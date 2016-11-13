بالفيديو: سارة الودعاني تحلق حاجبها بمكينة .. ومغردون: “أصيبت بمرض حب الشهرة”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.
ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع، وعلق أحد النشطاء يدعى أحمد القرني على الهاشتاق قائلا: “المجاهرة بالمعصية مصيبة”، وقالت أخرى ظهرت عقليات سقيمة تافهة أصيبت بمرض حب الشهرة.
وأضاف المغرد يوسف بن سعد قائلا :المشاهير صار يريدون شهرة زيادة حتى لو بطريقة غير محببة الواحد منهم مستعد يقطع أيده ويصور علشان ينشر زيادة، بينما استهجنت المغردة أمل فعلتها قائلة: “المشكلة أن المراهقات يتابعوها بكرا نجدهم محلقين”.
تعليقات ( 94 )
ناقد مش حاقدنسأل الله السلامة ... ويتم استضافتها من قبل "مسك" كناشطة !
himaمشكله,حواجبها والا شعر راسها,ايش دخل الملاقيف فيها,حب النكد في المجتمع في تزايد مستمر,لانه لاتوجد اشياء هادفه ومفيده مثل السينماء المسرح الطرب,تعلمهم الاهتمام بنفسهم والتعايش السلمي.
سيرايفواتعليق مخالف
استغفر الله العظيمت69 قال تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ)
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللهمخالف للنشر
💎🎀سُندُسأحـــــــذر🚦أني لك من الناصحين👈 قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"
محمدالجعيدتعليق مخالف
💎🎀سُندُسشتان مابين المعرف والتعليق 👈( ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
خالد**** لا بارك الله في السناب شات الذي اخرج لنا هذا ****
عدد التعليقات:5745
المنتصر باللهنرجوا أن تحلقين..............نبي نشوف وشلون كيف الحلاقه ههههههههههه
هلاقمة التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
مصمموحن صغار يخوفونا بأم الليل /////
يلدرمسبحان الله، صدق من قال الجنة تبي والنار تبي
مصمممش عارف ليش اتذكرت قصة // ا****
مديرة مياه الثرواتنفسية للبحث عن الشهره
مصمم*** // وين صور بنت ترمب
العم معيضمخالف للنشر
قادموش عليكم منها خلوها تحلق اللي هي تبي
الشايبماشاء الله عليها جمالها طبيعي
💎🎀سُندُسي46 بعض الأهل يربون أولادهم تربية صحيحة ولكن اصدقاء السوء من "شياطين الإنس" يحرفونهم بطرق عديدة لاتخطر ع بال أحد😴
مصممحتى لو حلقت ****** // ويش علينا فيها //
💎🎀سُندُسقال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت..😐
عليالبنت اذا هي متزوجه من رجل يعرف القيم والاخلاق ويهتم بزوجته تتغير 180 درجه اما اذا كانت في بيت ابوها ولايهتم بتربيتها تربية اسلامية فهذه مشكله
💎🎀سُندُسوقالت آخرى ظهرت عقليات سقيمة تافهة أصيبت بمرض حب الشهرة 👈.. 👈 ..👈 " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار "🔥😱😢
تركيخلوها تدلع شوي..****
💎🎀سُندُسوعلق أحد النشطاء يدعى أحمد القرني على الهاشتاق قائلاً : “المجاهرة بالمعصية مصيبة”👈..👈..👈﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا .......)🤔
💎🎀سُندُس✍البعض يعتقد أن كل كبير ف السن [ عاقل وفاهم ] نعني بالكبير ف السن من تعدى مرحلة سن المراهقة إلى مالا نهاية من مراحل العمر.
الهاشمي**** اللهم لا بلاء
مجرد تعليقملعونه ع لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قمة التناقضبنت ترامب غير مسلمة ونامصة حواجبها ولبسها غير محتشم ومع ذلك اغلب ربعنا طايحين فيها غزل ومدح واعجاب ويكتبون فيها اشعار ؟! التناقض لاعب فيكم لعب
بدرالعقل نعمة فهي من المعدات بالعذاب مالصات الحجاب المشكلة متعلمة وعصت أوامر الرسول الكريم
💎🎀سُندُسي52 ع أساس جميع المتزوجات عاقلات وقمة ف الثقل والرزانة إلابعض النساء مجنونة خلقة ويزيد جنونها بعد تتزوج ونفس الكلام ينطبق ع بعض الرجال🤔
طير شلوىت٣٥ احسنت ،اختيار بعض الآيات القرانية مهمه جداً لتذكير بعض الناس انه لايجب الاستهزاء والاستنقاص والسخرية من الآخرين فربما هي عند الله أفضل من بعض المعلقين الطفيلين الذين يعتقدون نفسهم ملائكه
بدون اسمكل اللي يهاجمونها كانوا يسخرون من حواجبها اللي خلقها الله سبحانه , والحين يوم حلقت حواجبها قمتوا تنصحونها !!!! دعوا الخلق للخالق
سنونوالشهرة وحب الظهور صعبة وقوية
سكوبي**** اللهم. لا شماته اللهم لك الحمد
القحطانيتعليق مخالف
ام بدروالله الشرهه مهوب عليها الشرهه على اهلها الي ماعرفو يربونها
عــــهــــــودتعليق مخالف
سيرايفواتعليق مخالف
منصفتتوقعون هذي وراها رجال
الراصدسبحان مقسم العقول
عاشق الصبابتعليق مخالف
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالأهم – هل ينطبق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن الله النامصة والمتنمصة) ام لا تدخل في هذا الحديث
سواق وايت مويةهاذي لو راحت ساعة وحدة****وقتها لعل تعود إلى رشدها وتستيقظ لربما عرفت النعمة التي يتمناها الملايين من الفقراء والمشردين و(الغلابة ) لكن كثرة الشرب مشكلة ! شرب السوائل
سواق وايت مويةنحن في آخر الزمن حيث كثرت الأمراض النفسية والمخدرات وإنعدام ( الإنسانية ) و كثرة ( الحيونة ) وقلة الأدب وإنعدام الوازع الديني وإنفلات الأخلاق إلى ما هنالك !! حيث ةكل شيء بدأ خارج السيطرة.
مروقيطالبن باسقاط الولايه على شان هالنوعيات تنمو وتتكاثر بلا رقيب ولا حسيب يريدن أن يخالفن شرع الله جل شأنه على شان الوحده تلف على حل شعرها زي الأخت المذكوره أعلاه ، لله في خلقه شؤون
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
سالم..ليه ياأخت سارة!!.. الشغلة ماتضبط إلا بحلق رمش العيوون مع الحواجب":؛.. .. ...ياساروو عيب...ياخيتي ..الله يسعدك بطاعته واتباع هدي النبي
عدد التعليقات:4360
العنيدألحمد الله على نعمه العقل (( أللهم أستر بناتنا وبنات المسلمين وبعد عنا الحرام ،، ورزقنا بحلالك ،، الذي أنت ترضاه ،،
الفزاعةتعليق مخالف
محمد الحمرانيهل نحاسبها على ظهورها للعلن اولى ام على التنميص . هناك حلقة مفقودة فالودعاني ظهرت على الاعلام وقنواته والان حلقت حواجبها . مالنا دخل كمتابعين بل بالعكس زدناها شهرة وهذا مطلوبها وقبلها ابو سن وغيره
أبو ماجد 656وهذي وين أهلها عنها؟؟؟ بذمتكم متى صار مثل هذا مسموح به وما فيه عيب من نشره على الملأ!! قليل من الحياء يا بنت!!
دكتور نفسيحلقت شنبها وش فيها!!!
ميادةتعليق مخالف
ساكن البجرياحقروها لاتعطونها اكبر من حجمها
عدد التعليقات:12
مانع القحطانيهذه ضريبة نفخكم الفقاعات ومتابعتكم للحثالات وتلميع الاعلام الهابط لاسمائهم وتعليق صورهم وإيهام الناس ان هؤلاء ساده وللمجتماعات قاده
فتى المدينةلعن الله النامصه والمتنمصه وهذا الدليل https://www.youtube.com/watch?v=d5zjAkO1DMc
الزهرانيكل ماحلق واحد وشسمه يطلع في الصحف والله مشكله نشوف وشسمه محلق
mohammed fahadالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات
سلووملوتحلق رموشها حاجه خاصه فيها🙄 وبعدين خبيرة تجميل وتعرف ايش تسوي،،،بشر حاشره خشمها في كل شي،،
عدد التعليقات:12
مانع القحطاني"لعن الرسول صل الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة" قال أبو داود والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
احمد عسيريلولا الحلق ما صنعت المكائن ولكن حلاقتها ظاهرة فلا تلومونها فالحلاقة انواع رحم الله ( محمود حلواني ) يقول شيء في شيء وشيء مخفي وشيء شفته انا والنظافة مطلب لكل طالب .
أبو مصلفح الرياضهذا اللي أطالب فيه لابد من خلق قدوات للشباب في العالم الإسلامي
محمودالشرع يبيح لها ذلك فما المشكلة فعلها عادي جدا فمن حلقت شعر شاربيها أوحواجبها لكثافتهما فلاشيء عليهاالنمص فقط المحرم
فهد العرمانيالدنيا مقلوبه فوق تحت!!!!! ليه؟ الابتعاث للخارج دمر شبابنا وبناتنا، اوقفوا الابتعاث الخارجي. يكفي نزيف الدين
بالصميمبعض الرجال يطلقون ابصارهم في وجوه واجساد النساء ثم فجأة يصير مفتي !! ناس غريبه
أبهاويوالله العظيم أول أجمل
..عادي تحلق حاجبها بس الغريب أن الكثير مهتم بموضوعها هذي كل الحكاية
Br0kenوين المشكلة , كل شخص حر بتصرفاتة اذا كانت لاتمس بها الاخرين , اما بالذنب كل شخص ذنبة على جنبة .
مرسالنسأل الله لها الهداية ادعوا لها بالهداية بدال السب والشتم والقذف فيها الله يهديها ويهدي كل مسلم ومسلمه
عدد التعليقات:780
ساميةبكيفها حاجبها وهي حرة فيه
عدد التعليقات:5888
بسمهيااامثبت العقل والدين يااارب ,,انهبلوووا الناس😳
اسمرعبرومتحجبة بعد ههههه الله لا يبلانا
العقيليالمقصود بكلامي السابق مرضى تويتر وفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي
العقيليالمشكله بادعياء الدين والتدين اللي يتابعون كل سكنات وحركات الحريم بعدين يطلع يفتي قله حياء فيهم غريبه ياخذون من الدين اللي يعجبهم بس انتبهم لعيالكم واتركو عيال الناس. عندك شي فيه جهات مسؤله رح لها
راجي رحمة ربهنسأل الله لنا ولهم الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه ويكفينا ويكفي بنات وشباب المسلمين أمثال هؤلاء ويهدي بناتنا وبنات المسلمين ويصلحهم ويجعلهم من عباده الصالحين ومن مقيمين الصلاة آمين
راجي رحمة ربهالأشكال انا مااخاف على المرأة العاقله المدركه لكن الفتاه المراهقة عندما تقوم بتقليد هذه ***وتعمل فعلتها فالرسول يقول من سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من يعمل بها الي يوم القيامة استغفر الله العظيم
راجي رحمة ربهالحمد الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه لعن الله النامصه والمتنمصه فما بالك بالحالقه ماذا يقول المرء عندما يشاهد أمثال هذه
الكارثة يطلق عليها خبيرةامورنا غريبة المراهقة نقول عنها خبيرة والمخربة نقول عنها ناشطة وكثيرة هي اوصافنا التي تبتعد كثيرا عن واقعنا.