خلفان يهاجم الإخوان في مصر ويصفهم بالنعاج والخرفان

صحيفة المرصد: هاجم الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الداعيين لتظاهرات 11/11 الفائتة من جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بالنعاج بالخرفان، فيما وجه التحية للشعب المصري لعدم انصياعه وراء تلك الدعوات.
جاء ذلك في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: ” في 11/11 بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان…تحية للشعب المصرى وتحية للرئيس السيسى وتحية للجيش والشرطة فى مصر”.
يشار إلى أنه قد تم دعوة المصريين للنزول والاعتصام في كافة ميادين مصر يوم الجمعة الماضية تحت شعار “ثورة الغلابة” لكنها لم تلق تأييد جموع المصريين وأصيبت بالفشل خاصة في ظل إحكام قوات الأمن قبضتها على كافة أنحاء البلاد.
في 11/11 بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان…تحية للشعب المصري وتحية للرئيس السيسي وتحية للجيش والشرطة في مصر.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) November 13, 2016
تعليقات ( 45 )
ثورة الاخوان الغلابةمن الخرفان الغلابة أم الأخوان
ثورة الاخوان الغلابة361 قلم الخنبقة وتعدد المعرفات المعركة لا زالت بين الشعب والانقلابيين (( لا أذكر معركة أحد طرفيها خرفان ))
اخونجيسئل الإمام ابن باز رحمه الله : عن جماعة التبليغ والأخوان هل هاتان الفرقتان تدخل في الفرق الهالكة ؟ الجواب: ((( تدخل في الاثنتين والسبعين،و من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الاثنتين والسبعين)))
خرفان العيدللصبر حدود 11 /12 ذي الحجة سنطعم الغلابة من لحم الأضاحي
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكالدنيا دوارة وستدور الدوائر ياخرفان ... طال الزمان أم قصر ... والشماته ماهي بزينه ..
خرفان العيدالثورة القادمة ستكون في عيد الاضحي 11 / 12 ذي الحجة
ابو الفضل ترامبللحينكم تركضون وراء السيسى. لكن السيسى يقولكم خلاص من حبكم يازين عزلنا ماعادلى فى رزكم ايدام وبهارة
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلا تستعجل ايه الدبي الغبي .. فالمعركة لا زالت بين الشعب والانقلابيين مستمرة ولن يهنأ لهم بال حتى يرون حكومة مدنية تحكمهم وتعرف احتياجاتهم وليست حكومة دكتاتورية لا تعرف الا لغة السرقات والحديد والنار
أبو سحااابليس عدم خروجهم أنهم راضين بالوضع الذي هم فيه ف للصبر حدود وقد ينتفض المظلوم ويتحول إلى ظالم ويتحول من صبور إلى عصبي وهذا ما يريده أعداء مصر لمصر أن تكون ثورة دمويه وليست سلميه كما يخططون لها ولغيرها .
أبو سحااابليس عدم خروجهم أنهم راضين بالوضع الذي هم فيه ف للصبر حدود وقد ينتفض المظلوم ويتحول إلى ظالم ويتحول من صبور إلى عصبي وهذا ما يريده أعداء مصر لمصر أن تكون ثورة دمويه وليست سلميه كما يخططون لها ولغيرها .
عدد التعليقات:777
ساميةوألف مليوون🌹وتحية للفريق البطل التنويري كاشف الإخونجيةضاحي خلفان على التغريدة:(في 11/11بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان...تحية للشعب المصري وتحية للرئيس السيسي وتحية للجيش والشرطة في مصر.)
ابو عنترماتحارب طرفان الا وثالثهما (ايران) الشيطان
وين ابو شحيحهظلمت ****. لانه يستفاد منها عكس الاخونج اذناب ايران
خلليعني انت اسد طيب روح حرر الجزر الاماراتيه الثلاثه من ايران وريني شطارتك يا شاطر
مصممتعليق مخالف
محمدتعليق مخالف
Abdulaziz*****.....لكن ما اقول إلا الله يعز وطنا ويديم الأمن والأمان....
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعوداللي تسمونا ذوي الدخل المحدود لا تحطونا شماعه
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودخلوهم يصرحون ويقرقرون ناس شبعانه ومن الشبع كثر قرقر كتير
سنونوراحت على الإخوان أوباما شل عفشه من البيت الأبيض وهيلاري مافازت وكانوا يحاولون العودة للحكم باسم الغلابة
عدد التعليقات:12933
برق الحرم((((((( بــــكُلّ أرْضٍ وطِئْتُها أُمَمٌ .......تُرْعَى بعَــــبْدٍ ((مرشد))..... كأنّها غَنَمُ ))))))
احمد عسيريمايثير دهشتي انك اماراتي و ( الأخلاق منبعها الإمارات ) دع الخلق للخالق ياخلفان مع حفظ الألقاب لك احترامي ( ناصح والله لك )
سواق وايت مويةتعليق مخالف
عدد التعليقات:12933
برق الحرم((((( خلفان مأجج الاخوان ...... قد وصف المتنبي .... العرب اذا كان ملوكهم عجم وبالطبع اصحاب الاحزاب توابع العجم معروفين للاعيان ))))))
سواق وايت مويةدع عنك الفقراء والغلابة وأحمد ربك أن ثلاجات قصرك وفنادقك في دبي لم تخلوا من المشروبات ( بما فيها الماء والعصيرات و ... اللي أنت خابر ) منذ عشرات السنين !!!
ابو المعتصمعيب وحراااااااااااام السب
سواق وايت مويةهذه ثورة الغلابة أمثال صاحب تاكسي ( التك توك ) فهل تكفلت بمنح بعضهم وظائف في مترو و تاكسي دبي !!
مهمتعليق مخالف
سواق وايت مويةالله يعافيك ولايبلانا
سواق وايت مويةهل من تعليقات يا سي خلفان على منفذي العمليات الأرهابية ضد رجال الأمن في القطيف والبحرين !!؟؟
مصممجالس يسب شعب بكامله ويش تسميها ****
يالطيفلن ياتي احد بعد احد ويكون قلبه للشعب وحاجة الشعب الى ي المهدي الصحيح وليس من حطوه إلاهه او عيسى ابن مريم فقط والبقيه لاينفعون الناس
سواق وايت مويةيا خلفان خلك في حالك وأترك عنك الأخوان فأنت تستلم راتب ربع مليون درهم كل شهر وهو مايحتاجه على الأقل مليون مصري لتعبئة ثلاجاتهم بالمياه ياوليدي
يا ناس الله يرحم والديكمالعالم على مشارف عام 2017 وترامب فاز بتصويت اغلب الشعب الأمريكي ،، ******
Davidيا كثر هجماتك يا خلفان ،، كل بين يومين نقرأ لك مقال تشن هجوم على أحد ،، يا جماعة شوفوا له شغله هذا اشغلنا بهجماته ميسي
مصمم**** مال أمها داعي // متى العرب يطورو
السروري مات ****مرسي مااااااااااء
السروري مات****ماااااااء ماااااااااء رابعه مااااااااااء نهضه مااااااااااء
محمدتعليق مخالف