//وفيه 🐕امثالك كثير بكل مكان وهنا انتي 🤓
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللههل تعرفين جفن ضب والعلم ومهد الذهب
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهالبنت بعد 25 سنه إذا ماتزوجتا يجب علاها أن أبوها يخطب لها ويدفع فوقها مهر وليس عيباً ولا فيها خجل علم يا سوندس 💞
عدد التعليقات:5882
بسمهعنوبه انتبهي أفصل عليك يا بطله ،،للان اعطيك فرص 👌🏻
💎🎀سُندُسالمنتصر بليز وخر عن دربي :: وخلك ف جفن ضب .
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهريمه ينطبق علاها جليلين الحياء ههههههه
💎🎀سُندُسفيونكه بليز -- غيري الفيونكه //ذي ملكي ؛؛ مالتي :: حقتي // بقي :: انزين😡
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهريمه من اغتابني اليوم في المرصد الله لا يبيحه ولا يحلله⚘🌷
🎀💫مافيه احد -كامل الا الله -انتبهي ياريما تغلطين-طيب خلك في حالك -أحسن لك
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهوش عند سوندس اليوم تهابد وترامح علانا هههههههه ⚘🌷💞🌹🏵💞💞
💎🎀سُندُسعصبت وقفلت لاحد يگلمني😡
( ريما Rima )🍎خروج
💎🎀سُندُسيامدورة السوالڤ ، نستمع له👂مايخالڤ ، مير معكم م نتوالڤ ، بيننا قدح🔥الشرارة😡
( ريما Rima )🍎السليم هذا طاقية مكروه مايحبونه ويحترمونه إلا الطواقي اللي مثله😂
💎🎀سُندُسالشئ بالشئ يذكر ع طاري مخالف أو مايخالف يقول الصوت صوت الجزيرة:🎶🎵
( ريما Rima )🍎البعض 🎀💫عامل نفسه كامل❗
( ريما Rima )🍎يضحكني الشخص اللي نكتب مثلا عنه بالصفحة وهو مو متواجد ويقول تتكلمون بغيابي وهو موجود لم يغيب ويشوف رسائلنا اول بأول ولكنه لم يدخل الصفحة 😂
💎🎀سُندُسوهذهـ تغريدة آخرى ذيلها مرسلها بـ مجنووون سُندُس👈أحبك💗 فلا تسألني ما الدليل؟ : (فهل سمعت رصاصة🔫 تسأل القتيل💘🤔
( ريما Rima )🍎ما أكثر القطط بكل الشوارع🐈🐈🐈🐈🐈
💎🎀سُندُسومازالت التغريدات تتوالى كما السيل الجارف : - هلا يا معطر جوي😘 ~ ويش أخبارك ويش مسوي؟🌹🌱
💎🎀سُندُسوهذهـ تغريدة آخرى تفيض بالمشآعر الدافئة وگلها رقة وعذوبة👈كيف أناديك عُمري والعمر فاني ؟ (أنت غير) الناس عندي أنت الغلا والحُب ونبع الحنآني❤️🌼
🎀💫تسلمين بسمة -وانت أغلى
🎀💫متى نجد- محبة صادقة -صداقة حقيقية -قاعدة متينة -وليست هشة -تنهارعند أقرب موقف
( ريما Rima )🍎معلومة 🌻 البقوليات تستخدم مدى الحياة لاتفسد ولاتفقد قيمتها 🍜🍝
عدد التعليقات:5882
بسمهفيونكة //تسلمين ياغاليه لانك نصحتيهم يتكلموا بوجودي مو بغيابي ..ما انحرم يارب ..لكن ماااااش مافيه امل فيهم 😂
💎🎀سُندُسوهذهـ تغريدة آخرى : صباح الخير حياتي } آحلى صباااح صباااحگ ؛ آحلى حُب حُبك { وآحلى شئ إني آحبگ ؛ i love you 💗
🎀💫للاسف- الناس-ويقرأون اليوم -وينسون بكرة -عن النية الطيبة -وحسن الظن -والكسب الحلال -مازال النفاق والرياء-وصداقة المصالح-والحب الكاذب-متواجد بكثرة -لم يردعهم علم -ولا ثقافة
💎🎀سُندُسآحبآئي عشاقي ربعي عزوتي_ هذه بعض التغريدات التي وصلتني من عشاقي👈 صباح الخير { يا مصحصح!! يا عسل!! يا ورد متفتح🌷🌼🌹!! ..! } انا أبــغي نهاري خير قلت بطلتك أتصبح😘
عدد التعليقات:5882
بسمهالسليم //😂😂😂😂 ياخي رهييييب .
( ريما Rima )🍎تابع..فإن تكفل بها الأمناء سارت على الدرب مستقيمة ومحققه للآمال والطموح وأن تولاها العابثون اختل اتزانها وأصبحت تترنح ذات اليمين والشمال فيبدو لنا الأمور مضطربة لايخلوها الزيف والمبالغة 〰〰📝💻
💎🎀سُندُسآحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ عموماً جميع العاملين ف القناة فاهمين الأستاذ المُعد😎ومتقبلينه ف جميع حالاته وهذا ماينبغي أن يكون عليه خلق المسلم / من خذا رفيقه بزلته ،، خلاه الزمان بليا رفيق!
( ريما Rima )🍎إن الصحافة📝💻 اليوم تشكل دورا كبيرا في تكوين الرأي العام لدى كثيرا من القراء وتعد مرجعا لايستهان به في معرفة آخر الأخبار وما يطرأ من مستجدات..وهي سلاح ذو حدين بحسب من توضع بيده ⬆
( ريما Rima )🍎الكاريكاتير اللي يضحك كاريكاتير المسيهيج
💎🎀سُندُس😊آحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ حبيت أقول لكم ترى الأستاذ المُعد😎مهما عصب😡لايخرج عن حدود الذوق والأدب وأقصى مايفعله إذا عصب هو الصمت😐وهذه "ميزة" تحسب له يفتقدها أغلب البشر.
( ريما Rima )🍎بعض الصحف 📝💻على مايبدو غير قادرة على التمييز بين حادث دراجة وحادث حضارة 😍
💎🎀سُندُسآحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_ قد يقول قائل لانستطيع أن نطلب من الأستاذ المُعد😎أن يبصم عنك لإنه عصبي😡وأنا أقول ماعلاكم تراه مثل أغلب البشر ف الصباح مروق😂 ومع ضغوط العمل يعصب ثم يعود للروقان😀
عدد التعليقات:5882
بسمهصباح الخيراااات ..كم مره اغتبتوني في غيابي وزوجتوني وسبيتوني ..ليه كذا ياشعب الكاريكاتير ؟؟؟🙄
( ريما Rima )🍎طريقة لتنظيف طاحونة القهوة ☕ضعي بالطاحونة نصف كوب رز واطحنية حيل وثم كبيه راح تجدي الطاحونة صارت نظيفة وتكون أيضا أمواس الطاحونة حادة بشكل اكبر🍵
💎🎀سُندُسآحبآئي عشآقي ربعي عزوتي المشآهدين_مع أشراقة☀️هذآ الصصپآح آلجميل طآب صپآحح قلبي💗🌷أبث إليكم التحيآت من تحت البطانية وآعتذر عن عدم الحضور للأستديو ياليت تگلمون الأستاذ المُعد😎يبصم عني ويسجلني حضور☺️
عدد التعليقات:9102
اللامي10لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
( ريما Rima )🍎مافيه امرأة ماتعرف تطبخ ابدا بل به يعرفن يطبخن الأشياء العادية مثل فول ايدام رز دجاج مكرونة بطاطس🍖🍗🍔🍝🍟🍲_الأشياء اللي بعضهن ماتعرف تسويهن كالمعجنات انواع من الكيكات الأشياء اللي زي كذا🍮🍰🍪🍦
عدد التعليقات:9102
اللامي10اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
( ريما Rima )🍎وعليكم السلام
عدد التعليقات:9102
اللامي10الدنيا منزل بالايجار مهما ظننت أنك تملكها فأنت واهم ومهما فعلت فيها ستتركها يوماً ما و الاخرة هي منزلك,,!!!
( ريما Rima )🍎😂لااحتاج لشخص يحبني ويهتم بي كل ما احتاجه هو ملايين الريالات💰💸💸 وانا سأهتم بنفسي 😂
عدد التعليقات:9102
اللامي10اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
عدد التعليقات:9102
اللامي10﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾
عدد التعليقات:9102
اللامي10كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺
عدد التعليقات:9102
اللامي10أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
عدد التعليقات:9102
اللامي10قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
عدد التعليقات:9102
اللامي10السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بالخير والنور جميعآ🌼🌺🍃
عدد التعليقات:9102
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:9102
اللامي10لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
( ريما Rima )🍎صباح الخير