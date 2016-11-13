خالد التويجري ناعيًا “الأمير تركي”: كان كريم الخلق وإذا ألمَّت الملمات وقف شامخاً يزأر كالأسد

صحيفة المرصد: نعى رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، الأمير تركي بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، داعياً له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان، وعدد مآثر ومحاسن الفقيد.

وقال التويجري في تغريدات له على موقع “تويتر” اليوم الأحد: “لقد كان رحمه الله يختزل الإنسان بمكارم أخلاقه، مضيفًا: “لقد عرفته يرحمه الله بعفّة لسانه، وحنوه، وقدرته على أن يفرض احترامه وحبه عليك، لكنه في ذات الوقت إذا ألمَّت الملمات وقف شامخاً يزأر كالأسد”.

وتابع: “لا أقول ذلك رياءً؛ فقد رحل رحمه الله، ولست ممنْ يستسيغون النفاق، لكنها المواقف المشرفة له، والتي شاهدتها بأم عيني فأذهلني ذلك الهادئ بزئيره”.