شاهد ابنة ترامب الجميلة قبل عمليات التجميل!

صحيفة المرصد:لا شك أن في هذه الأيام من يمتلك المال يستطيع ما يحلو له في وجهه، عن طريق تغيير الشكل والمظهر ليصبح أكثر جمالا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن إجراء ابنة ترمب الحسناء “ايفانكا” العديد من عمليات التجميل في أجزاء متفرقة من جسدها الأمر الذي تحرص على نفيه مرارا وتكرارا.
ظهرت ابنة رئيس الولايات المتحدة المنتخب الجديد دونالد ترامب “ايفانكا” في شكل جديد بعد إجرائها العديد من العمليات التجميلية لتبدو أكثر جمالاً.في حين قال البعض إنها قد خضعت لعملية زرع الثدي، ورغم كل هذه الشائعات إلا أنها لا تزال صامدة في نفي تلك المزاعم.
تعليقات ( 45 )
الزماليتقول شي
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
رازان سعودزاد ياربي من شاف خشة أبوها مارجى يطلع منه أحد حلو حتى وادقم كلن يعرف عمليات التدميل
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتفي كل الأحوال هي جميلة .. ويخرج من الحجر الأصم ماءاً
سعد الدوسريالحق يقال...هي جميله قبل وبعد،،،لكل شخص ذوق،،،هناك شخص يرى فتاه جميله!!!وشخص آخر لا يراها جميله،،،هذا شئ طبيعي...
اسمرعبربعد فوز ترامب روسيا بحثت عن ملفات امواله وبريطانيا عن أصول اجداده وفرنسا عن فضائحه وإسرائيل عن اصوله الدينية اما العرب بحثوا عن صور ابنته 👍 كفو والله
مرامالصور اللي على اليسار تشبه نانسي عجرم قبل التجميل
حبشبشتعليق مخالف
( ريما Rima )🍎صورتها السابقة جميلة■ وبهذه الصورتين قبل وبعد مو جميلة ___أحيانا التصوير هو اللي يجمل الشخص
ابا المجدما لي في الشقر منوة الله رزقني من السما نعمة خاطرها ولمتها احساس تزيد القلب عطف وشوق كما الماس توهج الصدر وحبها هو كل عمري ومنوة أ ر ي ج
سعدمخالف للنشر
احمد عسيريوالذي نفسي بيده ان الجميلة هي الدرة المكنونة في خدرها
الواصلهعندك ***لو تخليهم يشوفون كل الماضي شكلا ومضموناً مافيه إلا ***
Sara🌸لاحظت بالصور ان مافي عمليات تجميل هي نفسها بالصوره الاولى لون شعرها مختلف والثانيه تسريحتها بس والثالثة صورتها قبل يوم كانت كتكوته صغيره
Sara🌸رائعة الجمال مو جميله بس هالبنت سبحان الله واهب الجمال 🌸
عدد التعليقات:5882
بسمهاي جينات وراثية واي جمال؟؟ناس غريبين لو لقوا 🐐كتبوا فيها شعر ووصفوها.شي مٌخجل كل هذا الاعجاب بأبنة ترامب يعني ما اعرف كيف البعض يقبلها على نفسه وعلى كرامته،بس شوفوا سيرة ابوها وحبه للمسلمين يمكن تستحوا
جنوبية..ماهي جميلة لا قبل ولا بعد عادية حتى شعرها ماعجبني يمكن جسمها نسبيا حلو لو هي جميلة صدق كان اشتهرت من قبل مايصير أبوها رئيس ****
Sara🌸اللي يقول يتوحمون عليها ترا ماينفع بالمره هالجمال جينات وراثيه ولو يجلسون هنا يطالعونها تسعه شهور كامله أبد ماراح ينفع ولا بيجيبون مثلها 😂😂
مواطنالمكياج يخلي القبيح حلو وجذاب والحلاه في الأخلاق
قلم مكسورالحين ترامب هو الرئيس وهو صاحب التصاريح والحملة الإنتخابية ، وش دخل بنته الآن ؟!!!!!
عدد التعليقات:5882
بسمهالشاعر خدعته القشور كحال اغلب ***هههههههههه قصيدة ووصف طلعت بعد الترقيع ..يقطططع اممم الفشله من الدول المجاورة 🤓
عدد التعليقات:5882
بسمهعاشق وطنه كانها ***بسمه شكلها من ***خخخحح///ايوووا وبعدين ياعاشق وطنه ..تكلم بأدب توصل فكرتك بدون نجوم ..حاول مره اخرى 😕
🎀💫ههههه -وين شاعر الغفلة-مالت على الذوق
مصممصناعة أمريكية / وين ال**** / وين صور امس
عدد التعليقات:751
عاشق وطنهكانها ***بسمه شكلها من ***خخخحح
مصممأمريكي مطووور شد بلدو
Sara🌸حلوه وهي صغيره وصارت احلى لما كبرت 🌸
مصرقعللعيون الخجولة جمال لا يوصف أن برق لمعانها ستراه الجفون ويكفي جمال وجنتيها حين تحمر خجلا وغطته بخمارها ويكفي من أمامها زوجها في أول يوم في لقائهما حياء مع خجل مع شوق مع حنين لا تجده في بنات الغرب
بدريارجال حلللوه حلللوه قبل وبعد خل بعض الناس يتوحمون عليها بس كود انهم يجيبون ربع جمالها
مشتهي ازخرف حاليالمشكله فيه ناس ماينفع فيهم الترقع حتاا لو رقعت وشسمه لا وجه حسن ولا جسم يساعد في النهوض ...وبنت ترام بين فيهاا الرتقع واصبحت جميله
علي العمريالله. المستعان. وين. الحجاب. هذي. جوهره. مفروض. تكون. في. البيت.
متابعتعليق مخالف
عدد التعليقات:5882
بسمهما ادري فين الجمال اللي تقولوا عنه !؟!؟!الاذواااق في انحدار ولله الحمد 😷
يالطيفالمهم قبل العمليه اوبعد العمليه هي جميله جدا (كذا زين )
Saraتعليق مخالف
يالطيفتعليق مخالف
الجنتل 2011**شي قبل وبعد
عدد التعليقات:384
♨ليالي نجد ♨ما من فرق عن (قبل . وبعد )
معيضكل ما يفعل المليح مليح
تركي2هذي اختها
وين الشاعرههههههه مقلبتكم وين المدح والقصايد الحين