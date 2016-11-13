بعد سوريا..إيران تعترف بإنتاج صواريخ في دول عربية أخرى

صحيفة المرصد: زعم حسين شيخ الإسلام، مستشار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن صناعة بلاده للصواريخ خارج حدوها تهدف إلى تجنب الخطر الإسرائيلي، في وقت تثير فيه طهران الفوضى في أغلب البلاد العربية أبرزها العراق وسوريا خاصة وأنها تساند بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية.

يأتي هذا بعد يومين من كشف قائد الأركان الأيرانية عن انتقال خط إنتاج الصواريخ الباليستية إلى حلب خلال السنوات الماضية.

ووفقا لوكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، فإن شيخ الإسلام، لم يحدد الدول التي تنتج فيها إيران صواريخ، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى أن العراق من بين الدول التي نقل إليها خط لإنتاج الصواريخ الباليستية، ما يؤكد تعمد طهران لنشر سياسة الفوضى وإزهاق الكثير من الأرواح في العراق وسوريا.

وتستغل إيران أكذوبة “إسرائيل” لإيهام الشعوب العربية أنها الخطر التي يعاديها في المنطقة، بينما الكثير من الصفقات تتم بينهما من الباب الخلفي.

وكشف شيخ الإسلام، أن بلاده قامت بتدريب ونشر التكنولوجيا وعلم إنتاج الصواريخ في المنطقة العربية، في إشارة لجنوب لبنان ، بزعم صعوبة انتقال المعدات وقطع غيار الصواريخ.