إلتون يفضح نمبر ون

* يبدو أن الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف يعيش في معزل عن العالم وعلاقته بهذا العالم أشبه بعلاقة صديقه خالد شكري بعلم الذرة أو هكذا أتصور.

* فقراره الأخير المعني بمنع إلتون من اللعب في الدوري السعودي إلا بموافقة نادي الفتح يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام رجل تجاوزاته على اللوائح وعبثه بها قاده إلى أن يكون الحاكم بأمره في لجنة سيد قرارها القانون.

* يا عبدالله، بل يا دكتور عبدالله، حاكم كرة القدم في العالم وجد في خدمة اللاعب ولا يتردد في القول نحن كلنا بمختلف مناصبنا تحت أمر لاعب كرة القدم، وتأتي أنت بعد فضيحة سعيد

المولد وكارثة هاوٍ في دوري محترفين تمنع لاعبا من اللعب إلا بورقة تنازل ناد آخر.

* أسألك سؤالا: من منح إلتون الإذن باللعب في قطر ومن أعطى سعيد المولد بطاقة الضوء الأخضر للعب في البرتغال والقصيم؟.

* كل هذا يحدث بأمر الفيفا، وتجيء أنت يا عبدالله بفرض أعرافك على القانون.

* أي احتراف وأي نمبر ون وأي دكتوراه وأي أمر بقي نقبله منك.

* هل سمعت ما قاله صالح العبيدي عضو محكمة الكاس عن قرارك بحق إلتون؟.

* فضيحة يا دكتور أن لا تعتذر أو تصحح بعد ذاك التصريح وقرارك المضحك.

* نادي الفتح حقوقه مضمونة ولا يمكن أن يتخلى عنها طالما لديه ما يثبت لكن المشكلة الآن كيف نتجاوز قرارك الذي هو اليوم مثار سخرية من الكل بمن فيهم زملاء لك في الاتحاد.

* إلتون من حقه يلعب كرة قدم في أي ناد في العالم تحت حماية الفيفا ومن حق الفتح البحث عن حقوقه وفق القنوات الرسمية وأولها الكاس التي أبطل عضوها قرارك.

* المصيبة أن اتحادنا الموقر بلجانه القانونية بارك «بصمته الغريب» قرار البرقان، وهذه طامة أكبر أن يصمت اتحاد على هذا التجاوز.

* تقول اللوائح في حالة واحدة يمكن منع اللاعب من ممارسة اللعبة في أي دوري في العالم وهذه الحالة معنية بعقوبة انضباطية إما منشطات أو فساد أو ما شابه ذلك.

* وتأتي يا دكتور دون أي مقدمات وتعلن منع إلتون من اللعب في الدوري السعودي إلا بورقة من الفتح؟.

* طيب، ماذا لو وقع ناد سعودي مع إلتون وقدم للفيفا طلب إصدار بطاقة له مثل سعيد المولد هل ستقف بقرارك في وجه بطاقة الفيفا؟.

* «تبي نصيحتي» يا دكتور خطاب تشويه الأهلي تحمله أو حملتموه شكري وهذا القرار قل فهم خطأ وصحح ما وقعت فيه.

* أما أن تمنع لاعبا من الاحتراف في دورينا فهذه مصيبة بل أم الكوارث يا رئيس لجنة الاحتراف.

* أستاذ أحمد أنت وأعضاء الاتحاد مطالبون بضرورة إيقاف هذه المهزلة.

* ومضة

أحاول قدر الإمكان ألا أسيء التعبير فحاول قدر ما تستطيع ألا تسيء الفهم.

نقلا عن عكاظ