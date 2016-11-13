بالفيديو:سيدة تايلندية تهاجم زوجها بساطور في الشارع العام !

صحيفة المرصد:اعتدت امرأة تايلندية على زوجها بالساطور عندما وجدته أمام أحد المطاعم في أحد شوارع بعد أن غاب عن المنزل ليلة كاملة دون أن تعلم مكانه ولم تصدر من الزوج أي ردة فعل غاضبة على تصرف زوجته..
وقال عدد من المتواجدين في الموقع خلال حادثة الإعتداء أن سبب الخلاف هو سهر الزوج خارج المنزل دون أن يخبر زوجته بذلك، كونها كانت تصرخ عليه طالبة منه تفسيرات لبقائه طوال هذه المدة خارج منزله دون إخبارها بذلك.
وأضافوا أن الزوجة لم تستخدم الساطور بقصد الإيذاء ولكن بغرض تخويف الزوج، حيث لم توجه له ضربات مباشرة من خلالها، مشيرين إلى أنها خرجت للبحث عنه كونه لم يعد للمنزل وشاهدته يتناول وجبة الإفطار في مطعم بالقرب من المنزل.
تعليقات ( 24 )
💎🎀سُندُسي22 الحق نفسي كيف يعني مافهمت عليك؟ أنت قلت ماعملت كذا إلاهي تحبه وأنا قلت اللي تحب ماتحمل السلاح وتهدد كلامي سليم وعين العقل ومايختلف عليه أثنين يملكون "عقول" ياليت تراجع طبيب نفسي.
himaالله يسعدها,ساقت الغبي سوق للسياره.
محمد الشهريسندس إذا كانت نظرتك للرجال وللحياة اجمع باهذا الطريقة ارجوك الحقي نفسك كيف حبي الحياة بطريقة الصحيحة ومن هنا تبدأ معاك الحياة اجمل وأجمل وفقك الله لما يحب ويرضى
سُندُس(بعض) النساء تتعامل مع زوجها مثل تعامل المعلم مع طلابه زوجها ف إختبار ع مدار الساعة وتحت مجهرها🔎أن لمست منه جانب الضعف ل**** وأن هو رجل بمعنى الكلمة ف ذمتي أن ترد السلام ع ظلاله😂
💎🎀سُندُسأما (بعض) الرجال من👈 "أشباه الرجال" ساحقته سحق وتعده من سقط المتاع وإذا زعلت منه راح يترضاها وإذا رضت عنه شوي ويغمى عليه هذا النوع من الرجال تسهل الطقطقة عليه والتلاعب ف أعصابه والغاء شخصيته تماماً.
💎🎀سُندُس(بعض) الرجال إذا زوجته غثيثة وحب يأدبها ينقلب لشخص آخر ماقد شافته ف حياتها😈يسحب عليها فترة ولايعبرها موجود وغير موجود الين تشرف ع الموت حتى لوتركع تحت رجوله يشوتها بوز⚽️ولايلد فيها بنص عين👁أما بعض
ابو شلشبعض الحريم تبي زوجها يحبها غصب عليه واذا رفض يمكن تقتله
💎🎀سُندُسي12 صاحي أنت🤔أي حُب وأي بطيخ ؟ فاهم الحُب غلط .. وهل من تحب زوجها تحمل عليه السلاح وتهدده وبعد ف الشارع .. حمل السلاح لايليق ب امرأة فمابالك من تهدد فيه زوجها وشريك حياتها🤔
💎🎀سُندُسغاب عن المنزل ليلة كاملة [[ دون أن تعلم مكانه ]]..........) اصدقاء تحت مسمى زوجين🤔
محمد الشهريلو ما تحبة ما تسوي مع كذا لكن المثل يقول لمني بشوق واحضني بعادك عني بعثرني صلبني في صقيع الموت ورداني لهجير الشوق وذوبني تعال طفي النار 💥الي تسعر🌦
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللهخرط فاضي هناك الشعب يفلها من الطرفين ماعندك مشكلة أهم شيء الدراهم........?
نبرة صديالزمن صار يخوف ........ الدنيا تغيرت لوأنها عندي كان وضعت الساطور في راسها
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللهخرط فاضي هناك الشعب يفلها من الطرفين ماعندك مشكلة أهم شيء الدراهم........?
فارس نجدهالايام مافيه حب بين الازواح الاقليل جدآ
الى رقم 6 مشكور عندنا امهاتنااحنا ما تزوجنا الا علشان نعف نفسنا غير كذا ما نريد ان شاء الله انام شهر كامل برى المنزل مالها دخل الزوج هو رب الاسرة وليس الزوجة هي الا لازم تخضع للزوج والا مو عاجبها ما تلزمنا
سبهللأكيد هذا الزوج لم يتمسك بالتعاليم البوذية بأخبارها اين سيسهرمماتسبب في صدمة لهذه الزوجة وراحت تبحث عنه في الشارع
المواطنطاقتها الضيقة امس، وفي تلك الديار صعب تجد المراة رجل مثل الرجل العربي يعشيها عشا ممتع. وعند ما لقته خافت انه يروح وماتلقى مثله
💎🎀سُندُسي3 تقول: وكلما أحبت المرأةالزوج أصبحت تراقبه بجنون وتحاسبه.بلباقة.....) مع إحترامي لك كلامك غير صحيح المرأة اللي تراقب زوجها وتكتم أنفاسه هذا لايدل ع حبها إنما يدل ع إنها "مريضة"بالغيرة المرضية.
موطنالزوجه زي الام هي تراع الرجل من تصرفاته الغير مسؤله وهي الحنان وهي الي تحب اسرتها. تكون في ستر وسعاده لكن اغلب الذكور. يبي الدجه ولاهمه
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكرجعته بالساطور لبيت الطاعه ....
كفوهذي الي ينقال عنها اخذ حقة بدق خشوم هههههه
مراقبهههههههههه عندك وعندنا خير!!!غيرة النساء لاحدود لها . وكلما احبت المرأةالزوج اصبحت تراقبه بجنون وتحاسبه.بلباقة واصرار بالاجابة.من الزوج ويجب على الرجل العاقل ادراك ذالك بكل قبول واحترام لزوجته الرئعة.
مشعل العتيبيتخيلو عندنا زي كدا سلامااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
Ymni mahbobخاف ***منها لو كان رجل عربي أمامها لعطاها كف يخليها تتحلم به.....