بالفيديو:سيدة تايلندية تهاجم زوجها بساطور في الشارع العام !

صحيفة المرصد:اعتدت امرأة تايلندية على زوجها بالساطور عندما وجدته أمام أحد المطاعم في أحد شوارع بعد أن غاب عن المنزل ليلة كاملة دون أن تعلم مكانه ولم تصدر من الزوج أي ردة فعل غاضبة على تصرف زوجته..

وقال عدد من المتواجدين في الموقع خلال حادثة الإعتداء أن سبب الخلاف هو سهر الزوج خارج المنزل دون أن يخبر زوجته بذلك، كونها كانت تصرخ عليه طالبة منه تفسيرات لبقائه طوال هذه المدة خارج منزله دون إخبارها بذلك.

وأضافوا أن الزوجة لم تستخدم الساطور بقصد الإيذاء ولكن بغرض تخويف الزوج، حيث لم توجه له ضربات مباشرة من خلالها، مشيرين إلى أنها خرجت للبحث عنه كونه لم يعد للمنزل وشاهدته يتناول وجبة الإفطار في مطعم بالقرب من المنزل.