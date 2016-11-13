بالفيديو:”مي العيدان ” تهاجم “أسيل عمران”بسبب رقصها في دبي!

صحيفة المرصد:نشرت الممثّلة الكويتية “مي العيدان” مقطع فيديو أطلت فيه الفنانة السعودية” أسيل عمران”(27 عاماً) على جمهورها خلال حفلٍ مع الفنّان المغربي عبد الفتاح الجريني في دبي, وشنت هجوماً على” أسيل” بسبب رقصها على أغنية Akon الجديدة، والتي شاركت بتأدية مقطع منها.
وعلّقت مي على الفيديو: “اسيل عمران في حفل لها مع عبد الفتاح الجريني بدبي ترقص على الستيج.. والله عيب هذا الشي خارج عن عاداتنا وتقاليدنا الخليجية.. حنا بالكويت على تحررنا ما في مغنية ارقصت في حفلة.. فمبالكم وأنها سعودية تنتمي لدولة هي قبلة المسلمين واعتقد ان هذا التصرف ما يقبله السعوديين ولاحنا . . واصلا اهي كمغنية غير ناجحة واكبر دليل انها بطلت اتغني من فترة و حتى سنغل ما نزلت.”
تعليقات ( 46 )
أبو ماجد 656مي العيدان متقعده لبنات العمران!!
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتتقولين عيب ! .. هذا العيب لا يعرفه الا من تربى على الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة .. ام بعض المستوطنين فهؤلاء لا يعرفون العيب
ظامي اليلوانتي لما ظهرت على احدى القنوات سكرانه.وفي احدى الدوائر الحكوميه في الكويت ببجامة النوم.؟؟؟!!!!.بس ماقول الا والله ما اخس من قديد الا عسفان.
هاذم اللذاتكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
رهين الحياةتعليق مخالف
..كلهم نفس النوعية
سابقخريجة مدرسةMBC جعلها في موازين اعمال أصحابها
اسمرعبرالحفل مشترك كل فنان له اغنية وصادف ليلتها عيد ميلاد اسيل واحتفلوا مع بعض .. الحفل مو للجريني لحاله حتى اسيل كانت فقرتها اول فقره فحرام نتهمها ونقذفها بعبارات قليلة ادب .. العيدان ما خلت احد بحاله
ابو شلشاسيل وصلت للعالميه وانتي تقولين خليجيه الله يشفيك
متيم اناعشان اسيل جسمها حلو ورقصها حلو وخفيف دم بدت الغيره بين الحريم
غديرمكروه يمدحون العلاج النفسي
Ymni mahbobيالبيه ***وعاشت اسيل عمران....
Ymni mahbobفديت السعوديات وبس....
ابوخالد الدمامشكرا مي ، والله يهديكم
قصدهاقالبينها ***
حب المال يجعل البعض يفعل كل شيءحتى وإن كان مخالفا للشرع وللعادات لكن هناك من يقيم خارج الحدود ويعتقد بأنه بإمكانه التصرف كما يريد بدون إعتبار للوطن ومكانة الوطن وسمعة أبناء الوطن المسلم بين دول العالم.
151تعليق مخالف
الواصلهيا حلو أسيل أحلى منك يا مي كل شي ماخذينه يا مي وتسوقون سياراتكم بدون خلوه مع سواق واذا جينا نطالب بحقوقنا تدخلتوا وقلتوا قبلة المسلمين حسبي الله عليكم القداسه في الحرمين وبس باقي الأماكن لا تقديس لها
سواق وايت مويةيا أستاذه مي لماذا تهاجمين وحدة ******
جنوبية..🌻🌻مافي كويتية ارقصت أجل الي في المسلسلات منهو الي يرقص واسيل عايشة في الإمارات يعني تربت هناك عندهم لو هي هنا ماتجراءت كل واحد يكتسب عادات البلد الي عايش فيه واذا بينكم زعلة لاتدخلون السعودية بينكم
خالد الزهرانيوالله انك صادقه هي تتخبط ماتدري ايش اللي ينفع لها مره فنانه مره راقصه مره حقت غنج
بدرياحليلك يامي العيدان الناس مو عاجبتك تصرفاتها وانتي يوم تطلعين تقدمين برامجك وانتي ***ماتشوفين حالك
مواطنانت قلت فنانه أو راقصة اوممثله كلها نفس المعنى يعني كيف الحال
قلم مكسورالله يصلحهم ويصلحنا
🎀💫الله يسلطهم -على بعض -ويطول غيرهم بعد
يالطيفكلامك صح ي مي العيدان ف عبد المجيد قبل فنانه وقلنا سيحاسب لاكن و سعيد العويران ركب بجنبه وحدة ولا صار لع شي زمان لاعب قبض في استراحه وفزع له علية القوم من الرياضه والان اسيل عمران انه الرضى الصامت
Sara🌸حبيت الرقصة 🌸
ام بدرلايمثلو للسعوديه اي شي يعني زيك
عدد التعليقات:5739
المنتصر باللهإلى جفن ضب ⚘🌷 أترك ممتلكات الناس جفن ضب علاها شبك لي بس أنا لي علم
الصبيانيأسيل عمران او لجين اواي من الأشكال هاذي تمثل نفسها ماتمثل الشعب السعودي بعدين دعي الخلق للخالق الله الي بيحاسبهم وحده سبحانة مو انتي وكل واحد بيدخل قبرة لحاله ولا تقارنينا فيكم لذا خليني ساكت أحسن
الزائر 100تعليق مخالف
عموريعجباً من الناقد والمنقود ممثلة مغتاضة من مذيعة
المستشار عادلوالله من الغيرة
عدد التعليقات:5882
بسمهاسسسسمعوا مين يتكلم بالله !!!!!!عجبي ؟؟باين المسألة شخصيه مو استنكار يا فضيلة الشيخة مي 😒
سنونومناكفات من يسمين انفسهن فنانات ترقص وإلا ماترقص لايهمنا
سلطان البيشيللأسف أنها سعودية من حيث الجنسية فقط فقط أي ليست مقياس للمرأة السعودية الأصيلة التي تتمتع بكم هائل من القيم والأخلاق المستمدة من الدين الإسلامي ومن ثم الأعراف الأصيله ...
جفن ضب**** عادي لو رقصت
العذر والسموحهوالله يا مي العذر والسموحه الي مثلة ***مالنا يد عليها
شنب الأسدوالله صدقتي كلامك سليم
ركاااانعوالم بينهم بين لاردهم الله
المهاجر13والله يا مي الجمتينا بكلامك ولك جزيل الشكر . وهذه اول مره والسبب عدم وجود الرادع***...اتمني لها الهدايه والاستقرار لك بنات امه محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان