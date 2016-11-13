الملك سلمان يقبل يد أخيه الأكبر بندر بن عبد العزيز.. والصورة تحظى باهتمام المغردين

صحيفة المرصد: أثارت صورة تقبيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- أخيه الأكبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، إعجاب العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذين أشادوا بالملك وتواضعه لتقبيل يد أخيه الذي يكبره في العمر.

جاء ذلك بعد فراغ الملك من صلاة الجنازة على شقيقه، المغفور له بإذن الله، الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وتداول المغردون الصورة بطريقة واسعة وسط تعليقات وإشادات واسعة افتخر خلالها المغردون بخادم الحرمين وتماسك الأسرة المالكة وإعلاء قيمة الإخاء والألفة والحب بينهما.