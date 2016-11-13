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خلفان يهاجم الإخوان في مصر ويصفهم بالنعاج والخرفان

13 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
خلفان يهاجم الإخوان في مصر ويصفهم بالنعاج والخرفان
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صحيفة المرصد: هاجم الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الداعيين لتظاهرات 11/11 الفائتة من جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياهم بالنعاج بالخرفان، فيما وجه التحية للشعب المصري لعدم انصياعه وراء تلك الدعوات.

جاء ذلك في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: ” في 11/11 بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان…تحية للشعب المصرى وتحية للرئيس السيسى وتحية للجيش والشرطة فى مصر”.

يشار إلى أنه قد تم دعوة المصريين للنزول والاعتصام في كافة ميادين مصر يوم الجمعة الماضية تحت شعار “ثورة الغلابة” لكنها لم تلق تأييد جموع المصريين وأصيبت بالفشل خاصة في ظل إحكام قوات الأمن قبضتها على كافة أنحاء البلاد.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    ثورة الاخوان الغلابة

    من الخرفان الغلابة أم الأخوان
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  2. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    ثورة الاخوان الغلابة

    361 قلم الخنبقة وتعدد المعرفات المعركة لا زالت بين الشعب والانقلابيين (( لا أذكر معركة أحد طرفيها خرفان ))
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  3. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    النعاج والخرفان هم الذين جزرهم محتلة من المجوس ولا يستطيعون تحريرها او الكلام عن المجوس أما الإخوان فهم مسلمون لهم حق الحياة الكريمة في بلدهم ليس لخرفان ولا غيره التدخل في شأنهم .
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  4. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    اخونجي

    سئل الإمام ابن باز رحمه الله : عن جماعة التبليغ والأخوان هل هاتان الفرقتان تدخل في الفرق الهالكة ؟ الجواب: ((( تدخل في الاثنتين والسبعين،و من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الاثنتين والسبعين)))
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  5. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    النعاج والخرفان هم الذين جزرهم محتلة من المجوس ولا يستطيعون تحريرها او الكلام عن المجوس أما الإخوان فهم مسلمون لهم حق الحياة الكريمة في بلدهم ليس لخرفان ولا غيره التدخل في شأنهم .
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  6. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    خرفان العيد

    للصبر حدود 11 /12 ذي الحجة سنطعم الغلابة من لحم الأضاحي
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  7. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروك

    الدنيا دوارة وستدور الدوائر ياخرفان ... طال الزمان أم قصر ... والشماته ماهي بزينه ..
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  8. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    خرفان العيد

    الثورة القادمة ستكون في عيد الاضحي 11 / 12 ذي الحجة
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  9. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    ابو الفضل ترامب

    للحينكم تركضون وراء السيسى. لكن السيسى يقولكم خلاص من حبكم يازين عزلنا ماعادلى فى رزكم ايدام وبهارة
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  10. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لا تستعجل ايه الدبي الغبي .. فالمعركة لا زالت بين الشعب والانقلابيين مستمرة ولن يهنأ لهم بال حتى يرون حكومة مدنية تحكمهم وتعرف احتياجاتهم وليست حكومة دكتاتورية لا تعرف الا لغة السرقات والحديد والنار
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  11. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    أبو سحاااب

    ليس عدم خروجهم أنهم راضين بالوضع الذي هم فيه ف للصبر حدود وقد ينتفض المظلوم ويتحول إلى ظالم ويتحول من صبور إلى عصبي وهذا ما يريده أعداء مصر لمصر أن تكون ثورة دمويه وليست سلميه كما يخططون لها ولغيرها .
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  12. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    أبو سحاااب

    ليس عدم خروجهم أنهم راضين بالوضع الذي هم فيه ف للصبر حدود وقد ينتفض المظلوم ويتحول إلى ظالم ويتحول من صبور إلى عصبي وهذا ما يريده أعداء مصر لمصر أن تكون ثورة دمويه وليست سلميه كما يخططون لها ولغيرها .
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  13. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:777

    سامية

    وألف مليوون🌹وتحية للفريق البطل التنويري كاشف الإخونجيةضاحي خلفان على التغريدة:(في 11/11بمصر ميدان التحرير تحرر من النعاج والخرفان...تحية للشعب المصري وتحية للرئيس السيسي وتحية للجيش والشرطة في مصر.)
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  14. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    ابو عنتر

    ماتحارب طرفان الا وثالثهما (ايران) الشيطان
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  15. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    وين ابو شحيحه

    ظلمت ****. لانه يستفاد منها عكس الاخونج اذناب ايران
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  16. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    خلل

    يعني انت اسد طيب روح حرر الجزر الاماراتيه الثلاثه من ايران وريني شطارتك يا شاطر
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  17. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    مصمم

    تعليق مخالف
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  18. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    محمد

    تعليق مخالف
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  19. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    Abdulaziz

    *****.....لكن ما اقول إلا الله يعز وطنا ويديم الأمن والأمان....
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  20. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    مادري وش يبي بالضبط
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  21. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    اللي تسمونا ذوي الدخل المحدود لا تحطونا شماعه
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  22. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    خلوهم يصرحون ويقرقرون ناس شبعانه ومن الشبع كثر قرقر كتير
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  23. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    سنونو

    راحت على الإخوان أوباما شل عفشه من البيت الأبيض وهيلاري مافازت وكانوا يحاولون العودة للحكم باسم الغلابة
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  24. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:12933

    برق الحرم

    ((((((( بــــكُلّ أرْضٍ وطِئْتُها أُمَمٌ .......تُرْعَى بعَــــبْدٍ ((مرشد))..... كأنّها غَنَمُ ))))))
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  25. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    احمد عسيري

    مايثير دهشتي انك اماراتي و ( الأخلاق منبعها الإمارات ) دع الخلق للخالق ياخلفان مع حفظ الألقاب لك احترامي ( ناصح والله لك )
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  26. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
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  27. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    تعليق مخالف
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  28. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:12933

    برق الحرم

    ((((( خلفان مأجج الاخوان ...... قد وصف المتنبي .... العرب اذا كان ملوكهم عجم وبالطبع اصحاب الاحزاب توابع العجم معروفين للاعيان ))))))
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  29. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    سواق وايت موية

    دع عنك الفقراء والغلابة وأحمد ربك أن ثلاجات قصرك وفنادقك في دبي لم تخلوا من المشروبات ( بما فيها الماء والعصيرات و ... اللي أنت خابر ) منذ عشرات السنين !!!
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  30. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص

    ابو المعتصم

    عيب وحراااااااااااام السب
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  31. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    سواق وايت موية

    هذه ثورة الغلابة أمثال صاحب تاكسي ( التك توك ) فهل تكفلت بمنح بعضهم وظائف في مترو و تاكسي دبي !!
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  32. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    مهم

    تعليق مخالف
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  33. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    سواق وايت موية

    الله يعافيك ولايبلانا
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  34. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    سواق وايت موية

    هل من تعليقات يا سي خلفان على منفذي العمليات الأرهابية ضد رجال الأمن في القطيف والبحرين !!؟؟
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  35. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    مصمم

    جالس يسب شعب بكامله ويش تسميها ****
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  36. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    يالطيف

    لن ياتي احد بعد احد ويكون قلبه للشعب وحاجة الشعب الى ي المهدي الصحيح وليس من حطوه إلاهه او عيسى ابن مريم فقط والبقيه لاينفعون الناس
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  37. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    سواق وايت موية

    يا خلفان خلك في حالك وأترك عنك الأخوان فأنت تستلم راتب ربع مليون درهم كل شهر وهو مايحتاجه على الأقل مليون مصري لتعبئة ثلاجاتهم بالمياه ياوليدي
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  38. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    يا ناس الله يرحم والديكم

    العالم على مشارف عام 2017 وترامب فاز بتصويت اغلب الشعب الأمريكي ،، ******
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  39. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    David

    يا كثر هجماتك يا خلفان ،، كل بين يومين نقرأ لك مقال تشن هجوم على أحد ،، يا جماعة شوفوا له شغله هذا اشغلنا بهجماته ميسي
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  40. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    مصمم

    **** مال أمها داعي // متى العرب يطورو
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  41. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    لا يشغلونكم هذا يهاجم هذا وهذا يهاجم عندهم فلوس وسكن ولا عليهم ديون ولا يعرفون دفع الايجار شبعوا ومالقو الا تصاريح
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  42. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    السروري مات ****

    مرسي مااااااااااء
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  43. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    السروري مات****

    ماااااااء ماااااااااء رابعه مااااااااااء نهضه مااااااااااء
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  44. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    بعد هذا هل سينخفض اسعار الايجارات مثلن
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  45. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    محمد

    تعليق مخالف
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