بعد سوريا..إيران تعترف بإنتاج صواريخ في دول عربية أخرى

صحيفة المرصد: زعم حسين شيخ الإسلام، مستشار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن صناعة بلاده للصواريخ خارج حدوها تهدف إلى تجنب الخطر الإسرائيلي، في وقت تثير فيه طهران الفوضى في أغلب البلاد العربية أبرزها العراق وسوريا خاصة وأنها تساند بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية.
يأتي هذا بعد يومين من كشف قائد الأركان الأيرانية عن انتقال خط إنتاج الصواريخ الباليستية إلى حلب خلال السنوات الماضية.
ووفقا لوكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، فإن شيخ الإسلام، لم يحدد الدول التي تنتج فيها إيران صواريخ، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى أن العراق من بين الدول التي نقل إليها خط لإنتاج الصواريخ الباليستية، ما يؤكد تعمد طهران لنشر سياسة الفوضى وإزهاق الكثير من الأرواح في العراق وسوريا.
وتستغل إيران أكذوبة “إسرائيل” لإيهام الشعوب العربية أنها الخطر التي يعاديها في المنطقة، بينما الكثير من الصفقات تتم بينهما من الباب الخلفي.
وكشف شيخ الإسلام، أن بلاده قامت بتدريب ونشر التكنولوجيا وعلم إنتاج الصواريخ في المنطقة العربية، في إشارة لجنوب لبنان ، بزعم صعوبة انتقال المعدات وقطع غيار الصواريخ.
تعليقات ( 17 )
محمدالجعيديجب على الدول العربيه الاعتماد على الكوادر الوطنيه وتصنيع صواريخ مثل ايران .
خالديوم شفت المقابلات مع ابو سن واشكالة عرفت وين اتجاه البوصلة
كلنا فداء للوطن*** ليه مانصير مثلهم واكثر ليه مانصنع صناعات متطوره اقل شي نعتمد على انفسنا بدل التبعيه للدول الكبرى عندنا المال ***
سعيديماعرفت أصدق من منهم؟
سالمايران لها علاقات تجاريه قويه مع 3 دول خليجيه
سعوديلا تنسى ياسن توب ان صدام اطلق على بلاد الحرمين 43 صاروخ وألقها على المملكة قبل ان يطلق صاروخ واحد على اسرائيل آخذا بالقول الاقربون اولى بالمعروف
ابطالناكرتونيونمن سنين نسمع بالفسادبيران وربعنامثل الصحابة والان ايران قوى عظمى ومسيطرة على 4عواصم وعندنامشغولين بخصم البدلات
الحقبانيعلم ههههه ؟؟؟ اللهم أعز الإسلام و المسلمين الدول العربيه سبقتها في التصنيع ... وأخطرها جهاز صُباع الكفته ... علم هههههههههههههه
أبو مصلفح الرياضقولو عمان ولبنان وريحونا فهم عرفو ان ليس لهم حليف لا ايران فهو حليف قوي وعلى الجميع الالتفاف حول من قهر اسرائيل وترك العنصريه فهي دوله عظمئ
سن توبصدام الله يرحمه ارسل 39 صاروخ على القبه الحديده في اسرائيل وقال من اللي من العرب يوفيها 40 والى الآن ازالت 39 دنيا دنيه ماخذت الا اصملهم
محامي مخضرمالحل الوحيد لكسر ظهر ايران هي تشويهها بين دول العالم الإسلامي... ومنع دخول اي مسؤول ايراني الى دول الخليج ومنع أي مساعدة لأي دول عربية مالم تقطع العلاقات مع ايران.
مصدق طال عمركتعليق مخالف
سن توباذا كانت الصواريخ هدفها اسرائيل فأرحبي يالحقيقه المره . تخيلوا معي السعودية وايران وبقية دول المنطقه متصالحين وبينهم علاقات عسكريه اقتصاديه ماهو مصير اسرائيل ؟ وهذا سبب مشاكل المنطقه فرق تسد شيعي سني
اللهم أعز الإسلام و المسلمينالدول العربيه سبقتها في التصنيع ... وأخطرها جهاز صُباع الكفته ...
عبد اللهتعليق مخالف
ابو عنترالدنيا لمن اتقنها