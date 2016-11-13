بالفيديو: سارة الودعاني تحلق حاجبها بمكينة .. ومغردون: “أصيبت بمرض حب الشهرة”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع، وعلق أحد النشطاء يدعى أحمد القرني على الهاشتاق قائلا: “المجاهرة بالمعصية مصيبة”، وقالت أخرى ظهرت عقليات سقيمة تافهة أصيبت بمرض حب الشهرة.

وأضاف المغرد يوسف بن سعد قائلا :المشاهير صار يريدون شهرة زيادة حتى لو بطريقة غير محببة الواحد منهم مستعد يقطع أيده ويصور علشان ينشر زيادة، بينما استهجنت المغردة أمل فعلتها قائلة: “المشكلة أن المراهقات يتابعوها بكرا نجدهم محلقين”.