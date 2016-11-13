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بالفيديو: سارة الودعاني تحلق حاجبها بمكينة .. ومغردون: “أصيبت بمرض حب الشهرة”

13 نوفمبر, 2016 , 12:29 م
بالفيديو: سارة الودعاني تحلق حاجبها بمكينة .. ومغردون: “أصيبت بمرض حب الشهرة”
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، أثناء قيامها بحلق حاجبها مستخدمة ماكينة حلاقة رجالي، وهو ما أثار جدل وحفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين فعلتها مطالبين بإحالتها للقضاء.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاق #سارة الوعاني – تحلق حاجبها. وانتشر المقطع على نطاق واسع، وعلق أحد النشطاء يدعى أحمد القرني على الهاشتاق قائلا: “المجاهرة بالمعصية مصيبة”، وقالت أخرى ظهرت عقليات سقيمة تافهة أصيبت بمرض حب الشهرة.

وأضاف المغرد يوسف بن سعد قائلا :المشاهير صار يريدون شهرة زيادة حتى لو بطريقة غير محببة الواحد منهم مستعد يقطع أيده ويصور علشان ينشر زيادة، بينما استهجنت المغردة أمل فعلتها قائلة: “المشكلة أن المراهقات يتابعوها بكرا نجدهم محلقين”.



تعليقات ( 94 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 94
    13 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    ناقد مش حاقد

    نسأل الله السلامة ... ويتم استضافتها من قبل "مسك" كناشطة !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 93
    13 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    hima

    مشكله,حواجبها والا شعر راسها,ايش دخل الملاقيف فيها,حب النكد في المجتمع في تزايد مستمر,لانه لاتوجد اشياء هادفه ومفيده مثل السينماء المسرح الطرب,تعلمهم الاهتمام بنفسهم والتعايش السلمي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 92
    13 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    سيرايفوا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 91
    13 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    استغفر الله العظيم

    ت69 قال تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 90
    13 نوفمبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:5745

    المنتصر بالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 89
    13 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    💎🎀سُندُس

    أحـــــــذر🚦أني لك من الناصحين👈 قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 88
    13 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    محمدالجعيد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 87
    13 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    💎🎀سُندُس

    شتان مابين المعرف والتعليق 👈( ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 86
    13 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    خالد

    **** لا بارك الله في السناب شات الذي اخرج لنا هذا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 85
    13 نوفمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:5745

    المنتصر بالله

    نرجوا أن تحلقين..............نبي نشوف وشلون كيف الحلاقه ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 84
    13 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    هلا

    قمة التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 83
    13 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    مصمم

    وحن صغار يخوفونا بأم الليل /////
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 82
    13 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    يلدرم

    سبحان الله، صدق من قال الجنة تبي والنار تبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 81
    13 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    مصمم

    مش عارف ليش اتذكرت قصة // ا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 80
    13 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    مديرة مياه الثروات

    نفسية للبحث عن الشهره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 79
    13 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    مصمم

    *** // وين صور بنت ترمب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 78
    13 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    العم معيض

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 77
    13 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    قادم

    وش عليكم منها خلوها تحلق اللي هي تبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 76
    13 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    الشايب

    ماشاء الله عليها جمالها طبيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 75
    13 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    💎🎀سُندُس

    ي46 بعض الأهل يربون أولادهم تربية صحيحة ولكن اصدقاء السوء من "شياطين الإنس" يحرفونهم بطرق عديدة لاتخطر ع بال أحد😴
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 74
    13 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    مصمم

    حتى لو حلقت ****** // ويش علينا فيها //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 73
    13 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    الخوف ماهو على ومن المراهقات بس لا لا لا غلطان الاخ نادرا مانسمع خبر من مراهقة الاخبار كلها للمربيات الفاضلات الفاصلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 72
    13 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    💎🎀سُندُس

    قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت..😐
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 71
    13 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    علي

    البنت اذا هي متزوجه من رجل يعرف القيم والاخلاق ويهتم بزوجته تتغير 180 درجه اما اذا كانت في بيت ابوها ولايهتم بتربيتها تربية اسلامية فهذه مشكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 70
    13 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    تحلق حاجبها **** في نفس الوقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 69
    13 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    احسنت من بنت ترامب تصلح والله اويلاة آخ بس ياعليها فرة تنوكل 😍 ارحمو العزابيه هبلتو بنا بس اذا طلعت هي تشيل المنديل اف تطلع فتنه لو تشيله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 68
    13 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    💎🎀سُندُس

    وقالت آخرى ظهرت عقليات سقيمة تافهة أصيبت بمرض حب الشهرة 👈.. 👈 ..👈 " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار "🔥😱😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 67
    13 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    ٥٧ قمه العبط تكلم عن حالك مالنا شغل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 66
    13 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    تركي

    خلوها تدلع شوي..****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 65
    13 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    💎🎀سُندُس

    وعلق أحد النشطاء يدعى أحمد القرني على الهاشتاق قائلاً : “المجاهرة بالمعصية مصيبة”👈..👈..👈﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا .......)🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 64
    13 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    ياقمه التناقض لا تخلط الامور ولا تعمم مافيه تناقض غير بدماغك واذا على التناقض اكثر من يمارسة النساء وبشكل صارخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 63
    13 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    ياقمه التناقض لا تخلط الامور ولا تعمم مافيه تناقض غير بدماغك واذا على التناقض اكثر من يمارسة النساء وبشكل صارخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 62
    13 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    💎🎀سُندُس

    ✍البعض يعتقد أن كل كبير ف السن [ عاقل وفاهم ] نعني بالكبير ف السن من تعدى مرحلة سن المراهقة إلى مالا نهاية من مراحل العمر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 61
    13 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    الكبيرات بعقليه مراهقة واشطر من يقلد السعوديات مفعول به دائما
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 60
    13 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    الهاشمي

    **** اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 59
    13 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    مجرد تعليق

    ملعونه ع لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 58
    13 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    الحلاقة تزيد غزارة الشعر مشكلة حلق الحاجب حرام رد على المغرد متخوف من المراهقات يقلدونها اضحك ولا ابكي فيه شي ماشافوة المراهقات في برامج التواصل والمواقع ببركة تربيتكم بس هذي خايف يقلدونها 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  38. 57
    13 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    قمة التناقض

    بنت ترامب غير مسلمة ونامصة حواجبها ولبسها غير محتشم ومع ذلك اغلب ربعنا طايحين فيها غزل ومدح واعجاب ويكتبون فيها اشعار ؟! التناقض لاعب فيكم لعب
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  39. 56
    13 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    بدر

    العقل نعمة فهي من المعدات بالعذاب مالصات الحجاب المشكلة متعلمة وعصت أوامر الرسول الكريم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 55
    13 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    💎🎀سُندُس

    ي52 ع أساس جميع المتزوجات عاقلات وقمة ف الثقل والرزانة إلابعض النساء مجنونة خلقة ويزيد جنونها بعد تتزوج ونفس الكلام ينطبق ع بعض الرجال🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  41. 54
    13 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    طير شلوى

    ت٣٥ احسنت ،اختيار بعض الآيات القرانية مهمه جداً لتذكير بعض الناس انه لايجب الاستهزاء والاستنقاص والسخرية من الآخرين فربما هي عند الله أفضل من بعض المعلقين الطفيلين الذين يعتقدون نفسهم ملائكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  42. 53
    13 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    تتزوج وتعقل وتبطل جنان
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 52
    13 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    للأسف نحن في زمن****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 51
    13 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    بدون اسم

    كل اللي يهاجمونها كانوا يسخرون من حواجبها اللي خلقها الله سبحانه , والحين يوم حلقت حواجبها قمتوا تنصحونها !!!! دعوا الخلق للخالق
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  45. 50
    13 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    من هي سياره!! أزعجتونا ساره حلقت شعرها ساره حلقت حاجبها هذي مريضه الله لايبلانا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 49
    13 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    سنونو

    الشهرة وحب الظهور صعبة وقوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 48
    13 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    سكوبي

    **** اللهم. لا شماته اللهم لك الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 47
    13 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    القحطاني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    ام بدر

    والله الشرهه مهوب عليها الشرهه على اهلها الي ماعرفو يربونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  50. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    عــــهــــــود

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    سيرايفوا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    منصف

    تتوقعون هذي وراها رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  53. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    الراصد

    سبحان مقسم العقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    عاشق الصباب

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الأهم – هل ينطبق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن الله النامصة والمتنمصة) ام لا تدخل في هذا الحديث
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  56. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    سواق وايت موية

    هاذي لو راحت ساعة وحدة****وقتها لعل تعود إلى رشدها وتستيقظ لربما عرفت النعمة التي يتمناها الملايين من الفقراء والمشردين و(الغلابة ) لكن كثرة الشرب مشكلة ! شرب السوائل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    سواق وايت موية

    نحن في آخر الزمن حيث كثرت الأمراض النفسية والمخدرات وإنعدام ( الإنسانية ) و كثرة ( الحيونة ) وقلة الأدب وإنعدام الوازع الديني وإنفلات الأخلاق إلى ما هنالك !! حيث ةكل شيء بدأ خارج السيطرة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  58. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    مروق

    يطالبن باسقاط الولايه على شان هالنوعيات تنمو وتتكاثر بلا رقيب ولا حسيب يريدن أن يخالفن شرع الله جل شأنه على شان الوحده تلف على حل شعرها زي الأخت المذكوره أعلاه ، لله في خلقه شؤون
    لا يعجبني(13) اعجبني(3)
  59. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    وين زوجها يعطيها مخمس يغير ديكور وجهها ويدوخها وتهجد.
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  60. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    الله المستعان

    ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  61. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    سالم..

    ليه ياأخت سارة!!.. الشغلة ماتضبط إلا بحلق رمش العيوون مع الحواجب":؛.. .. ...ياساروو عيب...ياخيتي ..الله يسعدك بطاعته واتباع هدي النبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 13:24 م
    عدد التعليقات:4360

    العنيد

    ألحمد الله على نعمه العقل (( أللهم أستر بناتنا وبنات المسلمين وبعد عنا الحرام ،، ورزقنا بحلالك ،، الذي أنت ترضاه ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  63. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    الفزاعة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    محمد الحمراني

    هل نحاسبها على ظهورها للعلن اولى ام على التنميص . هناك حلقة مفقودة فالودعاني ظهرت على الاعلام وقنواته والان حلقت حواجبها . مالنا دخل كمتابعين بل بالعكس زدناها شهرة وهذا مطلوبها وقبلها ابو سن وغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    وبعدين في ارتفاع اسعار الايجارات السكنية هل من حد وتخفيص
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    أبو ماجد 656

    وهذي وين أهلها عنها؟؟؟ بذمتكم متى صار مثل هذا مسموح به وما فيه عيب من نشره على الملأ!! قليل من الحياء يا بنت!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    دكتور نفسي

    حلقت شنبها وش فيها!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    ميادة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    ساكن البجري

    احقروها لاتعطونها اكبر من حجمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  70. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:12

    مانع القحطاني

    هذه ضريبة نفخكم الفقاعات ومتابعتكم للحثالات وتلميع الاعلام الهابط لاسمائهم وتعليق صورهم وإيهام الناس ان هؤلاء ساده وللمجتماعات قاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  71. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    فتى المدينة

    لعن الله النامصه والمتنمصه وهذا الدليل https://www.youtube.com/watch?v=d5zjAkO1DMc
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    الزهراني

    كل ماحلق واحد وشسمه يطلع في الصحف والله مشكله نشوف وشسمه محلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    mohammed fahad

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن ‏الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  74. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    سلووم

    لوتحلق رموشها حاجه خاصه فيها🙄 وبعدين خبيرة تجميل وتعرف ايش تسوي،،،بشر حاشره خشمها في كل شي،،
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  75. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:12

    مانع القحطاني

    "لعن الرسول صل الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة" قال أبو داود والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  76. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    احمد عسيري

    لولا الحلق ما صنعت المكائن ولكن حلاقتها ظاهرة فلا تلومونها فالحلاقة انواع رحم الله ( محمود حلواني ) يقول شيء في شيء وشيء مخفي وشيء شفته انا والنظافة مطلب لكل طالب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    أبو مصلفح الرياض

    هذا اللي أطالب فيه لابد من خلق قدوات للشباب في العالم الإسلامي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  78. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محمود

    الشرع يبيح لها ذلك فما المشكلة فعلها عادي جدا فمن حلقت شعر شاربيها أوحواجبها لكثافتهما فلاشيء عليهاالنمص فقط المحرم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  79. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    فهد العرماني

    الدنيا مقلوبه فوق تحت!!!!! ليه؟ الابتعاث للخارج دمر شبابنا وبناتنا، اوقفوا الابتعاث الخارجي. يكفي نزيف الدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  80. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    بالصميم

    بعض الرجال يطلقون ابصارهم في وجوه واجساد النساء ثم فجأة يصير مفتي !! ناس غريبه
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  81. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    أبهاوي

    والله العظيم أول أجمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    ..

    عادي تحلق حاجبها بس الغريب أن الكثير مهتم بموضوعها هذي كل الحكاية
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  83. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    Br0ken

    وين المشكلة , كل شخص حر بتصرفاتة اذا كانت لاتمس بها الاخرين , اما بالذنب كل شخص ذنبة على جنبة .
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  84. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    مرسال

    نسأل الله لها الهداية ادعوا لها بالهداية بدال السب والشتم والقذف فيها الله يهديها ويهدي كل مسلم ومسلمه
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  85. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 12:44 م
    عدد التعليقات:780

    سامية

    بكيفها حاجبها وهي حرة فيه
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  86. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:5888

    بسمه

    يااامثبت العقل والدين يااارب ,,انهبلوووا الناس😳
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  87. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    اسمرعبر

    ومتحجبة بعد ههههه الله لا يبلانا
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  88. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    العقيلي

    المقصود بكلامي السابق مرضى تويتر وفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي
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  89. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    *** سبحان الله لا حياء من الناس ولا خوف من الله ، تبي تشتهر وتلقى إعجاب وصار العكس
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  90. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    العقيلي

    المشكله بادعياء الدين والتدين اللي يتابعون كل سكنات وحركات الحريم بعدين يطلع يفتي قله حياء فيهم غريبه ياخذون من الدين اللي يعجبهم بس انتبهم لعيالكم واتركو عيال الناس. عندك شي فيه جهات مسؤله رح لها
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  91. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    راجي رحمة ربه

    نسأل الله لنا ولهم الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضاه ويكفينا ويكفي بنات وشباب المسلمين أمثال هؤلاء ويهدي بناتنا وبنات المسلمين ويصلحهم ويجعلهم من عباده الصالحين ومن مقيمين الصلاة آمين
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  92. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    راجي رحمة ربه

    الأشكال انا مااخاف على المرأة العاقله المدركه لكن الفتاه المراهقة عندما تقوم بتقليد هذه ***وتعمل فعلتها فالرسول يقول من سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من يعمل بها الي يوم القيامة استغفر الله العظيم
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  93. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    راجي رحمة ربه

    الحمد الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه لعن الله النامصه والمتنمصه فما بالك بالحالقه ماذا يقول المرء عندما يشاهد أمثال هذه
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  94. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    الكارثة يطلق عليها خبيرة

    امورنا غريبة المراهقة نقول عنها خبيرة والمخربة نقول عنها ناشطة وكثيرة هي اوصافنا التي تبتعد كثيرا عن واقعنا.
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