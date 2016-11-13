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الملك سلمان يقبل يد أخيه الأكبر بندر بن عبد العزيز.. والصورة تحظى باهتمام المغردين

13 نوفمبر, 2016 , 13:09 م
الملك سلمان يقبل يد أخيه الأكبر بندر بن عبد العزيز.. والصورة تحظى باهتمام المغردين
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صحيفة المرصد: أثارت صورة تقبيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- أخيه الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، إعجاب العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين أشادوا بالملك وتواضعه لتقبيل يد أخيه الذي يكبره في العمر.

جاء ذلك بعد فراغ الملك من صلاة الجنازة على شقيقه، المغفور له بإذن الله، الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وتداول المغردون الصورة بطريقة واسعة وسط تعليقات وإشادات واسعة افتخر خلالها المغردون بخادم الحرمين وتماسك الأسرة المالكة وإعلاء قيمة الإخاء والألفة والحب بينهما.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مسمار

    صوره من صور التراحم والبر حفظ الله قادتنا وولاة امرنا وحفظ علينا امننا واستقرارنا ولو كره الكافرون
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  2. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    نازف عشق

    الوفاء والاحترام عنوان أساسي بين أبناء الملك عبدالعزيز
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  3. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

    رمز الوفاء
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  4. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طيب وش الغريب ، اخ يقبل يد اخوه الكبير
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  5. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    مجرة التبانة

    حفظك الله يا سلمان ، عاداتك وسجاياك الكريمة لاتحيد عنها يا ابا فهد.
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  6. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    Ymni mahbob

    ماهو غريب الطيب من منبع الطيب.....
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  7. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 14:30 م
    عدد التعليقات:780

    سامية

    مشهد رائع تتجسد فيه الكثير من معاني الإنسانية والمحبة الأخوية الصادقة والود والإحترام من قبل خادم الحرمين الملك سلمان لأخيه الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر حفظهما الله تعالى .
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  8. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    الحقباني

    علم ليس مستغرب علي ملووك هذه البلاده الذي يحبهم الله ثم حبه شعب في توضع بنيهم وبين الشعب رحمه ملك عبدالله الذي كان قده في حب اليد علم
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  9. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    بدر

    ليست غريبه على ملك التواضع فهم ابنناء الملك عبدالعزيز
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  10. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    الزهراني9512

    تعاليم الاسلام تأمرنا باحترام الكبير وتوقيره هؤلاء حكامنا محبة متبادلة بينهم بين ونحن نبادلهم هذة المحبة ولهم السمع والطاعة في المنشط والمكره
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  11. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  12. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    انسان

    انها اخلاق العظماء فلما العجب
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  13. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    مبــــــــــ Trump ــــــــــــــروك

    هذا واجب /// وكلنا نبوس كفوف وجباه آبائنا وأعمامنا وإخواننا وكبارنا في السن ... مالغرابه في ذلك ؟؟؟ هنا توقير للكبير حثنا عليه ديننا الإسلامي وتربينا عليه منذ خشونة أضفارنا
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  14. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    محمد الغامدي

    كبير فعلا ... ملك اللاخووه
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  15. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    محب آل البيت

    اسرة متحابة الكبير يحترم الصغير بدون النظر الى المناصب حفضك الله يا والدنا الملك سلمان يا ملك الإنسانية فالتواضع صفة من صفاتك الجميلة
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  16. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    زائر

    الاسلام يحث علي المحبه والتواضع والتراحم بين المسلم والمسلم فكيف لصلة القرابه الملك الله سبحانه وفي هذا الموقف لايوجد ال الله الكريم الاكر م وخادم الحرمين الله يطول بعمره وينصره ويدحر الاعداء
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  17. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    الفيصل

    الحمد لله على نعمة الاسلام دين المحبة والاخاء هم قدوتنا وكل سعودي تربى على الفضيلة هذا ديدنه ..لله الفضل والمنة .
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  18. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    احمد عسيري

    اللهم اعزهم بقدرتك وايدهم بنصرك هكذا نبت المجتمع السعودي الأصيل و******
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  19. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    شابورة

    حفظك الله يا أبا محمد . من كيد الفجار وشر الأشرار
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  20. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    ظامي اليل

    من تواضع لله رفعه.ومن تواضع لابيه واخيه الاكبر.فانه لايضيع عند الله.وهذا ديدن حكامنا آل سعود الكرام.بارك الله فيك ياسلمان الحزم والعزم.ورحم الله الامير تركي.واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه.آمين.
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  21. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    يالله يالله بفرجك إن فرجك قريب

    هذا اخوة الاكبر من حقه .. الحب والاحترام
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