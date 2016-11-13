11 دولة عربية يقدمون شكوى للأمم المتحدة ضد إيران

صحيفة المرصد:وجهت 11 دولة عربية رسالة إلى الأمم المتحدة عبّرت فيها عن القلق من استمرار سياسات إيران التوسعية في المنطقة. وأدانت الرسالة دور إيران في صراع اليمن من خلال تدريب الانقلابيين الحوثيين وتهريب شحنات الأسلحة.
ووفقاً لموقع”العربية نت”بعثت الرسالة كل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والمغرب والسودان واليمن، إلى رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة 71) بيتر تومسون وتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤخراً، وذلك في سياق رد دولة الإمارات الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.
“إيران راعية الإرهاب”
وبعد أن أعربت عن القلق تجاه دستور إيران الذي يدعو إلى تصدير الثورة، شددت الرسالة أن إيران دولة راعية للإرهاب بدءا من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من البحرين والعراق والسعودية والكويت وغيرها.
وفندت ادعاءات عضو الوفد الإيراني بشأن التحالف العربي في اليمن مشيرة إلى أن عاصفة الحزم جاءت بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن إلى مجلس التعاون والجامعة العربية، فيما أدانت الرسالة دور إيران في صراع اليمن من خلال تدريب الانقلابيين الحوثيين وتهريب شحنات الأسلحة.
إلى ذلك، أعربت الدول الموقعة عن تضامنها مع الإمارات بعد الهجوم الحوثي على سفينة إماراتية في باب المندب. كما استنكرت ادعاءات عضو الوفد الإيراني واستغلال إيران للحادث المأساوي في منى لأغراض سياسية وإحداث فتنة طائفية في المنطقة.
موقف عربي موحد
من جانبه أكد أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن التحرك الدبلوماسي الجماعي في الأمم المتحدة، موقف عربي موّحد تجاه الادعاءات الإيرانية، والعمل العربي المشترك مطلوب، ويعزز خطابنا وموقفنا.
وقال السبت عبر “تويتر” “كل الشكر للأشقاء في مجلس التعاون ومصر والمغرب والسودان والأردن واليمن، للرسالة المشتركة للجمعية العامة، في سياق الرد على الادعاءات الإيرانية”…
تعليقات ( 20 )
علي العمريتعليق ١٤. اي. جيوش. الله. يسعدك. نصرف. الجمال. اكثر. منه
جميعها دول التحالف العربي في الحرب على الحوثييندول الخليج ومصر والمغرب والسودان والأردن
اخونجيكل الشكر للأشقاء في مجلس التعاون ومصر والمغرب والسودان والأردن واليمن،
رحم الله فقيد الأمة14. أصبت كبد الحقيقة لافظ فوك.
رحم الله فقيد الأمةتشتكي لمن..ثلاث أرباع موظفي الأمم المتحدة ****
محب آل البيتايران دولة ارهابية تدعم الارهاب في كل مكان فلا تجد نكبة أو حرب الا للرافضة يد فيها
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكأجل 11 دوله عربيه ومقدمين شكوى على الأمم المتحده ؟؟ طيب وجيوشكم اللي تصرفون عليها مئات المليارات وش دورها ؟؟؟ للإستعراضات ولإرهاب شعوبكم !! وإلا لإعتداء على بعضكم ..
محب آل البيتدولة ارهابية تثير الفتن والقلاقل في الوطن العربي والإسلامي ولا ينكر ذلك الا مغفل أو غبي
مرشداللهم انصر اهل الحق اينما حلوا وارتحلوا واهلك اهل الباطل اينما كانوا او وصلوا
أبو مصلفح الرياضوالله الحقيقة بينة والحمد لله تبصرنا وشفنا الأمور وزالت الغمة والجهل ظلام والتكبر والغرور يعميك عن الحقيقة حادتكم إيران مع إن التراث الإسلامي أكثر علماؤه من إيران لكن الدول المتحضرة تبغى حيلهم بينهم
ركاااان413 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص محمد وين باقي الدول العربيه الي اكلو من خيرنا ...... الأمارات اكلت من خيرك يابو ***هههههههههههههههه
علي العمريالي. متي. هذا. الخوف. من. ايران. ايران. ضعيفه. من الداخل. وقيه. اكثر من. اربعه. قوميات. فيه. ليش. ما. نلعب. علي. قوميات. هذي. ليش. ما. يتم ضرب. حزب. الله. في. لبنان. وليش. ما. يتم. مسح. صعده.
الحقبانيعلم ان بحلف كم يحلف بندر البدر ان بعض هذه الدول التي يقال انه عربي ***تقدم شكون علشان تقبض مرهم من دول خليج ومن خلف تقول الايران معلك منهم الاسف نحون لم نتعلم من بعض العرب ***علم
إلى تعليق 4 محمدحتى الإمارات أكلت من خيرك؟؟ليش هذي الدول جت ونزلت في بيتك وذبحت لهم الذبايح..خير البلد هو انتاجية مشتركة وتوظيف لموارد الأرض..وليس خير محصور فيك أو لك الفضل فيه..ارتقي ولا تتحدث بشكل رخيص باسم الدولة
ناجيوفندت ادعاءات عضو الوفد الإيراني بشأن التحالف العربي في اليمن مشيرة إلى أن عاصفة الحزم جاءت بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن إلى مجلس التعاون والجامعة العربية . ؟؟؟
زائرالشكو لغير الله مذله
محمدوين باقي الدول العربيه الي اكلو من خيرنا
سواق وايت مويةتعليق مخالف
سواق وايت مويةوهل هي أمم متحدة !!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله