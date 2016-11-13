خالد التويجري ناعيًا “الأمير تركي”: كان كريم الخلق وإذا ألمَّت الملمات وقف شامخاً يزأر كالأسد

صحيفة المرصد: نعى رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، الأمير تركي بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، داعياً له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان، وعدد مآثر ومحاسن الفقيد.
وقال التويجري في تغريدات له على موقع “تويتر” اليوم الأحد: “لقد كان رحمه الله يختزل الإنسان بمكارم أخلاقه، مضيفًا: “لقد عرفته يرحمه الله بعفّة لسانه، وحنوه، وقدرته على أن يفرض احترامه وحبه عليك، لكنه في ذات الوقت إذا ألمَّت الملمات وقف شامخاً يزأر كالأسد”.
وتابع: “لا أقول ذلك رياءً؛ فقد رحل رحمه الله، ولست ممنْ يستسيغون النفاق، لكنها المواقف المشرفة له، والتي شاهدتها بأم عيني فأذهلني ذلك الهادئ بزئيره”.
تعليقات ( 10 )
اللهم أعز الإسلام و المسلمينالله المستعان وبس .....
مواطنإلى تعليق.7..قلم.. ..وشهد شاهد من أهله.. يكفي من أ. خالد الشهادة . ونحن المواطنين لم نعاشر الامير تركي لكن بشاهدة الأسود..نكتفي!! فالله يرحمه ويرحم الملك عبدالله..وربي يوفق خالد التويجري للخير
فهد / جدةياشين النفاق والمنافقين
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالامير رحمه الله لا يحتاج شهادتك او غيرك بل يحتاج الى الدعاء لهم بالثبات والمغفرة
زائراللهم اغفر له وارحمه واخلف عليه بالجنه وعلى اهله وذريته الصير والسلوان اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منهاكان الفقيد له مواقف ابويه مع ابنائه الدارسين بمحتلف جامعات العالم رحمة الله عليك
سالم..الله يرحمه.. ..أهلآ بك أستاذ/ خالد التويجري..لقد وسمت بقلوبنا حبك.. ...ومن عاشر قوم أربعين يوم فقد صار منهم.. وأنت لا تنسى نفسك فأنت كريم وأخلاق عالية وأسد.. .. ..تحياتي لكم يا أسد...
يالله يالله بفرجك إن فرجك قريبيا لبى قلبك يا خالد التويجري .. فوالله من بعدك ما شفنا النوور .. والله يرحم أبو متعب
متابع عن بعدرحمه الله رحمة الأبرار . ورحم الله والدي ووالدتي وجميع موتى المسلمين .. أحد الأقارب عمل معه لأكثر من أربعين عاما يذكره دائما بالطيب والكرم وحسن الخلق والتواضع .
مواطنالله يرحمة****