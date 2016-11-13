شاهد ابنة ترامب الجميلة قبل عمليات التجميل!

صحيفة المرصد:لا شك أن في هذه الأيام من يمتلك المال يستطيع ما يحلو له في وجهه، عن طريق تغيير الشكل والمظهر ليصبح أكثر جمالا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن إجراء ابنة ترمب الحسناء “ايفانكا” العديد من عمليات التجميل في أجزاء متفرقة من جسدها الأمر الذي تحرص على نفيه مرارا وتكرارا.

ظهرت ابنة رئيس الولايات المتحدة المنتخب الجديد دونالد ترامب “ايفانكا” في شكل جديد بعد إجرائها العديد من العمليات التجميلية لتبدو أكثر جمالاً.في حين قال البعض إنها قد خضعت لعملية زرع الثدي، ورغم كل هذه الشائعات إلا أنها لا تزال صامدة في نفي تلك المزاعم.