بالفيديو: مخرج أمريكي شهير يذهب إلى مكتب الرئيس ”ترامب“ ويطلب منه أمر غريب!

صحيفة المرصد: طارد المخرج الشهير مايكل مور، الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وذلك بعد فشل الحملة المعادية له والتي بدأها بفيلم وثائقي حذر فيه الناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الجمهوري.

وعندما أخفقت جهوده، وأصبح ترمب الرئيس الأمريكي رقم 45، لم يتراجع مور عن عداءه لترامب، وحاول اقتحام التعزيزات الأمنية المحيطة ببرج ترمب، مقر سكن الرئيس المنتخب حتى 20 يناير.

وحاول المخرج الشهير اقتحام البرج الذي يسكن فيه الرئيس الأمريكي الجديد، إلا أن جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية الرئيس استوقفه وأجبره على التراجع، إلا أنه طلب بجدية من رجل الأمن الاتصال بمكتب الرئيس، وبعد محاولات، أبلغه رجل الأمن أنه لا يوجد أحد في المكتب، فاستنكر مور أن يكون مكتب الرئيس المنتخب خاليا، وعاد المخرج الشهير ليسأله: أين ذهب الرئيس؟ ورد رجل الأمن بجدية ممزوجة بالسخرية: “الرئيس لم يبلغنا”.

وعقب ذلك طلب مور من رجل الأمن أن يترك رسالة مكتوبة للرئيس، وكتب على ورقة صغيرة على أمل أن تصل إلى ترمب: ” لقد هزمت.. تنحى”.

والرسالة التي كتبها مور تبدو غامضة، لأن ترمب فاز في انتخابات نزيهة، وأقرت كلينتون منافسته بالهزيمة في خطاب علني.

الطريف أن مطاردة مور لترمب بثت على الهواء مباشرة عبر “فيسبوك” من خلال فريق تصوير كان مرافقا لمخرج الأفلام الوثائقية الشهير.

I was able to get into Trump Tower & deliver him a message: "You lost. Step aside." SS took the note I wrote up & went 2 give it to him.

— Michael Moore (@MMFlint) November 12, 2016