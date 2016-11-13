خلفان يهاجم الإخوان في مصر ويصفهم بالنعاج والخرفان

صحيفة المرصد: هاجم الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الداعيين لتظاهرات 11/11 الفائتة من جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بالنعاج بالخرفان، فيما وجه التحية للشعب المصري لعدم انصياعه وراء تلك الدعوات.

جاء ذلك في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: ” في 11/11 بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان…تحية للشعب المصرى وتحية للرئيس السيسى وتحية للجيش والشرطة فى مصر”.

يشار إلى أنه قد تم دعوة المصريين للنزول والاعتصام في كافة ميادين مصر يوم الجمعة الماضية تحت شعار “ثورة الغلابة” لكنها لم تلق تأييد جموع المصريين وأصيبت بالفشل خاصة في ظل إحكام قوات الأمن قبضتها على كافة أنحاء البلاد.