بالفيديو:”مي العيدان ” تهاجم “أسيل عمران”بسبب رقصها في دبي!

صحيفة المرصد:نشرت الممثّلة الكويتية “مي العيدان” مقطع فيديو أطلت فيه الفنانة السعودية” أسيل عمران”(27 عاماً) على جمهورها خلال حفلٍ مع الفنّان المغربي عبد الفتاح الجريني في دبي, وشنت هجوماً على” أسيل” بسبب رقصها على أغنية Akon الجديدة، والتي شاركت بتأدية مقطع منها.

وعلّقت مي على الفيديو: “اسيل عمران في حفل لها مع عبد الفتاح الجريني بدبي ترقص على الستيج.. والله عيب هذا الشي خارج عن عاداتنا وتقاليدنا الخليجية.. حنا بالكويت على تحررنا ما في مغنية ارقصت في حفلة.. فمبالكم وأنها سعودية تنتمي لدولة هي قبلة المسلمين واعتقد ان هذا التصرف ما يقبله السعوديين ولاحنا . . واصلا اهي كمغنية غير ناجحة واكبر دليل انها بطلت اتغني من فترة و حتى سنغل ما نزلت.”