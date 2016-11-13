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بالفيديو:”مي العيدان ” تهاجم “أسيل عمران”بسبب رقصها في دبي!

13 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
بالفيديو:”مي العيدان ” تهاجم “أسيل عمران”بسبب رقصها في دبي!
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صحيفة المرصد:نشرت الممثّلة الكويتية “مي العيدان” مقطع فيديو  أطلت فيه الفنانة السعودية” أسيل عمران”(27 عاماً) على جمهورها خلال حفلٍ مع الفنّان المغربي عبد الفتاح الجريني في دبي, وشنت هجوماً على” أسيل” بسبب رقصها  على أغنية Akon الجديدة، والتي شاركت بتأدية مقطع منها.

وعلّقت مي على الفيديو: “اسيل عمران في حفل لها مع عبد الفتاح الجريني بدبي ترقص على الستيج.. والله عيب هذا الشي خارج عن عاداتنا وتقاليدنا الخليجية.. حنا بالكويت على تحررنا ما في مغنية ارقصت في حفلة.. فمبالكم وأنها سعودية تنتمي لدولة هي قبلة المسلمين واعتقد ان هذا التصرف ما يقبله السعوديين ولاحنا . . واصلا اهي كمغنية غير ناجحة واكبر دليل انها بطلت اتغني من فترة و حتى سنغل ما نزلت.”



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    من ينتمي لل mbc فهده جنسيته وانتماءه اما الفتيات السعوديات فهم محافضات ونتشرف بهم
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  2. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    المفروض مايعطى أي شخص الجنسيه السعوديه الا ان يكون مؤهل للانتماء لبلد الحرمين وقبلة المسلمين وهدا شرط اساسي
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  3. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    أبو ماجد 656

    مي العيدان متقعده لبنات العمران!!
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  4. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    تقولين عيب ! .. هذا العيب لا يعرفه الا من تربى على الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة .. ام بعض المستوطنين فهؤلاء لا يعرفون العيب
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  5. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    ظامي اليل

    وانتي لما ظهرت على احدى القنوات سكرانه.وفي احدى الدوائر الحكوميه في الكويت ببجامة النوم.؟؟؟!!!!.بس ماقول الا والله ما اخس من قديد الا عسفان.
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  6. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    هاذم اللذات

    كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
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  7. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 12:57 م

    رهين الحياة

    تعليق مخالف
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  8. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    ..

    كلهم نفس النوعية
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  9. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    سابق

    خريجة مدرسةMBC جعلها في موازين اعمال أصحابها
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  10. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    اسمرعبر

    الحفل مشترك كل فنان له اغنية وصادف ليلتها عيد ميلاد اسيل واحتفلوا مع بعض .. الحفل مو للجريني لحاله حتى اسيل كانت فقرتها اول فقره فحرام نتهمها ونقذفها بعبارات قليلة ادب .. العيدان ما خلت احد بحاله
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  11. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    ابو شلش

    اسيل وصلت للعالميه وانتي تقولين خليجيه الله يشفيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    متيم انا

    عشان اسيل جسمها حلو ورقصها حلو وخفيف دم بدت الغيره بين الحريم
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  13. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    غدير

    مكروه يمدحون العلاج النفسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    Ymni mahbob

    يالبيه ***وعاشت اسيل عمران....
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  15. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    Ymni mahbob

    فديت السعوديات وبس....
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  16. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    ابوخالد الدمام

    شكرا مي ، والله يهديكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    ياوه كلام امصبياني 13 عين امعقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    قصدها

    قالبينها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    حب المال يجعل البعض يفعل كل شيء

    حتى وإن كان مخالفا للشرع وللعادات لكن هناك من يقيم خارج الحدود ويعتقد بأنه بإمكانه التصرف كما يريد بدون إعتبار للوطن ومكانة الوطن وسمعة أبناء الوطن المسلم بين دول العالم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  20. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    151

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    الواصله

    يا حلو أسيل أحلى منك يا مي كل شي ماخذينه يا مي وتسوقون سياراتكم بدون خلوه مع سواق واذا جينا نطالب بحقوقنا تدخلتوا وقلتوا قبلة المسلمين حسبي الله عليكم القداسه في الحرمين وبس باقي الأماكن لا تقديس لها
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  22. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    سواق وايت موية

    يا أستاذه مي لماذا تهاجمين وحدة ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    جنوبية..🌻🌻

    مافي كويتية ارقصت أجل الي في المسلسلات منهو الي يرقص واسيل عايشة في الإمارات يعني تربت هناك عندهم لو هي هنا ماتجراءت كل واحد يكتسب عادات البلد الي عايش فيه واذا بينكم زعلة لاتدخلون السعودية بينكم
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  24. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    خالد الزهراني

    والله انك صادقه هي تتخبط ماتدري ايش اللي ينفع لها مره فنانه مره راقصه مره حقت غنج
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    بدر

    ياحليلك يامي العيدان الناس مو عاجبتك تصرفاتها وانتي يوم تطلعين تقدمين برامجك وانتي ***ماتشوفين حالك
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  26. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    جميعكم مثل بعض ؟
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  27. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مواطن

    انت قلت فنانه أو راقصة اوممثله كلها نفس المعنى يعني كيف الحال
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  28. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    قلم مكسور

    الله يصلحهم ويصلحنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    🎀💫

    الله يسلطهم -على بعض -ويطول غيرهم بعد
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  30. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    يالطيف

    كلامك صح ي مي العيدان ف عبد المجيد قبل فنانه وقلنا سيحاسب لاكن و سعيد العويران ركب بجنبه وحدة ولا صار لع شي زمان لاعب قبض في استراحه وفزع له علية القوم من الرياضه والان اسيل عمران انه الرضى الصامت
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  31. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    Sara🌸

    حبيت الرقصة 🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    ام بدر

    لايمثلو للسعوديه اي شي يعني زيك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  33. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:5739

    المنتصر بالله

    إلى جفن ضب ⚘🌷 أترك ممتلكات الناس جفن ضب علاها شبك لي بس أنا لي علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    الصبياني

    أسيل عمران او لجين اواي من الأشكال هاذي تمثل نفسها ماتمثل الشعب السعودي بعدين دعي الخلق للخالق الله الي بيحاسبهم وحده سبحانة مو انتي وكل واحد بيدخل قبرة لحاله ولا تقارنينا فيكم لذا خليني ساكت أحسن
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  35. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    الزائر 100

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    عموري

    عجباً من الناقد والمنقود ممثلة مغتاضة من مذيعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    المستشار عادل

    والله من الغيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:5882

    بسمه

    اسسسسمعوا مين يتكلم بالله !!!!!!عجبي ؟؟باين المسألة شخصيه مو استنكار يا فضيلة الشيخة مي 😒
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    سنونو

    مناكفات من يسمين انفسهن فنانات ترقص وإلا ماترقص لايهمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    سلطان البيشي

    للأسف أنها سعودية من حيث الجنسية فقط فقط أي ليست مقياس للمرأة السعودية الأصيلة التي تتمتع بكم هائل من القيم والأخلاق المستمدة من الدين الإسلامي ومن ثم الأعراف الأصيله ...
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  41. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    جفن ضب

    **** عادي لو رقصت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    العذر والسموحه

    والله يا مي العذر والسموحه الي مثلة ***مالنا يد عليها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    شنب الأسد

    والله صدقتي كلامك سليم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    ركاااان

    عوالم بينهم بين لاردهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    المهاجر13

    والله يا مي الجمتينا بكلامك ولك جزيل الشكر . وهذه اول مره والسبب عدم وجود الرادع***...اتمني لها الهدايه والاستقرار لك بنات امه محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  46. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    اجلديها ناس ***مالقيت حد يوقفهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

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