الملك سلمان يقبل يد أخيه الأكبر بندر بن عبد العزيز.. والصورة تحظى باهتمام المغردين

صحيفة المرصد: أثارت صورة تقبيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- أخيه الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، إعجاب العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين أشادوا بالملك وتواضعه لتقبيل يد أخيه الذي يكبره في العمر.
جاء ذلك بعد فراغ الملك من صلاة الجنازة على شقيقه، المغفور له بإذن الله، الأمير تركي بن عبدالعزيز.
وتداول المغردون الصورة بطريقة واسعة وسط تعليقات وإشادات واسعة افتخر خلالها المغردون بخادم الحرمين وتماسك الأسرة المالكة وإعلاء قيمة الإخاء والألفة والحب بينهما.
تعليقات ( 21 )
مسمارصوره من صور التراحم والبر حفظ الله قادتنا وولاة امرنا وحفظ علينا امننا واستقرارنا ولو كره الكافرون
نازف عشقالوفاء والاحترام عنوان أساسي بين أبناء الملك عبدالعزيز
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦رمز الوفاء
❤️ محب صدام حسين ❤️طيب وش الغريب ، اخ يقبل يد اخوه الكبير
مجرة التبانةحفظك الله يا سلمان ، عاداتك وسجاياك الكريمة لاتحيد عنها يا ابا فهد.
Ymni mahbobماهو غريب الطيب من منبع الطيب.....
عدد التعليقات:780
ساميةمشهد رائع تتجسد فيه الكثير من معاني الإنسانية والمحبة الأخوية الصادقة والود والإحترام من قبل خادم الحرمين الملك سلمان لأخيه الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر حفظهما الله تعالى .
الحقبانيعلم ليس مستغرب علي ملووك هذه البلاده الذي يحبهم الله ثم حبه شعب في توضع بنيهم وبين الشعب رحمه ملك عبدالله الذي كان قده في حب اليد علم
بدرليست غريبه على ملك التواضع فهم ابنناء الملك عبدالعزيز
الزهراني9512تعاليم الاسلام تأمرنا باحترام الكبير وتوقيره هؤلاء حكامنا محبة متبادلة بينهم بين ونحن نبادلهم هذة المحبة ولهم السمع والطاعة في المنشط والمكره
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
انسانانها اخلاق العظماء فلما العجب
مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروكهذا واجب /// وكلنا نبوس كفوف وجباه آبائنا وأعمامنا وإخواننا وكبارنا في السن ... مالغرابه في ذلك ؟؟؟ هنا توقير للكبير حثنا عليه ديننا الإسلامي وتربينا عليه منذ خشونة أضفارنا
محمد الغامديكبير فعلا ... ملك اللاخووه
محب آل البيتاسرة متحابة الكبير يحترم الصغير بدون النظر الى المناصب حفضك الله يا والدنا الملك سلمان يا ملك الإنسانية فالتواضع صفة من صفاتك الجميلة
زائرالاسلام يحث علي المحبه والتواضع والتراحم بين المسلم والمسلم فكيف لصلة القرابه الملك الله سبحانه وفي هذا الموقف لايوجد ال الله الكريم الاكر م وخادم الحرمين الله يطول بعمره وينصره ويدحر الاعداء
الفيصلالحمد لله على نعمة الاسلام دين المحبة والاخاء هم قدوتنا وكل سعودي تربى على الفضيلة هذا ديدنه ..لله الفضل والمنة .
احمد عسيرياللهم اعزهم بقدرتك وايدهم بنصرك هكذا نبت المجتمع السعودي الأصيل و******
شابورةحفظك الله يا أبا محمد . من كيد الفجار وشر الأشرار
ظامي اليلمن تواضع لله رفعه.ومن تواضع لابيه واخيه الاكبر.فانه لايضيع عند الله.وهذا ديدن حكامنا آل سعود الكرام.بارك الله فيك ياسلمان الحزم والعزم.ورحم الله الامير تركي.واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه.آمين.
يالله يالله بفرجك إن فرجك قريبهذا اخوة الاكبر من حقه .. الحب والاحترام