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شاهد ابنة ترامب الجميلة قبل عمليات التجميل!

13 نوفمبر, 2016 , 10:46 ص
شاهد ابنة ترامب الجميلة قبل عمليات التجميل!
  • 7٬882
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صحيفة المرصد:لا شك أن في هذه الأيام من يمتلك المال يستطيع ما يحلو له في وجهه، عن طريق تغيير الشكل والمظهر ليصبح أكثر جمالا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن إجراء ابنة ترمب الحسناء “ايفانكا” العديد من عمليات التجميل في أجزاء متفرقة من جسدها الأمر الذي تحرص على نفيه مرارا وتكرارا.

ظهرت ابنة رئيس الولايات المتحدة المنتخب الجديد دونالد ترامب “ايفانكا” في شكل جديد بعد إجرائها العديد من العمليات التجميلية لتبدو أكثر جمالاً.في حين قال البعض إنها قد خضعت لعملية زرع الثدي، ورغم كل هذه الشائعات إلا أنها لا تزال صامدة في نفي تلك المزاعم.

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تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    الزمالي

    تقول شي
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  2. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  3. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    رازان سعود

    زاد ياربي من شاف خشة أبوها مارجى يطلع منه أحد حلو حتى وادقم كلن يعرف عمليات التدميل
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  4. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    في كل الأحوال هي جميلة .. ويخرج من الحجر الأصم ماءاً
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  5. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    سعد الدوسري

    الحق يقال...هي جميله قبل وبعد،،،لكل شخص ذوق،،،هناك شخص يرى فتاه جميله!!!وشخص آخر لا يراها جميله،،،هذا شئ طبيعي...
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  6. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    اسمرعبر

    بعد فوز ترامب روسيا بحثت عن ملفات امواله وبريطانيا عن أصول اجداده وفرنسا عن فضائحه وإسرائيل عن اصوله الدينية اما العرب بحثوا عن صور ابنته 👍 كفو والله
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  7. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    مرام

    الصور اللي على اليسار تشبه نانسي عجرم قبل التجميل
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  8. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    حبشبش

    تعليق مخالف
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  9. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ( ريما Rima )🍎

    صورتها السابقة جميلة■ وبهذه الصورتين قبل وبعد مو جميلة ___أحيانا التصوير هو اللي يجمل الشخص
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  10. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ابا المجد

    ما لي في الشقر منوة الله رزقني من السما نعمة خاطرها ولمتها احساس تزيد القلب عطف وشوق كما الماس توهج الصدر وحبها هو كل عمري ومنوة أ ر ي ج
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  11. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    ***وش وضعه
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  12. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    سعد

    مخالف للنشر
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  13. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 11:58 ص

    احمد عسيري

    والذي نفسي بيده ان الجميلة هي الدرة المكنونة في خدرها
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  14. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    الواصله

    عندك ***لو تخليهم يشوفون كل الماضي شكلا ومضموناً مافيه إلا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    Sara🌸

    لاحظت بالصور ان مافي عمليات تجميل هي نفسها بالصوره الاولى لون شعرها مختلف والثانيه تسريحتها بس والثالثة صورتها قبل يوم كانت كتكوته صغيره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    Sara🌸

    رائعة الجمال مو جميله بس هالبنت سبحان الله واهب الجمال 🌸
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    اي جينات وراثية واي جمال؟؟ناس غريبين لو لقوا 🐐كتبوا فيها شعر ووصفوها.شي مٌخجل كل هذا الاعجاب بأبنة ترامب يعني ما اعرف كيف البعض يقبلها على نفسه وعلى كرامته،بس شوفوا سيرة ابوها وحبه للمسلمين يمكن تستحوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    جنوبية..

    ماهي جميلة لا قبل ولا بعد عادية حتى شعرها ماعجبني يمكن جسمها نسبيا حلو لو هي جميلة صدق كان اشتهرت من قبل مايصير أبوها رئيس ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    Sara🌸

    اللي يقول يتوحمون عليها ترا ماينفع بالمره هالجمال جينات وراثيه ولو يجلسون هنا يطالعونها تسعه شهور كامله أبد ماراح ينفع ولا بيجيبون مثلها 😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    مواطن

    المكياج يخلي القبيح حلو وجذاب والحلاه في الأخلاق
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    قلم مكسور

    الحين ترامب هو الرئيس وهو صاحب التصاريح والحملة الإنتخابية ، وش دخل بنته الآن ؟!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    الشاعر خدعته القشور كحال اغلب ***هههههههههه قصيدة ووصف طلعت بعد الترقيع ..يقطططع اممم الفشله من الدول المجاورة 🤓
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  24. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    عاشق وطنه كانها ***بسمه شكلها من ***خخخحح///ايوووا وبعدين ياعاشق وطنه ..تكلم بأدب توصل فكرتك بدون نجوم ..حاول مره اخرى 😕
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  25. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    🎀💫

    ههههه -وين شاعر الغفلة-مالت على الذوق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    مصمم

    صناعة أمريكية / وين ال**** / وين صور امس
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  27. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:751

    عاشق وطنه

    كانها ***بسمه شكلها من ***خخخحح
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  28. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    مصمم

    أمريكي مطووور شد بلدو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    Sara🌸

    حلوه وهي صغيره وصارت احلى لما كبرت 🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    ياعالم خفو شوي على البنيه مالكم ومالها والله عالم فاضية ازعجتووووووووونا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    مصرقع

    للعيون الخجولة جمال لا يوصف أن برق لمعانها ستراه الجفون ويكفي جمال وجنتيها حين تحمر خجلا وغطته بخمارها ويكفي من أمامها زوجها في أول يوم في لقائهما حياء مع خجل مع شوق مع حنين لا تجده في بنات الغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  32. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    بدر

    يارجال حلللوه حلللوه قبل وبعد خل بعض الناس يتوحمون عليها بس كود انهم يجيبون ربع جمالها
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  33. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    مشتهي ازخرف حالي

    المشكله فيه ناس ماينفع فيهم الترقع حتاا لو رقعت وشسمه لا وجه حسن ولا جسم يساعد في النهوض ...وبنت ترام بين فيهاا الرتقع واصبحت جميله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    صراحه ماتوقعت الامريكيات يسون تجميل بس طلع كل العالم تحميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    علي العمري

    الله. المستعان. وين. الحجاب. هذي. جوهره. مفروض. تكون. في. البيت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    متابع

    تعليق مخالف
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  37. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    ما ادري فين الجمال اللي تقولوا عنه !؟!؟!الاذواااق في انحدار ولله الحمد 😷
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  38. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    يالطيف

    المهم قبل العمليه اوبعد العمليه هي جميله جدا (كذا زين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    Sara

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    يالطيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    الجنتل 2011

    **شي قبل وبعد
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  42. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:384

    ♨ليالي نجد ♨

    ما من فرق عن (قبل . وبعد )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    معيض

    كل ما يفعل المليح مليح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    تركي2

    هذي اختها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    وين الشاعر

    ههههههه مقلبتكم وين المدح والقصايد الحين
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